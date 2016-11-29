فيديو:بعد تكفيره ناصر القصبي ..”بن فروة” يشتم كل من يدخل السعوديات الجامعات أو يرسلهن للابتعاث

صحيفة المرصد: أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لخطيب مسجد يدعى سعيد بن فروه استياء رواد موقع “تويتر” الأشهر في السعودية وتحديدا على هاشتاغ الخليج العربي.

وظهر في الفيديو، خطيب المسجد وهو يسُب كل من يُدخل بناته كليات الطب والصيدلة أو يرسلهن للابتعاث.

وقال “بن فروة”، موجها حديثه إلى من يسمح لبناته بالاختلاط في الجامعة: “لابد من كلمة الحق وليغضب من يغضب، من يذهب ببناته إلى كليات الصيدلة والطب وأنت تعلم ذلك فأنت مجرم”.

وأكد بن فروة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن البنت في حال خروجها وذهابها إلى كليات الطب والصيدلة، فإنها يقينا ستجلس بجوار شاب، مضيفًا: ادعو الله مخلصا على من يفتن فتياتنا أسأل الله أن يشل الله أركانه، بحسب وصفه.

وأضاف: ليس العيب عليهم العيب عليك أنت، فدمائنا دون أعراضنا، لا أحد يفتح بابك ويأخذ بنتك، أنت من تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال، مضيفًا: يبدأ الشاب في وضع يده على شعر البنت، ويلبس لبسا قصيرا ويجلس بجوارها، متسائلاً: هل هذه هي الرجولة.

وتابع الخطيب: من المظاهر أيضا الابتعاث خارج البلاد، ليس لك عذر أن تذهب ببنتك إلى الخارج، أنا وأنتم كلنا فحول، كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة ألا نعشقها ونهواها؟.

واختتم حديثه بقوله: إلى كل من يرضى بأن تسافر بنته لتدرس في الخارج، أقول له يا بعيد كذبت، تأخذ أنت غرفة وتذهب هي إلى الجامعة بمفردها، وعن يمينها أمريكي وبريطاني، ما تستحي أختي وأختك وابنتي وابنتك وزوجتي زوجتك أن ترى رجلاً أجمل منك وتظن بأنه يوسف عليه السلام بجماله.

الجدير بالذكر أن سعيد بن فروة سبق له وأن شتم وقذف وكفر الفنان ناصر القصبي ، مما أدى إلى أن رفع الأخيرة دعوى قضائية ضده وكسبها، وحكم على “بن فروة” بالسجن.