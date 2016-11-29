بالصور: شاهد وصول “قطار الرياض” إلى المسار البرتقالي

صحيفة المرصد: أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وصول أولى عربات قطار الرياض إلى المسار البرتقالي من شركة “Bombardier” الكندية، اليوم الثلاثاء.

وأكد الحساب الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم الانتهاء من الاختبارات الأولية للعربة في مقر الشركة في سبتمبر الماضي. ويصل طول القطار إلى 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، ويشمل المسار البرتقالي طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.2 كم.