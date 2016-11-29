فيديو:بعد تكفيره ناصر القصبي ..”بن فروة” يشتم كل من يدخل السعوديات الجامعات أو يرسلهن للابتعاث

صحيفة المرصد: أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لخطيب مسجد يدعى سعيد بن فروه استياء رواد موقع “تويتر” الأشهر في السعودية وتحديدا على هاشتاغ الخليج العربي.
وظهر في الفيديو، خطيب المسجد وهو يسُب كل من يُدخل بناته كليات الطب والصيدلة أو يرسلهن للابتعاث.
وقال “بن فروة”، موجها حديثه إلى من يسمح لبناته بالاختلاط في الجامعة: “لابد من كلمة الحق وليغضب من يغضب، من يذهب ببناته إلى كليات الصيدلة والطب وأنت تعلم ذلك فأنت مجرم”.
وأكد بن فروة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن البنت في حال خروجها وذهابها إلى كليات الطب والصيدلة، فإنها يقينا ستجلس بجوار شاب، مضيفًا: ادعو الله مخلصا على من يفتن فتياتنا أسأل الله أن يشل الله أركانه، بحسب وصفه.
وأضاف: ليس العيب عليهم العيب عليك أنت، فدمائنا دون أعراضنا، لا أحد يفتح بابك ويأخذ بنتك، أنت من تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال، مضيفًا: يبدأ الشاب في وضع يده على شعر البنت، ويلبس لبسا قصيرا ويجلس بجوارها، متسائلاً: هل هذه هي الرجولة.
وتابع الخطيب: من المظاهر أيضا الابتعاث خارج البلاد، ليس لك عذر أن تذهب ببنتك إلى الخارج، أنا وأنتم كلنا فحول، كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة ألا نعشقها ونهواها؟.
واختتم حديثه بقوله: إلى كل من يرضى بأن تسافر بنته لتدرس في الخارج، أقول له يا بعيد كذبت، تأخذ أنت غرفة وتذهب هي إلى الجامعة بمفردها، وعن يمينها أمريكي وبريطاني، ما تستحي أختي وأختك وابنتي وابنتك وزوجتي زوجتك أن ترى رجلاً أجمل منك وتظن بأنه يوسف عليه السلام بجماله.
الجدير بالذكر أن سعيد بن فروة سبق له وأن شتم وقذف وكفر الفنان ناصر القصبي ، مما أدى إلى أن رفع الأخيرة دعوى قضائية ضده وكسبها، وحكم على “بن فروة” بالسجن.
تعليقات ( 196 )
ابو شقصكلام الشيخ في مكانه الله يطول بعمرة وكثر من امثاله ***
كاسرهم ****تاج راسي الشيخ ابن فروة قلت الحق فهذا ياسيدي لا يقلقك فيتعب صحتك فكلامك ماشي فلك مااردت ولاكن عند اهل الغيرة واهل الطهر والعفاف باالمقابل كلامك عند اهل الرذيلة سيف يقطع اعناقهم شيخي ربي يحفظك
***تعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخرالسنا بحاجه طبيبه بنت وطن تكشف على نسائنا اليس العلم نور والجهل ظلام ياشيخ؟؟ انت ولي امر اسرتك لاترضى وانا ولي امر اسرتي لا ارضى لكن فيه ولي امر فتاة يرضى ان تكون طبيبه انت ماعلاقتك وعلاقتي به هو حر
وشك وشككلام انسان غيور
الى كل مؤيد لهذانعم هناك في تجاوزات ولاكن النصح مايكون كذا بتجريح وتكفير الدين نصيحه . ايش خلى للنصيحه . هذا بيولع نار فتنه ماتنطفي. يجب على ولاة الامر عدم السماح لهم وردعهم والضرب بيد من حديد
سعودي🇸🇦وافتخرعند هولاء ومن على شاكلتهم٤ اشياء لاتتغير لو تتغير جبال السروات من مكانها ١- فطور كبده بعير وشربه ٢-غداء مندي ٣- عشاء تميس وفول ٤- المراءه ،،غيره ولا شي مجرد صارو عالة على الوطن رواتب وهجوم ونقد وتحريض
لا نريد مثل هذه المواضيعفهناك من يتلقط مثل تلك الالفاظ ويعتبرها أمام العالم قرائن بأننا تكفيريون والعياذ بالله .. فنرجوا الانتباه لمثل هذه القضايا التي تضرنا ولا تنفعنا
الى سعود وتعليق ١٧٧اتقوا الله انتم اصحاب فتنه . انتم بتساعدوا على نشوء فتنه او ايقاظها ....
زائر حاليانعم كلامه صحيح صحيح الله يجزاكً خير وكثر من امثالك قال كلمة الحق والله أن في خَر الزمان تافه له قيمه في المجتمع
تركي جدهالي ينتقد الشيخ ...لا غيرة فيه ابداً...النار ولا العار ...والي يهمل عاره انا ارى ان لا دم فيه...
