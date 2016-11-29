بالفيديو:حليمة بولند في أسخن لقاء..”حتى وانا محتشمة الناس تشوفني مثيرة هذه مشكلتي”

صحيفة المرصد:فقدت الاعلامية سارة دنداروي السيطرة على أعصابها ، اثناء مقابلة مع الاعلامية الكويتية حليمة بولند المثيرة للجدل ببرنامج “تفاعلكم” بقناة العربية، حيث تمادت بولند في الحديث عن مواهبها وقدراتها بدرجة مبالغ فيها للغاية، حيث لم تستطع المذيعة سارة بضبط نفسها واتهمت حليمة بالغرور، بينما اصرت حليمة على أنها واثقة بنفسها، والحقيقة ان أدائها الاستعراضي يصنف ضمن أعراض “جنون العظمة” ويستوجب العلاج النفسي فوراً.
حليمة اعتبرت نفسها مؤهلة للكتابة للأطفال لمجرد أنها تقدم عبر تطبيق السناب شات قصصاً ترويها لأطفالها، كما اعتبرت تخرجها من كلية الاعلام بجامعة الكويت مبرراً لتثقيف الجيل الجديد، واكدت أن أساتذة الكلية حتى الأن يفخرون بأنها كانت طالبة لديهم!.
تعليقات ( 17 )
قَالَ الله تَعَالَىوَالْمٌؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
الصراحةبعض النظر عن التصنع والتدلع امام الجمهور لكن ردود حليمة جدا مقنعة وذكية بينما المذيعة مبينة انها استفزازية
عدد التعليقات:233
Xx5halidxXجميله وفيه الاجمل منها لا تقف عند جمالها سيدي الرجل كمل مشوارك وسوف تجد الاجمل منها خصوصا ذوات اللون البرونزي :$
سعودي🇸🇦وافتخرانثى بمعنى الكلمه جمال عيون وصوت ماكل امراءه انثى بصوتها الصوت يطيح الطير من السماء ياالربع وشلون نستنسخ وننتظر ونقول كما قال ابو نوره قايد الخير ساقني يمك عاشق جمالك ،لوتاخرت ابي ابنتظر لو هو2000 عام
اسمرعبرطيب**
زائر المرصدانا واحد من الناس. وما اشوفك مثيره.بل بالعكس اشوفك مسكينه. ***
عدد التعليقات:1149
ساميةتعليق مخالف
سنونوالجمال فتنة ولكن الجمال الطبيعي وليس البوتكس والعمليات وكل إنسان له الحق في مدح نفسه باي طريقة ولكن يبقى جمال الخلق والتمسك بالدين هو الجمال الحقيقي
توت** عسل علي هادلع كثر اادلع **
عدد التعليقات:1149
سامية** لها مستقبل عقبال لماتتكلم ** 😂😂😂
نوافهذة خضراء الدمن
أبو غيث - مكة المكرمةيا ليت يكون في إعلامنا المرئي والسمعي والإفتراضي (النت) تركيز أكثر عن سير الصحابة والتابعين والاختراعات والمخترعين وسيبونا من حليمة بولندا والفنانة وعد ماأدري إيش قالت لأحلام أخبار لا تسمن ولا تغني ..
رؤية 2090مشاء الله حليمة بولند ملكة تبارك الرحمن