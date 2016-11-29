تعرف على أبرز صفقات صندوق الاستثمارات السعودي في 2016!

صحيفة المرصد: نفذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عدة صفقات خلال 2016، كان آخرها مع إعلانه أمس بأنه سيشتري حصة تتمثل في 50% من مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، التي استحواذت على شركة الأغذية الكويتية “أمريكانا” بنحو 67%.

بالإضافة لصفقة شراء 50% من مجموعة أدبتيو الإماراتية، قيام باستثمار 500 مليون دولار في نون.كوم، وبنسبة 50%، من الشركة. وقام الصندوق أيضا بالشراكة في تأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” برأسمال 100 مليار دولار. وشملت صفقات الصندوق شراءه 5% من شركة أوبر مقابل 3.5 مليار دولار. كما سيشتري الصندوق أيضًا 100% من مركز الملك عبدالله المالي، ويزيد حصته في شركة أكوا باور إلى حوالي 25% أو 35% من الشركة.

ويمتلك الصندوق وفقًا للاستثمارات السابقة لعام 2016، 21.75%، من بنك الرياض، وفي سامبا 22.9%، الأهلي التجاري 44.3%، سابك 70%، العقارية السعودية 64.6%، اتصالات السعودية 70%، ومعادن 49.9%.