  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

خطة لإجبار حسين عبد الغني على الاعتزال !

29 نوفمبر, 2016 , 13:21 م
خطة لإجبار حسين عبد الغني على الاعتزال !
  • 3٬429
  • 45
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: احتل اللاعب حسين عبد الغني، قائد وظهير أيسر نادي النصر السعودي، الصفحات الرياضية بالصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، رغم محاولات إبعاده من جانب المدير الفني للنادي، الكرواتي زوران ماميتش.

وتكشف تقارير أن المدير الفني غير مقتنع بمستوى اللاعب، وأن هناك خطة لإبعاده عن مباراة الباطن القادمة في الدوري، وأيضًا مبارتي الشباب والهلال، وذلك لعدم الرضا عنه.

وفي سياق أخر، قالت تقارير إن هناك خطة تُنفذ لإجبار اللاعب المخضرم على الاعتزال، وهو ما يعني أن القرار ليس للمدير الفني لنادي النصر بمفرده.

وفي مباراة سابقة بين النصر والتعاون، ظهرت صور للاعب وهو يبكي فسرها الكثيرون، نتيجة للضغوط التي تمارس عليه للاعتزال، كما أنها نتيجة لمطالبة جماهير النصر له بذلك حفاظًا على رصيده وبطولاته التي حصدها مع نادي النصر.

capture

d



تعليقات ( 45 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    فارس

    يحتاج قرار رسمي على شان يفتح المجال لغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    السيف الازرق

    مشكلتك انك ذهبت الى نادي يعتمد على الدفع الرباعي والترشيح ...؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    السيف الازرق

    ياحسين ارحل قبل ان ترحل ...؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    مضحك هو وفريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    مشــعل

    خطة ؟ صارت المجاملات أكثر من اللازم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    يلدرم

    رصيد البطولات ينهيه برصيد العضلنجيات الفارغة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    حباطا

    الوليد بن بدر ممدوح بن عبدالرحمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    قوطي نيفيا

    لو سمحتم يا الطواقي , هذا الموضوع خاص بالرجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    مهوب مجبور على هذه المذلة والاهانة لكن حب الشهرة والظهور مرض خطير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    دراكولا

    لا لتحطيم العظيم حسين عبد الغني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    نقاش الحقيقه

    غريبه ---يعني الان يلعب بالقوه ---أشك إنّه مسلف النصر قريشات وشارط عليهم إذا ماسددتو أنا أساسي هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    خطة ذكية من عبدالغني للهروب من مواجهة الزعيم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  13. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    علي

    ,وليه مايعتزل بكرامته احسن له صار **ايش عاد يبغي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    السنةهذي 2016 كابتن حسين عنده مرحلةانتقالية يعني ممكن يعلن اعتزاله على نهايةالسنة/2018 راح يحسم الأمور يعني ممكن يحسم موضوع الاعتزال/2019 راح يكون في حالةتراجُع وعُزلةيعني ممكن يعتزل ويبتعد عن الأضواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    اسمرعبر

    بعد ما صرف عليهم دم قلبه وسدد رواتب اللعيبة الآن جاء وقت الجحود كما فعلوا مع رمزهم ماجد والهريفي وعلي يزيد والكثير .. لا ينفع الندم يا حسين فأنت اكبر من تاريخ هذا النادي الفقراوي فلملم جراحك وارحل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    ماجد

    اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ميزه يفتقدها الكثير حسين اضعت على نفسك ان تكون اسطوره وفى كل قلوب النصراويين باعلان اعتزالك بعد الفوز ببطوله دوري ٢٠١٥ عمرك ٤١ صعب جدا الاستمرار بسن ٤١ سنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    الكرة إن شئت تقول تضليل والصد المسلمين عن إخوانهم المسلمين والمسلمات واطفالهم الذين يقتلون ولهوهم أنهم ودعم الكفار والمشركين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    ابو شهد

    لو كان اعتزل مع نهاية الموسم الماضي يوم رفع كأس الدوري كان ختامها مسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    مي

    ضيعوا وقته ووقت شبابنا المسلمين فيما يغضب الله ويصدر عن ذكره وعبادته ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    كانو لاعب منتخب نجيريا

    هذا تعبان المدير يقول خلاص شكرًا شكرًا وهو ملزم هذا تعبان ياه هو العلب بالعافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    الكرة إن شئت التضليل والصدق المسلمين عن إخوانهم المسلمين والمسلمات واطفالهم الذين يقتلون ولهوهم أنهم ودعم الكفار والمشركين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    جميل جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    مي

    ضيعوا وقته ووقت شبابنا المسلمين فيما يغضب الله ويصدهم عن ذكره وعبادته ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    مي

    بنظري مسكين ملعوب عليه هو وزملائه اللاعبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    جميل جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    ظامي اليل

    اعتزل.يابوعمر..احسن لك.ولتاريخك الكروي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    ظامي اليل

    اعتزل.يابوعمر..احسن لك.ولتاريخك الكروي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    واضح

    الله يهديه لسواء السبيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    مواطن

    كم عمره. .. مازال يعطي. .بس اعتزل احسن...يذكرون ايامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    الشمالي الجنوبي

    من ها الحال واردى .. الله يمهل ولا يهمل والنهاية له ولامثاله لازم تكون كذا .. فهل من متعض .. نفس نهاية مهمد نووووووور
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    احلى شي رصيد بطولاته التي حصدها مع النصر

    بطولات النصر منذ انشائه 23 يعني عبد الغني شارك في ثلاث وتسمونها رصيد . أجل الشلهوب الذي حصد عدد بطولات ناديكم ايش نطلق عليه الأسطورة لا تكفيه بمعاييركم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  32. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    رغم اني هلالي اتحادي يعني انا ما اداني حسين عبدالغني لاكن صراحه لاعب من جيل الاساطير ولاعب يمكن مايتكرر ظهير مثله لاكن الان كثرت الاقاويل والانتقاد عليه من جمهور النصر وغيره فوجهت نظري يعتزل ويرتاح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    طاقية

    بلا خطة وما خطة.. الحل الاستعانة بالناتو .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    نواف911

    لاعب لا يختلف علية اثنين لو انه تدرب في بداياته على يد مدربين صارمين وحازمين يقومون سلوكه واخلاقه لا صبح اسطورة اسيا الاول بدون منازع ، نصيحة لحسين اعتزل بخيارك قبل ان تعزل وتعتزل مجبرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    سعد العتيبي

    من الظلم ان يتحمل حسين اخطاء الفريق والمدرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:6142

    بسمه

    اسكتوا لا يسمعكم بعدين يبكيييي 😋
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    نادي

    المشجع الوحيد اللي جالس لحاله في جو الشتاء والله اني متعاطف معه وابغي اجلس جنبه جاي يتابع كره عشان يستمتع بالمبارة ...والله ان الجمهور السعودي في قمة الاخلاص وحب كره القدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    سعد العتيبي

    لاعب كبير لو يملك النصر امثال حسين فالروح والحماس والاداء كان النصر ينافس على كل البطولات لاتحملونه اخطاء غيره
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  39. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    ساكن البجري

    كان جدي بيعتزل ام تسع الملطيخ حسين يعتزل الكوره ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    مي

    ضيعوا وقته ووقت شبابنا المسلمين فيما يغضب الله ويصدر عن ذكره وعبادته ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    سعد العتيبي

    لاع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    مي

    بنظري مسكين ملعوب عليه هو وزملائه اللاعبين لعبوا عليهم اليهود الصهاينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    ازرق عبر

    اعجبتني بس كلمة للمحافظة علي بطولاتة مع النصر !!! اللي يسمعكم يقول من كثر البطولات ؟ كلها بطولتين انابيب بدفع رباعي .. قال اية قال رصيد بطولات
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  44. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لا يصلح العطار ما افسد الدهر .. استريح يالشايب ودع الفرصة والكرة لصغار السن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    حساوي

    مشكلة حسين عبدالغني انه شوه تاريخه باللعب لنادي الفقر الحمدلله على نعمة زعيم اسيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم