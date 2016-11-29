  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تعيين لبناني بتأشيرة زائر في مشروع مطار جدة براتب 40 ألفاً

29 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
تعيين لبناني بتأشيرة زائر في مشروع مطار جدة براتب 40 ألفاً
  • 3٬884
  • 74
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أثار وافد لبناني -قدِم للسعودية بتأشيرة زيارة- ويتقاضى 40 ألف ريال، سخط المهندسين السعوديين العاطلين الذين يحملون نفس التخصص ولا يعملون.
وكان وافدًا فلسطينيًا يعمل مسؤولا للشركة المنفذة لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أصدر قرارًا بتعيين وافد لبناني على وظيفة مهندس ميكانيكا بالمرتب المذكور، وهو ما سبب حالة من غضب العاطلين الذين طالبوا وزارة العمل بالتدخل.
ووفقًا لـموقع”سبق” أوضحت مصادر أن سبب استعانة الشركة بالوافدين هو تسرب ونقل كفالة وخروج عدد كبير من مهندسي وموظفي الشركة، وامتناع دول كثيرة من إرسال عمالتها لشركتين في السعودية، إحداها هذه الشركة، وكذلك رفض وزارة العمل منح تأشيرات لتلك الشركة لتستطيع استقدام فنيين ومهندسين لضمان استمرار سير العمل في المشروع. وعليه لجأت الشركة للتعاقد مع مهندسين وإحضارهم بتأشيرة زيارة عمل حتى تنتهي المشكلة مع وزارة العمل.



تعليقات ( 74 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 74
    29 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    حقاني

    هذي الشركة معروفة وهي فوق النظام ومحصنة ولولا حقوق الموظفين الحاملين للجنسية الفرنسية وفضيحتها الدولية التي سببها العمال لعدم تسلم حقوفهم لما حصل لها شيء ومع كل هذا مستمر فسادها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 73
    29 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    ربما تم الإعلان عن الوظيفة ولم بمواصفات ولم يتقدم احد السعودين

    نفترض حسـن النية انه أعلن عن الوظيفة بمواصفات ومؤهلات ولم تنطبـق على سعودى ، اشعر اننا عنصرين بعض الشئ لم يوظفـه فى الخفاء الان معلن امام الملاء ننتظر ردا مقنعا خلال يومين ثم ستلتزمون الصمـت !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  3. 72
    29 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    فــــهـــــد

    اعتقد ان 40 الف سوف يتم تقسيمها بين الفلسطيني واللبناني لكل واحد 20 الف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 71
    29 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    ابو سليمان

    يالبناني يالبناتي الي مثلك ماينضامي تجي زاير ولا طاير منتب في بلادي خسراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 70
    29 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    حقاني

    راتبه يعينوا فيه 2 مهندسين براتب 20 الف ريال وحتى تعرفون ان الدعوة فيها فساد واغاضة لشباب الوطن ... فلسطيني يعيين لبناني ... هذولي هم عرب الشمالي يحبونا حب ما ينوصف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 69
    29 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    لك الحمد يا الله

    ربنا حرم الظلم وجعله محرما بين عباده و هذا هو الظلم بعينه عندما نرى مثل هذا الأمر يحدث في وطني من الأجانب ويوظفون غير السعوديين الذين هم أولى بالتوظيف من غيرهم ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 68
    29 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    يلدرم

    السعودية بحاجة ماسة وملحة وعاجلة لاصحاب تأشيرات الزيارة، يحيا الزوار ولاهان المقيمون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 67
    29 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    ضدالفساد

    الله يستر لايكون **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 66
    29 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    ريم

    بس شاطرين بهياط السعوديبن الحكومه ماتعبر لهم ضاعت اعمارهم بطاله لازواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 65
    29 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    الخلل فينا

    لماذا لا نبلغ على المرتشى الذى يقوم بتحويل تاشيرة زياره الى إقامة عمل للندونسيات لماذا لا يبلغ المباحث الإدارية نحن من يفرط بحقوق الوطن ثم نقول الواسطة فوق القانون او مالى شغل اذا القادم أعظم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 64
    29 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    زياد

