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بالفيديو .. شاهد رقص “ علا الفارس “ لأول مرة!

29 نوفمبر, 2016 , 20:26 م
بالفيديو .. شاهد رقص “ علا الفارس “ لأول مرة!
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صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية علا الفارس على صفحتها بـ” الانستجرام” مقطع فيديو لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها المذيعة اللبنانية جويل ماردينيان في دبي ، ودونت أمنية لها ” أن شاء العمر كله وتعيشي كل أيامك تألق ونجاح ”.
وأظهر الفيديو علا الفارس وهي ترقص رقصة عفوية لأول مرة وتغني أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها، وأشعلت الرقصة مواقع التواصل الاجتماعي .
وكثرت التعليقات على الفيديو معلقين بعفوية رقصة علا و فرحتها بعيد ميلاد زميلتها بينما خطف فستانها الأنظار وقاموا بتحليل صفاتها من خلاله ” غنجة – رقيقة- لذيذة – رايقة- عفة ” بينما وصفها بعض المعلقين بالسخف.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    الحقباني

    علم الي الاستاذه ريماRina ويش دليل هل انت كوفير وكيف تتاكد الانه ممكن تتزوج مدير دكتور محضر في الجامعه الانه الان نساء تخوف وكيف تاكد ان شعره غير مصبوغ هات الدليل حقباني يحب تعداد بس بخاف من جمال مزور
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  2. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    25 الحقباني...الشعر الطويل توصيله مو شعر طبيعي ورموش تركيبه كله صناعي😏
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  3. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    الحربي

    حاطة شمعة وحدة العداد شكله لف من جديد
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  4. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    تعليق مخالف
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  5. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ألحقباني

    علم(الي ريما Rima) ي كيف الطول وشعر طويل وكيف أنه تجلس بحور حقبأني علم هل أنت مثل لاعتقد علم
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  6. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    تعليق مخالف
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  7. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    عاااديه ...وجمالها مو عربي كله ميك اب وعدسات ورموش توصيله👹👺👺
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  8. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:2

    الحرمان

    ودكم ترقص يعني لا وبهذه الخلاقين
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  9. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    كاره الليبرالية

    تاركين ديارهم من الشرق والغرب ويتبطحون في الخليج ،، لو فيها وفي بلدها خير ما جات ،، شحاده باحترام
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  10. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    Ymni mahobo

    تعليق مخالف
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  11. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    Ymni mahobo

    وين الرقص على اصوله هذا اسمه دلع؟
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  12. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    البقاري

    ربنا يهديها
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  13. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    استغفر الله العظيم

    ت9..16../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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  14. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:15873

    قلم الحقيقه

    أحيانآ ألمنا يخرج حروفنا وينطق كلماتنا.وقتها تنزف صدقآ وتختنق وجعآ.(قلم الحقيقه)
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  15. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    زائر ابوفواز

    الله يحفظها بنت فارس أجل هذا رقص الله يحرسه من العين والحسد
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  16. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    😎

    تعليق 14 👉 ذكر حاقد سارق معرف الأخت ريما ويتنكر بمعرفات إناث ويسرق معرفات إناث .
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  17. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    والله اني أرقص احسن منها ألف مره ..بس مشكلتي ماعندي إعلام ...رقصها وشكلها مايعجبني
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  18. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ
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  19. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:15873

    قلم الحقيقه

    الآن يأكلون الحلوى الخاصة بهم جاهزة مجهزة لهم على أطباق من ذهب. بينما كان واقعهم في وطنهم لايجدون مايأكلونه حتى ولو قطعة خبز يابسة مكسورة.غيرهم عكسهم تمامآ وطنهم منجم ذهب ولايجدون من حلواه شيء يذكر.
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  20. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
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  21. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  22. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    الله يصبرنا

    كل ما تكبر تصير احلا هذه العلا .. بإختصار " فتنه "
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  23. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    ضَحِكَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ
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  24. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    لا تجعلوا من....مشاهير

    ت5 اذا كان بعض المسلمين من ابناءنا وبناتنا للاسف يهنون الفنانين والفنانات باعياد ميلادهم كيف ما تبيها تنتشر في مجتمعنا؟تقرأ في وسائل التواصل تويتر والانستقرام شباب وبنات يهنون الفنانين باعياد ميلادهم؟
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  25. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    سبحان الله
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  26. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    Orizon

    هي تيه رقصه الحين !
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  27. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    صنداحي

    تقليد الأعمى يضر . نقلد عادات الغرب المنسلخ من القيم الإنسانية والمعالي الروحية .وللأسف بدأت هذه الأعياد تنتشر بين بنات مجتمعنا وخاصة صغيرات السن. فصرنا نسمع انا معزومه على عيد ميلاد فلانه 👰
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  28. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    ابن البلد

    هذه المناظر لاتجوز شرعا
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  29. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    رازان سعود

    أراضي محتلة والعمة ترقص وتحتفل بعيد ميلاد وهو أساسا بالإسلام حرام لا عز الله تحررت من هالأشكال
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  30. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    سبهلل

    يا حلاوة وهي مين فيهم
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