خليجي اشترى «لوحة» سيارة بـ 31 مليون درهم فكان مصيره السجن !

صحيفة المرصد : ألقت نيابة الأموال العامة في أبو ظبي بالإمارات، القبض على رجل خليجي بعد قيامه بالنصب والاحتيال على مؤسسة “الإمارات للمزادات”، وقامت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق.

وتفصيلاً، دخل الخليجي مزاد لبيع أرقام السيارات الفئة “خمسين أبو ظبي”، وعندما رسا المزاد عليه، قام بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ 31 مليون درهم، على أمل أن يبيع اللوحة بعد ذلك ويُسدد ثمنها ويستفيد من الفرق لنفسه، بحسب اعترافاته أمام النيابة.

وكشفت التحقيقات أن “الرجل الخليجي دخل المزاد وهو يعلم أنه لن يستطيع دفع ثمن اللوحة في حال رست عليه، غير أنه كان يخُطط لبيعها ثم تسديد ثمنها، وهو ما أوقعه في جريمة تحرير واستخدام شيك بدون رصيد”.