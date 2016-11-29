خليجي اشترى «لوحة» سيارة بـ 31 مليون درهم فكان مصيره السجن !

صحيفة المرصد : ألقت نيابة الأموال العامة في أبو ظبي بالإمارات، القبض على رجل خليجي بعد قيامه بالنصب والاحتيال على مؤسسة “الإمارات للمزادات”، وقامت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق.
وتفصيلاً، دخل الخليجي مزاد لبيع أرقام السيارات الفئة “خمسين أبو ظبي”، وعندما رسا المزاد عليه، قام بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ 31 مليون درهم، على أمل أن يبيع اللوحة بعد ذلك ويُسدد ثمنها ويستفيد من الفرق لنفسه، بحسب اعترافاته أمام النيابة.
وكشفت التحقيقات أن “الرجل الخليجي دخل المزاد وهو يعلم أنه لن يستطيع دفع ثمن اللوحة في حال رست عليه، غير أنه كان يخُطط لبيعها ثم تسديد ثمنها، وهو ما أوقعه في جريمة تحرير واستخدام شيك بدون رصيد”.
تعليقات ( 13 )
مراقبقمةالتخلف والأنحدارمن يشتري لوحةغالية الثمن وهي في الحقيقة لاتقدم ولا تؤخر(رقم سيارة)ولاكن عقول فارغة وجيوب مليئة بالأموال كل هذامن أجل ان ينضرو الناس اليه وهو يتبختر بهذه اللوحةالغبيةتخلف وجهل وغباء
Mohammedإنسان غبي وطماع في نفس الوقت
الهمدانياما لوحة بـــــ31 مليون
زائر المرصدطبق المثل.من له حيله فليحتال.بس انقلبت عليه.
يالطيفحركات شريطيه لامون من بس من شريطيتنا ول يلي يهبرها بس ماجت معه يذكرني بمزاد احمد زكي في فلم البيه البواب
صبحيلو لبناني ولا اجنبي كانوغضوا الطرف عنه
بدر*** وماجاه يالله ورونا كيف بيطلع مسوي حاله ذكي الخبل
يوسفبغض النظر النقطة المهمة اللي لابد ان يعرفها الكثير انة لا يجوز بيع مالم تملكة اي انة لو وجد الزبون وباع واخذ الفرق فالمال اللي كسبة حرام
هدى نجديمني عاشق الدمام اعتقد انه اسباني ما فيه غيرهم فشلونا امام الناس أخس أبو يمن بزعم أنك من الناس هههه
ناقدياحليله يحسب نفسة في معارض النسيم
ابوخالد الدمام*** الله يهديه
رؤية 2090سحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
يمني عاشق الدماماعتقد انه اسباني ما فيه غيرهم فشلونا امام الناس