بعد إعلان الجزائر الحداد على كاسترو .. الدخيل : أين أنتم من مجازر سوريا و العراق ؟!

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي خالد الدخيل إعلان الجزائر الحداد الوطني لمدة 8 أيام إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

وغرد “الدخيل” على حسابه بـ “تويتر”: “حكومة الجزائر تعلن الحداد على كاسترو لمدة 8 أيام.. أقل بيوم واحد عن حداد كوبا.. وتلتزم الصمت ازاء المجازر في العراق وسوريا، حكم الجنرالات” حيث أعلنت الجزائر السبت الماضي 26 نوفمبرحدادًا وطنيًا يستمر 8 أيام ابتداء من الأحد إثر وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز الـ90 عامًا.