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بالفيديو:حليمة بولند في أسخن لقاء..”حتى وانا محتشمة الناس تشوفني مثيرة هذه مشكلتي”

29 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
بالفيديو:حليمة بولند في أسخن لقاء..”حتى وانا محتشمة الناس تشوفني مثيرة هذه مشكلتي”
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صحيفة المرصد:فقدت الاعلامية سارة دنداروي السيطرة على أعصابها ، اثناء مقابلة مع الاعلامية الكويتية حليمة بولند المثيرة للجدل ببرنامج “تفاعلكم” بقناة العربية، حيث تمادت بولند في الحديث عن مواهبها وقدراتها بدرجة مبالغ فيها للغاية، حيث لم تستطع المذيعة سارة بضبط نفسها واتهمت حليمة بالغرور، بينما اصرت حليمة على أنها واثقة بنفسها، والحقيقة ان أدائها الاستعراضي يصنف ضمن أعراض “جنون العظمة” ويستوجب العلاج النفسي فوراً.

حليمة اعتبرت نفسها مؤهلة للكتابة للأطفال لمجرد أنها تقدم عبر تطبيق السناب شات قصصاً ترويها لأطفالها، كما اعتبرت تخرجها من كلية الاعلام بجامعة الكويت مبرراً لتثقيف الجيل الجديد، واكدت أن أساتذة الكلية حتى الأن يفخرون بأنها كانت طالبة لديهم!.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَالْمٌؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
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  2. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
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  3. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  4. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    الصراحة

    بعض النظر عن التصنع والتدلع امام الجمهور لكن ردود حليمة جدا مقنعة وذكية بينما المذيعة مبينة انها استفزازية
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  5. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:233

    Xx5halidxX

    جميله وفيه الاجمل منها لا تقف عند جمالها سيدي الرجل كمل مشوارك وسوف تجد الاجمل منها خصوصا ذوات اللون البرونزي :$
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  6. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    👇****
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  7. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    انثى بمعنى الكلمه جمال عيون وصوت ماكل امراءه انثى بصوتها الصوت يطيح الطير من السماء ياالربع وشلون نستنسخ وننتظر ونقول كما قال ابو نوره قايد الخير ساقني يمك عاشق جمالك ،لوتاخرت ابي ابنتظر لو هو2000 عام
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  8. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    اسمرعبر

    طيب**
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  9. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    زائر المرصد

    انا واحد من الناس. وما اشوفك مثيره.بل بالعكس اشوفك مسكينه. ***
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  10. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:1149

    سامية

    تعليق مخالف
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  11. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    سنونو

    الجمال فتنة ولكن الجمال الطبيعي وليس البوتكس والعمليات وكل إنسان له الحق في مدح نفسه باي طريقة ولكن يبقى جمال الخلق والتمسك بالدين هو الجمال الحقيقي
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  12. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    توت

    ** عسل علي هادلع كثر اادلع **
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  13. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:1149

    سامية

    ** لها مستقبل عقبال لماتتكلم ** 😂😂😂
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  14. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    نواف

    هذة خضراء الدمن
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  15. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    يا ليت يكون في إعلامنا المرئي والسمعي والإفتراضي (النت) تركيز أكثر عن سير الصحابة والتابعين والاختراعات والمخترعين وسيبونا من حليمة بولندا والفنانة وعد ماأدري إيش قالت لأحلام أخبار لا تسمن ولا تغني ..
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  16. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    رؤية 2090

    مشاء الله حليمة بولند ملكة تبارك الرحمن
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  17. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    *** والام بولندية فشي طبيعي تطلع هذي العينه
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