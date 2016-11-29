عسيري:الحوثيون “أغبياء”.. وإيران تستفز العالم الإسلامي

صحيفة المرصد: قال اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن عدم نجاح أي هدنة سببه المباشر هو انعدام أي رؤية سياسية للطرف الانقلابي، فـجماعة الحوثي ومليشيا الرئيس المخلوع على عبد الله صالح لم يلتزموا بأي هدنة سابقة، وذلك يتضح بالخروقات المتتالية التي يقومون بها.

ووفقاً لصحيفة”الشرق” القطرية قال عسيري، الثلاثاء، إن حديث الحوثيين بأنهم كانوا يستهدفون مطار جدة وليس مكة “عذر أقبح من فعل”، مشيرا إلى أن الهدفين محرمان شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، معتبرا أن ما برر به الحوثيون فعلتهم هو خجلهم من أن يقولوا إننا “أغبياء” ولم نتقن استخدام التقنية التي وفرتها إيران لنا.

وبيّن أن إيران كانت تهدف به استفزاز مشاعر مليار ونصف مليار مسلم حول العالم، ولتكرر ما تدعيه بعدم قدرة المملكة على حماية المقدسات الإسلامية.

وأضاف أن إيران تهدف من دعم المليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة، إلى إطالة عمر الحرب في اليمن وتدميره، من خلال جماعة الحوثي التي لا تنظر أبعد من قدمها، وليس لديها النظرة الاستراتيجية لمعرفة اللعبة التي وضعتهم فيها إيران، وتعمل إيران إلى توظيف هذه الجماعة الإرهابية لتنفيذ أجنداتها التي تشكل خطر إقليمي على دول المنطقة، لتؤكد إيران بذلك على أنها دولة مصدرة للإرهاب.

وحذر عسيري من تبعات وجود صواريخ بعيدة المدى بيد الحوثي، مشيرا إلى أن انتشار هكذا نوع من تقنية الأسلحة الباليستية ليس في مصلحة المنطقة ولا العالم، لأن وجود هكذا نوع من السلاح بيد الحوثيين ربما قد ينتشر ليصل إلى حزب الله وداعش الإرهابيين والجماعات الإرهابية المختلفة في المنطقة، ولن تكون هناك أي دولة بعيد عن خطر هذه الصواريخ.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بما تملكه من أنظمة دفاع جوي متطورة قادرة على حماية المقدسات الإسلامية وقطع يد أي عصابة إرهابية تحاول المساس بها أو الاقتراب منها.