    لبناني مثل اوربي مقدس..في السعودية😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 63
    29 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    الاحساء

    طبعا اكيد هناك الراتب النص بالنص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 62
    29 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ريم الشمري

    وش عاد لبنانى دوله فقيره لبنان مايحصلون اكل يومهم وجاي تقول لبنانى احمد ربك انك تتوظف فى السعوديه براتب لايتخيله اي شخص يجب التحقيق وطرد الاجانب وتوضيف ابناء الوطن وتحقيق برواتب الاجانب البيطريين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 61
    29 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    ضابط ايقاع

    لازال الاجنبي مسيطر سيطره تامه ع مفاصل الدوله سواء التجاريه او الصناعيه او التسويقيه او الوظيفيه .. والا كيف بمهندس فلسطيني يتحكم في التوظيف في مشروع حيوي ومهم وواجهه للبلاد عبر مطار جده الدولي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 60
    29 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    سدرة الغرمول

    صدقوني أن الأجانب ساحرين الحكومه ولمواطنيين عندنا خوف منهم مو طبعي ولا يمكن أن تجده في أي دوله في العالم غير في السعوديه الأجانب مستحلين البلد عيني عينك ويتحكمو في نظامها وأقتصادها !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  16. 59
    29 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    سلام

    اللوبي الاجنبي هو اساس الفساد اقامات مدتها عشرات السنين هي اساس المشاكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 58
    29 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    وشك وشك

    من انت يامواطن علشان تقارن نفسك باجنبي ولا لبناااااني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    ابن الحجاز

    هيا ناقصه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    نعيب الزمان والعيب فيـنا

    الدولة اعزها الله وفرة كل شى نحن نتحايل على النظام على سبيل المثال انا صاحب مكتب استقدام اعرف ان تأشيرات عمرة وزيارة للندونسيات بعد وصولها للمملكة تتحول على إقامة. كيف يتم ذلك ؟!! سؤال للمسؤولين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:3705

    م-ف-ر-ح

    بسم الله .. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أين الأمانة والألتزام بالنظام والقانون. حسبنا الله ونعم الوكيل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    سعيد

    السعوديين أصبح دورهم مستهلكين و حماية هذا الوطن في الحد الجنوبي والأمن الداخلي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    بهدوء

    المشروع عبارة عن جنين متوفى في بطن الفساد إنتظروا تسربات الأمطار والأخطاء الهندسية لن يبني البلد الابسواعد ابنائه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    فيصلاوي

    على طاري التوظيف. . هيئة توليد الوظائف ولدت ولا باقي 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    فهد١١١

    عذر أقبح من ذنبه ، الفساد يحتاج علاج من يعالجه !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    احمد

    سلمتونا للاجانب وعيالنا عاطلين مايحلمو بنص راتب الأجانب غير سكنهم في الكمبوندات والسيارات وتذاكر الاجازات لهم ولعوائلهم وغدا عند اول ازمه يركبوا الطائرات لبلادهم ويمدو السنتهم إستهزاء بِنَا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  26. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    مواطن

    هيدا لبناني لك خيو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    فيصلاوي

    شعب مهمش ولا يشارك في إتخاذ القرار. .من الطبيعي ان تسرق خيرات وطنه وهو يشاهد
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  28. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    الهمداني

    اللي يقول الاجنبي راتبه عالي والمواطن قليل ياخي الناس معادن فيها الذهب وفيها الحديد المصدي بس هذا كل شي وكل وقدره
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  29. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    خالد

    هذول لبنانين فوق ال....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    ابو نوره

    اجل تبون سعودي يداوم ساعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الآجانب رجالهم ونساءهم مستحلين الوظائف ونساءهم مزاحمات بنات البلد في الوظائف وفي مقاعد الجامعات ويلبسن ملابس كشخة وذهب وإكسسوارات وشنطة ماركة وفلوس ودلع وضعهن احسن من وضع بعض نساء البلد !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    ابو رائد

    اكيد في بن لادن وين بيكون يعني الكبير اوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    فلمنكووووووووووووو

