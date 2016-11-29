شاهد : لاعب هلالي يقلد الشاعر حيدر العبدالله في قصيدة “سكنانا”

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبي الهلال “إدواردو” و “عبدالله الزوري” عبر “سناب شات” وهو يردد جملة “سكنانا” التي تنتهي بها قافية البيت :”ونحن لا نسكن البيوت ففينا ملك في فؤاده سكنانا” بقصيدة “مخطوطة القرى والظلال” التي القاها “حيدر العبدالله” أمام خادم الحرمين الشريفين.