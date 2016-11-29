خطة لإجبار حسين عبد الغني على الاعتزال !

صحيفة المرصد: احتل اللاعب حسين عبد الغني، قائد وظهير أيسر نادي النصر السعودي، الصفحات الرياضية بالصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، رغم محاولات إبعاده من جانب المدير الفني للنادي، الكرواتي زوران ماميتش.
وتكشف تقارير أن المدير الفني غير مقتنع بمستوى اللاعب، وأن هناك خطة لإبعاده عن مباراة الباطن القادمة في الدوري، وأيضًا مبارتي الشباب والهلال، وذلك لعدم الرضا عنه.
وفي سياق أخر، قالت تقارير إن هناك خطة تُنفذ لإجبار اللاعب المخضرم على الاعتزال، وهو ما يعني أن القرار ليس للمدير الفني لنادي النصر بمفرده.
وفي مباراة سابقة بين النصر والتعاون، ظهرت صور للاعب وهو يبكي فسرها الكثيرون، نتيجة للضغوط التي تمارس عليه للاعتزال، كما أنها نتيجة لمطالبة جماهير النصر له بذلك حفاظًا على رصيده وبطولاته التي حصدها مع نادي النصر.
تعليقات ( 45 )
فارسيحتاج قرار رسمي على شان يفتح المجال لغيره
السيف الازرقمشكلتك انك ذهبت الى نادي يعتمد على الدفع الرباعي والترشيح ...؟
السيف الازرقياحسين ارحل قبل ان ترحل ...؟
مشــعلخطة ؟ صارت المجاملات أكثر من اللازم
يلدرمرصيد البطولات ينهيه برصيد العضلنجيات الفارغة
حباطاالوليد بن بدر ممدوح بن عبدالرحمن
قوطي نيفيالو سمحتم يا الطواقي , هذا الموضوع خاص بالرجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراكولالا لتحطيم العظيم حسين عبد الغني
نقاش الحقيقهغريبه ---يعني الان يلعب بالقوه ---أشك إنّه مسلف النصر قريشات وشارط عليهم إذا ماسددتو أنا أساسي هههههه
كنت فقراوي واستخرت اللهخطة ذكية من عبدالغني للهروب من مواجهة الزعيم
علي,وليه مايعتزل بكرامته احسن له صار **ايش عاد يبغي
🌸 الملح و القبلة 🌸السنةهذي 2016 كابتن حسين عنده مرحلةانتقالية يعني ممكن يعلن اعتزاله على نهايةالسنة/2018 راح يحسم الأمور يعني ممكن يحسم موضوع الاعتزال/2019 راح يكون في حالةتراجُع وعُزلةيعني ممكن يعتزل ويبتعد عن الأضواء
اسمرعبربعد ما صرف عليهم دم قلبه وسدد رواتب اللعيبة الآن جاء وقت الجحود كما فعلوا مع رمزهم ماجد والهريفي وعلي يزيد والكثير .. لا ينفع الندم يا حسين فأنت اكبر من تاريخ هذا النادي الفقراوي فلملم جراحك وارحل
ماجداتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ميزه يفتقدها الكثير حسين اضعت على نفسك ان تكون اسطوره وفى كل قلوب النصراويين باعلان اعتزالك بعد الفوز ببطوله دوري ٢٠١٥ عمرك ٤١ صعب جدا الاستمرار بسن ٤١ سنه
ابو شهدلو كان اعتزل مع نهاية الموسم الماضي يوم رفع كأس الدوري كان ختامها مسك
ميضيعوا وقته ووقت شبابنا المسلمين فيما يغضب الله ويصدر عن ذكره وعبادته ***
كانو لاعب منتخب نجيرياهذا تعبان المدير يقول خلاص شكرًا شكرًا وهو ملزم هذا تعبان ياه هو العلب بالعافية
ميضيعوا وقته ووقت شبابنا المسلمين فيما يغضب الله ويصدهم عن ذكره وعبادته ***
ميبنظري مسكين ملعوب عليه هو وزملائه اللاعبين
ظامي اليلاعتزل.يابوعمر..احسن لك.ولتاريخك الكروي.
ظامي اليلاعتزل.يابوعمر..احسن لك.ولتاريخك الكروي.
واضحالله يهديه لسواء السبيل
مواطنكم عمره. .. مازال يعطي. .بس اعتزل احسن...يذكرون ايامك
الشمالي الجنوبيمن ها الحال واردى .. الله يمهل ولا يهمل والنهاية له ولامثاله لازم تكون كذا .. فهل من متعض .. نفس نهاية مهمد نووووووور
احلى شي رصيد بطولاته التي حصدها مع النصربطولات النصر منذ انشائه 23 يعني عبد الغني شارك في ثلاث وتسمونها رصيد . أجل الشلهوب الذي حصد عدد بطولات ناديكم ايش نطلق عليه الأسطورة لا تكفيه بمعاييركم.
طاقيةبلا خطة وما خطة.. الحل الاستعانة بالناتو .
نواف911لاعب لا يختلف علية اثنين لو انه تدرب في بداياته على يد مدربين صارمين وحازمين يقومون سلوكه واخلاقه لا صبح اسطورة اسيا الاول بدون منازع ، نصيحة لحسين اعتزل بخيارك قبل ان تعزل وتعتزل مجبرا
سعد العتيبيمن الظلم ان يتحمل حسين اخطاء الفريق والمدرب
عدد التعليقات:6142
بسمهاسكتوا لا يسمعكم بعدين يبكيييي 😋
ناديالمشجع الوحيد اللي جالس لحاله في جو الشتاء والله اني متعاطف معه وابغي اجلس جنبه جاي يتابع كره عشان يستمتع بالمبارة ...والله ان الجمهور السعودي في قمة الاخلاص وحب كره القدم
سعد العتيبيلاعب كبير لو يملك النصر امثال حسين فالروح والحماس والاداء كان النصر ينافس على كل البطولات لاتحملونه اخطاء غيره
ساكن البجريكان جدي بيعتزل ام تسع الملطيخ حسين يعتزل الكوره ههههههههه
ميضيعوا وقته ووقت شبابنا المسلمين فيما يغضب الله ويصدر عن ذكره وعبادته ***
سعد العتيبيلاع
ميبنظري مسكين ملعوب عليه هو وزملائه اللاعبين لعبوا عليهم اليهود الصهاينه
ازرق عبراعجبتني بس كلمة للمحافظة علي بطولاتة مع النصر !!! اللي يسمعكم يقول من كثر البطولات ؟ كلها بطولتين انابيب بدفع رباعي .. قال اية قال رصيد بطولات
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلا يصلح العطار ما افسد الدهر .. استريح يالشايب ودع الفرصة والكرة لصغار السن
حساويمشكلة حسين عبدالغني انه شوه تاريخه باللعب لنادي الفقر الحمدلله على نعمة زعيم اسيا