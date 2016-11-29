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بالفيديو.. شاب روسي يقفز عاريا على شجرة ” شوك”عملاقة .. شاهد النهاية

29 نوفمبر, 2016 , 15:26 م
بالفيديو.. شاب روسي يقفز عاريا على شجرة ” شوك”عملاقة .. شاهد النهاية
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صحيفة المرصد: نشر نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب روسي – يُعتقد أنه مجنون – قام بالقفز على شجرة صبار وهو عاري الصدر والقدمين في محاولة منها لجذب الانتباه نحوه.

وسلط موقع “سبوتنيك” الروسي، الضوء على الواقعة، مؤكدًا أنه تم التقاط فيديو للشاب بواسطة مجموعة من هواة تصوير الأشياء غير المألوفة، واللذين قام أحدهم بالقفز عاريًا على شجرة صبار.

ويعتبر نبات الصبار من فصيلة النباتات الإبرية التي تمتلك شوكًا ينتقل مباشرة إلى الفرد في حال لمس الشجرة، فما بالك بشخص عاريًا يقفز فوق شجر الصبار؟!



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    اسمرعبر

    والفايدة ايش ؟؟
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  2. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    م حكير اوي

    قال اويلي صار يتكلم عربي
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  3. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:377

    الديدحان

    مع الخميسه راح راس الفصعه .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:6142

    بسمه

    أهببل 😂
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  5. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    فريدة شوقي

    هياط شبابهم غير شبابنا هنا تفحيط ونطنطه بمجاري السيول
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  6. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    الهمداني

    ممتاز
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  7. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    العاصي

    عقبال لبوتين وقلم الخنبقه
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  8. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 16:02 م
    عدد التعليقات:377

    الديدحان

    شكلها راحت الخميسه .هههههههه
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  9. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    يالطيف

    نهنئ بوتين على هبل الشاب
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  10. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    سيف

    الجنون فنون
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  11. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    الهوااري

    اهبل ملقي بنفسه للأشوااك !
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