    مدير شركة وافد فلسطيني ووافد لبناني ووافد سوري ووافد مصري ووافد يماني ووافد هندي ووافد ووافد ووافد. الى متى يا بلدي و الوافد ينهش لحمك
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  34. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ابو سامي

    تخلصوا من فوبيا الاجانب والله بيرزقكم من واسع فضله
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    متفرج بصمت

    لا غرابه ...... الاخ لبناني وتظل عقدة الاجنبي اليس هناك كفاءات سعوديه ؟؟؟؟ سلام مربع لمفتشي وزارة العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    قـد يكـون كفأة او محسوب على ادارة الشركة ، أيـن المشكلة ؟

    لم ينزل من السماء جاء بتأشيرة زيارة ، واؤكد ان أمثاله ملاين من الاجانب ويستاهلون مادام ابن البلـد عزف عن العمل والتأمينات قد سجلته لديها ووزارة العمل تجيز لهذه الشركة التوظيف و بالنطاق الاخضـر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    تأبط شراً

    غير في مواصفات العقد ..... تسمع .... تركرم عينك ولووو العبو في المصروفات......................................تسمع ....عزت الله انك كريم تال عمرك اما المواطن يحب ايعلم ويخرب عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    كداد

    ياليل غني مطولك ...... قليل 40 الف يستاهل أكثر لأنه من برى .... أما احنى 1500 وكثيره علينا ..... ياليل غني مطولك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    يوسف

    اللي صاير بالخطوط السعوديه شئ رهيب من الاجانب و العقود الخياليه و البدلات و البونص اصبحت الخطوط الاجنبيه استقطاب للاجانب و اخراج السعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    ابو شلش

    اين وزارة الاسكان لازم تسوي دراسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    الهمداني

    والله ان الحسود لا يسود ولن يعين خير الحمدلله هذا البلد خيره كثير لكن المتبطح المتسدح المبربر في الصحف الاكترونية لن ولم يعين خير انزل سوق العمل اقل وظيفة في الشركات راتبها 12000 تخيل انك مهندس 40000
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  42. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    نفر كويس

    ولك هيك الشغل واللا بلا..لكان شو
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    عفاف اللحياني

    من زمان ولبلد مستحل من الأجانب جميع الأعمال التجاريه ولوظائف المرموقه في القطاع الخاص ولحكومي مسيطرين عليها وسعودي يكد في الوظيفه طول عمره براتب 5 ألاف ريال وإذا تقاعد يستلم 3 ألاف ريال
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  44. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    رايح فيها

    الحمدلله انني منهذا البلد اللي شبع الفقير من خيرها ****
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  45. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    بدر

    توكم تدرون أن البلد ماسكينها الفلسطن واللبنانيين تجاريا وسهراتيا أجل وشلون ياخذون المشاريع ياحبايبي سهرتين والمشروع بجيب اللي خلفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  46. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    خليجي مغترب

    انا مستغرب من الأسباب الي تخلينا نركض وراء لبنان خاصة بعد موضوع تخليه عنا من أجل ايران.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    لي صاحبن كنت احبه

    من عينه ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    مسعد

    أعتقد يجي يوم ندور أجنبي نتوسط به لنعيش في هذا البلد الله يعوضنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    الاجانب لعبوا في البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  50. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    الناقد

    أين هيئة النزاهه عن هذا التلاعب ، يجب التحقيق وأجراء اللازم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    مجرة التبانة

    عاد هاي السحنات وخر عنها خليها تجي لو يشتغل سباك المهم انه من هيك الديار يابيي أد ايه مهضوم خيو مابدا نزاله سيبو يتعيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    مافي مهندس سعودي ..؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    الهمداني

    تعيين لبناني بتأشيرة زائر في مشروع مطار جدة براتب 40 ألفاً(((يستاهل الله يوفقه ويعينه ترى الحسد والحقد ماهو زين يالربع كبكم من سواد القلب وتمنوا لغيركم الخير ولا يصيبك او تصيب غير ماكتب الله لك)))
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  54. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    زائر ابوفواز

