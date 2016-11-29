مواطن يطالب بجنسية دولة معادية ويهدد بالانتحار

صحيفة المرصد:عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً أقر بخروجه عن مذهب السنة والجماعة وشروعه بالانتحار، ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية، بالسجن خمس سنوات مع المنع من السفر.
جاء ذلك في حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة متهم (مواطن) بشروعه في الانتحار وقيامه بإيذاء نفسه وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار، ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، وكتابة استدعاء يقر فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقاً لموقع الرياض نت.
تعليقات ( 63 )
.# نقطة نظام #.ان كان الامر صحيحاً فهذا يعتبر مرتد عن الدين الحق
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
✒الراصــــــــــــــــــــد✒ت. 53. ع. عم. اللي مانعترف فيه هو اللي تقصد. اللي انت ماشي عليه. خنمبوووقه خمبقه.
عدد التعليقات:3705
م-ف-ر-حالقلب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. أكثروا من دعاء ، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك.
سعودي وأفتخرهذا إثبات إن هذه الدولة المعادية المجوسية هي من يدعم هؤلاء الدواعش التكفيرين ألا يعلم هذا الأمعة لو ذهب لهذا البلد المجوسي الذي يطالب بجنسيتة وانحرق كرتة ولن يفيدهم بشيء سيعلقونة بالرافعة
ابوشيخهتعليق مخالف
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهإلى علي العمري تعليق رقم 53 هل تعلم ان الامامية الاثنى عشريه 12 يكفرون من ليس إمامي مثلهم ويكفرون من لايؤمن بولاية علي ويعتبرونه كافر مخلد في النار ؟؟؟ هل تعلم ذلك جاوب ولاتهرب من تعليقي ان كنت صادقاً
غبيتبي جنسيتهم**
ابوشيخهتعليق مخالف
@@أرجو القراءة عليه عند شيخ للتأكد أنه ليس مسحور واذا كان بعقله فتسحب منه الجنسية
علي العمريتعليق. ٤٨. المشكله. انكم. ما. تعترف. في. المذهب. الاربعه. بس. السلفيه. الي. له. ٤٠. سنه. هيه. صح. والمذهب الاربعه او الخمسه. او. ٦ او ٧. كلهم. كفره. عندك. حتي. الازهر الشريف. صار. ضال. عندكم. ✋
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعينتذكروا يا أهل البدع الشرركية الباطله قول الله{وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا}
؟؟إذا بدل دينه وجنسيته فهو الخسران > ذل واهانه واخذ خمس ماله والتمتع بأهلهـ ؟؟
سلامالعرق دساس
✒الراصــــــــــــــــــــد✒ع. العمري. المذاهب الاسلاميه أربعه فقط. واللي تعني ليس منها. خلي عنك الخمبقه.
سعودي وأفتخرهذا إثبات إن هذه الدولة المعادية ** التي يطالب بجنسيتها هذا التكفيري هي من يدعم هؤلاء الدواعش التكفيرين ألا يعلم هذا الأمعة لو ذهب لهذا البلد المجوسي وانحرق كرتة ولن يفيدهم بشيء سيلعقونة بالرافعة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينقال الله:(ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين)
علي العمرينحترم. جميع. المذهب. الاسلاميه. هذا. افضل. يا ناس. لا نسب. اخونان في المذهب. الاخره. ونحسب. انه. أحنا. اهل. الحنه. وشعب الله المختار.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينأحتمال والله أعلم أنه جاهل أو مسحور أومرض نفسي فكيف بإنسان مسلم مؤمن عاقل يبدل الدين الاسلامي الصحيح بدين مليء بالبدع الشررركية والخرافات والكذب والخزعبلات❌؟والمذاهب الاسلامية 4 حنبلي_حنفي_شافعي_مالكي
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينأهل السنةالموحدين عبادتهم ودعائهم لله وحده لاشريك له هم المسلمين المؤمنين حقاً
الحووووتياليت يرمونه في بحر الخليج العربي ويقولون له رح لربعك المجوس سباحة هههههههههههاي
علي العمريانا. ضد. ترك. جنسيته. هذا البلد. الطيب. بس. انا. مع. تغير. مذهبه. يختار. اي. مذهب. يرتحله. قلبه. ما. فيه. مذهب با القوه. وربي.
شاآآآايب من جبل عسيريعني يبغى يروح لإيران؟!؟ خلوه يروح هذا إذا قبلت به إيران!؟! بعد بلغوه عني إذا يبغى ينتحر ينتحر سكيتي بدون يقول لأحد!؟! مالها داعي يصيح محدش لو دعوااا بييييه؟!؟. الحمد لله على نعمة العقل.
