بالفيديو.. “جن عاشق” متلبس بامرأة سعودية يفاجئ الشريان ويشارك في برنامج “الثامنة”

صحيفة المرصد: قالت السيدة أحلام –أم خالد- في مداخلة هاتفية مع الإعلامي داوود الشريان خلال برنامج الثامنة على قناة “إم بي سي” إنها تعاني منذ أكثر من 11 عاما من السحر والحسد، مضيفة أنها في بداية الأمر كانت تعتقد أنها مصابة بمرض نفسي إلا أنه بعد ممارسة مع الأطباء النفسيين استمرت قرابة العامين، اكتشفت أنها لا تعاني سوى من السحر.
وأضافت، أنها تأكدت من إصابتها بالسحر بعد ذهابها لأكثر من شيخ قام برقيتها وإلى الآن لا تعرف كيف تبرأ مما أصابها، فيما طالبها أحد المعالجين النفسيين ويدعى “الشمري” بتكرار “حسبي الله ونعم الوكيل” عدة مرات ما جعلها تبكي على الهواء، زاعمًا أنها مصابة بمس عاشق تسبب في حضور الجن الكامن فيها، على حد تعبيره.
وأثارت هذه الواقعة استياء المغردين، خصوصًا في ظل عدم اقتناع شريحة كبيرة من الجمهور بتخلي الجن عن أدواره وتفرغه ليسكن سيدة منذ 11 عامًا، إضافة إلى عدم اقتناعهم بما فعله “الراقي الشرعي” في ظل وجود وسائل حديثة وأجهزة متقدمة.
مداخلة هاتفية لمصابة بمس عاشق.. وحضور الجن الكامن فيها #حال_الراقي_الشرعي pic.twitter.com/9I7Qg4VCc5
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 28, 2016
تعليقات ( 56 )
السيف الشفاف ذو الشفافيةاستغفر الله وآمنو قبل شروق الشمس من مغربها لم تعد حجة لمكذب نسأل الله العفو والعافية كل شيء اضهره الله بالحجج والادلة المادية
السيف الاخضرولا خرابيط ولا شي ناس كثير تداوة بالقرآن لاتصدق بكيفك
هههههههالقرآن حق والتداوي به حق قال الله تعالى (وننزل من القرآن ماهو شفاء) فمن صدق نجا ولنفسه ومن كذب فعليها
المستشار عادلبلا خرابيط قاعد يضحك على الناس علشان الضعوف والمساكين يرجعون له ويستفيد منهم
هههههههمع السلامة وبارجع بمعرف السيف الاخضر حركات خنابق ههههههه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هههههههاجل بالله احد يصدق ان الموسيقى تعالج المرض النفسي ليش ماتناقش هذه السخافة في الاعلام
السيف الازرقالرقات مشروع لاستغلال الناس البسطاء وللذين يروجون عن الجن اغلبهم مستفيدين من بعض الناس المغفلين ..؟
هههههههت السيف الازرق تهم تهم بدون ادلة واخرتها تأمر بما تريد ما شاءالله هههههه يا خنبوق عيب الحركات ذي واستغفال الاطباء النفسيين الغير شرفاء للمرضى وش رايك فيه
السيف الازرقسخافات الرقات الشرغيين من اجل الترويج للخرافات من اجل الضحك على البسطاء واخذ اموالهم بغير وجه حق .. انبذوبهم من المجتمع ...؟
هههههههليش اللبرلة صدقو وجود حياة على سطح المريخ مع انهم لم يرو ذلك لان الغرب اقنعهم بذلك وهم يقتنعون بما اتى به الغرب اذن يا لبرالي لاتصدق بحجة بل باقتناعك**
هههههههوش اللي خلا اللبرلة يصدقون المرض النفسي ولا يصدقون اللمس لان هذاك جا من عند الغرب وهذا جا من القرآن شف حجة التصديق لديهم
هههههههرح يا الشريان لراقي وشفبأُم** واقتنع لاتشغل**
هههههههشريحة المسلمين كلهم يؤمنون بوجود الجن وتسلطه بالمس ليش استفزازهم وعندهم الادلة
