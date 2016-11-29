صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب وتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،لعروس مغربية تعرضت لموقفاً محرجاً للغاية أثناء حفل زفافها.
وسقطت العروس من فوق الهودج (العمارية) الذي كانت تحمل فيه ثناء الحفل وذلك بسبب اختلال توازن إحدى البنات اللاتي كن يحملنه.
وفور سقوطها التف حولها الأهل والمعازيم للاطمئنان عليها بعد سقوطها المؤلم.
بالفيديو:عروس مغربية تتعرض لموقف محرج للغاية في ليلة زفافها
صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب وتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،لعروس مغربية تعرضت لموقفاً محرجاً للغاية أثناء حفل زفافها.
تعليقات ( 7 )
خليجي مغتربهذا مصير الي يعتمد على الحريم.
جيهانيبدو بعض الحاملات تعمدت تسقطها حسد وغيره
سبهللاكيد عين ما صلت على النبي
الهمدانيالف الف لا باس عليهم الشر في الحاسد الحاقد ولا فيهم
العنزيأعراسهم تذكرني بعهد الجاهلية