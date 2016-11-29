  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد : لاعب هلالي يقلد الشاعر حيدر العبدالله في قصيدة “سكنانا”

29 نوفمبر, 2016 , 18:50 م
شاهد : لاعب هلالي يقلد الشاعر حيدر العبدالله في قصيدة “سكنانا”
  • 4٬830
  • 23
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبي الهلال “إدواردو” و “عبدالله الزوري” عبر “سناب شات” وهو يردد جملة “سكنانا” التي تنتهي بها قافية البيت :”ونحن لا نسكن البيوت ففينا ملك في فؤاده سكنانا” بقصيدة “مخطوطة القرى والظلال” التي القاها “حيدر العبدالله” أمام خادم الحرمين الشريفين.



تعليقات ( 23 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    امبراطوريه لكنهم يعاني من الفشل في حياتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    خرخرينو

    والله عيب عليكم الإستهزاء والغيبة بل حرام عليكم من حلل لكم الإستهزاء بالشاعر المثقف وغيبته والله ممكن يكون عند الله أفضل منكم ومني والمشكلة بعض الناس ما صدقت خبر تناقلت الخبر والله إنكم محاسبون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    ااببووححمموودد

    هذا اللي استفدنا من المحترفين .. اكل وشرب وفلوس وتغير جو .. واستهزاء برجالاتنا المحترمين .. هذا الرجل اللي تطقطقون عليه صفق له الملك .. انتم يا سنافر من صفق لكم غير الطواقي ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  4. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    ابراهيم

    ابو طاقيه سمعنا سكوتك👮
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  5. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    ابراهيم

    ابو طاقيه سمعنا سكوتك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  6. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    ههههههههههههههههههههههههههه

    يجب محاكمته ههههههههههههههههههه اشتغل اللوبي الفقـــــــــــــــــــــــــراوي ههههههههههههه ههههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    قوطي نيفيا

    هذا اقسم بالله شاك في ضعه شاهدوه إذا سجل وصار يبوس الكمرات وضعه مريب ؟؟؟!!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  8. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    يحيى

    اضاهر منت بعيد عنه عسى يسكنك جني طفشان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    عبدالله

    تعليق 14 اسمر غبر تعليق 5 هو صادق في كلامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    اسمرعبر

    كل العالم قلدت الشاعر حيدر جت على هالضعيف .. الحين بيشتغل اللوبي الأصفر مثل ما علقوا على وشم رادوي ههههه ذروقين
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  11. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:6038

    المنتصر بالله

    عسسسل مغشوش أنت العسسسسسل الأصلي عسسسل السدر هو.................مادريتا 🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲💐🌸💮🏵🌹🍁🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    ميساء

    موالاه الكفار كفر والعياذ بالله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    منال

    اللهم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:6038

    المنتصر بالله

    رداً على أبو كوره لا يضر السحاب..............أكيد تعرف وش قصدي...........?
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:6038

    المنتصر بالله

    الحرمان هههههههه العسسسسسل 112💘💘
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    امبراطوريه لكنهم يعاني من الفشل في حياتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    بندر

    ننتظر العقوبه المناسبه لهالاجنبي واللي حوله حتى لوهو لابس طاقيه اوريشه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    سداح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    سفيان 66

    المفروض يعاقب هذا الاعب واللاعب الي بجنبه ..السخريه مرفوضه من العامه فمابالك بالمشاهير ..اتمنى تغريدة محمدبن نايف تطبق ..كن قدوه ولا عرفنا **
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    الله المستعان

    للأسف إنتشرت في المجتمع ظاهرة السخرية والاستهزاء بالناس والإحتقار والاستخفاف بالناس في أقوالهم أوأفعالهم أوصفاتهم أوأشكالهم أوالوانهم، والسخرية والاستهزاء هي للأسف خلاف تعاليم الإسلام وأهدافه السمحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  21. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    مواطن غيور

    هه هه هه يجب التحقيق معه فالموقف والمناسبه ليست موقف*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:2

    الحرمان

    . رحت لبنده وفهييت مادريت الا واحده شايلتني بالعربية تقول هذا العسل بكم🙄🙄 حتى اسالو اللي في الكاشير😊😊
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  23. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم