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خليجي اشترى «لوحة» سيارة بـ 31 مليون درهم فكان مصيره السجن !

29 نوفمبر, 2016 , 14:55 م
خليجي اشترى «لوحة» سيارة بـ 31 مليون درهم فكان مصيره السجن !
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صحيفة المرصد : ألقت نيابة الأموال العامة في أبو ظبي بالإمارات، القبض على رجل خليجي بعد قيامه بالنصب والاحتيال على مؤسسة “الإمارات للمزادات”، وقامت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق.

وتفصيلاً، دخل الخليجي مزاد لبيع أرقام السيارات الفئة “خمسين أبو ظبي”، وعندما رسا المزاد عليه، قام بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ 31 مليون درهم، على أمل أن يبيع اللوحة بعد ذلك ويُسدد ثمنها ويستفيد من الفرق لنفسه، بحسب اعترافاته أمام النيابة.

وكشفت التحقيقات أن “الرجل الخليجي دخل المزاد وهو يعلم أنه لن يستطيع دفع ثمن اللوحة في حال رست عليه، غير أنه كان يخُطط لبيعها ثم تسديد ثمنها، وهو ما أوقعه في جريمة تحرير واستخدام شيك بدون رصيد”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    مراقب

    قمةالتخلف والأنحدارمن يشتري لوحةغالية الثمن وهي في الحقيقة لاتقدم ولا تؤخر(رقم سيارة)ولاكن عقول فارغة وجيوب مليئة بالأموال كل هذامن أجل ان ينضرو الناس اليه وهو يتبختر بهذه اللوحةالغبيةتخلف وجهل وغباء
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  2. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    Mohammed

    إنسان غبي وطماع في نفس الوقت
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  3. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    الهمداني

    اما لوحة بـــــ31 مليون
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  4. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    زائر المرصد

    طبق المثل.من له حيله فليحتال.بس انقلبت عليه.
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  5. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    يالطيف

    حركات شريطيه لامون من بس من شريطيتنا ول يلي يهبرها بس ماجت معه يذكرني بمزاد احمد زكي في فلم البيه البواب
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  6. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    صبحي

    لو لبناني ولا اجنبي كانوغضوا الطرف عنه
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  7. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    بدر

    *** وماجاه يالله ورونا كيف بيطلع مسوي حاله ذكي الخبل
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  8. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    يوسف

    بغض النظر النقطة المهمة اللي لابد ان يعرفها الكثير انة لا يجوز بيع مالم تملكة اي انة لو وجد الزبون وباع واخذ الفرق فالمال اللي كسبة حرام
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  9. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    هدى نجد

    يمني عاشق الدمام اعتقد انه اسباني ما فيه غيرهم فشلونا امام الناس أخس أبو يمن بزعم أنك من الناس هههه
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  10. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    ناقد

    ياحليله يحسب نفسة في معارض النسيم
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  11. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    ابوخالد الدمام

    *** الله يهديه
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  12. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    رؤية 2090

    سحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  13. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    يمني عاشق الدمام

    اعتقد انه اسباني ما فيه غيرهم فشلونا امام الناس
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