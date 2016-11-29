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مواطن يرصد مخالفات لهايبر شهير أثناء “عروض تخفيض” .. و “التجارة” تتدخل – فيديو وصور

29 نوفمبر, 2016 , 18:42 م
مواطن يرصد مخالفات لهايبر شهير أثناء “عروض تخفيض” .. و “التجارة” تتدخل – فيديو وصور
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صحيفة المرصد: تداول اليوم (الثلاثاء) نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن يرصد عبره عدة مخالفات في تواريخ الصلاحية لمواد غذائية في أحد المتاجر الشهيرة حيث قيل أن المتجر قام بـ”عروض تخفيض” تسويقية ما دفع وزارة التجارة للتدخل وفرض عقوبات على المخالفات.
واستعرض المواطن في مقطع الفيديو كيف أن بعض السلع التي عليها عروض تخفيض تكون منتهية الصلاحية أو بقي عليها عدة أيام فقط، ثم قام بنشر الفيديو على حسابه بتويتر مخاطبا وزارة التجارة.
وقامت الوزارة بالرد على البلاغ بعد 5 ساعات فقط قائلة : “مرحبا بك ونشكركم على تعاونكم معنا، رجال الرقابة وقفوا على الموقع وصادروا جميع الكميات منتهية الصلاحية وتم ايقاع العقوبة النظامية”، ونشرت صور مراقبيها وهم يقومون بمعاينة سلع المتجر.

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تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    هناك فرق

    تعليق مخالف
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  2. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    ريم

    حملو تطبيق ( معاً للرصد ) واي مخالفه بلغو عنها
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  3. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    بهدوء

    قاطعوا بندة و أمثالها
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  4. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    محب الخير

    بعد كارثة وجريمة دواجن الوطنيه. لتسويق ملايين الدواجن الفاسد لا زالت الدواجن تعرض في بنده رأيتها أمس وعليها خصم. ضئيل.
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  5. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    ارز 👊 نجد

    خلو تاريخ الانتهاء محفور وليس مطبوع هذا اقتراح
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  6. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  7. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    هل الاغلاق بالاحمر للمحلات الصفيره فقط وهذا غرامه ويرجع
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  8. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    الكاميرا الخفية

    المواطن يدري عن عمل يجب ان يقوم به غيره 🤔
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  9. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    اقول بس

    سلموا لي على الوزير توفيق الربيعة يذكره الله بالخير
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  10. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    كونان 2016

    المصيبة الكبرى في المصنع اللي اكتشفوه يغير تواريخ المواد الغذائية .فقط يمسح التاريخ بمادة ويزيل التاريخ ويعرض المنتج على مكينة لتضع تاريخ صلاحية جديد
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  11. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    Ari

    المفروض وزارة التجارة عند كل متجر او معرض يقيم عروضات وتخيفيظات..يقوموا بزيارات مفاجئة وتفتيشها ...ولا ينتظروا المواطن ان يكتشفها صدفه وبنفسه
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  12. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    مواطن

    كم قيمة المنتج الحقيقية وكم سعر البيع بدون عروض يعني مو معقول تبيع المحلات بخسارة بعد التنزيل مستحيل ولازم يربحون 200% قبل تنزيل السعر اين الرقابه
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  13. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    ابوسجى

    اذا انتشر الفساد وقلة الأمانة فقولوا على الوطن السلام باي باي
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  14. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    هذا والله العالم تاريخ الانتاج ويمكن فتره الصلاحيه سنه والله العالم ننتظر النتائج من وزاره التجاره بكل شفافيه
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  15. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    مثل عروض ***للتخفيضات المنتج طالع عليه بالف يبيعه بالفين مثلا ثم يتنازل بالعرض عن ميه او ميتين او ثلاث ميه من ارباحه ويبيعه بالف وسبع كذا كذا كسبان والناس فوق بعض ع بالهم كسبانين شعوب بغيبوبه
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  16. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    عشتار بندر الحمدان

    لا انتم و لا التجارة ذكرتم اسم الهايبر ....****
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  17. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    جنوبية..🌻🌻

    بيدفعوهم غرامة فقط ويرجع لنشاطه ويعلن عن تخفيضاته الوهمية وانتهى الموضوع والي أخذ من المنتج ومايدري الله يكون بعونه
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  18. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    الفضائي

    اشبه التجارة ك**** الذي ياخذ سيلفي مع احد المشاهير ويقولون ها انا موجود
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  19. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    اين انتم يا وزارة التجاره من مايحدث من جشع التجار وعدم مراقبة اسعار السلع الغذائيه والمحلات التجارية من مطاعم وصيدليات وسوبر ماركت الخ كل مايمس حياة المواطن
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  20. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    هايبر بنده باعها الامير الوليد منذ سنوات لإبن سعيدان تاجر العقار المعروف
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  21. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    اناشد الملك سلمان قي مرعاة متطلبات الناس وكثير من الاسر والمواطنيين محتاجين الوضع صعب جداً
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  22. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    مريت من عند هايبر بنده من بعييييد شفت بعيوني الناس كانهم فيهم سعار مسعورين يهرولون باتجاه بنده هههه استغفر الله شي محزن صراحه مايحدث ومضحك في نفس الوقت
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  23. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    ابو محمد

    والله لو كل واحد لقى شي منتهي كسره في المحل ما عاد تلقى شي خربان وما عليكم ******
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  24. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    مسكين ياالمواطن يدور لايش والله ايش هرمنا شنسوي نهاجر بنقلادش
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  25. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    شايم

    يرضيك يالوليد بن طلال وانت المواطن الحريص ننتضر ردة فعلك
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  26. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ضالم
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