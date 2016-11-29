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أكاديمي إماراتي يدافع عن تركي الدخيل.. ويوضح أسباب تضخم ثروته !

29 نوفمبر, 2016 , 16:52 م
أكاديمي إماراتي يدافع عن تركي الدخيل.. ويوضح أسباب تضخم ثروته !
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صحيفة المرصد : ارتدى الأكاديمي الإماراتي المعروف، عبد الخالق عبد الله، ثواب المدافع عن إعلامي – لم يسمّه – قيل إنه متهم بتضخم ثروته، متسائلاً: لماذا يتعجب البعض من كون صحفي أصبح مليونيرًا رغم أنه بارز ومقرب من الأسرة الحاكمة ويعيش في بلد يسكنه 65 ألف مليونير.

ورغم أنه لم يذكر اسم الصحفي مباشرة إلا أن إسقاطه – خلال تدوينه له “تويتر” – كان واضحًا على الصحفي السعودي تركي الدخيل، مدير قناة العربية، والذي تحول إلى مليونير، وهو ماجعل المغردون ينقسمون إلى فريقين أحدهما يدعمه والأخر ساخط عليه.

وقال مغردون إنه لا بأس من أن يُصبح الصحفي مليونيرًا إذا لم يصطدم ذلك بثوابته، كما أن تركي الدخيل من أسرة غنية، فيما اعترض آخرون على ذلك.

وخلال الأيام الماضية، نشر موقع “ميدل إيست أوبزيرفر” تقريرًا مرفقا بالوثائق، عن تضخم ثروة تركي الدخيل، وأثارت هذه المعلومات جدلاً على الشبكات الاجتماعية، وأطلق بعضهم هاشتاجًا حول القصة.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    😎

    تعليق 18 👉 ذكر حاقد سارق معرف الأخت ريما ويتنكر بمعرفات إناث ويسرق معرفات الإناث .
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  2. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    منطقي

    وانتم ايش لكم فيه؟ اخذمن حلال ابوكم شي ؟ الله اللي يعطي ويغني ويرزق ... الحمدلله ان الرزق في يدالله ماهو عند خلقه اعوذبالله من الحسد وأهله.
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  3. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    فهد١١١

    هناك طريقين لتصبح مليونير طريق صعود وطريق نزول!!!! في طريق الصعود أنت تملك نفسك والآخر نفسك ليست مُلكك !! هناك فرق شاسع بين قمم الجبال والحفر !!
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  4. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    رحت فيها ياتركي البشر ماخلوك في حالك انه الحسد ياتركي الله يرزقك والله الله بالزكاه
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  5. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    مزاز

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  6. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    مجرة التبانة

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  7. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

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  8. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    خالد

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    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    ساره

    انا من اشد المعجبات بتعليقات قلم الحقيقه لدفاع عن حقوق المرأه ولكن صدمت من تعليقه على ثروات تركي الدخيل ثروات تعطى لدفاع عن أصحاب النفوذ والباقي ليس له إلا القمع
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  10. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    WAD

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  11. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    ابوخالد الدمام

    تركي الدخيل شخصية وطنيه نفتخر بها ، ولادخل لاي كان باموره الماليه وفقك الله ياتركي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  12. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    حسن

    ولله ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيم انفقته
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  13. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    عفاف

    تعليق مخالف
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  14. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    سنافي

    لامشكلة في أن تصير غنيا ولكن يجب عليك أن تجيب على بعض الأسئلة في الدنياأو في الآخرة كم مرة بعت ضميرك كم مرة بعت عروبتك كم مرة بعت إسلامك كم مرة غيرت الحقائق كم مرة خنت أمانتك وكم وكم ثم في ماذا انفقته
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  16. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    باب الشمال

    وش الغرابة في الموضوع الرجل واصل وقريب من اصحاب القرار جدآ .....
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  18. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    يستاهل!!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    امووت في تركي الدخيل الله يحفظه ويخليه
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  20. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
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  21. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    تاريخ

    يجب تضخيم ودعم هذه الطاقة الاعلامية النادرة واحترام كفاءتها الاستراتيجية ومؤهلاتها العلمية الفريدة ومواقفها المشرفة عبر قناتها العجيبة المهجورة
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  23. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    محمد الدوسري

    ثروات الوطن من ارض الشرقية واكبر نسبة فقراء معوزين وضعفاء حال فيها !!
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  24. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    طايع

    التجارة ليست مقتصرة على أهل القصيم الحمد لله في جميع مناطق المملكة اصحاب تجارة وتجار فمن زرع حصد فعل الجميع البحث عن اي عمل حلال يغنيه مذلة السئوال و رزقكم في السماء و ما توعدون
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  25. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    قال وين شاهدك

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  26. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    هاشم

    سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم هذا من فضل الله عليه فلما التعجب الرازق في السماء ر الحاسد في الارض ادعو بالتوفيق لنفسكم وله وللمسلمين
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  27. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    الادميرال

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  28. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    تعليق مخالف
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  29. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    ماسألتوا الدعاة من وين لهم الملايين
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  30. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    جنوبي

    هذا قصيمي فلاتستغربون انه يصير غني .... يعني اول مره تشوفون قصيمي مليونير ؟!
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  32. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    تاريخ

    الدخيل حصل على عدة شهادات ( دكتوراه ) من اكبر وافخم الجامعات العالمية وشهادات عليا في مجال رسم الاستراتيجيات والتحولات الانشطارية . أجل عينوه مدير للعربية بالواسطة ؟ هذا مستحيل
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  33. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:15871

    قلم الحقيقه

    تركي الدخيل أحد أبناء هذا الوطن وطن الخير والعطاء.ابنآ بارآ به مخلصآ له ولحكومته وقيادته الرشيدة. اعلاميآ بارزآ ناجحآ يتصدى بكل قوة بالقلم الصادق والفكر المعادي للارهاب وللمتشددين الأخونج الارهابيين.
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  34. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:11651

    إنسان منصف

    انا لا استغرب،،،،حتى فيفي عبده لا استغرب تضخم ثروتها،،،،،لكن استغرب،،،،تضخم ثروات،،،،،مدعي الدين،،،،أصبحت بالملايين
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  35. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:15871

    قلم الحقيقه

    ليس من شؤونكم وليس من اختصاصكم تضخم ثروة تركي الدخيل حفظه الله ورعاه وعليه بألف الف عافية وعسى الله يزيده من فضله ويرزقه ويملك الدنيا وكنوزها ويستاهل كل خير وعلم غانم وعين الحسود فيها ألف ألف عود.
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  36. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    عريفي مبسبس

    تعليق مخالف
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