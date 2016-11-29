صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي خالد الدخيل إعلان الجزائر الحداد الوطني لمدة 8 أيام إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.
وغرد “الدخيل” على حسابه بـ “تويتر”: “حكومة الجزائر تعلن الحداد على كاسترو لمدة 8 أيام.. أقل بيوم واحد عن حداد كوبا.. وتلتزم الصمت ازاء المجازر في العراق وسوريا، حكم الجنرالات” حيث أعلنت الجزائر السبت الماضي 26 نوفمبرحدادًا وطنيًا يستمر 8 أيام ابتداء من الأحد إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.
بعد إعلان الجزائر الحداد على كاسترو .. الدخيل : أين أنتم من مجازر سوريا و العراق ؟!
صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي خالد الدخيل إعلان الجزائر الحداد الوطني لمدة 8 أيام إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.
تعليقات ( 49 )
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦الجزائر وسلطنة عمان خارج التغطيه هههه او اعمل نفسك ميت
متميزثم هذا الشخص ملحد فليس هو يهودي ولا نصراني فكيف لمسلم أن يحابي ملحدا اقرأ الآية بتمعن وستعرف الإجابة في حكم مواداة من يحاد الله ورسوله؟
متميزأين الولاء والبراء ثانيا: قال المسيحين مع أن الكتاب والسنه قال بأنهم نصارى أين الإقتداء بالكتاب والسنه أين
متميزإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) فهم كفار فكيف يكونون اخواننا أليس هذا من الموادة
متميزأولا: قال بأنهم اخواننا وهذا ليس صحيح فهم ليسو اخواننا لأن الله تبارك وتعالى أمر بمقاتلتهم حتى يعطو الجزية عن يد يد وهم صاغرون وقال تعالى:يتبع
متميزحَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29))سورة التوبه حيث قال الله وهم صاغرون عند إعطاهم الجزية للأسف اسمع بعض المسلمين يقولون اخواننا المسيحين وهنا ارتكب محظورين هما: يتبع
متميزقال تعالى:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب
العنزيتعليق مخالف
العنزيللأسف الجزائريين مايحكوا إلافرنسي يعني عرب ومسلمين بالإسم فقط
متميزوالمواده هي المحاباة في كتب لغه العربيه أليس اعلان الحدد ثمانية أيام من المحاباة لهذا الملحد ولو كان ثائر لأنه كافر ياتونسيه ويجب عدم محبته ونصرته من خلال الآية
متميزالآه سورة الحشر آية (22)
الغامديتعليق مخالف
متميزقال تعالى:(لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
متميزتعلنون الحداد ثمانية أيام عن شخص ملحد اعوذبالله إلى تونسيه هذا الشخص ملحد الآيه
بخن بخناغرب بلد عربي شفته في حياتي !!!
ابو امتنانهولاء خارج النطاق العربي وانا هنا اقصد الحكومه وليس الشعب فالشعب الجزاري مسلم اما الحكومه فاخارج التغطيه
خالدتعليق مخالف
الصارمتعليق مخالف
علي العمريسوريه. شعبه الان. في.لندن. وباريس. وهنا. ايش. تبي نعمل. احنا. غذا اهله. تركه. للروس والفرس.
لا تستغربتعليق مخالف
عدد التعليقات:2484
توووووونسيةالجزائر بلد ثوار ويحبون كل واحد ثائر وفيدال كاسترو من الثائرين لا تربطو كل شي بالدين أو العروبة هناك مشاعر تتحكم في الإنسان كذلك
فهدترى غثيتونا بسوريا و العراق
زائرتعليق مخالف
زائرخنبوقه 6/وأنت عطنا رأيك في ارسال مصر طائرات اطفاء للكيان الصهيوني لمساعدتهم في اطفاء الحريق.وعطنا رأيك في علاقة مصر الاستراتيجية مع الايرانيين ودعم جيش بشار والروس وحزب اللات فهل ستجيب ام تهرب كالعادة
زائرتعليق مخالف
محمدتعليق مخالف
زائرتعليق مخالف
عدد التعليقات:15871
قلم الحقيقهتعليق مخالف
زائرأسئلة **واساليبهم واضحة ولايختلف عليها اثنين
محمدالجعيدعطنا رأيك بارسال مصر مقاتلين للسوريا
عدد التعليقات:6044
الرحاااللو الدواعش مادخلوا سوريا والعراق كان الحرب خالصه من مبطي..وهم حرين ليبيا..حداد 8 ايام او 100 يوم..***
عموريهذه بلد المليون شهيد المفروض بلد المليون ***
عدد التعليقات:15871
قلم الحقيقهعطنا رأيك في ارسال تركيا طائرة اطفائية للكيان الصهيوني لمساعدتهم في اطفاء الحريق.عطنا رأيك في علاقة الأتراك الاستراتيجية مع الايرانيين.ماوجدت غير الجزائريين وحدادهم على الرئيس الكوبي المتوفي.
الهمدانيبعد إعلان الجزائر الحداد على كاسترو .. الدخيل : أين أنتم من مجازر سوريا و العراق ؟!((هذا شي وهذا شي اخر مختلف تماما))
التاريخصحيح سياسة الجزائر انعزالية عن مشاكل ومأسي العرب ولكن مادخلك بدولتهم وقراراتهم مادامت لاتمس ولا تضر اي دولة عربية حتي لو عملوا الحداد على ابليس نفسة هم احرار ، كوبا من زمن تحرر الجزائر هي المساندة لهم
زائر صريحتعليق مخالف
علي العمريكان. رجل. عظيم. الله. يرحمه. وكل. العالم. زعل. علي. موته.
الادميرالهذا الرجل أفضل محلل سياسي بعد الأستاذ جمال خاشقجي. .😊