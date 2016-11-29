صحيفة المرصد: أثار وافد لبناني -قدِم للسعودية بتأشيرة زيارة- ويتقاضى 40 ألف ريال، سخط المهندسين السعوديين العاطلين الذين يحملون نفس التخصص ولا يعملون.
وكان وافدًا فلسطينيًا يعمل مسؤولا للشركة المنفذة لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أصدر قرارًا بتعيين وافد لبناني على وظيفة مهندس ميكانيكا بالمرتب المذكور، وهو ما سبب حالة من غضب العاطلين الذين طالبوا وزارة العمل بالتدخل.
ووفقًا لـموقع”سبق” أوضحت مصادر أن سبب استعانة الشركة بالوافدين هو تسرب ونقل كفالة وخروج عدد كبير من مهندسي وموظفي الشركة، وامتناع دول كثيرة من إرسال عمالتها لشركتين في السعودية، إحداها هذه الشركة، وكذلك رفض وزارة العمل منح تأشيرات لتلك الشركة لتستطيع استقدام فنيين ومهندسين لضمان استمرار سير العمل في المشروع. وعليه لجأت الشركة للتعاقد مع مهندسين وإحضارهم بتأشيرة زيارة عمل حتى تنتهي المشكلة مع وزارة العمل.
تعيين لبناني بتأشيرة زائر في مشروع مطار جدة براتب 40 ألفاً
صحيفة المرصد: أثار وافد لبناني -قدِم للسعودية بتأشيرة زيارة- ويتقاضى 40 ألف ريال، سخط المهندسين السعوديين العاطلين الذين يحملون نفس التخصص ولا يعملون.
تعليقات ( 74 )
حقانيهذي الشركة معروفة وهي فوق النظام ومحصنة ولولا حقوق الموظفين الحاملين للجنسية الفرنسية وفضيحتها الدولية التي سببها العمال لعدم تسلم حقوفهم لما حصل لها شيء ومع كل هذا مستمر فسادها
ربما تم الإعلان عن الوظيفة ولم بمواصفات ولم يتقدم احد السعوديننفترض حسـن النية انه أعلن عن الوظيفة بمواصفات ومؤهلات ولم تنطبـق على سعودى ، اشعر اننا عنصرين بعض الشئ لم يوظفـه فى الخفاء الان معلن امام الملاء ننتظر ردا مقنعا خلال يومين ثم ستلتزمون الصمـت !!
فــــهـــــداعتقد ان 40 الف سوف يتم تقسيمها بين الفلسطيني واللبناني لكل واحد 20 الف
ابو سليمانيالبناني يالبناتي الي مثلك ماينضامي تجي زاير ولا طاير منتب في بلادي خسراني
حقانيراتبه يعينوا فيه 2 مهندسين براتب 20 الف ريال وحتى تعرفون ان الدعوة فيها فساد واغاضة لشباب الوطن ... فلسطيني يعيين لبناني ... هذولي هم عرب الشمالي يحبونا حب ما ينوصف
لك الحمد يا اللهربنا حرم الظلم وجعله محرما بين عباده و هذا هو الظلم بعينه عندما نرى مثل هذا الأمر يحدث في وطني من الأجانب ويوظفون غير السعوديين الذين هم أولى بالتوظيف من غيرهم ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
يلدرمالسعودية بحاجة ماسة وملحة وعاجلة لاصحاب تأشيرات الزيارة، يحيا الزوار ولاهان المقيمون
ضدالفسادالله يستر لايكون **
ريمبس شاطرين بهياط السعوديبن الحكومه ماتعبر لهم ضاعت اعمارهم بطاله لازواج
الخلل فينالماذا لا نبلغ على المرتشى الذى يقوم بتحويل تاشيرة زياره الى إقامة عمل للندونسيات لماذا لا يبلغ المباحث الإدارية نحن من يفرط بحقوق الوطن ثم نقول الواسطة فوق القانون او مالى شغل اذا القادم أعظم
زيادلبناني مثل اوربي مقدس..في السعودية😂😂😂😂
الاحساءطبعا اكيد هناك الراتب النص بالنص
ريم الشمريوش عاد لبنانى دوله فقيره لبنان مايحصلون اكل يومهم وجاي تقول لبنانى احمد ربك انك تتوظف فى السعوديه براتب لايتخيله اي شخص يجب التحقيق وطرد الاجانب وتوضيف ابناء الوطن وتحقيق برواتب الاجانب البيطريين
ضابط ايقاعلازال الاجنبي مسيطر سيطره تامه ع مفاصل الدوله سواء التجاريه او الصناعيه او التسويقيه او الوظيفيه .. والا كيف بمهندس فلسطيني يتحكم في التوظيف في مشروع حيوي ومهم وواجهه للبلاد عبر مطار جده الدولي
سدرة الغرمولصدقوني أن الأجانب ساحرين الحكومه ولمواطنيين عندنا خوف منهم مو طبعي ولا يمكن أن تجده في أي دوله في العالم غير في السعوديه الأجانب مستحلين البلد عيني عينك ويتحكمو في نظامها وأقتصادها !!
سلاماللوبي الاجنبي هو اساس الفساد اقامات مدتها عشرات السنين هي اساس المشاكل
وشك وشكمن انت يامواطن علشان تقارن نفسك باجنبي ولا لبناااااني
ابن الحجازهيا ناقصه.
نعيب الزمان والعيب فيـناالدولة اعزها الله وفرة كل شى نحن نتحايل على النظام على سبيل المثال انا صاحب مكتب استقدام اعرف ان تأشيرات عمرة وزيارة للندونسيات بعد وصولها للمملكة تتحول على إقامة. كيف يتم ذلك ؟!! سؤال للمسؤولين
عدد التعليقات:3705
م-ف-ر-حبسم الله .. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أين الأمانة والألتزام بالنظام والقانون. حسبنا الله ونعم الوكيل.
سعيدالسعوديين أصبح دورهم مستهلكين و حماية هذا الوطن في الحد الجنوبي والأمن الداخلي ***
بهدوءالمشروع عبارة عن جنين متوفى في بطن الفساد إنتظروا تسربات الأمطار والأخطاء الهندسية لن يبني البلد الابسواعد ابنائه
فيصلاويعلى طاري التوظيف. . هيئة توليد الوظائف ولدت ولا باقي 😂
فهد١١١عذر أقبح من ذنبه ، الفساد يحتاج علاج من يعالجه !!!
احمدسلمتونا للاجانب وعيالنا عاطلين مايحلمو بنص راتب الأجانب غير سكنهم في الكمبوندات والسيارات وتذاكر الاجازات لهم ولعوائلهم وغدا عند اول ازمه يركبوا الطائرات لبلادهم ويمدو السنتهم إستهزاء بِنَا
مواطنهيدا لبناني لك خيو
فيصلاويشعب مهمش ولا يشارك في إتخاذ القرار. .من الطبيعي ان تسرق خيرات وطنه وهو يشاهد
الهمدانياللي يقول الاجنبي راتبه عالي والمواطن قليل ياخي الناس معادن فيها الذهب وفيها الحديد المصدي بس هذا كل شي وكل وقدره
خالدهذول لبنانين فوق ال....
ابو نورهاجل تبون سعودي يداوم ساعه
ابو رائداكيد في بن لادن وين بيكون يعني الكبير اوي
فلمنكووووووووووووومدير شركة وافد فلسطيني ووافد لبناني ووافد سوري ووافد مصري ووافد يماني ووافد هندي ووافد ووافد ووافد. الى متى يا بلدي و الوافد ينهش لحمك
ابو ساميتخلصوا من فوبيا الاجانب والله بيرزقكم من واسع فضله
متفرج بصمتلا غرابه ...... الاخ لبناني وتظل عقدة الاجنبي اليس هناك كفاءات سعوديه ؟؟؟؟ سلام مربع لمفتشي وزارة العمل
قـد يكـون كفأة او محسوب على ادارة الشركة ، أيـن المشكلة ؟لم ينزل من السماء جاء بتأشيرة زيارة ، واؤكد ان أمثاله ملاين من الاجانب ويستاهلون مادام ابن البلـد عزف عن العمل والتأمينات قد سجلته لديها ووزارة العمل تجيز لهذه الشركة التوظيف و بالنطاق الاخضـر
تأبط شراًغير في مواصفات العقد ..... تسمع .... تركرم عينك ولووو العبو في المصروفات......................................تسمع ....عزت الله انك كريم تال عمرك اما المواطن يحب ايعلم ويخرب عليهم
كدادياليل غني مطولك ...... قليل 40 الف يستاهل أكثر لأنه من برى .... أما احنى 1500 وكثيره علينا ..... ياليل غني مطولك
يوسفاللي صاير بالخطوط السعوديه شئ رهيب من الاجانب و العقود الخياليه و البدلات و البونص اصبحت الخطوط الاجنبيه استقطاب للاجانب و اخراج السعوديين
ابو شلشاين وزارة الاسكان لازم تسوي دراسه
الهمدانيوالله ان الحسود لا يسود ولن يعين خير الحمدلله هذا البلد خيره كثير لكن المتبطح المتسدح المبربر في الصحف الاكترونية لن ولم يعين خير انزل سوق العمل اقل وظيفة في الشركات راتبها 12000 تخيل انك مهندس 40000
نفر كويسولك هيك الشغل واللا بلا..لكان شو
عفاف اللحيانيمن زمان ولبلد مستحل من الأجانب جميع الأعمال التجاريه ولوظائف المرموقه في القطاع الخاص ولحكومي مسيطرين عليها وسعودي يكد في الوظيفه طول عمره براتب 5 ألاف ريال وإذا تقاعد يستلم 3 ألاف ريال
رايح فيهاالحمدلله انني منهذا البلد اللي شبع الفقير من خيرها ****
بدرتوكم تدرون أن البلد ماسكينها الفلسطن واللبنانيين تجاريا وسهراتيا أجل وشلون ياخذون المشاريع ياحبايبي سهرتين والمشروع بجيب اللي خلفه
خليجي مغتربانا مستغرب من الأسباب الي تخلينا نركض وراء لبنان خاصة بعد موضوع تخليه عنا من أجل ايران.
