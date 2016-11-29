  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بعد إعلان الجزائر الحداد على كاسترو .. الدخيل : أين أنتم من مجازر سوريا و العراق ؟!

29 نوفمبر, 2016 , 17:20 م
بعد إعلان الجزائر الحداد على كاسترو .. الدخيل : أين أنتم من مجازر سوريا و العراق ؟!
  • 1٬331
  • 49
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي خالد الدخيل إعلان الجزائر الحداد الوطني لمدة 8 أيام إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.
وغرد “الدخيل” على حسابه بـ “تويتر”: “حكومة الجزائر تعلن الحداد على كاسترو لمدة 8 أيام.. أقل بيوم واحد عن حداد كوبا.. وتلتزم الصمت ازاء المجازر في العراق وسوريا، حكم الجنرالات” حيث أعلنت الجزائر السبت الماضي 26 نوفمبرحدادًا وطنيًا يستمر 8 أيام ابتداء من الأحد إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.



تعليقات ( 49 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    الجزائر وسلطنة عمان خارج التغطيه هههه او اعمل نفسك ميت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    متميز

    ثم هذا الشخص ملحد فليس هو يهودي ولا نصراني فكيف لمسلم أن يحابي ملحدا اقرأ الآية بتمعن وستعرف الإجابة في حكم مواداة من يحاد الله ورسوله؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    متميز

    أين الولاء والبراء ثانيا: قال المسيحين مع أن الكتاب والسنه قال بأنهم نصارى أين الإقتداء بالكتاب والسنه أين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    متميز

    إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) فهم كفار فكيف يكونون اخواننا أليس هذا من الموادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    متميز

    أولا: قال بأنهم اخواننا وهذا ليس صحيح فهم ليسو اخواننا لأن الله تبارك وتعالى أمر بمقاتلتهم حتى يعطو الجزية عن يد يد وهم صاغرون وقال تعالى:يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    متميز

    حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29))سورة التوبه حيث قال الله وهم صاغرون عند إعطاهم الجزية للأسف اسمع بعض المسلمين يقولون اخواننا المسيحين وهنا ارتكب محظورين هما: يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    متميز

    قال تعالى:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    العنزي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    العنزي

    للأسف الجزائريين مايحكوا إلافرنسي يعني عرب ومسلمين بالإسم فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    متميز

    والمواده هي المحاباة في كتب لغه العربيه أليس اعلان الحدد ثمانية أيام من المحاباة لهذا الملحد ولو كان ثائر لأنه كافر ياتونسيه ويجب عدم محبته ونصرته من خلال الآية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    متميز

    الآه سورة الحشر آية (22)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    الغامدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    متميز

    قال تعالى:(لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    متميز

    تعلنون الحداد ثمانية أيام عن شخص ملحد اعوذبالله إلى تونسيه هذا الشخص ملحد الآيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    بخن بخن

    اغرب بلد عربي شفته في حياتي !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    ابو امتنان

    هولاء خارج النطاق العربي وانا هنا اقصد الحكومه وليس الشعب فالشعب الجزاري مسلم اما الحكومه فاخارج التغطيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    خالد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    الطغاه المجرمين المستبدين اللصوص اصبحو ثوار ثائر يجي ويمسك للموت خوش ثائر هههه نضيف من متى الجزائر كانت مع الهم العربي والاسلامي مسؤولهم الاول ع كرسي متحرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    وش ترجي من ثقافه الفرنسيين ومن نظام ادخل بلده في صراع التسعينات بعد استجابته للفرنسيين والغاء فوز الاسلاميين ارتكبو فضاعات بحق بعضهم وبتنسيق من الجنرالات يفتعلون المذابح ويتهمون الاسلاميين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    الصارم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    علي العمري

    سوريه. شعبه الان. في.لندن. وباريس. وهنا. ايش. تبي نعمل. احنا. غذا اهله. تركه. للروس والفرس.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  23. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    لا تستغرب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:2484

    توووووونسية

    الجزائر بلد ثوار ويحبون كل واحد ثائر وفيدال كاسترو من الثائرين لا تربطو كل شي بالدين أو العروبة هناك مشاعر تتحكم في الإنسان كذلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    الاخوان المفلسين مالهم هم الا الحكومات
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  26. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    فهد

    ترى غثيتونا بسوريا و العراق
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  28. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    زائر

    خنبوقه 6/وأنت عطنا رأيك في ارسال مصر طائرات اطفاء للكيان الصهيوني لمساعدتهم في اطفاء الحريق.وعطنا رأيك في علاقة مصر الاستراتيجية مع الايرانيين ودعم جيش بشار والروس وحزب اللات فهل ستجيب ام تهرب كالعادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  30. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:15871

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    زائر

    أسئلة **واساليبهم واضحة ولايختلف عليها اثنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    احسنت يادكتور كلام في الصميم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    كلاً على دين خليله لا تحزن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    حفظ الله جماعة المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    محمدالجعيد

    عطنا رأيك بارسال مصر مقاتلين للسوريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    ماشاء الله عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 17:46 م
    عدد التعليقات:6044

    الرحااال

    لو الدواعش مادخلوا سوريا والعراق كان الحرب خالصه من مبطي..وهم حرين ليبيا..حداد 8 ايام او 100 يوم..***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    احسنت يادكتور كلام في الصميم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    عموري

    هذه بلد المليون شهيد المفروض بلد المليون ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    وانت مالك ومال الجزائر ؟ لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:15871

    قلم الحقيقه

    عطنا رأيك في ارسال تركيا طائرة اطفائية للكيان الصهيوني لمساعدتهم في اطفاء الحريق.عطنا رأيك في علاقة الأتراك الاستراتيجية مع الايرانيين.ماوجدت غير الجزائريين وحدادهم على الرئيس الكوبي المتوفي.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  45. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    الهمداني

    بعد إعلان الجزائر الحداد على كاسترو .. الدخيل : أين أنتم من مجازر سوريا و العراق ؟!((هذا شي وهذا شي اخر مختلف تماما))
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    التاريخ

    صحيح سياسة الجزائر انعزالية عن مشاكل ومأسي العرب ولكن مادخلك بدولتهم وقراراتهم مادامت لاتمس ولا تضر اي دولة عربية حتي لو عملوا الحداد على ابليس نفسة هم احرار ، كوبا من زمن تحرر الجزائر هي المساندة لهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  47. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    زائر صريح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    علي العمري

    كان. رجل. عظيم. الله. يرحمه. وكل. العالم. زعل. علي. موته.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    الادميرال

    هذا الرجل أفضل محلل سياسي بعد الأستاذ جمال خاشقجي. .😊
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم