هذه الفتاة تلتقط 200 صورة سيلفي في اليوم ثم تحذفها والسبب غريب!

صحيفة المرصد: تلتقط “آلانا”، الشابة الجميلة -التي تعاني مما يعرف باسم اضطراب التشوه الجسمي BBD- أكثر من 200 صورة سيلفي، لكن لا تلبس إلا وتحذفها جميعها، لاعتقادها أنها قبيحة.
وتعاني آلانا من اضطراب يصاب به واحد من كل خمسين شخصاً، ويسبب هوساً ببعض عيوب المظهر، رغم عدم إدراك الآخرين أو إدراك الأطباء لوجوده، وأمثال هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم كثيرًا أمام المرآة، ولا يفارقهم الشعور بالقلق عند الخروج من المنزل.
ووفقًا لـ”بي بي سي” تقول آلانا ذات العشرين عاماً: “أعتقد أنه من القسوة أن يرى الآخرون وجهي هذا”، مضيفة: “أرى الكثير من العلامات على وجهي، رغم أن أمي تقول إنها لا ترى شيئاً”. وتكمل: “أرى جلدي تغطِّيه البقع والحفر، وأرى أنفي معوجّاً وكبيراً وبارزاً للغاية، كما أن عينيَّ صغيرتان جداً”.
وتواصل آلانا: “اعتدتُ على وضع أربع أو خمس طبقات من المكياج الأساسي، الذي يخفي عيوب البشرة، يجب عليَّ كذلك أن أضع مكياج العيون بكل دقة، وأقوم بتعديل المكياج مراراً وتكراراً، مما قد يسبب لها بعض جروح البشرة”.
وروت آلانا قصتها وهي صغيرة فتقول: “إن بدايات هذا الأمر عندما كنت في المدرسة، كنت منتبهة جداً لما يحدث من حولي، وأتلفت لأرى ما إذا كان أحدهم ينظر إلي، أو أن هناك من يضحك، أو يتكلم عني كانت النوافذ كبيرة وكنت أنظر إليها دائماً، كذلك عندما كنت أذهب إلى دورة المياه، لا بد لي أن أنظر إلى المرآة”.
وتزيد قائلة: “عندما كنت في الخامسة عشرة، توقفتُ عن الذهاب إلى المدرسة، وكانت والدتها تقلّها يومياً إلى المدرسة، ولكن آلانا التي تحب الدراسة كانت ترفض النزول من السيارة. استمرت والدتها في المحاولة لعدة أيام، ولكن رفض آلانا استمر كذلك، وزاد إصرارُها على ألا تدخل المدرسة. ترتّب على ذلك دخول الفتاة في حالة من العزلة، التي أدت بدورها إلى تغيُّرات واضحة في شخصيتها.
من جهتها تقول والدة آلانا: “لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، لم نكن ندري ما الذي يحدث، وبعد أن كانت ابنتي طالبة ذكية وواثقة من نفسها، انهارت بكل بساطة. لم أعد أغادر المنزل، كانت مستلقية طوال الوقت في فراشها، وكان عليَّ الاعتناء بها. وكانت الفتاة تنزعج كثيراً عندما تقوم والدتها بوضعِ صور لها في المنزل، لم يعد لدى الأم صور لابنتها يمكن أن يراها من يقوم بزيارتهِم”.
وقامت آلانا بجلسات تصوير فوتوغرافي لصالح شبكة “بي بي سي”: بعنوان “لا أحد مثالي” للعمل على نشر الوعي بهذا الاضطراب، ومساعدة الآخرين في التعرف على أعراضه.بعد مرورها بهذه التجربة، وتوضح: “كان قلقي الرئيسي يرجع لشكل أنفي، واستغرق الأمر ثلاث سنوات من العلاج حتى استطعت أن أفصح عن هذا لأسرتي أو للمعالج النفسي”.
عن هذا الأمر يقول روب ويلسون في تقرير نشرته “هافينغتون بوست عربي” مترجم من صحيفة BBC البريطانية ، معالج السلوك المعرفي ومدير جمعية علاج اضطراب التشوه الجسمي، إن المصابين بهذا الاضطراب لا توجد لديهم مشكلة في التقاط صور سيلفي بأنفسهم، حيث يتحكمون بالأمر ويستطيعون تعديل الصور، المشكلة تكمن حينما يقوم الآخرون بتصويرهم، لأنهم يشعرون أن الأمر أصبح خارجاً عن سيطرتهم، مضيفا: “هذا الاضطراب يبدأ غالباً في مرحلة المراهقة، وكثيراً ما يكون بسبب التعرض للتحرش أو المُضايقات”. وأكمل: “أحيانا يكون السبب متعلقاً بما يجعل الشخص يشعر بالاختلاف عن الآخرين، مثل ظهور حب الشباب على سبيل المثال”.
تعليقات ( 35 )
الله المستعانت22 اين الرجوله اين الغيره اين المروءة اذا كنت فعلا متزوج , فالزوج عليه أن يكون لباسًا وسترًا لزوجته , يقول الله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) وقال ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) زوجتك أمانه اتق الله فيها.
استغفر الله العظيمت 22../ قال تعالى : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
Gaqulinكله كوم والتعليقات كوم ثاني, ام كأنهم شافوا نعمة لا وبعضهم يجي بكل وقاحه يسب زوجته وليه تزوجتها من الأساس إذا كنت شايفها شينه؟ انا كفتاه اقول نعم هذي البنت جميله وشي غريب إنها متعقده لكن طلع الأنف بس
عدد التعليقات:740
نصوحجميلة البنت مافيها شي ينتقد
للتنبيه فقط.ياويل حالي وياشيب عيني - جنوووووووووووووووووبي 👉 لشخص واحد ( غير ) سعودي ( يدعي ) انه سعودي 👈حاقد على السعوديين والسعوديات وهدفه اثارة الفتنة والتفرقة والعداوة والبغضاء بين ابناء وبنات الوطن .
