تعيين لبناني بتأشيرة زائر في مشروع مطار جدة براتب 40 ألفاً

صحيفة المرصد: أثار وافد لبناني -قدِم للسعودية بتأشيرة زيارة- ويتقاضى 40 ألف ريال، سخط المهندسين السعوديين العاطلين الذين يحملون نفس التخصص ولا يعملون.

وكان وافدًا فلسطينيًا يعمل مسؤولا للشركة المنفذة لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أصدر قرارًا بتعيين وافد لبناني على وظيفة مهندس ميكانيكا بالمرتب المذكور، وهو ما سبب حالة من غضب العاطلين الذين طالبوا وزارة العمل بالتدخل.

ووفقًا لـموقع”سبق” أوضحت مصادر أن سبب استعانة الشركة بالوافدين هو تسرب ونقل كفالة وخروج عدد كبير من مهندسي وموظفي الشركة، وامتناع دول كثيرة من إرسال عمالتها لشركتين في السعودية، إحداها هذه الشركة، وكذلك رفض وزارة العمل منح تأشيرات لتلك الشركة لتستطيع استقدام فنيين ومهندسين لضمان استمرار سير العمل في المشروع. وعليه لجأت الشركة للتعاقد مع مهندسين وإحضارهم بتأشيرة زيارة عمل حتى تنتهي المشكلة مع وزارة العمل.