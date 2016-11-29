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عسيري:الحوثيون “أغبياء”.. وإيران تستفز العالم الإسلامي

29 نوفمبر, 2016 , 15:57 م
عسيري:الحوثيون “أغبياء”.. وإيران تستفز العالم الإسلامي
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صحيفة المرصد: قال اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن عدم نجاح أي هدنة سببه المباشر هو انعدام أي رؤية سياسية للطرف الانقلابي، فـجماعة الحوثي ومليشيا الرئيس المخلوع على عبد الله صالح لم يلتزموا بأي هدنة سابقة، وذلك يتضح بالخروقات المتتالية التي يقومون بها.

ووفقاً لصحيفة”الشرق” القطرية قال عسيري، الثلاثاء، إن حديث الحوثيين بأنهم كانوا يستهدفون مطار جدة وليس مكة “عذر أقبح من فعل”، مشيرا إلى أن الهدفين محرمان شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، معتبرا أن ما برر به الحوثيون فعلتهم هو خجلهم من أن يقولوا إننا “أغبياء” ولم نتقن استخدام التقنية التي وفرتها إيران لنا.

وبيّن أن إيران كانت تهدف به استفزاز مشاعر مليار ونصف مليار مسلم حول العالم، ولتكرر ما تدعيه بعدم قدرة المملكة على حماية المقدسات الإسلامية.
وأضاف أن إيران تهدف من دعم المليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة، إلى إطالة عمر الحرب في اليمن وتدميره، من خلال جماعة الحوثي التي لا تنظر أبعد من قدمها، وليس لديها النظرة الاستراتيجية لمعرفة اللعبة التي وضعتهم فيها إيران، وتعمل إيران إلى توظيف هذه الجماعة الإرهابية لتنفيذ أجنداتها التي تشكل خطر إقليمي على دول المنطقة، لتؤكد إيران بذلك على أنها دولة مصدرة للإرهاب.

وحذر عسيري من تبعات وجود صواريخ بعيدة المدى بيد الحوثي، مشيرا إلى أن انتشار هكذا نوع من تقنية الأسلحة الباليستية ليس في مصلحة المنطقة ولا العالم، لأن وجود هكذا نوع من السلاح بيد الحوثيين ربما قد ينتشر ليصل إلى حزب الله وداعش الإرهابيين والجماعات الإرهابية المختلفة في المنطقة، ولن تكون هناك أي دولة بعيد عن خطر هذه الصواريخ.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بما تملكه من أنظمة دفاع جوي متطورة قادرة على حماية المقدسات الإسلامية وقطع يد أي عصابة إرهابية تحاول المساس بها أو الاقتراب منها.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( بوركت الايادي .......... بوركت الايادي .........بوركت الايادي )))))))
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  2. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( برق القاهرة ........ اثبت اني مصري ....... ولاكن لاتأتي بروسي يشهدلك ))))))
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  3. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((( عـــــــــــــــــــــاجل ........ غارة _نوعية ...... لمقاتلاتي انا العربي ........ تدك مبنى الامن السياسي في المنزلة بصعــــــدة والصيد الثمين وفير )))))))))
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  4. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    برق القاهرة

    اسف انا كنت عوز اقول برء الهرم فماتخدنيش
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  5. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((عــــــــــــــــــــاجل ....... تزايد وتيرة .... غارات _مقاتلاتنا_ الكواسر ...... على (((صعـــــــــدة))) وشملت ..... كتاف _وشدا _والظاهر )))))))
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  6. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((الله أكبر .......الله أكبر .........الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر .......الله أكبر ........الله أكبر )))))))))
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  7. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    برق القاهرة

    شكرا لك يابرء الحرم لتظامنك مع اخوانك السعوديين
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  8. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((((عــــــــــــــــــــــاجل .....غارات _عنيفة ...... لمقتلاتنا _الكواسر ..... تفتك بالعشرات من مليشيا الحوثيين في ظاهر ........ صعـــــــــدة ))))))
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  9. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=g20oOqbq-Pk
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  10. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    أغبياء وجهلة **

    وقد اتخذتهم ايران مطية لصناعة حزب شيطان آخر بتعاون مع الأمريكان .. وهو الأمر الذي يحتم المسارعة بسحقهم قبل تسلم المتطرفون الغربيون سلطاتهم وتفرغ روسيا لمساندتهم
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  11. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    يالطيف

    اولا اقدم لك التحيه والاحترام يسعادة الواء احمدعسير عبر صحيفتنا الاكترونيه المرصد وامسي عليك..ايران لايجعلها قوة العرب تعرف ذالك واعرف انها لو حد الجد ارسلت دبلماسيها للتهدئه لاكن هي رفع معنويات امام
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  12. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:1149

    سامية

    🇸🇦 صدقت حماك الله وقطع أيديهم ورد كيدهم عليهم ومن سلطهم .
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  13. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    علي العمري

    ** قليل. الذكا. في الوقت. الحالي.
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  14. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    محب المرصد

    ** الحوثيين ويلعن اذنابهم بساياعسيري طولت الحرب ومارجعت الشرعيه الشرعيه الشرعيه لليمن**
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  15. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    ٤٢٠

    الإسرائيليين والفلسطينيين أغبياء
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  16. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 16:02 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( ادعسوهم دون هوادة ولارحمة .... فهم مطايا الشيطان .... ولابد من تلقين ايران درسا لاتنساه .... أبداً ))))))))
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  17. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    علي العمري

    لماذا. لا تذكر. *. يا طيب
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  18. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    سعود

    طيب
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