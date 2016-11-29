بالصور:خادم الحرمين يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات بالجبيل

صحيفة المرصد-واس:دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مدينة الجبيل الصناعية اليوم، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية في الهيئة الملكية وأرامكو السعودية والقطاع الخاص.

ولدى وصول الملك المفدى مقر الحفل بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين.

ثم عزف السلام الملكي.

ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر وعدد من المسؤولين بالهيئة الملكية ورؤساء عدد من الشركات .

بعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في معرض مصور لشركتي صدارة وساتورب واستمع ـ حفظه الله ـ إلى شرح عن أعمالهما ومنتجاتهما.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه في المنصة الرئيسية بدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.بعد ذلك شاهد الملك المفدى عرضا مرئيا عن مجمع بلاس كيم للصناعات الكيميائية التحويلية .