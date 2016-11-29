  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مواطن يطالب بجنسية دولة معادية ويهدد بالانتحار

29 نوفمبر, 2016 , 19:54 م
مواطن يطالب بجنسية دولة معادية ويهدد بالانتحار
  • 5٬114
  • 63
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً أقر بخروجه عن مذهب السنة والجماعة وشروعه بالانتحار، ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية، بالسجن خمس سنوات مع المنع من السفر.

جاء ذلك في حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة متهم (مواطن) بشروعه في الانتحار وقيامه بإيذاء نفسه وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار، ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، وكتابة استدعاء يقر فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقاً لموقع الرياض نت.



تعليقات ( 63 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 63
    29 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    .# نقطة نظام #.

    ان كان الامر صحيحاً فهذا يعتبر مرتد عن الدين الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 62
    29 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 61
    29 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    ت. 53. ع. عم. اللي مانعترف فيه هو اللي تقصد. اللي انت ماشي عليه. خنمبوووقه خمبقه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 60
    29 نوفمبر, 2016 , 22:49 م
    عدد التعليقات:3705

    م-ف-ر-ح

    القلب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. أكثروا من دعاء ، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 59
    29 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    سعودي وأفتخر

    هذا إثبات إن هذه الدولة المعادية المجوسية هي من يدعم هؤلاء الدواعش التكفيرين ألا يعلم هذا الأمعة لو ذهب لهذا البلد المجوسي الذي يطالب بجنسيتة وانحرق كرتة ولن يفيدهم بشيء سيعلقونة بالرافعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 58
    29 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    لا إله إلا الله وحده لاشريك له

    إلى علي العمري تعليق رقم 53 هل تعلم ان الامامية الاثنى عشريه 12 يكفرون من ليس إمامي مثلهم ويكفرون من لايؤمن بولاية علي ويعتبرونه كافر مخلد في النار ؟؟؟ هل تعلم ذلك جاوب ولاتهرب من تعليقي ان كنت صادقاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    غبي

    تبي جنسيتهم**
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    @@

    أرجو القراءة عليه عند شيخ للتأكد أنه ليس مسحور واذا كان بعقله فتسحب منه الجنسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    علي العمري

    تعليق. ٤٨. المشكله. انكم. ما. تعترف. في. المذهب. الاربعه. بس. السلفيه. الي. له. ٤٠. سنه. هيه. صح. والمذهب الاربعه او الخمسه. او. ٦ او ٧. كلهم. كفره. عندك. حتي. الازهر الشريف. صار. ضال. عندكم. ✋
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  12. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين

    تذكروا يا أهل البدع الشرركية الباطله قول الله{وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا}
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    ؟؟

    إذا بدل دينه وجنسيته فهو الخسران > ذل واهانه واخذ خمس ماله والتمتع بأهلهـ ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    سلام

    العرق دساس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    لاحظو نشاط ع عمري وشلته المتعوسه بالتعليق > أذلف وفارق انتو ومعتقدكم الباطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    ع. العمري. المذاهب الاسلاميه أربعه فقط. واللي تعني ليس منها. خلي عنك الخمبقه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    سعودي وأفتخر

    هذا إثبات إن هذه الدولة المعادية ** التي يطالب بجنسيتها هذا التكفيري هي من يدعم هؤلاء الدواعش التكفيرين ألا يعلم هذا الأمعة لو ذهب لهذا البلد المجوسي وانحرق كرتة ولن يفيدهم بشيء سيلعقونة بالرافعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    قال الله:(ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    علي العمري

    نحترم. جميع. المذهب. الاسلاميه. هذا. افضل. يا ناس. لا نسب. اخونان في المذهب. الاخره. ونحسب. انه. أحنا. اهل. الحنه. وشعب الله المختار.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    أحتمال والله أعلم أنه جاهل أو مسحور أومرض نفسي فكيف بإنسان مسلم مؤمن عاقل يبدل الدين الاسلامي الصحيح بدين مليء بالبدع الشررركية والخرافات والكذب والخزعبلات❌؟والمذاهب الاسلامية 4 حنبلي_حنفي_شافعي_مالكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    أهل السنةالموحدين عبادتهم ودعائهم لله وحده لاشريك له هم المسلمين المؤمنين حقاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    الحووووت

    ياليت يرمونه في بحر الخليج العربي ويقولون له رح لربعك المجوس سباحة هههههههههههاي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    علي العمري

    انا. ضد. ترك. جنسيته. هذا البلد. الطيب. بس. انا. مع. تغير. مذهبه. يختار. اي. مذهب. يرتحله. قلبه. ما. فيه. مذهب با القوه. وربي.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  24. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    يعني يبغى يروح لإيران؟!؟ خلوه يروح هذا إذا قبلت به إيران!؟! بعد بلغوه عني إذا يبغى ينتحر ينتحر سكيتي بدون يقول لأحد!؟! مالها داعي يصيح محدش لو دعوااا بييييه؟!؟. الحمد لله على نعمة العقل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    علي العمري

    ماذا. لو. غير. شيعي. للسنه. هل يتم. سجنه. مثل. هذا. جميع. المذاهب. الاسلاميه. فيه. خير لا تجبرو الناس. علي. مذهب. معين. فتركو. لكم. حتي لو مات
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  26. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    عدو اليبراليين

