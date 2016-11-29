بالفيديو.. شاب روسي يقفز عاريا على شجرة ” شوك”عملاقة .. شاهد النهاية

صحيفة المرصد: نشر نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب روسي – يُعتقد أنه مجنون – قام بالقفز على شجرة صبار وهو عاري الصدر والقدمين في محاولة منها لجذب الانتباه نحوه.
وسلط موقع “سبوتنيك” الروسي، الضوء على الواقعة، مؤكدًا أنه تم التقاط فيديو للشاب بواسطة مجموعة من هواة تصوير الأشياء غير المألوفة، واللذين قام أحدهم بالقفز عاريًا على شجرة صبار.
ويعتبر نبات الصبار من فصيلة النباتات الإبرية التي تمتلك شوكًا ينتقل مباشرة إلى الفرد في حال لمس الشجرة، فما بالك بشخص عاريًا يقفز فوق شجر الصبار؟!
تعليقات ( 11 )
اسمرعبروالفايدة ايش ؟؟
م حكير اويقال اويلي صار يتكلم عربي
عدد التعليقات:377
الديدحانمع الخميسه راح راس الفصعه .
عدد التعليقات:6142
بسمهأهببل 😂
فريدة شوقيهياط شبابهم غير شبابنا هنا تفحيط ونطنطه بمجاري السيول
الهمدانيممتاز
العاصيعقبال لبوتين وقلم الخنبقه
عدد التعليقات:377
الديدحانشكلها راحت الخميسه .هههههههه
يالطيفنهنئ بوتين على هبل الشاب
سيفالجنون فنون
الهواارياهبل ملقي بنفسه للأشوااك !