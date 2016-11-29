“سيلفي”للناجيين روشيل ودانيلو قبل تحطم الطائرة البرازيلية-صور

صحيفة المرصد-24.ae:نشر لاعب شابيكوينسي البرازيلي، ألان روشيل، صورة “سيلفي” عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، تجمعه بحارس مرمى فريقه ماركوس دانيلو، قبل ساعات من حادث تحطم الطائرة البرازيلية.
وكادت الصورة أن تكون الأخيرة للاعبين، لكنهما كانا ضمن 6 ناجين من الحادث الأليم.وكشفت مصادر طبية عن نجاة اللاعبين من حادث تحطم الطائرة، التي كانت تقل فريقه شابيكوينسي، إلى مدينة ميديين الكولومبية.
وذكرت المصادر بمستشفى لا سيخا، التي بدأت في استقبال الجرحى من حادث تحطم الطائرة، أن روشيل هو أول من تم التعرف عليهم من بين 6 أشخاص الذين عثر عليهم أحياء.
ووصل روشيل (27 عاماً) وهو لاعب ظهير أيسر بفريقه، إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف للمستشفى، وطلب تكراراً الاطمئنان على عائلته وأن يحتفظ المسؤلون بخاتم الزواج.
وكان فريق شابيكوينسي متجهاً إلى ميديين لخوض مباراة الذهاب بنهائي بطولة كوبا سودا أمريكانا القارية أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، غداً الأربعاء.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:6043
الرحااالالنور الي في وجوهم..نور الطيبه واحترام البشر
حنانهذه الوجيه الي تفتح النفس😍
علي** والحقد الشي الكثير يادجال فين هذا النور الذي تشوفه في وجهه ونحن لانراه ...قصدك قلب الموضوع الى طائفي نفس الاسطوانه العفنه
الجلاد الأكبرفي وجوههم نفس النور الذي في وجه تعليق 2
عدد التعليقات:6043
الرحااالالحمدلله ..اللهم ارحم من مات منهم
عايض ابو زايدالله يرحمهم ويرحمك ياعلي العمري
واضحسبحان الله .. مكتوب لهما النجاة
علي العمريالله. يرحمهم. وجه. فيه. نور
عدد التعليقات:6142
بسمهسيلفي السلامه 🙊