هههههههت 37 يعني اقريت ان هناك سحر وجن من قصة الرسول علية الصلاة والسلام وكنت اول تنكر تمام فيه تطور دامك عرفت انك اول تجهل خلاص صفط على جنب لاتقعد ترقع
رد على بوزوالمسحور مو شرط يدخله الجني الخادم للسحر لا مو شرط يكون مثلا مرافق له وين مايروح ويثر عليه فهمت ؟
هههههههطيب اتركو الجدل البيزنطي هذا ويا شريان حل قضايا اخرى دامك منت مصدق . من طلعت ولا قضية حليتها كلش تحريج فقط
هههههههت 20 تلصق تهمتك بغيرك عيني عينك اللبرلة هم اللي حديثهم عن المرأة وياليتهم يحفظون حقوقها الا في مثلهم الاعلى الغرب ينتهك جسدها بتجارة الهوى
بوزواعوذ بالله المسحور يدخل به جن ؟؟ نبينا صلى الله عليه وسلم سحره يهودي ؟ هل نقول دخل به جن ؟!
النزغهاليي يقول خرافات الله يسلط عليك جني يخش فيك ويخليك تصلي شرق عشان تعرف ان الله حق
عزوزكويكذب هذا الراقي عيني عينك ههههههههه شايفنا مهابيل
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهمع السلاااااامة.
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهماأعظمك من رجل حين تشاهد نفسك في عيون امرأة هي مرآتك التي تحبها وتعشقها.الحياة بين اثنين زوج وزوجته لايقتلها ولايغتالها غيرالبرود بينهم.برود في المشاعر جفاء في العاطفة والحب .يتم في التقدير والاحترام.
زائره🌺قلم الحقيقة كلامك يجنن لو رجالنا بربع عقليتك وتفكيرك كان الدنيا بخير والمراة بخير يا حظها الي بتصير زوجتك ☺️
حقانيتعليق مخالف
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهأي امرأة في الدنيا ماذا تحتاج؟.كلمة طيبة تجاههامراعات شعورها احترامها خوفك عليها احساسك بها بأنك منها وهي منك اعطائها كامل حقوقها لاتظلمها ولاتبخسها في حق هو لها.عاملها كرجل تثق به وتستأمن نفسها معه.
سنونوهذه المرأة مريضة نفسيا وكون كثير من الرقاة ولاكثر من عشر سنوات يرددون عليها انها معيونه او مسحورة صار لديها قناعة بذلك مما دعاها لتكرار ماقاله الشمري حتى أصبحت تهذي في النهاية
أبو غيث - مكة المكرمةتتمة لما سبق، فيوجد بعض البشر إبليس ذاتو بيأخذ منهم خطط، آآآآآآي
حمدالربياويكبير ياداوود علاقات مع جن وحركات واستضافت على الهواء
أبو غيث - مكة المكرمةأن الشيطان يضعف ويخنس ويبطل عمله بتلاوة آيات التحصن، نعوذ ب #الله تعالى من شره، شيطان الإنس وقعه على الآخرين أبلغ من شيطان الجن وثبت أنهم يوحون لبعضهم البعض، رزقنا #الله وإياكم صحبة الأخيار من خلقه.
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهصدقوني لو نتعمق في قصة هذه الأخت المتحدثة الباكية لوجدنا وقع عليها عنف جسدي وحرب نفسية هضمت حقوقها ولم تستطع استردادها.وهو ماأوصلها لهذه الحالة من الاكتئآب الشديد.عاملو نسائكم بكل ود وحب واحترام.
عدد التعليقات:377
الديدحانسبحان الله والحمدالله والله اكبر .
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهنعم لعل هذه المتحدثة مريضة فعلآ لكنها تحتاج الى عاطفة وتقدير واحترام وثقة في نفسها وبحاجة الى من يأخذ بيدها الى برالأمان زوجها والدها شقيقها وليس لىساحة التهميش والاقصاء والعنف وهوماتتعرض له النساء.
