بالفيديو : شاهد ردة فعل الناس على معاناة امرأة مسلمة حامل في شوارع أمريكا

صحيفة المرصد:أظهر مقطع الفيديو، تم تصويره في إحدى المدن الأمريكية، معاناة امرأة حامل في الأشهر الأخيرة، حيث كانت تجلس في الشارع بمفردها مرتدية الحجاب، وتطلب من الناس المساعدة، لكن لم يقدم أحد لها المساعدة، بل طلب صاحب متجر منها الابتعاد عن محله وعدم الجلوس على كرسي أمامه.

وقرر أحد منفذي الفكرة التدخل بعد استمرار تجاهل المارة والموجودين في الشارع للمرأة، وقدم لها المساعدة وبدأ في معاتبة كل من يقف بجانبها؛ لكونهم لم يساعدوها، حيث تدخلت فتاة وقررت مساعدتها، وإعطائها ماء.

وتدخل رجلا شرطة للاطمئنان على المرأة وتقديم المساعدة اللازمة لها، وأخبرها أنهما متواجدان بالقرب من مكانها.