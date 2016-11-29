بالفيديو:عروس مغربية تتعرض لموقف محرج للغاية في ليلة زفافها

صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب وتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،لعروس مغربية تعرضت لموقفاً محرجاً للغاية أثناء حفل زفافها.

وسقطت العروس من فوق الهودج (العمارية) الذي كانت تحمل فيه ثناء الحفل وذلك بسبب اختلال توازن إحدى البنات اللاتي كن يحملنه.

وفور سقوطها التف حولها الأهل والمعازيم للاطمئنان عليها بعد سقوطها المؤلم.