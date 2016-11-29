“سيلفي”للناجيين روشيل ودانيلو قبل تحطم الطائرة البرازيلية-صور

صحيفة المرصد-24.ae:نشر لاعب شابيكوينسي البرازيلي، ألان روشيل، صورة “سيلفي” عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، تجمعه بحارس مرمى فريقه ماركوس دانيلو، قبل ساعات من حادث تحطم الطائرة البرازيلية.

وكادت الصورة أن تكون الأخيرة للاعبين، لكنهما كانا ضمن 6 ناجين من الحادث الأليم.وكشفت مصادر طبية عن نجاة اللاعبين من حادث تحطم الطائرة، التي كانت تقل فريقه شابيكوينسي، إلى مدينة ميديين الكولومبية.

وذكرت المصادر بمستشفى لا سيخا، التي بدأت في استقبال الجرحى من حادث تحطم الطائرة، أن روشيل هو أول من تم التعرف عليهم من بين 6 أشخاص الذين عثر عليهم أحياء.

ووصل روشيل (27 عاماً) وهو لاعب ظهير أيسر بفريقه، إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف للمستشفى، وطلب تكراراً الاطمئنان على عائلته وأن يحتفظ المسؤلون بخاتم الزواج.

وكان فريق شابيكوينسي متجهاً إلى ميديين لخوض مباراة الذهاب بنهائي بطولة كوبا سودا أمريكانا القارية أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، غداً الأربعاء.