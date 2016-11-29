رسالة من «طفلة حلبية» تُبكي كل من قرئها.. «هذه كلماتي الآخيرة» !

صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية الضوء على رسالة كتبتها طفلة سورية محاصرة بمدينة حلب، والتي نشرتها والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان “لن أبقى على قيد الحياة”.
Last message – under heavy bombardments now, can't be alive anymore. When we die, keep talking for 200,000 still inside. BYE.- Fatemah
— Bana Alabed (@AlabedBana) November 27, 2016
وتدعى الطفلة “بانا” ووالدتها التي تُدير حسابها “فاطمة”، فتقول الطفلة: “لن أبقى على قيد الحياة طالما تقدمت جيوش النظام، مؤكدة أن هناك 200 ألف آخريين سيموتون بعد انهيار خط الدفاع الأمامي نتيجة للغارات المكثفة على المدينة.
وقالت الإندبندنت إنها استطاعت التحدث مع والدة الطفلة والتي أكدت أنها كانت تنوي السفر من المدينة وواجهت صعوبات، وأن لديها طفلين آخريين بخلاف “بانا”، مضيفة: “دخلت قوات الجيش، وهذه يمكن أن تكون آخر أيامنا، بصدق، لا إنترنت، رجاءً رجاءً صلوا لنا”.
Tonight we have no house, it's bombed & I got in rubble. I saw deaths and I almost died. – Bana #Aleppo pic.twitter.com/arGYZaZqjg
— Bana Alabed (@AlabedBana) November 27, 2016
ونشرت والدة الطفلة صور لابنتها ويبدو عليها أثر الأتربة والغبار نتيجة للقصف العنيف الذي تتعرض لها المدينة طوال الأيام الماضية، فطبقًا لروايتها فإن المدينة تحولت لركام وهدم منزلها ومنزل آلالاف.
تعليقات ( 14 )
عدد التعليقات:14009
برق الحرم((((((( صبــــــــــــــــــــــراً ..........صبـــــــــــــــــراً ........ ان الله في مهاجر ابراهيم عليه السلام يمد ......لهم _مداً.... لسوف يأخذهم أخذ العزيز المنتقم )))))))
الغامديالله يجعل اهل حلب في ذمة كل من يستطيع ان يفعل لهم شي ولا يفعل لعن الله بشار المجرم الطاغيه الكلب الحمار الخنزير
عدد التعليقات:14009
برق الحرم(((وإنّما النّاسُ بالمُلُوكِ ومَا,... تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ....لا أدبٌ عِندَهُمْ ولا حسبٌ,... ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا ذِمَمُ....بكُلّ أرضٍ وطِئْتُها أُمَمٌ,.. تُرْعَى بعَبْدٍ كأنّها غَنَمُ)))
بيننا مندسينتعليق مخالف
شهر أكتوبرشعب أعزل ماله أي ذنب!!؟؟ إلا أنهم عرب!.. ..ولو الحصار بأروبي واحد لقامت الدنيا!!؟؟ .. فياعالم..أين الإنسانيه!!إرحموا ترحموا ...وحسبي الله على المظاهرات أم النكبات.
ماقاله قلم ا****تعليق مخالف
حامدبرق قلم الكيكة
محمدرسالة موجهه الى اكثر من اربعة مليون سوري واغلبهم شباب هاربين زي الفيران من بلدهم وارضهم ومتبطحين عندنا زنا ولواط ومخدرات وسرقات وجرائم ومشاكل مع المواطنين استحوا على شرفكم ولا فيكم ذرة رجوله تاكين الن
حسبنا الله ونعم الوكيلاللهم يا لطيف يا جبار انت سبحانك تعرف باحوال هذه الطفلة والالاف ممن حوصروا بنظام المجرم واعوانه الروس ,اللهم فانتقم لهم من الظالمين القتلة واقتص منهم عاجلا واحمي الضعفاء من القصف والجوع والبرد والمرض.
الخالديحسبي الله عليكم يابشار ويابوتن الله يسلط عليكم ويجمد الدم في عروقكم ويروينا فيكم عجائب قدرته .
عدد التعليقات:14009
برق الحرم(((((( لقد اختار العجم والروس بعد بيع وانسحاب الخونة _النجوس ........لك الهجرة )))))))