احذروايا تعليق 22 علي الطلاق انك اجنبي حاقد تبي تشوهه سمعة السعودي الغيور على بيته واهله استح على وجهك ورح حرر بلدك . السعودي رجل غيور ومستحيل انه يغتاب زوجته او يصف شكلها في الصحف او المواقع عيب يا اجنبي.
جنوووووووووووووووووبيكم سحرتني أعين كثيرة * لأنّ في سحرها أسرار* وكم سحرتني نظراتها * لأنّ في نظراتها إعصار * وكم سحرتُ من بريق لمعانها * لأن في بريقها أنوار * وكم سحرت ُ من غموضها * لأن في غموضها أخبار * وكم تمنّيت أن اسألها * ولكن في سؤالها أخطار* وكم تمنّيت رؤيتها ثانية * لأنّ في رؤيتها ازدهار* وكم تمنّيت أن امتلكها * لأنّ في تملّكها انتصار
جنوووووووووووووووووبييا ذات زُرْقِ العيونِ العِشقُ يخنُقُنِي*** ويلدغُ القلبَ .. بعضُ العشق ثعبانُ** وحبّكُمْ في شراييني .. كذلكَ في** قلبي تجمَّعَ أفراحٌ وأحزانُ
جنوووووووووووووووووبيعطرتِ المرصد يَا وَرْدَةً عَبَقَتْ ** كَأَنَّ رِيحَكِ إكْليلٌ وَرَيْحَانُ ** مَا كَانَ وَصْلُكِ الّا مِثْلَمَا الحُلُمِ ** لكلِّ شَيْءٍ إذا مَا تَمَّ نُقْصَانُ** أيا ابنَةَ الرّومِ سُبْحَانَ الذِي خَلَقَكْ** بَرَاكِ سبحَانَهُ باري و منانُ
جنوووووووووووووووووبيرأيتُها بالعُيون الزرقِ ترمُقُنِي*** فأغرقتني وما للبحرِ شُطئانُ ** ألا فجودي على عيني بمبتسِمٍ *** ونظرةُ العين هذي منك إحسانُ
ناقدالله اكبر ، هذي ترى نفسها قبيحه الظاهر انها ماشافت وجيه قبيحات خذيلك لفة وسوف تنظرين لنفسك انك ملكة جمال . يجيك واحد يقول الجمال جمال الروح ، خل الروح لك
جنوووووووووووووووووبيالحين يجووونك البنات متحمسات ...مريضة نفسيا عندها مشكلة ما ادري وشوووو... ياليتها تتصور ١٠٠٠٠٠٠٠ صورة كل يوم قمر ومن حقه يتباهى مو اللي في بالي
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيحفظ اللسان عن بذيء القول وسيئه فضيلة تكرم به نفسك وتصونها عن الرذائل فاحرص على الطيب من القول توفق للطيب من العمل.
ياويل حالي وياشيب عينيالحين هالمهره تشوف نفسها شيفه يادفع البلاء كيف لو تشوف الكائن الي مسنتر عندي فالبيت قسم كنها القبطان نامق في عدنان ولينا علي الطلاق انك بقلاه علي الطلاق انك حلاوة الراحه علي الطلاق انك أعلاج للروح
البرنسواضح اعراض عين كانت متفوقة وجميلة فجأة انتكست عين واااضحة صدقوني لو تعرض على راقي ان تتعالج .
ههههههههههههههاشد ان قلم الحقيقه مجننكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استغفر الله العظيمت12..18../ قال تعالى :مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
خالدلو عندنا مسحورة ما فيها كلام وعاد الله يعينك على وجع الراس ، هؤلاء القوم سبقونا بسنوات ضوئية للأسف .
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتعلاجها بسيط .. تتزوج وسوف تعود الى حالتها الطبيعية ..
جحفليهذي عين الخنبوقي صابتها . ول
أرزة 🌲 لبنانكل وحدة بس تؤم من النوم تسمي الله وتذكر الله وتشوف حالا بالمراية وتؤل سبحان من خلق فأبدع والله بتشوف حالا أحلى وحدة ومن غير مكياج ولا دهانات الجز...
عدد التعليقات:1872
بلادي زويناهي دواء للظهر و مفاصيل **
عدد التعليقات:1872
بلادي زوينادواها عندي فقط شهر و تنط مثل المهرة الجامح يا لبى قلبك يا عبدو زويته أمممم أح 😂
لا تقلقموضوع بسيط علاج نفسي و ترجع طبيعي.
تميمتعالي شوفي ***
Moe**ي ناس ههههههههههه الله يملا بك حضيني..
سعودي🇸🇦وافتخرشقراء وبيضاء وبحلانه بعمرها شكلها مقبول مافيها شي وذهبت للعلاج والمختصين وعرفت علتها لو عندنا ههههه خمسين تفله من الراقي ع عيونها وزيت وماء مقري وفيها جني واكيد الجني يطلّع صورتها بالمرايه قبيحه ههههه
أبو غيث - مكة المكرمةتشبه كريستينا خطيبة #أبو_سن سابقاً.
سنونومريضه نفسية
تعليق1لاتسلب الآية حقها
أفريقيهل تعلم أن أكثر زبائن جراحة التجميل هن الجميلات؟ سلامي للأفريقيات المحبات لمظهرهن كما رسمهن خالقهن.
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