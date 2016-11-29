بالفيديو.. “جن عاشق” متلبس بامرأة سعودية يفاجئ الشريان ويشارك في برنامج “الثامنة”

صحيفة المرصد: قالت السيدة أحلام –أم خالد- في مداخلة هاتفية مع الإعلامي داوود الشريان خلال برنامج الثامنة على قناة “إم بي سي” إنها تعاني منذ أكثر من 11 عاما من السحر والحسد، مضيفة أنها في بداية الأمر كانت تعتقد أنها مصابة بمرض نفسي إلا أنه بعد ممارسة مع الأطباء النفسيين استمرت قرابة العامين، اكتشفت أنها لا تعاني سوى من السحر.

وأضافت، أنها تأكدت من إصابتها بالسحر بعد ذهابها لأكثر من شيخ قام برقيتها وإلى الآن لا تعرف كيف تبرأ مما أصابها، فيما طالبها أحد المعالجين النفسيين ويدعى “الشمري” بتكرار “حسبي الله ونعم الوكيل” عدة مرات ما جعلها تبكي على الهواء، زاعمًا أنها مصابة بمس عاشق تسبب في حضور الجن الكامن فيها، على حد تعبيره.

وأثارت هذه الواقعة استياء المغردين، خصوصًا في ظل عدم اقتناع شريحة كبيرة من الجمهور بتخلي الجن عن أدواره وتفرغه ليسكن سيدة منذ 11 عامًا، إضافة إلى عدم اقتناعهم بما فعله “الراقي الشرعي” في ظل وجود وسائل حديثة وأجهزة متقدمة.

مداخلة هاتفية لمصابة بمس عاشق.. وحضور الجن الكامن فيها #حال_الراقي_الشرعي pic.twitter.com/9I7Qg4VCc5 — الثامنة MBC (@MBC8PM) November 28, 2016