    السعوديه شقيقه لبنان من قديم وبعض المنافقين يتكلم اقطعو مساعداتكم عن لبنان وأهل لبنان وهو مسكين منبوذ داخل اسرته يعني ماعندك غير الضعوي يعني دق حنك وهو لو يحصل له تسدح وتكيه في لبنان مدح حزب الشيطا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  55. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    موظفي الخطوط في المطارات السعودية تعاملهم وانتاجهم سيء للغاية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    هذي الحركة قديمة

    وللاسف الجهة المخولة بإصدار فيز الزيارة للأسف لازالت هذي الجهة تتحايل على النظام،وتسببت في دخول الوافدين للبلد وتكدسهم وعطالة المواطن . اقسم بالله كثير جدا يدخلون البلد فيزة زيارة ويدج ويتخلف في البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    متقاعد

    طلعتو خبر اللبناني طلعو تعليقي متقاعد بيت مافي ومديون والراتب طفسه والحال يشكي توسطولي عند اللبناني يوظفني بالمطار سواق فراش حمار اي شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  58. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    اذا كان هذا الرجل سوف يطور وينتج افضل من الموجودون حاليا ويحسن من اداء الخدمات كما نراه في مطار دبي فلا بأس اما إن كان عالة على الدولة كمن سبقه فلا مرحبا به
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  59. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    فنكشات

    انا عندي هندسه مسمامير افك المسامير واشدها واعرف افك اي مسمار في الطياره ما ينفع يعطوني ربع راتبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    السعودي يريد السكن فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    ابو ياسررررررررررررررررررر222222222222222222

    حبيبي هذي الشركه لبنانيه ومالكها لبناني تبونه يوظف سعودين من جدكم انتو الاقربون اولي بالمعروف افهموها بقي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    والواقع أن المقال مكتوب بطريقة تحتمل الالتباس، لأن بين الجد والسخرية يفترض أن تكون حدود وإشارات أكثر وضوحاً مما ورد في المقال لتجنب الالتباس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    ابوابراهيم

    الى وزير العمل مع التحيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    يالطيف

    اقول ابلعيها شركة الفلسطيني وهو حر بمن يعين لبناني امريكي سوري هوحر عين ولايهمونك محولك احد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    ظامي اليل

    عاااااااااااااااادي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    محمد الحميد 2030

    في مشاريع أرامكو و سابك و مرافق و توسعة الحرمين و المترو ماهو أدهى و امر بكثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    محمد

    مادام ان فيه ناس خونه لا تستغرب ان يكون الوافد افضل من المواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  68. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    جحدر

    لادام المدير فلسطيني وهذا الكفاءة النادرة لبناني فأين نزاهة ووزارة العمل وهيئة المهندسين عن هذا وبعدها نقول مشاريعنا فيها فساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    سوط الحق

    شركة خاصة ومن حقها تستقدم ما تشاء وبالراتب الذي يستحقه المهندس ..... أنتم دافعين راتبه من حلالكم؟ تخصص هندسة ميكانيكية؟؟ مش أفضل من رواتب اللعيبة الذين تتعاقد معهم الأندية وبمبالغ فلكية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  70. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    الرأي العام

    غير مقبول هالكلام ابد المواطن السعودي و دولتنا الان أكثر تطور من لبنان ومن جميع الدول العربية الكفاءات متوفرة امل المحاسبة على وزارة العمل القيام بواجبتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    sar-al-sa

    لتفادي هذه الحاله وتلك التحكمات تتم بصرف النظر عن التعامل مع دول في اسيا وافريقيا فنضمن سير الاعمال وسلامتها وتجنب المعوقات والعراقيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    هلا هلا هلا هو جاي من بلاد الواق واق قليل 40 ايش 40 *حسبنا الله ونعم الوكيل*
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    عبدالرحمن العمودي

    المواطن السعودي احق بذلك وفيه السعوديون يحملون الكفاءات العليا لازم من توظيفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    لا سكن ولا ارض ولا قرض ولا فكر

    ونزاهة ووزارة العمل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم