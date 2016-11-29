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بالفيديو.. “جن عاشق” متلبس بامرأة سعودية يفاجئ الشريان ويشارك في برنامج “الثامنة”

29 نوفمبر, 2016 , 14:07 م
بالفيديو.. “جن عاشق” متلبس بامرأة سعودية يفاجئ الشريان ويشارك في برنامج “الثامنة”
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صحيفة المرصد: قالت السيدة أحلام –أم خالد- في مداخلة هاتفية مع الإعلامي داوود الشريان خلال برنامج الثامنة على قناة “إم بي سي” إنها تعاني منذ أكثر من 11 عاما من السحر والحسد، مضيفة أنها في بداية الأمر كانت تعتقد أنها مصابة بمرض نفسي إلا أنه بعد ممارسة مع الأطباء النفسيين استمرت قرابة العامين، اكتشفت أنها لا تعاني سوى من السحر.
وأضافت، أنها تأكدت من إصابتها بالسحر بعد ذهابها لأكثر من شيخ قام برقيتها وإلى الآن لا تعرف كيف تبرأ مما أصابها، فيما طالبها أحد المعالجين النفسيين ويدعى “الشمري” بتكرار “حسبي الله ونعم الوكيل” عدة مرات ما جعلها تبكي على الهواء، زاعمًا أنها مصابة بمس عاشق تسبب في حضور الجن الكامن فيها، على حد تعبيره.
وأثارت هذه الواقعة استياء المغردين، خصوصًا في ظل عدم اقتناع شريحة كبيرة من الجمهور بتخلي الجن عن أدواره وتفرغه ليسكن سيدة منذ 11 عامًا، إضافة إلى عدم اقتناعهم بما فعله “الراقي الشرعي” في ظل وجود وسائل حديثة وأجهزة متقدمة.



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    السيف الشفاف ذو الشفافية

    استغفر الله وآمنو قبل شروق الشمس من مغربها لم تعد حجة لمكذب نسأل الله العفو والعافية كل شيء اضهره الله بالحجج والادلة المادية
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  2. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    السيف الاخضر

    ولا خرابيط ولا شي ناس كثير تداوة بالقرآن لاتصدق بكيفك
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  3. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    ههههههه

    القرآن حق والتداوي به حق قال الله تعالى (وننزل من القرآن ماهو شفاء) فمن صدق نجا ولنفسه ومن كذب فعليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    المستشار عادل

    بلا خرابيط قاعد يضحك على الناس علشان الضعوف والمساكين يرجعون له ويستفيد منهم
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  5. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    ههههههه

    مع السلامة وبارجع بمعرف السيف الاخضر حركات خنابق ههههههه
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  6. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  7. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  8. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    ههههههه

    اجل بالله احد يصدق ان الموسيقى تعالج المرض النفسي ليش ماتناقش هذه السخافة في الاعلام
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  9. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    السيف الازرق

    الرقات مشروع لاستغلال الناس البسطاء وللذين يروجون عن الجن اغلبهم مستفيدين من بعض الناس المغفلين ..؟
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  10. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    ههههههه

    ت السيف الازرق تهم تهم بدون ادلة واخرتها تأمر بما تريد ما شاءالله هههههه يا خنبوق عيب الحركات ذي واستغفال الاطباء النفسيين الغير شرفاء للمرضى وش رايك فيه
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  11. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    السيف الازرق

    سخافات الرقات الشرغيين من اجل الترويج للخرافات من اجل الضحك على البسطاء واخذ اموالهم بغير وجه حق .. انبذوبهم من المجتمع ...؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    ههههههه

    ليش اللبرلة صدقو وجود حياة على سطح المريخ مع انهم لم يرو ذلك لان الغرب اقنعهم بذلك وهم يقتنعون بما اتى به الغرب اذن يا لبرالي لاتصدق بحجة بل باقتناعك**
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  13. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    ههههههه

    وش اللي خلا اللبرلة يصدقون المرض النفسي ولا يصدقون اللمس لان هذاك جا من عند الغرب وهذا جا من القرآن شف حجة التصديق لديهم
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  14. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    ههههههه

    رح يا الشريان لراقي وشفبأُم** واقتنع لاتشغل**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    ههههههه

    شريحة المسلمين كلهم يؤمنون بوجود الجن وتسلطه بالمس ليش استفزازهم وعندهم الادلة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    ههههههه

    ت 37 يعني اقريت ان هناك سحر وجن من قصة الرسول علية الصلاة والسلام وكنت اول تنكر تمام فيه تطور دامك عرفت انك اول تجهل خلاص صفط على جنب لاتقعد ترقع
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  17. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    رد على بوزو

    المسحور مو شرط يدخله الجني الخادم للسحر لا مو شرط يكون مثلا مرافق له وين مايروح ويثر عليه فهمت ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    ههههههه

    طيب اتركو الجدل البيزنطي هذا ويا شريان حل قضايا اخرى دامك منت مصدق . من طلعت ولا قضية حليتها كلش تحريج فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    ههههههه

    ت 20 تلصق تهمتك بغيرك عيني عينك اللبرلة هم اللي حديثهم عن المرأة وياليتهم يحفظون حقوقها الا في مثلهم الاعلى الغرب ينتهك جسدها بتجارة الهوى
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  20. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    بوزو

    اعوذ بالله المسحور يدخل به جن ؟؟ نبينا صلى الله عليه وسلم سحره يهودي ؟ هل نقول دخل به جن ؟!
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  21. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    النزغه

    اليي يقول خرافات الله يسلط عليك جني يخش فيك ويخليك تصلي شرق عشان تعرف ان الله حق
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  22. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    عزوزكو

    يكذب هذا الراقي عيني عينك ههههههههه شايفنا مهابيل
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  23. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    مع السلاااااامة.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  24. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 15:26 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    ماأعظمك من رجل حين تشاهد نفسك في عيون امرأة هي مرآتك التي تحبها وتعشقها.الحياة بين اثنين زوج وزوجته لايقتلها ولايغتالها غيرالبرود بينهم.برود في المشاعر جفاء في العاطفة والحب .يتم في التقدير والاحترام.
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  25. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    زائره🌺

    قلم الحقيقة كلامك يجنن لو رجالنا بربع عقليتك وتفكيرك كان الدنيا بخير والمراة بخير يا حظها الي بتصير زوجتك ☺️
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  26. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    حقاني

    تعليق مخالف
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  27. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    أي امرأة في الدنيا ماذا تحتاج؟.كلمة طيبة تجاههامراعات شعورها احترامها خوفك عليها احساسك بها بأنك منها وهي منك اعطائها كامل حقوقها لاتظلمها ولاتبخسها في حق هو لها.عاملها كرجل تثق به وتستأمن نفسها معه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  28. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    سنونو

    هذه المرأة مريضة نفسيا وكون كثير من الرقاة ولاكثر من عشر سنوات يرددون عليها انها معيونه او مسحورة صار لديها قناعة بذلك مما دعاها لتكرار ماقاله الشمري حتى أصبحت تهذي في النهاية
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  29. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    تتمة لما سبق، فيوجد بعض البشر إبليس ذاتو بيأخذ منهم خطط، آآآآآآي
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  30. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    حمدالربياوي

    كبير ياداوود علاقات مع جن وحركات واستضافت على الهواء
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  31. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    أن الشيطان يضعف ويخنس ويبطل عمله بتلاوة آيات التحصن، نعوذ ب #الله تعالى من شره، شيطان الإنس وقعه على الآخرين أبلغ من شيطان الجن وثبت أنهم يوحون لبعضهم البعض، رزقنا #الله وإياكم صحبة الأخيار من خلقه.
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  32. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    صدقوني لو نتعمق في قصة هذه الأخت المتحدثة الباكية لوجدنا وقع عليها عنف جسدي وحرب نفسية هضمت حقوقها ولم تستطع استردادها.وهو ماأوصلها لهذه الحالة من الاكتئآب الشديد.عاملو نسائكم بكل ود وحب واحترام.
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  33. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:377

    الديدحان

    سبحان الله والحمدالله والله اكبر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    نعم لعل هذه المتحدثة مريضة فعلآ لكنها تحتاج الى عاطفة وتقدير واحترام وثقة في نفسها وبحاجة الى من يأخذ بيدها الى برالأمان زوجها والدها شقيقها وليس لىساحة التهميش والاقصاء والعنف وهوماتتعرض له النساء.
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  35. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    🌹قلم الحقيقه انت قلم العز والشموخ تعليقاتك تشرح الصدر وتنورنا🌹
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  36. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    متابع ومهتم

    ضحك على السذج والجهلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    الأخونجية دائمآ وأبدآ محور حديثهم المرأة.وياليت هذا الحديث في صالحها أو رفعة لشأنها ومعزتها.أبدآ. وانما في كل مايقلل من هيبتها و قوتها للوصول الى نتيجة أنها ضعيفة من دون الرجل لاتهش ولاتنش.هذا هدفهم.
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  38. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    حقاااني

    14 موجود الجن والسحر في كل مكان وفي الاشخاص اللي برا / تجيهم حالات المس ويقرون عليهم توراة وانجيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    قصيمي

    يقول عليه الصلاة والسلام ( من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينه لم يضره سم ولا سحر ) يقول العلاماء عجوة المدينه اوغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    ياسمين🌸

    يالباااه ياقلم الحقيقه انا حاطه لك سحر علشان تكون عظم بحلوق الجهله والجهلاء 🔝
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  41. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    طيب لماذا لم يصبح المريض رجلآ بدلآ من امرأة. الله والعالم أن المعالج خايف أن يتم ضربه والاعتدء عليه في لحظة ما ويقول له أنت كاذب تعال خذ لك درس مجاني ههه.بعدها يطلع المعتدي بريىء لأن الفاعل الجني هههه
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  42. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    الهمداني

    مافي جن غير في روس بعض البشر المبتلين بالجهل والرجعية والا ليش العالم المتحضر في الشرق والقرب لا يعانون من خرافة الجن نعم الجن خرافة زيهم زي العنقاء والتنين متى ماتخلص الانسان من الرجعية تخلص من المرض
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  43. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    سار888

    هذا جني خبل أو مسحور مالقي ***ألسعوديه يعشقهم ..أعوذ بالله من الكذب وألدجل وأكل أموال الناس بالباطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    روز

    طيب كيف عرف الشيخ انها في المسجد النبوي مش في بيتها ؟ هذي صارت لقريبه لي تقول في جلسه واحده عرف عني كل شي وانا ماقلت شي، وأنا لما سألت وتطقست قالوا هذا القرين حق المريض يعلم الشيخ المتمكن ، والله أعلم
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  45. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    انجاز وطن

    القطار البرتقالي وصل وأنتم هنا تتجادلون فيما لا ينفع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 14:25 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    من الأكاذيب جعل للجني اسم وأسماه بالعاشق لأن المتحدثة امرأة امعانآ في كذبته وحتى يبرر أنه تلبسها لعشقه لها.وهي كلها هرطقات لايصدقهاالا جاهل مغسول عقله بسوالفهم.طيب لماذا لم يكن المريض رجلآ خايف يضربه.
    لا يعجبني(9) اعجبني(3)
  47. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    ياأمة ضحكت من جهلها الأمم .
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  48. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    اسمرعبر

    جني ما عنده ذوق يعني ما شاف ايفانكا بنت ترامب وركبتها البيضاء والجسم الممشوق وعيشة الملوك يسكنها و يجي هنا يدمر حياته !! اكيد الجني مسحور
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    علي العمري

    الموسيقي تريح. النفس. من. الهم. وهذي. الحلات. كله أمراض نفسيه وضغوط. الحياه. الزفت. هذا.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  50. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    المسخرة

    صرنا مسخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:15869

    قلم الحقيقه

    أنا بعد معي جني رابطني بصحيفة المرصد 24 ساعة هههههههههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  52. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    مع زاتك

    الله يشفيها . اللي ينكر تلبس الجن بالأنس عليه أن يبحث كثيرا. ويسأل أهل العلم الثقات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    سنرى أيام جميله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    سنافي

    السحر حقيقة في القرآن ومنكره كافر بالقرآن .. ولايتم إلا عن طريق الجان.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    الله يشفيها ادعوا لها بدل الاستهزاء وش هالناس الي تموت بالسخرية والتهكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  56. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    علي العمري

    كله. خروفا ت. ودجل. علي. الناس. ليش. الجني. هذا. ما. عنده. سوا. السعودي. او ما. معه. حواز سفر. يطلع. برا ويفكنا. منه كله. أمراض نفسيه. لو الوحد. يسمع نصف. ساعه موسيقي. هاديه يكون. في احسن. حال
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