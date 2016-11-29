صحيفة المرصد: أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم الثلاثاء حفل تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لتكريم الطلبة أبناء شهداء الواجب و قام وزير التعليم و منسوبي الإدارة و الحضور بأداء “رقصة العرضة” في الحفل التكريمي الذي أقيم في مقر بيت الطالب بمدينة نجران.
كما قام العيسى بزيارة بعض مدارس “التوأمة”، والتقى بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لاستعراض الخطة الدراسية لمدارس منطقة نجران.
شاهد: وزير التعليم يؤدي “رقصة العرضة” خلال زيارته لمدارس نجران
صحيفة المرصد: أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم الثلاثاء حفل تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لتكريم الطلبة أبناء شهداء الواجب و قام وزير التعليم و منسوبي الإدارة و الحضور بأداء “رقصة العرضة” في الحفل التكريمي الذي أقيم في مقر بيت الطالب بمدينة نجران.
تعليقات ( 6 )
عوضينالتعليق رقم 3 ألي مثلك بحلجه الى فرمته يعني الوزير راح ليش والمسئله مشارك والهدف من الزياره معروف هيا أذلف
صنداحيعاشوا عاشوا . بيض الله وجيهكم ماقصرتوا. دام عزك ي نجران وعزكم يأهالي نجران
بادي نجمتذكرت الوزير السابق الله يسعد أيامه
الشريفعجيب وزير تعليم ام وزير ترفيه ! رقص *** اجتماعي عجيب ،يفترض الوقوف على احتياجات المنطقة وما ينقص التعليم في الوقت الراهن ومعالجة ضغط المدارس وقلة المعلمين وترك الرقص والعرضة في مناسبات اخرى
أجامل أياميحفل لأبناء الشهداء ****
عبدالعزيز الشمريقل قزازه ... بكرى مافيه اجازه