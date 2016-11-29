مواطن يرصد مخالفات لهايبر شهير أثناء “عروض تخفيض” .. و “التجارة” تتدخل – فيديو وصور

صحيفة المرصد: تداول اليوم (الثلاثاء) نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن يرصد عبره عدة مخالفات في تواريخ الصلاحية لمواد غذائية في أحد المتاجر الشهيرة حيث قيل أن المتجر قام بـ”عروض تخفيض” تسويقية ما دفع وزارة التجارة للتدخل وفرض عقوبات على المخالفات.

واستعرض المواطن في مقطع الفيديو كيف أن بعض السلع التي عليها عروض تخفيض تكون منتهية الصلاحية أو بقي عليها عدة أيام فقط، ثم قام بنشر الفيديو على حسابه بتويتر مخاطبا وزارة التجارة.

وقامت الوزارة بالرد على البلاغ بعد 5 ساعات فقط قائلة : “مرحبا بك ونشكركم على تعاونكم معنا، رجال الرقابة وقفوا على الموقع وصادروا جميع الكميات منتهية الصلاحية وتم ايقاع العقوبة النظامية”، ونشرت صور مراقبيها وهم يقومون بمعاينة سلع المتجر.