الحجازيبعدين ترى لغتكم العربية تعلموها زين اللي كاتب ولاكن كذا واللي كاتب الي كذا حال ماهو طيب عموما اكثر المعارضين تحصله ماعنده اخت ولا ورع ولا هو وخوه خلف خلاف 600 بعدين مايرضى يجلس جنب بنت الا واحد يقفد..
سعودي🇸🇦وافتخرالشيخ الراقي مع دأوود الشريان يقول الدكتورات والجامعيات اذا راحن الجامعه يجر عليهن الجني بالزنا ،هذا تمهيد لكلام هذا الخطيب ،، اتجاه جديد لمحاربة المراءه بتعليمها واعادتنا للخلف الى قبل السماح للمراءه
الحجازيفي تعليق يقول ان النساء كانوا يعاجلون الصحابة شكله شايف عنهم فلم انت تتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم اولاقلوب لاتزيغ ثانيا يقاتلون لإعلاء كلمة لله ولنساء مكان خاص بهم والاقرب انهم كانوالتجهيز الطعام
سعودالشيخ صادق وكثر الله من امثالك ؟ الله سبحانه اسقط عن المرأة الخروج للصلاة في المسجد والناس يرسلونها للاختلاط وبلاد الغرب الفاسده التي ليس لها دين او مذهب ولاهمهم غير افساد المسلمين
متى طلع من السجنوكيف يترك مثله على المنابر هذا مو كفو منابر
ابوناصرلم يحترم المتلّقي بأسلوبه الثوري والدعوة بالمعروف تحتاج اسلوب النصح بالحسنى التربية الاسلامية السليمة هي من تردع المؤمن عن المنكرات
دخيلكمم ياولاة الأمرياولاة الأمر اضربوا بيد من حديد على هاؤلاء . هاؤلاء لايفيد معهم شي مادام يشوفوا غيرهم مرتدين وكفره . وان لم توقفوهم فساتصبح فتنه
ام مرواناقسم بالله انه صادق ماتت الغيره تشوف الرجال يمشي بالسوق واخواته معه ولابسات كتافي ضيق والنقاب واسع ماتت الرجوله
ابوناصرلم يحترم المتلّقي بأسلوبه الثوري والدعوة بالمعروف تحتاج اسلوب النصح بالحسنى التربية الاسلامية السليمة هي من تردع المؤمن عن المنكرات
حسبي الله ونعم الوكيلهذا وشبه شكله فوت يجب الضرب بيد من حديد على هاؤلاء السلفين والبعثات انشاء الله بيد مين غير ولي الأمر .
زائر ابوفوازشيخ نادر لكن الله يرحمه
2017 سبحان الله وبحمدهالى كل موظف (رجل ..*.......* )بالصحة ارفعو علية قضية قذف وشتم واتهام جرجروووووووة بالمحاكم لسى م تربى من بعد ناصر القصبي .. شكلة عجبة السجن 😂😂
متفرج بصمتخطيب مسجد ومستمر في هذا الوظيفه ..ومن هذا المنبر يتعرض لخلق الله ويسب ويقذف القاصي والداني .... لا حول ولا قوه الابالله
1Naserالشيخ لم يكفر احد .. وذكر بحرمة الاختلاط وانه يؤدي الى شر .. وتعليق رقم 150 وهو احد العاملين في المستشفيات اكد كلام الشيخ .
عنده عقده من شكله المسكينترى رجلاً أجمل منك وتظن بأنه يوسف عليه السلام بجماله.
محمد96تعليق مخالف
محمد96هذا الشيخ يحب الشباب زيه ينظر لناس بعين طبعه
مشــعل((لا أحد يفتح بابك ويأخذ بنتك، أنت من تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال )) ........ حتى الطلاب ويصفهم بالمخنثين ؟ أي دين هذا يدين به ؟
مراقبالله يهديه ليته يعقل ويمسك لسانه .
اسيرمصرتوكوا ما شفتوا شي الى الأن.نبع الصحوة محافظ عليه اطمئنوا وسيستمر التخبط والصراع والتخلف في هذا العالم المتخلف الى الاف السنوات.
....معقوله باقين ما انقرضوا وصلنا 2017
سعوديانا معه بنقطة الممرضين والصيادله في فترة التدريب والتوظيف يصيرون ناعمين ويسبسبون شعورهم والعطور تفوح منهم اكثر من النساء كل هذا تقربا للزميلات
ضرب الفيوز !!أظنه رفع الراية السوداء
ضرب الفيوز !!عموما طويت صفحته بما نضح به فكره و نطق به لسانه ،،، إنا غدا لناظره لقريب .. فأنتظروا انا منتظرين
🌸 الملح و القبلة 🌸أماني - إيمان : تنخدع عاطفيّاً بسهولة ..
مطرقاهرينه الحمر والجميلين والشقر الاجانب هههههههههههههههههههههههه
كريميقول انه فحل ويشتهي المرأه . هذا اعراء نفسه وفضحها وشهد عليها بالفسق والفجور . ويله من الله إذا لم يندم ويتب
عزوزكوالأنثى بطبيعة الحال أنثى ضعيفة لاحول لها ولا قوة بكلمتين معسولة تجيب عاليها واطيها
ضرب الفيوز !!هل تسمح وزارة الصحة بوصف شبابها موظفي القطاع الصحي بما وصفهم به في قوله (( تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال))
ضرب الفيوز !!يقول :: أنا وأنتم كلنا فحول، كلنا نشتهي؟ فشيله
كريمحرام المشلح عليه هذا ودك يلبس له خيشه ويتغطاء فيها
عزوزكوأقسم بالله أنا عملي مستشفى والله فضايح لكن خلي الطابق مستور
مستشارككل سوف يحاسب اب ام اخ زوج وكل نفسا بما كسبت رهينه والله اننا برئين من كل شي ماعدا أنفسنا وبيوتنا
ضرب الفيوز !!يصف شبابنا الموظفين في مستشفياتنا بما يلي :: أنت من تجلسها بجوار (( شاب مخنث )) من أنصاف الرجال
ضرب الفيوز !!يقول:: الابتعاث خارج البلاد، ليس لك عذر أن تذهب ببنتك إلى الخارج،
محمدفي مجتمعنا الان الي يقول الحق نسميه تكفيري او متخلف وين غيرة الاسلام حسبي الله ونعم الوكيل
ضرب الفيوز !!يقول :: فدمائنا دون أعراضنا !!! ومن تعرض لك
ضرب الفيوز !!مخاطبا مجتمعه :: ليس العيب عليهم العيب عليك أنت
....هذا كوكتيل .. تخلف وحسد وجهل وبحث عن الشهره
مخضرممثل هذه الخطب كنا نسمعها في الثمانين الميلادية وفي التسعينات وشكل الخطيب هذا يستعطف ويدغدغ مشاعر البسطاء والجهلاء من المجتمع حتى يبني له قاعدة عريضة من قطيع الأتباع فينشروا اشرطته ليتكسب منها ماديا
ضرب الفيوز !!تابعوا المخالطين له من الشباب ستجدون لديهم خلاصة فكره
🌸 الملح و القبلة 🌸سعيد : اسم يجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه بالتحديد بعد تجاوز ال35 عام من العمر .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
الاسلام دينيفلو ان كل من يريد الاصلاح سلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديثه واكتفى بذلك دون الدخول في تفاصيل وشدة في القول لكان ذلك انفع وابرأ للذمة وإن كان عن غيرة يتكلم إلا ان خير الهدي هدي محمد
ضرب الفيوز !!من مكنه من المنبر ؟!
غورباتشوفهههههههه عجيب هذا اليافع
....وين جماعته وين اهله يحجرون عليه فشلهم
عزوزكوعداك العيب يابن فروة والله إنك صدقت فمن يسمح لعرضه وشرفة بأن تدرس او تتعلم في مكان مختلط فهو ديوث ما عنده غيرة وشرف .
صنداحينعوذ بالله من طمس البصيرة وقلة الحياء. ماهذا المريض الذي تفكيره وحواسه الخمس قد اشرأبت بسوء الظن وتعود لسانه وقلبه على القذف والقذاء في أعراض المسلمين والمسلمات.
