صحيفة:سلطنة عمان تتحفظ على إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب

صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة اليوم الثلاثاء، إن سلطنة عمان تحفظت على إدراج جماعة الحوثيين اليمنية ضمن قائمة خليجية موحدة للجماعات الإرهابية تعتزم دول الخليج الست اعتمادها.
وقالت صحيفة “مكة” إن الاجتماعات التي عقدها وكلاء وزراء الداخلية الخليجيون على مدار اليومين الماضيين في العاصمة السعودية، انتهت إلى خلق إجماع خليجي بخصوص اعتماد قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية، قد يطرح على طاولة وزراء الداخلية في اجتماعهم التحضيري لقمة المنامة الذي يعقد اليوم الثلاثاء في الرياض.
وأضافت أن سلطنة عمان تحفظت خلال تلك الاجتماعات على إدراج جماعة الحوثيين ضمن تلك القائمة، وأن المسؤولين العمانيين المشاركين في الاجتماع امتنعوا عن توضيح أسباب تحفظ مسقط.
ولم يتسن لموقع إرم نيوز الحصول على تعقيب فوري لمصدر رسمي عماني حول حقيقة موقفهم من تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في القائمة الخليجية.
ومن غير المؤكد أن يتطرق وزراء الداخلية الخليجيون لتلك النقطة في اجتماع مخصص لبحث بضع قضايا أمنية بينها دعم دور الشرطة الخليجية للاضطلاع بمسؤولياتها، ومنع الاختراقات الأمنية المفاجئة للحدود تحوطا من انتشار الإرهاب في دول الجوار، والنظر في إنشاء مدينة تدريبية دائمة واستكمال متطلبات الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية، ودعم كل من قطر في استضافة مونديال 2022 والإمارات في استضافة إكسبو 2020، وتحصين المجتمعات الخليجية من مخاطر الإرهاب.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في أمانة مجلس التعاون الخليجي، اللواء هزاع الهاجري، إن مسألة إدراج ميليشيات الحوثي لا تزال قيد البحث والدراسة والمناقشة، وسترى النور قريباً.
ولا تشارك سلطنة عمان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية وباقي الدول الخليجية ودول عربية أخرى ضد جماعة الحوثيين وحليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بهدف إعادة الشرعية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
ومن المقرر أن يرفع وزراء الداخلية الخليجيون الذين سيجتمعون اليوم برئاسة ولي العهد ووزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، توصياتهم إلى قادة دول المجلس في قمة المنامة التي ستنعقد الشهر المقبل.
تعليقات ( 29 )
ابو عزذتعليق مخالف
Mohammedسبحان الله الثورة السورية كشفت أقنعت الخونه وأظهرت الصديق من العدو
السيف الازرقلماذا الاستغرا ب من موقف عمان وهي اللتي جعلت بلدها ******. عمان دوله ****..؟
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( وافقت عمان على ان تكون مقبرة الماء الثقيل الايراني ... وخطورته على اراضيها وشعبها لم تهتم له ...وهي جسر ملالي الشيطان الي اليمن و باتت محتلة من ايران ......... ولم تعد تملك قرارها )))))))))
عدد التعليقات:291
الصميلعمان لن تدرج الحوثي لأن ذلك لايتفق مع مصالحها المشتركة مع ** سلطنة عمان كانت ومازالت الرئة التي تتنفس ***
مزاجي رايق** عراق =.الرأي مو لهم لعمهم
سلمانلا تدعونهم للأجتماعات الخليجيه أزين لكم . وتلقون خير
يلدرمالعجيب ليس عمان فهذه ( العمان ) معروف أمرها بيد من وهي بلاء قد ابتلينا بجواره لكن العجيب ان الحوثي ليس في قوائم الاٍرهاب لحد الان، إذن هو في اي قائمة !!؟
عدد التعليقات:1149
ساميةالمضحك والعجيب أننا نرى الإخونجي ينفخ في أي ((رمادة ))بحثا عن شرارة فتنة ولكن ولله الحمد والمنة رمادهم يتطاير في وجوههم فيسِمهم كاشفا إياهم ويعميهم 😂😂😂
خندمهمن السذاجه أن نظفي على الحوثيين الصفة الشيعيه وانهم يقاتلون من اجل المذهب فهم جماعة ارهابية زرعتها ايران وعلى صالح لاجل موطيء قدم لايران في الجزيرة ولاجل عودت المحروق للحكم
عدد التعليقات:1149
ساميةالإخونجي دائما ينشط ويصفق فيما يفرق العرب والمسلمين ويثير الفرقة والفوضى حفظ الله دول الخليج إخوة متحابين متعاونين على كل خير وسلام ومحبة وأمن واستقرار وأخزى الله كل إخونجي إرهابي حاقد وحوثي متخلف 😇
عدد التعليقات:1149
ساميةالقائمة الأولى:تنظيم القاعدة - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - تنظيم القاعدة في اليمن - تنظيم القاعدة في العراق - داعش - جبهة النصرة - حزب الله في داخل المملكة - جماعة الإخوان المسلمين - وجماعة الحوثي.
عدد التعليقات:1149
سامية٦ كلهم على قائمة الإرهاب فعلا حسب ما أرفقته وزارة الداخلية بالأمر الملكي الكريم أ/44 وتاريخ 3-4-1435
مووووووووووديتعليق مخالف
مع زاتككبيرهم الذي علمهم...
بلوشي وكلي فخرحتى الأبناء يحبون أمهم 😬
سداحما علينا منهم أهم شي الحلوى العمانية والله انها زينة لو ما ترفع السكر 😂
حيدروالله مادري وين بتوصلوا البشريه
عبدالعزيز//تعليق9 لو تسكت وتريحنا من فلسفتك افضل اقرأ الموضوع زين وعلق انت بوادي والموضوع بوادي الا اذا كنت منهم والامر متعبك
الكنديموقف غريب ووضع مريب لكن الطيور علئ اشكالها تقع
الهمدانيالدنيا ماهي واقفة على سني وشيعي في العالم ديانات ومذاهب وفرق وطوائف كثيره شي تعرفوه وشي لا تعرفوه ترى صجيتونا ولو انه عارفين ان الدعوى ماهي سني وشيعي وانها اكبر ومختلفة الا ان السذج مطاوعين مصدقين
واضحعمان وضعها مريب
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهيجب وضع جماعة الأخوان بجانب جماعة الحوثيين على قائمة الارهاب.
الفهد الطائرلماذا التحفظ على الحوثيين الارهابيين يعني الصاروخ الموجه إلى مكة لم يحرك فيكم الغيرة على اطهر بقعة فوق وجه الأرض
ميالأن توي افهم زين
موافقتهم لن تقدم او تؤخرمواقفهم السابقة والحالية والمستقبلية هي سبب تحفظهم ونتمنى من بقية دول المجلس إصدار قرار بمعاقبة كل دولة تدعم هذه الجماعة الإرهابية كائنة من تكن وأي كان نوع الدعم.
عباديتعليق مخالف
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