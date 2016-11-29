بالفيديو : شاهد ردة فعل الناس على معاناة امرأة مسلمة حامل في شوارع أمريكا

صحيفة المرصد:أظهر مقطع الفيديو، تم تصويره في إحدى المدن الأمريكية، معاناة امرأة حامل في الأشهر الأخيرة، حيث كانت تجلس في الشارع بمفردها مرتدية الحجاب، وتطلب من الناس المساعدة، لكن لم يقدم أحد لها المساعدة، بل طلب صاحب متجر منها الابتعاد عن محله وعدم الجلوس على كرسي أمامه.
وقرر أحد منفذي الفكرة التدخل بعد استمرار تجاهل المارة والموجودين في الشارع للمرأة، وقدم لها المساعدة وبدأ في معاتبة كل من يقف بجانبها؛ لكونهم لم يساعدوها، حيث تدخلت فتاة وقررت مساعدتها، وإعطائها ماء.
وتدخل رجلا شرطة للاطمئنان على المرأة وتقديم المساعدة اللازمة لها، وأخبرها أنهما متواجدان بالقرب من مكانها.
تعليقات ( 7 )
برونزي شيعي إلىKsar911لقد تم تشويه الاسلام من قبل اتباع بني اميه واتباع ابن تيميه كلهم
برونزي شيعي إلىKsar911صحيح وايضا من قبل اتباع الدوله الأمويه والعباسيه فقد قتلوالإمام الحسين وآل بيت النبي
زائر من المدينةتعليق رقم ٣ الله يشفيك نحن عباد لله وليس للناس فنبحث عن رضى الله وحده .. ومن لا يرضيه توحيد الله فلا يهمنا اما نترك ديننا ليرضى عن حثالة من الناس فمستحيل
زائر من المدينةللمعلومية في امريكا لا يوجد من يعمل المعروووف الا قلة سواء مع مسلم أو غيره فهم أناس ماديين أي تحركهم المادة لا المعروف أو الاحتساب للأجر فهذه لا توجد أي المعروف الا عند بعض المسلمين
Ksar911لقد تم تشويه الاسلام من قبل اتباع ابن تيميه وتمت أدلجة تصرفات متطرفه بالدِّين حتئ ولدت القاعدة وداعش وإخوان الشيطان والنتيجة كره للمسلمين في كل أصقاع الارض
إستشاري صحتعامل الإمريكيين على المستوى الفردي جيد ، ولكن على مستوى الشعوب قمة الإجرام .
ميساءلامقارة بين جيل كانت اهدافهم سماوية وارتقت انفسهم الى السمو وبين جيل قدم الاهداف الارضية على السماوية ...