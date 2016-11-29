صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية علا الفارس على صفحتها بـ” الانستجرام” مقطع فيديو لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها المذيعة اللبنانية جويل ماردينيان في دبي ، ودونت أمنية لها ” أن شاء العمر كله وتعيشي كل أيامك تألق ونجاح ”.
وأظهر الفيديو علا الفارس وهي ترقص رقصة عفوية لأول مرة وتغني أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها، وأشعلت الرقصة مواقع التواصل الاجتماعي .
وكثرت التعليقات على الفيديو معلقين بعفوية رقصة علا و فرحتها بعيد ميلاد زميلتها بينما خطف فستانها الأنظار وقاموا بتحليل صفاتها من خلاله ” غنجة – رقيقة- لذيذة – رايقة- عفة ” بينما وصفها بعض المعلقين بالسخف.
بالفيديو .. شاهد رقص “ علا الفارس “ لأول مرة!
صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية علا الفارس على صفحتها بـ” الانستجرام” مقطع فيديو لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها المذيعة اللبنانية جويل ماردينيان في دبي ، ودونت أمنية لها ” أن شاء العمر كله وتعيشي كل أيامك تألق ونجاح ”.
تعليقات ( 30 )
الحقبانيعلم الي الاستاذه ريماRina ويش دليل هل انت كوفير وكيف تتاكد الانه ممكن تتزوج مدير دكتور محضر في الجامعه الانه الان نساء تخوف وكيف تاكد ان شعره غير مصبوغ هات الدليل حقباني يحب تعداد بس بخاف من جمال مزور
👙🔥ريما Rima👙🔥25 الحقباني...الشعر الطويل توصيله مو شعر طبيعي ورموش تركيبه كله صناعي😏
الحربيحاطة شمعة وحدة العداد شكله لف من جديد
ألحقبانيعلم(الي ريما Rima) ي كيف الطول وشعر طويل وكيف أنه تجلس بحور حقبأني علم هل أنت مثل لاعتقد علم
👙🔥ريما Rima👙🔥عاااديه ...وجمالها مو عربي كله ميك اب وعدسات ورموش توصيله👹👺👺
عدد التعليقات:2
الحرمانودكم ترقص يعني لا وبهذه الخلاقين
كاره الليبراليةتاركين ديارهم من الشرق والغرب ويتبطحون في الخليج ،، لو فيها وفي بلدها خير ما جات ،، شحاده باحترام
Ymni mahoboتعليق مخالف
Ymni mahoboوين الرقص على اصوله هذا اسمه دلع؟
البقاريربنا يهديها
استغفر الله العظيمت9..16../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
عدد التعليقات:15873
قلم الحقيقهأحيانآ ألمنا يخرج حروفنا وينطق كلماتنا.وقتها تنزف صدقآ وتختنق وجعآ.(قلم الحقيقه)
زائر ابوفوازالله يحفظها بنت فارس أجل هذا رقص الله يحرسه من العين والحسد
😎تعليق 14 👉 ذكر حاقد سارق معرف الأخت ريما ويتنكر بمعرفات إناث ويسرق معرفات إناث .
👙🔥ريما Rima👙🔥والله اني أرقص احسن منها ألف مره ..بس مشكلتي ماعندي إعلام ...رقصها وشكلها مايعجبني
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ
عدد التعليقات:15873
قلم الحقيقهالآن يأكلون الحلوى الخاصة بهم جاهزة مجهزة لهم على أطباق من ذهب. بينما كان واقعهم في وطنهم لايجدون مايأكلونه حتى ولو قطعة خبز يابسة مكسورة.غيرهم عكسهم تمامآ وطنهم منجم ذهب ولايجدون من حلواه شيء يذكر.
قَالَ الله تَعَالَىإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
الله يصبرناكل ما تكبر تصير احلا هذه العلا .. بإختصار " فتنه "
لا تجعلوا من....مشاهيرت5 اذا كان بعض المسلمين من ابناءنا وبناتنا للاسف يهنون الفنانين والفنانات باعياد ميلادهم كيف ما تبيها تنتشر في مجتمعنا؟تقرأ في وسائل التواصل تويتر والانستقرام شباب وبنات يهنون الفنانين باعياد ميلادهم؟
Orizonهي تيه رقصه الحين !
صنداحيتقليد الأعمى يضر . نقلد عادات الغرب المنسلخ من القيم الإنسانية والمعالي الروحية .وللأسف بدأت هذه الأعياد تنتشر بين بنات مجتمعنا وخاصة صغيرات السن. فصرنا نسمع انا معزومه على عيد ميلاد فلانه 👰
ابن البلدهذه المناظر لاتجوز شرعا
رازان سعودأراضي محتلة والعمة ترقص وتحتفل بعيد ميلاد وهو أساسا بالإسلام حرام لا عز الله تحررت من هالأشكال
سبهلليا حلاوة وهي مين فيهم