لي صاحبن كنت احبهمن عينه ؟؟
مسعدأعتقد يجي يوم ندور أجنبي نتوسط به لنعيش في هذا البلد الله يعوضنا
الناقدأين هيئة النزاهه عن هذا التلاعب ، يجب التحقيق وأجراء اللازم !!
مجرة التبانةعاد هاي السحنات وخر عنها خليها تجي لو يشتغل سباك المهم انه من هيك الديار يابيي أد ايه مهضوم خيو مابدا نزاله سيبو يتعيش
الهمدانيتعيين لبناني بتأشيرة زائر في مشروع مطار جدة براتب 40 ألفاً(((يستاهل الله يوفقه ويعينه ترى الحسد والحقد ماهو زين يالربع كبكم من سواد القلب وتمنوا لغيركم الخير ولا يصيبك او تصيب غير ماكتب الله لك)))
زائر ابوفوازالسعوديه شقيقه لبنان من قديم وبعض المنافقين يتكلم اقطعو مساعداتكم عن لبنان وأهل لبنان وهو مسكين منبوذ داخل اسرته يعني ماعندك غير الضعوي يعني دق حنك وهو لو يحصل له تسدح وتكيه في لبنان مدح حزب الشيطا
هذي الحركة قديمةوللاسف الجهة المخولة بإصدار فيز الزيارة للأسف لازالت هذي الجهة تتحايل على النظام،وتسببت في دخول الوافدين للبلد وتكدسهم وعطالة المواطن . اقسم بالله كثير جدا يدخلون البلد فيزة زيارة ويدج ويتخلف في البلد
متقاعدطلعتو خبر اللبناني طلعو تعليقي متقاعد بيت مافي ومديون والراتب طفسه والحال يشكي توسطولي عند اللبناني يوظفني بالمطار سواق فراش حمار اي شي
فنكشاتانا عندي هندسه مسمامير افك المسامير واشدها واعرف افك اي مسمار في الطياره ما ينفع يعطوني ربع راتبه
ابو ياسررررررررررررررررررر222222222222222222حبيبي هذي الشركه لبنانيه ومالكها لبناني تبونه يوظف سعودين من جدكم انتو الاقربون اولي بالمعروف افهموها بقي
ابوابراهيمالى وزير العمل مع التحيه.
يالطيفاقول ابلعيها شركة الفلسطيني وهو حر بمن يعين لبناني امريكي سوري هوحر عين ولايهمونك محولك احد
ظامي اليلعاااااااااااااااادي.
محمد الحميد 2030في مشاريع أرامكو و سابك و مرافق و توسعة الحرمين و المترو ماهو أدهى و امر بكثير
محمدمادام ان فيه ناس خونه لا تستغرب ان يكون الوافد افضل من المواطن
جحدرلادام المدير فلسطيني وهذا الكفاءة النادرة لبناني فأين نزاهة ووزارة العمل وهيئة المهندسين عن هذا وبعدها نقول مشاريعنا فيها فساد
سوط الحقشركة خاصة ومن حقها تستقدم ما تشاء وبالراتب الذي يستحقه المهندس ..... أنتم دافعين راتبه من حلالكم؟ تخصص هندسة ميكانيكية؟؟ مش أفضل من رواتب اللعيبة الذين تتعاقد معهم الأندية وبمبالغ فلكية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرأي العامغير مقبول هالكلام ابد المواطن السعودي و دولتنا الان أكثر تطور من لبنان ومن جميع الدول العربية الكفاءات متوفرة امل المحاسبة على وزارة العمل القيام بواجبتها
sar-al-saلتفادي هذه الحاله وتلك التحكمات تتم بصرف النظر عن التعامل مع دول في اسيا وافريقيا فنضمن سير الاعمال وسلامتها وتجنب المعوقات والعراقيل
عبدالرحمن العموديالمواطن السعودي احق بذلك وفيه السعوديون يحملون الكفاءات العليا لازم من توظيفهم
لا سكن ولا ارض ولا قرض ولا فكرونزاهة ووزارة العمل ***