متابع ومهتمضحك على السذج والجهلاء
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهالأخونجية دائمآ وأبدآ محور حديثهم المرأة.وياليت هذا الحديث في صالحها أو رفعة لشأنها ومعزتها.أبدآ. وانما في كل مايقلل من هيبتها و قوتها للوصول الى نتيجة أنها ضعيفة من دون الرجل لاتهش ولاتنش.هذا هدفهم.
حقاااني14 موجود الجن والسحر في كل مكان وفي الاشخاص اللي برا / تجيهم حالات المس ويقرون عليهم توراة وانجيل
قصيمييقول عليه الصلاة والسلام ( من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينه لم يضره سم ولا سحر ) يقول العلاماء عجوة المدينه اوغيرها
ياسمين🌸يالباااه ياقلم الحقيقه انا حاطه لك سحر علشان تكون عظم بحلوق الجهله والجهلاء 🔝
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهطيب لماذا لم يصبح المريض رجلآ بدلآ من امرأة. الله والعالم أن المعالج خايف أن يتم ضربه والاعتدء عليه في لحظة ما ويقول له أنت كاذب تعال خذ لك درس مجاني ههه.بعدها يطلع المعتدي بريىء لأن الفاعل الجني هههه
الهمدانيمافي جن غير في روس بعض البشر المبتلين بالجهل والرجعية والا ليش العالم المتحضر في الشرق والقرب لا يعانون من خرافة الجن نعم الجن خرافة زيهم زي العنقاء والتنين متى ماتخلص الانسان من الرجعية تخلص من المرض
سار888هذا جني خبل أو مسحور مالقي ***ألسعوديه يعشقهم ..أعوذ بالله من الكذب وألدجل وأكل أموال الناس بالباطل
روزطيب كيف عرف الشيخ انها في المسجد النبوي مش في بيتها ؟ هذي صارت لقريبه لي تقول في جلسه واحده عرف عني كل شي وانا ماقلت شي، وأنا لما سألت وتطقست قالوا هذا القرين حق المريض يعلم الشيخ المتمكن ، والله أعلم
انجاز وطنالقطار البرتقالي وصل وأنتم هنا تتجادلون فيما لا ينفع
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهمن الأكاذيب جعل للجني اسم وأسماه بالعاشق لأن المتحدثة امرأة امعانآ في كذبته وحتى يبرر أنه تلبسها لعشقه لها.وهي كلها هرطقات لايصدقهاالا جاهل مغسول عقله بسوالفهم.طيب لماذا لم يكن المريض رجلآ خايف يضربه.
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهياأمة ضحكت من جهلها الأمم .
اسمرعبرجني ما عنده ذوق يعني ما شاف ايفانكا بنت ترامب وركبتها البيضاء والجسم الممشوق وعيشة الملوك يسكنها و يجي هنا يدمر حياته !! اكيد الجني مسحور
علي العمريالموسيقي تريح. النفس. من. الهم. وهذي. الحلات. كله أمراض نفسيه وضغوط. الحياه. الزفت. هذا.
المسخرةصرنا مسخرة
عدد التعليقات:15869
قلم الحقيقهأنا بعد معي جني رابطني بصحيفة المرصد 24 ساعة هههههههههه
مع زاتكالله يشفيها . اللي ينكر تلبس الجن بالأنس عليه أن يبحث كثيرا. ويسأل أهل العلم الثقات
سنافيالسحر حقيقة في القرآن ومنكره كافر بالقرآن .. ولايتم إلا عن طريق الجان.
علي العمريكله. خروفا ت. ودجل. علي. الناس. ليش. الجني. هذا. ما. عنده. سوا. السعودي. او ما. معه. حواز سفر. يطلع. برا ويفكنا. منه كله. أمراض نفسيه. لو الوحد. يسمع نصف. ساعه موسيقي. هاديه يكون. في احسن. حال