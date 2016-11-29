خالد الفاضلي: أثرياء المملكة مسؤولون عن نشوء ثقافة الرشوة!

صحيفة المرصد: رأى الكاتب السعودي خالد صالح الفاضلي، أن الطبقة الثرية في السعودية مهددة بالانهيار نتيجة عدم استخدام قوتها المالية في خدمة مجتمعاتها، ومنع مساهمتهم في كبح جماح الاغتراب الجغرافي للقوى العاملة السعودية، وتركيز استثماراتهم في كبريات المدن فقط.

وأكد الفاضلي في مقال له نشرته صحيفة “عكاظ” اليوم الثلاثاء تحت عنوان “هشاشة أغنياء السعودية”، أن الاغتراب الجغرافي ساهم ومازال في إحراق الطبقة المتوسطة في القرى والمدن الصغيرة، وتحويلها إلى طبقة كادحة فقيرة.

وانتقد الكاتب الطبقات الثرية في السعودية، وتراجع دورها في تنمية المجتمع، وهروبهم من المشاركة المجتمعية، قائلًا: “عواصم أوروبا فقط تمتلك القدرة على كشف أسماء أثرياء السعودية، لدرجة أن الأبناء والبنات لا يعلمون حجم ثروة الآباء”.

واستشهد الكاتب بأزمة الإسكان الأخيرة في المملكة مؤكدًا أنها دليلًا واضحًا على مشاركة أثرياء العقار، ولعبهم دورًا أساسيًا في تحويل حق السكن إلى سلعة مالية ذات سمات مضاربة استثمارية، ثم ها هم المضاربون العقاريون في مواجهة انهيار ساحق- حسب قوله.

واعتبر الفضلي أن “الطبقات الثرية في السعودية تمتاز برثاثة أنشطتها، بل بممارسة بناء أدوات هادمة للبنية المجتمعية اقتصاديًا بالدرجة الأولى، وكذلك للتركيبة السكانية السعودية من خلال تجفيف القرى والمدن الصغيرة من فرص استثمارية كانت قابلة للنمو، وتثبيت التركيبة السكانية، لم تعد القرى السعودية إلا موطنًا لتفريخ مهاجرين جدد”.

كما اتهم الكاتب أثرياء المملكة بأنهم “مسؤولون وبشكل مباشر عن نشوء ثقافة الرشوة، بما في ذلك دس مليارات الريالات خلال عقود في جيوب بعض المنتفعين، قائلا: “صنع بعض أثرياء السعودية عجين وخبز الرشوة، وعمموها كثقافة سعودية بحتة، فباتت الرشوة سوقًا مستقلة أكبر من سوق الأسهم لناحية جلب الثروات وعدد المنخرطين فيه، بمن في ذلك العمالة الأجنبية المؤمنة بأن ذمم بعض السعوديين أرخص من أسواق النخاسة”.