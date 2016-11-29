بالفيديو.. شاب روسي يقفز عاريا على شجرة ” شوك”عملاقة .. شاهد النهاية

صحيفة المرصد: نشر نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب روسي – يُعتقد أنه مجنون – قام بالقفز على شجرة صبار وهو عاري الصدر والقدمين في محاولة منها لجذب الانتباه نحوه.

وسلط موقع “سبوتنيك” الروسي، الضوء على الواقعة، مؤكدًا أنه تم التقاط فيديو للشاب بواسطة مجموعة من هواة تصوير الأشياء غير المألوفة، واللذين قام أحدهم بالقفز عاريًا على شجرة صبار.

ويعتبر نبات الصبار من فصيلة النباتات الإبرية التي تمتلك شوكًا ينتقل مباشرة إلى الفرد في حال لمس الشجرة، فما بالك بشخص عاريًا يقفز فوق شجر الصبار؟!