مواطن يطالب بجنسية دولة معادية ويهدد بالانتحار

صحيفة المرصد:عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً أقر بخروجه عن مذهب السنة والجماعة وشروعه بالانتحار، ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية، بالسجن خمس سنوات مع المنع من السفر.

جاء ذلك في حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة متهم (مواطن) بشروعه في الانتحار وقيامه بإيذاء نفسه وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار، ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، وكتابة استدعاء يقر فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقاً لموقع الرياض نت.