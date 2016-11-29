أكاديمي إماراتي يدافع عن تركي الدخيل.. ويوضح أسباب تضخم ثروته !

صحيفة المرصد : ارتدى الأكاديمي الإماراتي المعروف، عبد الخالق عبد الله، ثواب المدافع عن إعلامي – لم يسمّه – قيل إنه متهم بتضخم ثروته، متسائلاً: لماذا يتعجب البعض من كون صحفي أصبح مليونيرًا رغم أنه بارز ومقرب من الأسرة الحاكمة ويعيش في بلد يسكنه 65 ألف مليونير.
لماذا يستكثر البعض على الصحفي ان يكون مليونيرا خاصة انه اعلامي بازا ومثابرا ومقربا من السلطة ويقيم بدولة خليجية يسكنها اكثر 65 الف مليونير
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 28, 2016
ورغم أنه لم يذكر اسم الصحفي مباشرة إلا أن إسقاطه – خلال تدوينه له “تويتر” – كان واضحًا على الصحفي السعودي تركي الدخيل، مدير قناة العربية، والذي تحول إلى مليونير، وهو ماجعل المغردون ينقسمون إلى فريقين أحدهما يدعمه والأخر ساخط عليه.
@Abdulkhaleq_UAE لا مانع ان يكون الصحفي مليونير اذا لم يكن هناك تعارض مصالح بين عمله ومصدر دخله
— Ahmed Dulaim (@DulaimASM) November 29, 2016
وقال مغردون إنه لا بأس من أن يُصبح الصحفي مليونيرًا إذا لم يصطدم ذلك بثوابته، كما أن تركي الدخيل من أسرة غنية، فيما اعترض آخرون على ذلك.
وخلال الأيام الماضية، نشر موقع “ميدل إيست أوبزيرفر” تقريرًا مرفقا بالوثائق، عن تضخم ثروة تركي الدخيل، وأثارت هذه المعلومات جدلاً على الشبكات الاجتماعية، وأطلق بعضهم هاشتاجًا حول القصة.
تعليقات ( 36 )
😎تعليق 18 👉 ذكر حاقد سارق معرف الأخت ريما ويتنكر بمعرفات إناث ويسرق معرفات الإناث .
منطقيوانتم ايش لكم فيه؟ اخذمن حلال ابوكم شي ؟ الله اللي يعطي ويغني ويرزق ... الحمدلله ان الرزق في يدالله ماهو عند خلقه اعوذبالله من الحسد وأهله.
فهد١١١هناك طريقين لتصبح مليونير طريق صعود وطريق نزول!!!! في طريق الصعود أنت تملك نفسك والآخر نفسك ليست مُلكك !! هناك فرق شاسع بين قمم الجبال والحفر !!
مزازتعليق مخالف
مجرة التبانةتعليق مخالف
خالدتعليق مخالف
سارهانا من اشد المعجبات بتعليقات قلم الحقيقه لدفاع عن حقوق المرأه ولكن صدمت من تعليقه على ثروات تركي الدخيل ثروات تعطى لدفاع عن أصحاب النفوذ والباقي ليس له إلا القمع
WADتعليق مخالف
ابوخالد الدمامتركي الدخيل شخصية وطنيه نفتخر بها ، ولادخل لاي كان باموره الماليه وفقك الله ياتركي
حسنولله ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيم انفقته
عفافتعليق مخالف
سنافيلامشكلة في أن تصير غنيا ولكن يجب عليك أن تجيب على بعض الأسئلة في الدنياأو في الآخرة كم مرة بعت ضميرك كم مرة بعت عروبتك كم مرة بعت إسلامك كم مرة غيرت الحقائق كم مرة خنت أمانتك وكم وكم ثم في ماذا انفقته
محمدتعليق مخالف
باب الشمالوش الغرابة في الموضوع الرجل واصل وقريب من اصحاب القرار جدآ .....
يستاهل!!تعليق مخالف
👙🔥ريما Rima👙🔥امووت في تركي الدخيل الله يحفظه ويخليه
الهمدانيتعليق مخالف
تاريخيجب تضخيم ودعم هذه الطاقة الاعلامية النادرة واحترام كفاءتها الاستراتيجية ومؤهلاتها العلمية الفريدة ومواقفها المشرفة عبر قناتها العجيبة المهجورة
محمد الدوسريثروات الوطن من ارض الشرقية واكبر نسبة فقراء معوزين وضعفاء حال فيها !!
طايعالتجارة ليست مقتصرة على أهل القصيم الحمد لله في جميع مناطق المملكة اصحاب تجارة وتجار فمن زرع حصد فعل الجميع البحث عن اي عمل حلال يغنيه مذلة السئوال و رزقكم في السماء و ما توعدون
قال وين شاهدكتعليق مخالف
هاشمسبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم هذا من فضل الله عليه فلما التعجب الرازق في السماء ر الحاسد في الارض ادعو بالتوفيق لنفسكم وله وللمسلمين
الادميرالتعليق مخالف
جنوبيهذا قصيمي فلاتستغربون انه يصير غني .... يعني اول مره تشوفون قصيمي مليونير ؟!
تاريخالدخيل حصل على عدة شهادات ( دكتوراه ) من اكبر وافخم الجامعات العالمية وشهادات عليا في مجال رسم الاستراتيجيات والتحولات الانشطارية . أجل عينوه مدير للعربية بالواسطة ؟ هذا مستحيل
عدد التعليقات:15871
قلم الحقيقهتركي الدخيل أحد أبناء هذا الوطن وطن الخير والعطاء.ابنآ بارآ به مخلصآ له ولحكومته وقيادته الرشيدة. اعلاميآ بارزآ ناجحآ يتصدى بكل قوة بالقلم الصادق والفكر المعادي للارهاب وللمتشددين الأخونج الارهابيين.
عدد التعليقات:11651
إنسان منصفانا لا استغرب،،،،حتى فيفي عبده لا استغرب تضخم ثروتها،،،،،لكن استغرب،،،،تضخم ثروات،،،،،مدعي الدين،،،،أصبحت بالملايين
عدد التعليقات:15871
قلم الحقيقهليس من شؤونكم وليس من اختصاصكم تضخم ثروة تركي الدخيل حفظه الله ورعاه وعليه بألف الف عافية وعسى الله يزيده من فضله ويرزقه ويملك الدنيا وكنوزها ويستاهل كل خير وعلم غانم وعين الحسود فيها ألف ألف عود.
عريفي مبسبستعليق مخالف