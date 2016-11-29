مواطن يرصد مخالفات لهايبر شهير أثناء “عروض تخفيض” .. و “التجارة” تتدخل – فيديو وصور

صحيفة المرصد: تداول اليوم (الثلاثاء) نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن يرصد عبره عدة مخالفات في تواريخ الصلاحية لمواد غذائية في أحد المتاجر الشهيرة حيث قيل أن المتجر قام بـ”عروض تخفيض” تسويقية ما دفع وزارة التجارة للتدخل وفرض عقوبات على المخالفات.
واستعرض المواطن في مقطع الفيديو كيف أن بعض السلع التي عليها عروض تخفيض تكون منتهية الصلاحية أو بقي عليها عدة أيام فقط، ثم قام بنشر الفيديو على حسابه بتويتر مخاطبا وزارة التجارة.
وقامت الوزارة بالرد على البلاغ بعد 5 ساعات فقط قائلة : “مرحبا بك ونشكركم على تعاونكم معنا، رجال الرقابة وقفوا على الموقع وصادروا جميع الكميات منتهية الصلاحية وتم ايقاع العقوبة النظامية”، ونشرت صور مراقبيها وهم يقومون بمعاينة سلع المتجر.
تعليقات ( 26 )
هناك فرقتعليق مخالف
ريمحملو تطبيق ( معاً للرصد ) واي مخالفه بلغو عنها
بهدوءقاطعوا بندة و أمثالها
محب الخيربعد كارثة وجريمة دواجن الوطنيه. لتسويق ملايين الدواجن الفاسد لا زالت الدواجن تعرض في بنده رأيتها أمس وعليها خصم. ضئيل.
ارز 👊 نجدخلو تاريخ الانتهاء محفور وليس مطبوع هذا اقتراح
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
الكاميرا الخفيةالمواطن يدري عن عمل يجب ان يقوم به غيره 🤔
اقول بسسلموا لي على الوزير توفيق الربيعة يذكره الله بالخير
كونان 2016المصيبة الكبرى في المصنع اللي اكتشفوه يغير تواريخ المواد الغذائية .فقط يمسح التاريخ بمادة ويزيل التاريخ ويعرض المنتج على مكينة لتضع تاريخ صلاحية جديد
Ariالمفروض وزارة التجارة عند كل متجر او معرض يقيم عروضات وتخيفيظات..يقوموا بزيارات مفاجئة وتفتيشها ...ولا ينتظروا المواطن ان يكتشفها صدفه وبنفسه
مواطنكم قيمة المنتج الحقيقية وكم سعر البيع بدون عروض يعني مو معقول تبيع المحلات بخسارة بعد التنزيل مستحيل ولازم يربحون 200% قبل تنزيل السعر اين الرقابه
ابوسجىاذا انتشر الفساد وقلة الأمانة فقولوا على الوطن السلام باي باي
عشتار بندر الحمدانلا انتم و لا التجارة ذكرتم اسم الهايبر ....****
جنوبية..🌻🌻بيدفعوهم غرامة فقط ويرجع لنشاطه ويعلن عن تخفيضاته الوهمية وانتهى الموضوع والي أخذ من المنتج ومايدري الله يكون بعونه
الفضائياشبه التجارة ك**** الذي ياخذ سيلفي مع احد المشاهير ويقولون ها انا موجود
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦اين انتم يا وزارة التجاره من مايحدث من جشع التجار وعدم مراقبة اسعار السلع الغذائيه والمحلات التجارية من مطاعم وصيدليات وسوبر ماركت الخ كل مايمس حياة المواطن
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦اناشد الملك سلمان قي مرعاة متطلبات الناس وكثير من الاسر والمواطنيين محتاجين الوضع صعب جداً
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦مريت من عند هايبر بنده من بعييييد شفت بعيوني الناس كانهم فيهم سعار مسعورين يهرولون باتجاه بنده هههه استغفر الله شي محزن صراحه مايحدث ومضحك في نفس الوقت
ابو محمدوالله لو كل واحد لقى شي منتهي كسره في المحل ما عاد تلقى شي خربان وما عليكم ******
شايميرضيك يالوليد بن طلال وانت المواطن الحريص ننتضر ردة فعلك