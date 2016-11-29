صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لإصابة عدد من الطلاب في حادث تصادم لباص مدرسة ابتدائي، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الدائري الجنوبي في الرياض.
وأرجع المغردون سبب الحادث إلى الضباب والأمطار التي تشهدها مدينة الرياض، فيما لم يتثنّ معرفة أعداد الطلاب المصابين.
وطالب المغردون، إدارة التعليم في الرياض بتعليق الدراسة للحفاظ على أرواح الطلاب، وذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها خبراء طقس بسبب وجود حالة ضباب كثيف على مناطق مختلفة من المملكة تشمل منطقة الرياض.
وتواصل هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الستة أيام الماضية، مما أدى إلى جريان العديد من الأودية.
كما ناشد خبراء الطقس جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر خاصة سائقي المركبات وإشعال الإضاءة.
بالفيديو.. إصابة طلاب ابتدائي في تصادم حافلة بالدائري الجنوبي في الرياض
صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لإصابة عدد من الطلاب في حادث تصادم لباص مدرسة ابتدائي، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الدائري الجنوبي في الرياض.
تعليقات ( 9 )
مستر***الرياض كله تجمعات امطار وصبات وازدحام وبعد هذه المعانات تجد عدد من المعلمين يترك شرح مادته ويلعب بجواله.
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتمن يتحمل هذا التعنت من المسئولين بوزارة التعليم وعدم الانصياع للمحللين الجويين وتحذيرات الدفاع المدني !!
عبدالرحمن بو كرشهيتحملها و*** في ذمته ويجب مقاضاته بالمخاطره على احساب اطفال بسن الزهور
عدد التعليقات:1140
سامية٢// تصطاد في الماء العكر كعادتكم استح على وجهك .
عدد التعليقات:1140
ساميةياساتر الله يحميهم وإن شاء الله مايكون فيه وفيات يارب .
حباطاللاسف ان سائقين الباصات من جنسيه معروفة وشهيرة باستهتارهم بقيادة السيارات .. والادهى من ذلك استهتارهم بالنظام.
ابن البلديارجل التعليم وش فيها لو علقتوا الدراسة أرواح أولادنا أهم .حسبنا الله ونعم الوكيل
زائر الليللن نطالب بتعليق الدراسة بل نطالب***...فاروح الابناء والبنات والمدرسين والمدرسات ليست اداة يستاهب بها ولا مجرد اثبات ****
مهند الخبرالتعليق الى من صور المقطع : المملكة من الدول اللي عدد الايام الدراسية فيها قليله جدا و الحالة المناخية اليوم في الرياض تسمح بالدراسة وبالتالي وزير التعليم ماله دخل لا تتحسب عليه