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رسالة من «طفلة حلبية» تُبكي كل من قرئها.. «هذه كلماتي الآخيرة» !

29 نوفمبر, 2016 , 18:28 م
رسالة من «طفلة حلبية» تُبكي كل من قرئها.. «هذه كلماتي الآخيرة» !
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صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية الضوء على رسالة كتبتها طفلة سورية محاصرة بمدينة حلب، والتي نشرتها والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان “لن أبقى على قيد الحياة”.

وتدعى الطفلة “بانا” ووالدتها التي تُدير حسابها “فاطمة”، فتقول الطفلة: “لن أبقى على قيد الحياة طالما تقدمت جيوش النظام، مؤكدة أن هناك 200 ألف آخريين سيموتون بعد انهيار خط الدفاع الأمامي نتيجة للغارات المكثفة على المدينة.

وقالت الإندبندنت إنها استطاعت التحدث مع والدة الطفلة والتي أكدت أنها كانت تنوي السفر من المدينة وواجهت صعوبات، وأن لديها طفلين آخريين بخلاف “بانا”، مضيفة: “دخلت قوات الجيش، وهذه يمكن أن تكون آخر أيامنا، بصدق، لا إنترنت، رجاءً رجاءً صلوا لنا”.

ونشرت والدة الطفلة صور لابنتها ويبدو عليها أثر الأتربة والغبار نتيجة للقصف العنيف الذي تتعرض لها المدينة طوال الأيام الماضية، فطبقًا لروايتها فإن المدينة تحولت لركام وهدم منزلها ومنزل آلالاف.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:14009

    برق الحرم

    ((((((( صبــــــــــــــــــــــراً ..........صبـــــــــــــــــراً ........ ان الله في مهاجر ابراهيم عليه السلام يمد ......لهم _مداً.... لسوف يأخذهم أخذ العزيز المنتقم )))))))
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  2. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    الغامدي

    الله يجعل اهل حلب في ذمة كل من يستطيع ان يفعل لهم شي ولا يفعل لعن الله بشار المجرم الطاغيه الكلب الحمار الخنزير
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  3. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:14009

    برق الحرم

    (((وإنّما النّاسُ بالمُلُوكِ ومَا,... تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ....لا أدبٌ عِندَهُمْ ولا حسبٌ,... ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا ذِمَمُ....بكُلّ أرضٍ وطِئْتُها أُمَمٌ,.. تُرْعَى بعَبْدٍ كأنّها غَنَمُ)))
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  4. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    تعليق مخالف
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  5. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    هذا بسبب تخاذل العالم الاسلامي وترك الساحه للايراني واستمرار العلاقات الدبلوماسيه مع روسيا وايران وبسبب تخاذل الغرب اجتاحو العراق على تهمه لم تثبت يشاهدون السوري يذبح يوميا بكل الاسلحه صمت وتواطئ
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  6. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    بيننا مندسين

    تعليق مخالف
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  7. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    شهر أكتوبر

    شعب أعزل ماله أي ذنب!!؟؟ إلا أنهم عرب!.. ..ولو الحصار بأروبي واحد لقامت الدنيا!!؟؟ .. فياعالم..أين الإنسانيه!!إرحموا ترحموا ...وحسبي الله على المظاهرات أم النكبات.
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  8. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    ماقاله قلم ا****

    تعليق مخالف
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  9. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    حامد

    برق قلم الكيكة
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  10. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    محمد

    رسالة موجهه الى اكثر من اربعة مليون سوري واغلبهم شباب هاربين زي الفيران من بلدهم وارضهم ومتبطحين عندنا زنا ولواط ومخدرات وسرقات وجرائم ومشاكل مع المواطنين استحوا على شرفكم ولا فيكم ذرة رجوله تاكين الن
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  11. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    ادعولي ان ربي يسخر لي زوجتي ويخلي لي عيالي ويحفظهم لي يارب ويشفيني ويخليني لهم يارب دعاء والمخطوبات والمتزوجات الله يسخرهم لازواجهم يارب ...
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  12. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اللهم يا لطيف يا جبار انت سبحانك تعرف باحوال هذه الطفلة والالاف ممن حوصروا بنظام المجرم واعوانه الروس ,اللهم فانتقم لهم من الظالمين القتلة واقتص منهم عاجلا واحمي الضعفاء من القصف والجوع والبرد والمرض.
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  13. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    الخالدي

    حسبي الله عليكم يابشار ويابوتن الله يسلط عليكم ويجمد الدم في عروقكم ويروينا فيكم عجائب قدرته .
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  14. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:14009

    برق الحرم

    (((((( لقد اختار العجم والروس بعد بيع وانسحاب الخونة _النجوس ........لك الهجرة )))))))
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