علي العمريماذا. لو. غير. شيعي. للسنه. هل يتم. سجنه. مثل. هذا. جميع. المذاهب. الاسلاميه. فيه. خير لا تجبرو الناس. علي. مذهب. معين. فتركو. لكم. حتي لو مات
عدو اليبراليينكان وديتوه عند عمارة المملكة وقلتوا له تبي تنتحر طب علشان مايخسر ادارة السجن مصروفات سكن واعاشة ويفتك الناس من شر المهلوسين والليبراليين والخارجين عن الملة
علي العمري** للشخص. حريته. اختيار. اي. مذهب. اسلامي.
زائر ابوفوازصراحه نحن نريد وجع الرأس يريد ينتحر وليش ماسكينه دام يكرهنا بس اكيد لكم نظره قدام لي المستقبل وتبون يتزوج ويجيب عيال عشان ينفعون الوطن صدقوني مافي الفار فار طاهر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينكيف من له عقل أن يبدل دين الحق بدين الشررك الباطل ؟ أشك أنه مسحور والله أعلم
مع الف سلامهوليش خله يغور ينقلع لايران افضل ما يسبب لنا مشاكل وفتن
عزوبي السالميهشكله عزابي وعاطل ويبي يدخل في المذهب المخالف للمسلمين علشان الخمس والمتعة ومشتهي الرز واللحمة الفارسية انقطع قلبه المسكين يوم شاف الزعفران الايراني
ارز 👊 نجدشفتو قواطي او علب المواد الغذايئة عليها تاريخ انتهاء مطبوع اقترح يحطون تاريخ انتهاء محفور على العلبة حتى مايغشون والله أعلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
فهد العرمانيالسرطان الفارسي يتغلل بالعالم العربي!!!!!!!!! الله يستر .
فهد العرمانيالتمدد الصفوي الايراني ينتشر زي السرطان - ويجب ايقافهم . وتثقيف الفقراء كي لا يتشيعوا ، ويكون ولائهم للمجوس
مجرة التبانةمهما قلنا وانتقدنا وعاتبنا واحيان نشطح الا ان اعتزازنا بجنسيتنا السعودية أصيل ولن نتخلى عنها ابدا والأصيل أصيل أما ضعاف الهوى والهوية فلا يعول عليهم بالعربي السعودية أصلنا وحبنا.
ميادةخلوه يروح ان شاء الله يصير بوذي
sosoمافهمت يعني خرج من أي دين بالضبط؟
بادي نجملانحكم قبل معرفة الدوافع وراء ذلك
احمدخلوووه ينقلع الف مررره مانتشرف فيه. والا ريحونا منه ورموه لهم رمية*** فيها وفا احسن منهم
راكااااندام هذا نهجه الفاسد كان كبيتوه ينتحر الحين مصاريف واعاشه ونوم بالسجن اشغلكم ماكان خليتوه ينتحر ويفك البلاد والعباد من شره ؟؟؟ مثل هل عينه ماعليه حسافه لارده الله
سبهللعرضة على الطب النفسي فهذا مريض والا يحتاج له رقية شرعية واذا كان واعي لما يقول فلا رده الله
ميساءما هذا التدليس لايوجد مذاهب بالإسلام ... الأسلام واحد بالفصحى
منصورخلوه ينقلع لشيطان يطيربه إفتكومنه هذامريض مرض لايرجابرأه
الناقدمسكين الله يشفيه ، هذا يحتاج لعلاج نفسي ،،
ام فارسالله لارده خلوه تكفون ينتحر
ام فارسالله لارده خلوه تكفون ينتحر
يالطيفهل هذا يستاهل احد يخاف عليه خلو يسوي بنفسه الي يبي وحنا بنجلس معه طول العمر علشان ميسوي بنفسه شي طيب ودوه لمطوع يمكن فيه شي وش انتم خاسرين خلوة يقراء عليه وليس فيه تخلف لاتينا له بشيخ يقراء له
💎🎀سُندُسمدري لو أنه "ضحية" من ضحايا الفكر الضال والمحرضين عليهم من الله مايستحقون.
رحمه ⭐️⭐️⭐️دولة معادية ؟؟ هوه فيه غيرها ايران الشر
أبو سحااابإذا أحب ينتحر فساعدوه الله ياخذ عمره
عدد التعليقات:14031
برق الحرم(((((( لماذا تم منعه ...... دعوه يلقي نفسه في النار ))))))
مصرقعكان انتحر وريح خلق الله من شره
مزازولا 15 ول 20 المفروض تركوة لما نوا الانتحار يتراحون المسلمين من شر الاحمق يطلب التجنس لدولة معادية خليتوه يقلب وجهه لحم التافه من خير السعوديه عليه و جحد الواحد هذا طبع الخساس عديمي المروءة
محمد الدوسريطيب اسحبوا جنسيته ورحلوه الى الدولة المعادية الله لا يرده
خليجي مغتربمبين أنه فيه مرض نفسي او مختل عقليا.
عبداللهحسبي الله عليه المفرض يصكونه ب 15 سنه على شان يتوب هو ومن على شاكلته