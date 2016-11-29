ولي العهد: قادرون على مواجهة المخاطر الأمنية بدولنا-فيديو

صحيفة المرصد:قال ولي العهد الأمير محمد بن نايف، إن دول الخليج قادرة على مواجهة المخاطر الأمنية و”الحفاظ على دولنا وشعوبنا”، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق رؤية شاملة لمنع الأعمال الإجرامية.جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع 35 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، في الرياض، حيث تتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال الاجتماع.

وبحسب موقع العربية نت نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”أكد مسؤول خليجي إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إدراج ميليشيات الحوثي وعدداً من الجماعات الأخرى ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس.ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على إعداد نظام إلكتروني للقائمة الإرهابية الموحدة.