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خالد الفاضلي: أثرياء المملكة مسؤولون عن نشوء ثقافة الرشوة!

29 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
خالد الفاضلي: أثرياء المملكة مسؤولون عن نشوء ثقافة الرشوة!
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صحيفة المرصد: رأى الكاتب السعودي خالد صالح الفاضلي، أن الطبقة الثرية في السعودية مهددة بالانهيار نتيجة عدم استخدام قوتها المالية في خدمة مجتمعاتها، ومنع مساهمتهم في كبح جماح الاغتراب الجغرافي للقوى العاملة السعودية، وتركيز استثماراتهم في كبريات المدن فقط.

وأكد الفاضلي في مقال له نشرته صحيفة “عكاظ” اليوم الثلاثاء تحت عنوان “هشاشة أغنياء السعودية”، أن الاغتراب الجغرافي ساهم ومازال في إحراق الطبقة المتوسطة في القرى والمدن الصغيرة، وتحويلها إلى طبقة كادحة فقيرة.

وانتقد الكاتب الطبقات الثرية في السعودية، وتراجع دورها في تنمية المجتمع، وهروبهم من المشاركة المجتمعية، قائلًا: “عواصم أوروبا فقط تمتلك القدرة على كشف أسماء أثرياء السعودية، لدرجة أن الأبناء والبنات لا يعلمون حجم ثروة الآباء”.

واستشهد الكاتب بأزمة الإسكان الأخيرة في المملكة مؤكدًا أنها دليلًا واضحًا على مشاركة أثرياء العقار، ولعبهم دورًا أساسيًا في تحويل حق السكن إلى سلعة مالية ذات سمات مضاربة استثمارية، ثم ها هم المضاربون العقاريون في مواجهة انهيار ساحق- حسب قوله.

واعتبر الفضلي أن “الطبقات الثرية في السعودية تمتاز برثاثة أنشطتها، بل بممارسة بناء أدوات هادمة للبنية المجتمعية اقتصاديًا بالدرجة الأولى، وكذلك للتركيبة السكانية السعودية من خلال تجفيف القرى والمدن الصغيرة من فرص استثمارية كانت قابلة للنمو، وتثبيت التركيبة السكانية، لم تعد القرى السعودية إلا موطنًا لتفريخ مهاجرين جدد”.

كما اتهم الكاتب أثرياء المملكة بأنهم “مسؤولون وبشكل مباشر عن نشوء ثقافة الرشوة، بما في ذلك دس مليارات الريالات خلال عقود في جيوب بعض المنتفعين، قائلا: “صنع بعض أثرياء السعودية عجين وخبز الرشوة، وعمموها كثقافة سعودية بحتة، فباتت الرشوة سوقًا مستقلة أكبر من سوق الأسهم لناحية جلب الثروات وعدد المنخرطين فيه، بمن في ذلك العمالة الأجنبية المؤمنة بأن ذمم بعض السعوديين أرخص من أسواق النخاسة”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    عابد سالم

    معلومة جديدة إن الأثرياء مسئولين عن نشوء ثقافة الرشوة ، أنا كنت أظن الفقراء هم المسئولين بدفعهم الملايين .
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  2. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    سيد الاستغفار

    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
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  3. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    الهمداني

    السعودية الان مافيها طبقة وسطى فيها طبقة اثرياء وطبقة فقراء وطبقة جديدة خلف للوسطى وهي طبقة يادوب قادر على العيش
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  4. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    مشــعل

    لو كل مرتشي يشهر به ويعاقب عقوبة رادعة مع غرامة صارمة ويمنع من أي مناقصات أو مشاريع حكومية لمدة 10 سنوات على الأقل كان انتهت الرشوة
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  5. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    ابن روق العتيبي

    على أني ماقريت المقال ولا كان العنوان يكفي لذلك من كذا و أردى على أني ماني بحسود لأكن اشوف ان الغني يزداد غنى و الفقير يزداد فقر فا أنا ابي الأغنياء يجيهم هشاشة وقل في الفلوس عشان يعرف أن الله حق ويحس
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  6. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

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  7. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    سعود

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  8. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    نواف

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  9. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    يالطيف

    يناس لاحد يتحامل عليه والله مقال الى الحقيقه سلم قلمك وسلم لسانك
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