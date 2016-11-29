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بالفيديو:عروس مغربية تتعرض لموقف محرج للغاية في ليلة زفافها

29 نوفمبر, 2016 , 19:31 م
بالفيديو:عروس مغربية تتعرض لموقف محرج للغاية في ليلة زفافها
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صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب وتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،لعروس مغربية تعرضت  لموقفاً محرجاً للغاية أثناء حفل زفافها.
وسقطت العروس من فوق الهودج (العمارية) الذي كانت تحمل فيه ثناء الحفل وذلك بسبب اختلال توازن إحدى البنات اللاتي كن يحملنه.
وفور سقوطها التف حولها الأهل والمعازيم للاطمئنان عليها بعد سقوطها المؤلم.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    خليجي مغترب

    هذا مصير الي يعتمد على الحريم.
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  2. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    يعني ما حصلوا إلا بنات يحملون الهودج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  3. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    جيهان

    يبدو بعض الحاملات تعمدت تسقطها حسد وغيره
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  4. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    سبهلل

    اكيد عين ما صلت على النبي
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  5. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    الهمداني

    الف الف لا باس عليهم الشر في الحاسد الحاقد ولا فيهم
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  6. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    العنزي

    أعراسهم تذكرني بعهد الجاهلية
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  7. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    زواجهم مختلط وجامعاتهم مختلطة وحياتهم مختلطة وبيوتهم مختلطة ومع هذا تلقى بعض الاسبانين يتزوجون من بناتهم !!! قمة التناقض
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