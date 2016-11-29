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تعرف على أبرز صفقات صندوق الاستثمارات السعودي في 2016!

29 نوفمبر, 2016 , 13:13 م
تعرف على أبرز صفقات صندوق الاستثمارات السعودي في 2016!
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صحيفة المرصد: نفذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عدة صفقات خلال 2016، كان آخرها مع إعلانه أمس بأنه سيشتري حصة تتمثل في 50% من مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، التي استحواذت على شركة الأغذية الكويتية “أمريكانا” بنحو 67%.

بالإضافة لصفقة شراء 50% من مجموعة أدبتيو الإماراتية، قيام باستثمار 500 مليون دولار في نون.كوم، وبنسبة 50%، من الشركة. وقام الصندوق أيضا بالشراكة في تأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” برأسمال 100 مليار دولار. وشملت صفقات الصندوق شراءه 5% من شركة أوبر مقابل 3.5 مليار دولار. كما سيشتري الصندوق أيضًا 100% من مركز الملك عبدالله المالي، ويزيد حصته في شركة أكوا باور إلى حوالي 25% أو 35% من الشركة.

ويمتلك الصندوق وفقًا للاستثمارات السابقة لعام 2016، 21.75%، من بنك الرياض، وفي سامبا 22.9%، الأهلي التجاري 44.3%، سابك 70%، العقارية السعودية 64.6%، اتصالات السعودية 70%، ومعادن 49.9%.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    حمدالربياوي

    اهم شيء لاتمسوا صندوق التقاعد لانه ملك الشعب
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  2. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    الحقباني

    علم يصندوق الاستثمار هذه الامول تراه الابناء الشعب السعوديه الذي يدفع عن هذه الوطن الانبغي تجارب في بعض الصنديق غير مفيد الان الشعب يعرف كل شي حتي برميل البترول يعرف سعرف ويعرف عدد مصروف انتبهم علم
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  3. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    ناصر

    سؤال بدل الشراء لماذا لا تقيم مصانع وشركات وعمل مشاريع خاصة في المطارات والسياحة وغيرها
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  4. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    حقوق

    3.5 مليار دولار في أوبر تعادل 5% من قيمة الشركة, إذاً قيمة شركة أوبر السوقية تساوي 70 مليار دولار. معقولة!!
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  5. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    غريبه

    الاستثمارات غير واضحة ، نحن الان في نهاية العام نتمنى ان يتم ذكر هل حققت هذه الشركات أرباح ام لا
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  6. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    علي العمري

    سوال. ليش. ما يكون الاستثمار. في الشركات. الكبير. أبل وقوقل. الله يستر بكره. يكون الاستثمار في مغسلته. سيارات. و بو فيه.
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  7. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    شيء مضحك .. بعد ان بدأت تخسر هذه الشركات جاء صندوق الاستثمارات بشرائها لإنقاذها من الخسائر والفشل .. مليارات تبعثر بأسم الاستثمار !!
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  8. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    مي

    حتى الأكل نابعة من الكفار والمشوالمشركين ماذا دهانا
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  9. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    علي العمري

    مش. مرضيه. وضعيفه. جدا.
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