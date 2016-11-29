كيف تسببت عاملة نظافة في توريط سعد لمجرد ؟

صحيفة المرصد:تقدّم مكتب الدفاع عن الشابة الفرنسيّة لورا بريول، التي ادّعت بأنّها تعرّضت للاغتصاب على يد الفنّان المغربي سعد لمجرّد، بطلب للنيابة العامة بالاستماع مرّة جديدة لشهادة الشاهدة الوحيدة.

وفي التفاصيل، فإنّ الشاهدة هي احدى عاملات النظافة في الفندق، وكانت قد صرّحت للشرطة الفرنسيّة أنّها رأت لورا أثناء هروبها من سعد، وساعدتها على الاختباء في غرفة من الفندق، مشدّدةً على أنّ الفنّان قام بتعنيف بريول وفقاً لمجلة لها .

في هذا السياق، نظّم عدد من المعجبين والفنّانين تظاهرة، دعماً للفنّان المغربي، أمام القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء، في الوقت الذي شكرت فيه والدة سعد، الفنانة نزهة الركراكي، المتظاهرين على دعمهم، ومتمنّيةً من الله أن يحصل نجلها على فرصة لردّ الجميل.