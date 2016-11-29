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“سيلفي”للناجيين روشيل ودانيلو قبل تحطم الطائرة البرازيلية-صور

29 نوفمبر, 2016 , 13:19 م
“سيلفي”للناجيين روشيل ودانيلو قبل تحطم الطائرة البرازيلية-صور
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صحيفة المرصد-24.ae:نشر لاعب شابيكوينسي البرازيلي، ألان روشيل، صورة “سيلفي” عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، تجمعه بحارس مرمى فريقه ماركوس دانيلو، قبل ساعات من حادث تحطم الطائرة البرازيلية.

وكادت الصورة أن تكون الأخيرة للاعبين، لكنهما كانا ضمن 6 ناجين من الحادث الأليم.وكشفت مصادر طبية عن نجاة اللاعبين من حادث تحطم الطائرة، التي كانت تقل فريقه شابيكوينسي، إلى مدينة ميديين الكولومبية.

وذكرت المصادر بمستشفى لا سيخا، التي بدأت في استقبال الجرحى من حادث تحطم الطائرة، أن روشيل هو أول من تم التعرف عليهم من بين 6 أشخاص الذين عثر عليهم أحياء.

ووصل روشيل (27 عاماً) وهو لاعب ظهير أيسر بفريقه، إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف للمستشفى، وطلب تكراراً الاطمئنان على عائلته وأن يحتفظ المسؤلون بخاتم الزواج.

وكان فريق شابيكوينسي متجهاً إلى ميديين لخوض مباراة الذهاب بنهائي بطولة كوبا سودا أمريكانا القارية أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، غداً الأربعاء.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:6043

    الرحااال

    النور الي في وجوهم..نور الطيبه واحترام البشر
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  2. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    حنان

    هذه الوجيه الي تفتح النفس😍
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  3. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    علي

    ** والحقد الشي الكثير يادجال فين هذا النور الذي تشوفه في وجهه ونحن لانراه ...قصدك قلب الموضوع الى طائفي نفس الاسطوانه العفنه
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  4. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    الجلاد الأكبر

    في وجوههم نفس النور الذي في وجه تعليق 2
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  5. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:6043

    الرحااال

    الحمدلله ..اللهم ارحم من مات منهم
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  6. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    عايض ابو زايد

    الله يرحمهم ويرحمك ياعلي العمري
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  7. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    واضح

    سبحان الله .. مكتوب لهما النجاة
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  8. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    علي العمري

    الله. يرحمهم. وجه. فيه. نور
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  9. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:6142

    بسمه

    سيلفي السلامه 🙊
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