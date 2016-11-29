  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: وزير التعليم يؤدي “رقصة العرضة” خلال زيارته لمدارس نجران

29 نوفمبر, 2016 , 19:11 م
شاهد: وزير التعليم يؤدي “رقصة العرضة” خلال زيارته لمدارس نجران
  • 1٬332
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم الثلاثاء حفل تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لتكريم الطلبة أبناء شهداء الواجب و قام وزير التعليم و منسوبي الإدارة و الحضور بأداء “رقصة العرضة” في الحفل التكريمي الذي أقيم في مقر بيت الطالب بمدينة نجران.
كما قام العيسى بزيارة بعض مدارس “التوأمة”، والتقى بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لاستعراض الخطة الدراسية لمدارس منطقة نجران.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    عوضين

    التعليق رقم 3 ألي مثلك بحلجه الى فرمته يعني الوزير راح ليش والمسئله مشارك والهدف من الزياره معروف هيا أذلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    صنداحي

    عاشوا عاشوا . بيض الله وجيهكم ماقصرتوا. دام عزك ي نجران وعزكم يأهالي نجران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    بادي نجم

    تذكرت الوزير السابق الله يسعد أيامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    الشريف

    عجيب وزير تعليم ام وزير ترفيه ! رقص *** اجتماعي عجيب ،يفترض الوقوف على احتياجات المنطقة وما ينقص التعليم في الوقت الراهن ومعالجة ضغط المدارس وقلة المعلمين وترك الرقص والعرضة في مناسبات اخرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    أجامل أيامي

    حفل لأبناء الشهداء ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    عبدالعزيز الشمري

    قل قزازه ... بكرى مافيه اجازه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم