بالفيديو .. شاهد رقص “ علا الفارس “ لأول مرة!

صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية علا الفارس على صفحتها بـ” الانستجرام” مقطع فيديو لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها المذيعة اللبنانية جويل ماردينيان في دبي ، ودونت أمنية لها ” أن شاء العمر كله وتعيشي كل أيامك تألق ونجاح ”.

وأظهر الفيديو علا الفارس وهي ترقص رقصة عفوية لأول مرة وتغني أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميلتها، وأشعلت الرقصة مواقع التواصل الاجتماعي .

وكثرت التعليقات على الفيديو معلقين بعفوية رقصة علا و فرحتها بعيد ميلاد زميلتها بينما خطف فستانها الأنظار وقاموا بتحليل صفاتها من خلاله ” غنجة – رقيقة- لذيذة – رايقة- عفة ” بينما وصفها بعض المعلقين بالسخف.