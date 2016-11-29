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بالفيديو : شاهد ردة فعل الناس على معاناة امرأة مسلمة حامل في شوارع أمريكا

29 نوفمبر, 2016 , 19:36 م
بالفيديو : شاهد ردة فعل الناس على معاناة امرأة مسلمة حامل في شوارع أمريكا
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صحيفة المرصد:أظهر مقطع الفيديو، تم تصويره في إحدى المدن الأمريكية، معاناة امرأة حامل في الأشهر الأخيرة، حيث كانت تجلس في الشارع بمفردها مرتدية الحجاب، وتطلب من الناس المساعدة، لكن لم يقدم أحد لها المساعدة، بل طلب صاحب متجر منها الابتعاد عن محله وعدم الجلوس على كرسي أمامه.

وقرر أحد منفذي الفكرة التدخل بعد استمرار تجاهل المارة والموجودين في الشارع للمرأة، وقدم لها المساعدة وبدأ في معاتبة كل من يقف بجانبها؛ لكونهم لم يساعدوها، حيث تدخلت فتاة وقررت مساعدتها، وإعطائها ماء.

وتدخل رجلا شرطة للاطمئنان على المرأة وتقديم المساعدة اللازمة لها، وأخبرها أنهما متواجدان بالقرب من مكانها.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    برونزي شيعي إلىKsar911

    لقد تم تشويه الاسلام من قبل اتباع بني اميه واتباع ابن تيميه كلهم
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  2. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    برونزي شيعي إلىKsar911

    صحيح وايضا من قبل اتباع الدوله الأمويه والعباسيه فقد قتلوالإمام الحسين وآل بيت النبي
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  3. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    زائر من المدينة

    تعليق رقم ٣ الله يشفيك نحن عباد لله وليس للناس فنبحث عن رضى الله وحده .. ومن لا يرضيه توحيد الله فلا يهمنا اما نترك ديننا ليرضى عن حثالة من الناس فمستحيل
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  4. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    زائر من المدينة

    للمعلومية في امريكا لا يوجد من يعمل المعروووف الا قلة سواء مع مسلم أو غيره فهم أناس ماديين أي تحركهم المادة لا المعروف أو الاحتساب للأجر فهذه لا توجد أي المعروف الا عند بعض المسلمين
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  5. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    Ksar911

    لقد تم تشويه الاسلام من قبل اتباع ابن تيميه وتمت أدلجة تصرفات متطرفه بالدِّين حتئ ولدت القاعدة وداعش وإخوان الشيطان والنتيجة كره للمسلمين في كل أصقاع الارض
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  6. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    إستشاري صح

    تعامل الإمريكيين على المستوى الفردي جيد ، ولكن على مستوى الشعوب قمة الإجرام .
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  7. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    ميساء

    لامقارة بين جيل كانت اهدافهم سماوية وارتقت انفسهم الى السمو وبين جيل قدم الاهداف الارضية على السماوية ...
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