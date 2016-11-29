أكاديمي إماراتي يدافع عن تركي الدخيل.. ويوضح أسباب تضخم ثروته !

صحيفة المرصد : ارتدى الأكاديمي الإماراتي المعروف، عبد الخالق عبد الله، ثواب المدافع عن إعلامي – لم يسمّه – قيل إنه متهم بتضخم ثروته، متسائلاً: لماذا يتعجب البعض من كون صحفي أصبح مليونيرًا رغم أنه بارز ومقرب من الأسرة الحاكمة ويعيش في بلد يسكنه 65 ألف مليونير.

لماذا يستكثر البعض على الصحفي ان يكون مليونيرا خاصة انه اعلامي بازا ومثابرا ومقربا من السلطة ويقيم بدولة خليجية يسكنها اكثر 65 الف مليونير — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 28, 2016

ورغم أنه لم يذكر اسم الصحفي مباشرة إلا أن إسقاطه – خلال تدوينه له “تويتر” – كان واضحًا على الصحفي السعودي تركي الدخيل، مدير قناة العربية، والذي تحول إلى مليونير، وهو ماجعل المغردون ينقسمون إلى فريقين أحدهما يدعمه والأخر ساخط عليه.

@Abdulkhaleq_UAE لا مانع ان يكون الصحفي مليونير اذا لم يكن هناك تعارض مصالح بين عمله ومصدر دخله — Ahmed Dulaim (@DulaimASM) November 29, 2016

وقال مغردون إنه لا بأس من أن يُصبح الصحفي مليونيرًا إذا لم يصطدم ذلك بثوابته، كما أن تركي الدخيل من أسرة غنية، فيما اعترض آخرون على ذلك.

وخلال الأيام الماضية، نشر موقع “ميدل إيست أوبزيرفر” تقريرًا مرفقا بالوثائق، عن تضخم ثروة تركي الدخيل، وأثارت هذه المعلومات جدلاً على الشبكات الاجتماعية، وأطلق بعضهم هاشتاجًا حول القصة.