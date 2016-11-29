شاهد : لاعب هلالي يقلد الشاعر حيدر العبدالله في قصيدة “سكنانا”

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبي الهلال “إدواردو” و “عبدالله الزوري” عبر “سناب شات” وهو يردد جملة “سكنانا” التي تنتهي بها قافية البيت :”ونحن لا نسكن البيوت ففينا ملك في فؤاده سكنانا” بقصيدة “مخطوطة القرى والظلال” التي القاها “حيدر العبدالله” أمام خادم الحرمين الشريفين.
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تعليقات ( 23 )
خرخرينووالله عيب عليكم الإستهزاء والغيبة بل حرام عليكم من حلل لكم الإستهزاء بالشاعر المثقف وغيبته والله ممكن يكون عند الله أفضل منكم ومني والمشكلة بعض الناس ما صدقت خبر تناقلت الخبر والله إنكم محاسبون
ااببووححممووددهذا اللي استفدنا من المحترفين .. اكل وشرب وفلوس وتغير جو .. واستهزاء برجالاتنا المحترمين .. هذا الرجل اللي تطقطقون عليه صفق له الملك .. انتم يا سنافر من صفق لكم غير الطواقي ؟
ابراهيمابو طاقيه سمعنا سكوتك👮
ابراهيمابو طاقيه سمعنا سكوتك
هههههههههههههههههههههههههههيجب محاكمته ههههههههههههههههههه اشتغل اللوبي الفقـــــــــــــــــــــــــراوي ههههههههههههه ههههههههههههههه
قوطي نيفياهذا اقسم بالله شاك في ضعه شاهدوه إذا سجل وصار يبوس الكمرات وضعه مريب ؟؟؟!!!
يحيىاضاهر منت بعيد عنه عسى يسكنك جني طفشان
عبداللهتعليق 14 اسمر غبر تعليق 5 هو صادق في كلامة
اسمرعبركل العالم قلدت الشاعر حيدر جت على هالضعيف .. الحين بيشتغل اللوبي الأصفر مثل ما علقوا على وشم رادوي ههههه ذروقين
عدد التعليقات:6038
المنتصر باللهعسسسل مغشوش أنت العسسسسسل الأصلي عسسسل السدر هو.................مادريتا 🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲💐🌸💮🏵🌹🍁🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍃
ميساءموالاه الكفار كفر والعياذ بالله
منالاللهم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
عدد التعليقات:6038
المنتصر باللهرداً على أبو كوره لا يضر السحاب..............أكيد تعرف وش قصدي...........?
عدد التعليقات:6038
المنتصر باللهالحرمان هههههههه العسسسسسل 112💘💘
بندرننتظر العقوبه المناسبه لهالاجنبي واللي حوله حتى لوهو لابس طاقيه اوريشه
سداحتعليق مخالف
سفيان 66المفروض يعاقب هذا الاعب واللاعب الي بجنبه ..السخريه مرفوضه من العامه فمابالك بالمشاهير ..اتمنى تغريدة محمدبن نايف تطبق ..كن قدوه ولا عرفنا **
الله المستعانللأسف إنتشرت في المجتمع ظاهرة السخرية والاستهزاء بالناس والإحتقار والاستخفاف بالناس في أقوالهم أوأفعالهم أوصفاتهم أوأشكالهم أوالوانهم، والسخرية والاستهزاء هي للأسف خلاف تعاليم الإسلام وأهدافه السمحة
مواطن غيورهه هه هه يجب التحقيق معه فالموقف والمناسبه ليست موقف*****
عدد التعليقات:2
الحرمان. رحت لبنده وفهييت مادريت الا واحده شايلتني بالعربية تقول هذا العسل بكم🙄🙄 حتى اسالو اللي في الكاشير😊😊
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون