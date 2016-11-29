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بالصور: شاهد وصول “قطار الرياض” إلى المسار البرتقالي

29 نوفمبر, 2016 , 14:18 م
بالصور: شاهد وصول “قطار الرياض” إلى المسار البرتقالي
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صحيفة المرصد: أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وصول أولى عربات قطار الرياض إلى المسار البرتقالي من شركة “Bombardier” الكندية، اليوم الثلاثاء.

وأكد الحساب الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم الانتهاء من الاختبارات الأولية للعربة في مقر الشركة في سبتمبر الماضي. ويصل طول القطار إلى 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، ويشمل المسار البرتقالي طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.2 كم.

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تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    معلم متقاعد

    الحمد لله نحن على أحر من الجمر للأنتهاء من المشروع والتخلص من بعض الزحمة ولتجربة مثيرة جديدة في مجتمعنا في المترو . عجلوا به قبل ما نموت حنا شياب والأعمار بيد الله.
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  2. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    يالطيف

    تعليق مخالف
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  3. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    الأمن والامان

    الحمد لله على النعم والشكر له على الأمان ويابلادي واصلي اللهم احفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وسدد رميهم على المجوس الانجاس
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  4. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    محمد

    دام عزك يا وطن . **
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  5. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    حمدالربياوي

    ركبوا لاعبي نادي النصر فيه للتجربة حتى نتأكد من جاهزيته وهذه من انجح الخطط لاعتزال حسين عبدالغني
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  6. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    هيمو 00

    كم يوم ويخرب ههههههههههههههههههههه
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  7. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    واصلي يا بلادي

    22 الى اين يصل // اقولك أو فهمت !! لكل شبر في أرض الوطن
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  8. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:2534

    سهم

    الله ييسر ويخلص ، صراحة ذبحتنا الزحمة والتحويلات والصبات ، الله المستعان .
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  9. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    اسمرعبر

    عليه ألوان نادي الشباب .. كبير يا سامي
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  10. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    علي الشهري

    طول القطار176 كيلو ولا مسار القطار 176كيلو متر
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  11. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    انجاز وطن

    بالشكر تدوم النعم ،، مشروعات تنجز ومشروعات في الشرقية تدشن وأمن وأمان وخير وأمطار
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  12. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    تميم

    الي الامام يا وطني الحبيب
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  13. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    انجاز وطن

    بالشكر تدوم النعم شكرا قيادتنا ورحم الله فقيدنا الملك عبدالله
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  14. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    الى اين يصل
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  15. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    انجاز وطن

    مرحبا ألف دام عزك ياوطن
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