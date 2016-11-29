بالفيديو:حليمة بولند في أسخن لقاء..”حتى وانا محتشمة الناس تشوفني مثيرة هذه مشكلتي”

صحيفة المرصد:فقدت الاعلامية سارة دنداروي السيطرة على أعصابها ، اثناء مقابلة مع الاعلامية الكويتية حليمة بولند المثيرة للجدل ببرنامج “تفاعلكم” بقناة العربية، حيث تمادت بولند في الحديث عن مواهبها وقدراتها بدرجة مبالغ فيها للغاية، حيث لم تستطع المذيعة سارة بضبط نفسها واتهمت حليمة بالغرور، بينما اصرت حليمة على أنها واثقة بنفسها، والحقيقة ان أدائها الاستعراضي يصنف ضمن أعراض “جنون العظمة” ويستوجب العلاج النفسي فوراً.

حليمة اعتبرت نفسها مؤهلة للكتابة للأطفال لمجرد أنها تقدم عبر تطبيق السناب شات قصصاً ترويها لأطفالها، كما اعتبرت تخرجها من كلية الاعلام بجامعة الكويت مبرراً لتثقيف الجيل الجديد، واكدت أن أساتذة الكلية حتى الأن يفخرون بأنها كانت طالبة لديهم!.