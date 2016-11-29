بالصور: شاهد وصول “قطار الرياض” إلى المسار البرتقالي

صحيفة المرصد: أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وصول أولى عربات قطار الرياض إلى المسار البرتقالي من شركة “Bombardier” الكندية، اليوم الثلاثاء.
وأكد الحساب الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم الانتهاء من الاختبارات الأولية للعربة في مقر الشركة في سبتمبر الماضي. ويصل طول القطار إلى 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، ويشمل المسار البرتقالي طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.2 كم.
تعليقات ( 15 )
معلم متقاعدالحمد لله نحن على أحر من الجمر للأنتهاء من المشروع والتخلص من بعض الزحمة ولتجربة مثيرة جديدة في مجتمعنا في المترو . عجلوا به قبل ما نموت حنا شياب والأعمار بيد الله.
يالطيفتعليق مخالف
الأمن والامانالحمد لله على النعم والشكر له على الأمان ويابلادي واصلي اللهم احفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وسدد رميهم على المجوس الانجاس
محمددام عزك يا وطن . **
حمدالربياويركبوا لاعبي نادي النصر فيه للتجربة حتى نتأكد من جاهزيته وهذه من انجح الخطط لاعتزال حسين عبدالغني
هيمو 00كم يوم ويخرب ههههههههههههههههههههه
واصلي يا بلادي22 الى اين يصل // اقولك أو فهمت !! لكل شبر في أرض الوطن
عدد التعليقات:2534
سهمالله ييسر ويخلص ، صراحة ذبحتنا الزحمة والتحويلات والصبات ، الله المستعان .
اسمرعبرعليه ألوان نادي الشباب .. كبير يا سامي
علي الشهريطول القطار176 كيلو ولا مسار القطار 176كيلو متر
انجاز وطنبالشكر تدوم النعم ،، مشروعات تنجز ومشروعات في الشرقية تدشن وأمن وأمان وخير وأمطار
تميمالي الامام يا وطني الحبيب
انجاز وطنبالشكر تدوم النعم شكرا قيادتنا ورحم الله فقيدنا الملك عبدالله
انجاز وطنمرحبا ألف دام عزك ياوطن