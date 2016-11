رسالة من «طفلة حلبية» تُبكي كل من قرئها.. «هذه كلماتي الآخيرة» !

صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية الضوء على رسالة كتبتها طفلة سورية محاصرة بمدينة حلب، والتي نشرتها والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان “لن أبقى على قيد الحياة”.

Last message – under heavy bombardments now, can't be alive anymore. When we die, keep talking for 200,000 still inside. BYE.- Fatemah

— Bana Alabed (@AlabedBana) November 27, 2016