بالفيديو.. إصابة طلاب ابتدائي في تصادم حافلة بالدائري الجنوبي في الرياض

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لإصابة عدد من الطلاب في حادث تصادم لباص مدرسة ابتدائي، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الدائري الجنوبي في الرياض.

وأرجع المغردون سبب الحادث إلى الضباب والأمطار التي تشهدها مدينة الرياض، فيما لم يتثنّ معرفة أعداد الطلاب المصابين.

وطالب المغردون، إدارة التعليم في الرياض بتعليق الدراسة للحفاظ على أرواح الطلاب، وذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها خبراء طقس بسبب وجود حالة ضباب كثيف على مناطق مختلفة من المملكة تشمل منطقة الرياض.

وتواصل هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الستة أيام الماضية، مما أدى إلى جريان العديد من الأودية.

كما ناشد خبراء الطقس جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر خاصة سائقي المركبات وإشعال الإضاءة.