    كان وديتوه عند عمارة المملكة وقلتوا له تبي تنتحر طب علشان مايخسر ادارة السجن مصروفات سكن واعاشة ويفتك الناس من شر المهلوسين والليبراليين والخارجين عن الملة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    علي العمري

    ** للشخص. حريته. اختيار. اي. مذهب. اسلامي.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  28. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    زائر ابوفواز

    صراحه نحن نريد وجع الرأس يريد ينتحر وليش ماسكينه دام يكرهنا بس اكيد لكم نظره قدام لي المستقبل وتبون يتزوج ويجيب عيال عشان ينفعون الوطن صدقوني مافي الفار فار طاهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    كيف من له عقل أن يبدل دين الحق بدين الشررك الباطل ؟ أشك أنه مسحور والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    مع الف سلامه

    وليش خله يغور ينقلع لايران افضل ما يسبب لنا مشاكل وفتن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    عزوبي السالميه

    شكله عزابي وعاطل ويبي يدخل في المذهب المخالف للمسلمين علشان الخمس والمتعة ومشتهي الرز واللحمة الفارسية انقطع قلبه المسكين يوم شاف الزعفران الايراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    ارز 👊 نجد

    شفتو قواطي او علب المواد الغذايئة عليها تاريخ انتهاء مطبوع اقترح يحطون تاريخ انتهاء محفور على العلبة حتى مايغشون والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    فهد العرماني

    السرطان الفارسي يتغلل بالعالم العربي!!!!!!!!! الله يستر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    فهد العرماني

    التمدد الصفوي الايراني ينتشر زي السرطان - ويجب ايقافهم . وتثقيف الفقراء كي لا يتشيعوا ، ويكون ولائهم للمجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    مجرة التبانة

    مهما قلنا وانتقدنا وعاتبنا واحيان نشطح الا ان اعتزازنا بجنسيتنا السعودية أصيل ولن نتخلى عنها ابدا والأصيل أصيل أما ضعاف الهوى والهوية فلا يعول عليهم بالعربي السعودية أصلنا وحبنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    ميادة

    خلوه يروح ان شاء الله يصير بوذي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    soso

    مافهمت يعني خرج من أي دين بالضبط؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    السيف ولا غيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    بادي نجم

    لانحكم قبل معرفة الدوافع وراء ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    احمد

    خلوووه ينقلع الف مررره مانتشرف فيه. والا ريحونا منه ورموه لهم رمية*** فيها وفا احسن منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    خلوه يذلف يلعق جزمة الخمينئ وش نبي فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    ليتكم خليتوه يذلف في 60000 داهيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    طيب خلوه يطس إذا كان مامنه فايده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    راكاااان

    دام هذا نهجه الفاسد كان كبيتوه ينتحر الحين مصاريف واعاشه ونوم بالسجن اشغلكم ماكان خليتوه ينتحر ويفك البلاد والعباد من شره ؟؟؟ مثل هل عينه ماعليه حسافه لارده الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    دوله معاديه ممكن الدوله الاسلاميه لي يسمونها داعش لأنه قال اعتنق الفكر التكفيري والذي يعتنق الفكر التكفيري هم الدوله الاسلاميه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  47. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    سبهلل

    عرضة على الطب النفسي فهذا مريض والا يحتاج له رقية شرعية واذا كان واعي لما يقول فلا رده الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    ميساء

    ما هذا التدليس لايوجد مذاهب بالإسلام ... الأسلام واحد بالفصحى
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    منصور

    خلوه ينقلع لشيطان يطيربه إفتكومنه هذامريض مرض لايرجابرأه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    الناقد

    مسكين الله يشفيه ، هذا يحتاج لعلاج نفسي ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    ام فارس

    الله لارده خلوه تكفون ينتحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    ام فارس

    الله لارده خلوه تكفون ينتحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    يالطيف

    هل هذا يستاهل احد يخاف عليه خلو يسوي بنفسه الي يبي وحنا بنجلس معه طول العمر علشان ميسوي بنفسه شي طيب ودوه لمطوع يمكن فيه شي وش انتم خاسرين خلوة يقراء عليه وليس فيه تخلف لاتينا له بشيخ يقراء له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    💎🎀سُندُس

    مدري لو أنه "ضحية" من ضحايا الفكر الضال والمحرضين عليهم من الله مايستحقون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    دولة معادية ؟؟ هوه فيه غيرها ايران الشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    أبو سحاااب

    إذا أحب ينتحر فساعدوه الله ياخذ عمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:14031

    برق الحرم

    (((((( لماذا تم منعه ...... دعوه يلقي نفسه في النار ))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    مصرقع

    كان انتحر وريح خلق الله من شره
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  59. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    مزاز

    ولا 15 ول 20 المفروض تركوة لما نوا الانتحار يتراحون المسلمين من شر الاحمق يطلب التجنس لدولة معادية خليتوه يقلب وجهه لحم التافه من خير السعوديه عليه و جحد الواحد هذا طبع الخساس عديمي المروءة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    محمد الدوسري

    طيب اسحبوا جنسيته ورحلوه الى الدولة المعادية الله لا يرده
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  61. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    خليجي مغترب

    مبين أنه فيه مرض نفسي او مختل عقليا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    ضحية من ضحايا خوارج العصر اﻹخوان الشياطين .فسخواعقله عن طريق مشايخهم في القنوات ووسائل اﻹتصال حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  63. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    عبدالله

    حسبي الله عليه المفرض يصكونه ب 15 سنه على شان يتوب هو ومن على شاكلته
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم