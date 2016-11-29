تعرف على أبرز صفقات صندوق الاستثمارات السعودي في 2016!

صحيفة المرصد: نفذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عدة صفقات خلال 2016، كان آخرها مع إعلانه أمس بأنه سيشتري حصة تتمثل في 50% من مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، التي استحواذت على شركة الأغذية الكويتية “أمريكانا” بنحو 67%.
بالإضافة لصفقة شراء 50% من مجموعة أدبتيو الإماراتية، قيام باستثمار 500 مليون دولار في نون.كوم، وبنسبة 50%، من الشركة. وقام الصندوق أيضا بالشراكة في تأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” برأسمال 100 مليار دولار. وشملت صفقات الصندوق شراءه 5% من شركة أوبر مقابل 3.5 مليار دولار. كما سيشتري الصندوق أيضًا 100% من مركز الملك عبدالله المالي، ويزيد حصته في شركة أكوا باور إلى حوالي 25% أو 35% من الشركة.
ويمتلك الصندوق وفقًا للاستثمارات السابقة لعام 2016، 21.75%، من بنك الرياض، وفي سامبا 22.9%، الأهلي التجاري 44.3%، سابك 70%، العقارية السعودية 64.6%، اتصالات السعودية 70%، ومعادن 49.9%.
تعليقات ( 9 )
حمدالربياوياهم شيء لاتمسوا صندوق التقاعد لانه ملك الشعب
الحقبانيعلم يصندوق الاستثمار هذه الامول تراه الابناء الشعب السعوديه الذي يدفع عن هذه الوطن الانبغي تجارب في بعض الصنديق غير مفيد الان الشعب يعرف كل شي حتي برميل البترول يعرف سعرف ويعرف عدد مصروف انتبهم علم
ناصرسؤال بدل الشراء لماذا لا تقيم مصانع وشركات وعمل مشاريع خاصة في المطارات والسياحة وغيرها
حقوق3.5 مليار دولار في أوبر تعادل 5% من قيمة الشركة, إذاً قيمة شركة أوبر السوقية تساوي 70 مليار دولار. معقولة!!
غريبهالاستثمارات غير واضحة ، نحن الان في نهاية العام نتمنى ان يتم ذكر هل حققت هذه الشركات أرباح ام لا
علي العمريسوال. ليش. ما يكون الاستثمار. في الشركات. الكبير. أبل وقوقل. الله يستر بكره. يكون الاستثمار في مغسلته. سيارات. و بو فيه.
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتشيء مضحك .. بعد ان بدأت تخسر هذه الشركات جاء صندوق الاستثمارات بشرائها لإنقاذها من الخسائر والفشل .. مليارات تبعثر بأسم الاستثمار !!
ميحتى الأكل نابعة من الكفار والمشوالمشركين ماذا دهانا
علي العمريمش. مرضيه. وضعيفه. جدا.