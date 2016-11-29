شاهد: وزير التعليم يؤدي “رقصة العرضة” خلال زيارته لمدارس نجران

صحيفة المرصد: أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم الثلاثاء حفل تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لتكريم الطلبة أبناء شهداء الواجب و قام وزير التعليم و منسوبي الإدارة و الحضور بأداء “رقصة العرضة” في الحفل التكريمي الذي أقيم في مقر بيت الطالب بمدينة نجران.

كما قام العيسى بزيارة بعض مدارس “التوأمة”، والتقى بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لاستعراض الخطة الدراسية لمدارس منطقة نجران.