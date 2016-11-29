خطة لإجبار حسين عبد الغني على الاعتزال !

صحيفة المرصد: احتل اللاعب حسين عبد الغني، قائد وظهير أيسر نادي النصر السعودي، الصفحات الرياضية بالصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، رغم محاولات إبعاده من جانب المدير الفني للنادي، الكرواتي زوران ماميتش.

وتكشف تقارير أن المدير الفني غير مقتنع بمستوى اللاعب، وأن هناك خطة لإبعاده عن مباراة الباطن القادمة في الدوري، وأيضًا مبارتي الشباب والهلال، وذلك لعدم الرضا عنه.

وفي سياق أخر، قالت تقارير إن هناك خطة تُنفذ لإجبار اللاعب المخضرم على الاعتزال، وهو ما يعني أن القرار ليس للمدير الفني لنادي النصر بمفرده.

وفي مباراة سابقة بين النصر والتعاون، ظهرت صور للاعب وهو يبكي فسرها الكثيرون، نتيجة للضغوط التي تمارس عليه للاعتزال، كما أنها نتيجة لمطالبة جماهير النصر له بذلك حفاظًا على رصيده وبطولاته التي حصدها مع نادي النصر.