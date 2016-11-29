كيف تسببت عاملة نظافة في توريط سعد لمجرد ؟

صحيفة المرصد:تقدّم مكتب الدفاع عن الشابة الفرنسيّة لورا بريول، التي ادّعت بأنّها تعرّضت للاغتصاب على يد الفنّان المغربي سعد لمجرّد، بطلب للنيابة العامة بالاستماع مرّة جديدة لشهادة الشاهدة الوحيدة.
وفي التفاصيل، فإنّ الشاهدة هي احدى عاملات النظافة في الفندق، وكانت قد صرّحت للشرطة الفرنسيّة أنّها رأت لورا أثناء هروبها من سعد، وساعدتها على الاختباء في غرفة من الفندق، مشدّدةً على أنّ الفنّان قام بتعنيف بريول وفقاً لمجلة لها .
في هذا السياق، نظّم عدد من المعجبين والفنّانين تظاهرة، دعماً للفنّان المغربي، أمام القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء، في الوقت الذي شكرت فيه والدة سعد، الفنانة نزهة الركراكي، المتظاهرين على دعمهم، ومتمنّيةً من الله أن يحصل نجلها على فرصة لردّ الجميل.
تعليقات ( 6 )
ضريبة الشهرة ، أو فخاً، وينقصه ادارة استشاريةيفترض مادام مشهورا عالميا ويحافظ على مستقبله وحب الجماهير له الا ان يكون يريد ان يجمع بين الغث والسمين وهنا الخطر ومنه يتضح انه ليس له ادارة استشارية علمية فوقع فى المحظور وربما يكون فخاً.
راكاااانمن جعل نفسه قمامه تبعثره الدجاج مافي واحد يجي يدعي على شخص من الباب لطاقه لابد بينهم خط ممدود وهذه نهاية الفن النتن ولاتنسوان الكاس له دور من يوم يدور على قول فيروز ( ودارة بينا الدار وحنا اولاد إزغار
جيهانالعامله يبدو شهدت بتجرد ومصداقيه الا يبغو يقولو العامله كدابه هدفها تضر سد وهي تلاقوها ماتعرف مين هو المطرب لانها فرنسيه ماتسمع عربي0والهبله الي تحتها تدعي له بنصره كنه داخل معركه نصر امه الاسلام-امعه
جيهانالا يبغا يطلعوه برائه المعجبات وزملائه واقفين معه حتى لو اغتصب او قتل هو بنظرنا طاهر برئ فقط لانه مغني مشهور وسيم يطلع التلفزيون--معنا كده اي مشهور صارعنده حصانه من الجمهور المغفل اغتصب اسرق حنا معك
💎🎀سُندُسامرأة تشهد ل امرأة🤔.. راح فيها المعلم😱
حساوياللهم فك أسر المجرد ودمر اعداؤه يارب العالمين