مـ،ـاݛــےالمجتمع فلت ياشيخ مابه طب هم يبون كذا م شفت رقص الجنادريه وانا اترحم ع الحياء والغيره عندك السواق متابعه الممثلات مدح الممثلين ياشيخ مجتمع بالظاهر اسلامي وشبابهم بالخارج ك همه شهواته اقر الفاتحه عليهم
جنوبيسبحان الله صارت كلمة الحق غريبه في هذا الزمن ... كلامه كله صحيح ونصائحه في الصميم وجزاه الله خير الجزاء وليغضب من يغضب ... فيه مجالات غير الطب والتمريض وعندنا جامعات تغني عن الإبتعاث
الاسلام دينيايضا حديث لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر إلا مع ذي محرم انظروا إلى هذا الاسلوب النبوي العظيم كيف ذكرها بخالقها وبإيمانها به وبيومه الآخر فبما انك بهذا الايمان الصادق فلا يحل لك فعل كذا
رحم الله فقيد الأمةتفكيره جدا أحمق.وينظر للأمر من الجانب المظلم ياخي الناس مازال فيهم الخير والضمير الحي بناتنا واولادنا شوهتو سمعتهم وسمعة أنبل مهنه على وجه الأرض مهنة ملائكة الرحمه جبتوها للحضيض بنضرتكم وضنونكم السيئه
م/بيض الله وجهك ياشيخ ومن يعارض كلامك هذا فعليه ان يروح يحلل ذكر ام انثى لا الشيخ كلامه في الصميم
متابع مشاركاتأبو فروه كلامك هادف وواقعي
راكاااانحسب خبرتي في الحياه المتواضعه ان هذا المخلوق لو نقعوا راسه في خل اسود وزيت فرامل من اجل يزيح الصدى من رئسه والله لن يزيحه ( هذا علاجه الحاير ) الين يفطس وضعه وكلامه يدل على انه مافيه رجى
كازمربعد 10سنوات القاك بmbc تفكيرك غير..تعبنا من نوعيتك يابن فروه
متابع مشاركاتريما Rima وقلم الحقيقه وجنوبية..وفريدة شوقي وتوووت معرفات مختلفه والشخص واحد .. يعني مكشوف اسلوبك فلا تبربر كثير
يالطيفالان الي هاجمو الشيخ هل فضلتهم العلمانيين والبراليين على الشيخ كلامة في غيرة ولم يط ق الى لوضع مجتمعي نحن مشاهدة انكان مستشفيات او اسواق وبعض المبتعثات رفضن العودة وشاهدناهم على السوشيا ميديا لايجهلكم
المخلص ل دينهأتوقع يقصد وضع حد للاختلاط بين الجنسين )وبعدين عادي لو يكشف على النساء رجل عند الضروره حلت المحرمات )
ضرب الفيوز !!تجاوز الحد من طاقة التحمل
مـ،ـاݛــےشف كيف الردود مافيها ريحه الادب والنقاش ياشيخ تنصح ناس مخلين اهلهم يرقصون بالجنادريه مع الرجال ومخلين السواق مسؤل عنهم تنصح ناس نسبه الطلاق عندهم 600 حاله يومي تنصح من يذهب لكل دوله للفسق ويصور وينشر
راكاااانالرجل منتهي الحقوه برقعة تيوبلس حراريه ،،، في تيه تلقفها تاك ،، انه جايك صميل بين عيونك الين تنحول عيونك بس اصبر لاتستعجل رزقك يابو فروه
ابو بشتانا كنت اعمل في المجال الطبي وللامانه انه من المستحيل ان لانختلط مع البنات ونمازحهم ونلهو قليلا ونتجاذب اطراف الحديث الظريف
ربي الله ونبيي ومحمد وإمامي عليداعش داعش داعش هؤلاء هم والله هم والله
ضرب الفيوز !!104 شبه منحرف أبو فروه ؟ نبات يؤكل إذا وضعته في النار تسمع له انفجار عند الاستواء
ضرب الفيوز !!لقد حدد المسار ؟!! لا أظن أنه ترك لنفسه خط رجعه
عبدالله بن محمدالله يخلف عليك عقلك انت وين وبنو ادم. وين من يسمع كلامك يصور ان الانسان حيوان وبدون عقل تبا لك
ذو الفقارمتشدد متهور .....نطالب مقام وزارة الداخلية مناصحته
ضرب الفيوز !!سيكون له شأن إن ترك في شأنه ؟!!
الاسلام دينيلمن اراد ان يغيير منكر فليس هناك تعبير او اسلوب اجمل واوصل لقلوب الناس من الهدي النبوي وتأملوا حديث لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فيه إشارة لطيفة ان السوء يأتي من قبل الشيطان وليس منهما
ضرب الفيوز !!الامر فيه ريبه ؟ يا خوفي
شبه منحرفأبو فروه. ....... خؤوووووف يعني
ضرب الفيوز !!آن للقصبي أن يمد رجليه
ضرب الفيوز !!الرجال بايعها بايعها !! ياخوفي انه (( بايع ))
لا تستغربيا شباب وين الاحترام والتقدير لأهل العلم عيب هذي الألفاظ تستخدمونها على الشيوخ هذي ألفاظ شوارع الرجال قال رأيه ولا لازم يجي تفصيل على مزاجكم كله هذا على شان الفله روحو برا وخربوها والله حسيبكم
ضرب الفيوز !!ضغط ما !! ولد انفجار فكري داخلي مكبوت
مسمارلااا عاااد هذا مزقها شر ممزق هههههه يعني مصخها حيييل فالمسجد له حرمه عن مثل هاالاوصاف وهالكلمات
أبو أسامةإذا كان لديه خادمة في بيته فلا يؤخذ بكلامه بسبب أن وجود الخادمة الأجنبية أو السائق حرام حرام حرام لأن فيه خلوه ، وخلوكم من الهرج والمرج ، آما تحريم التعليم فهو مرض قد يكون مصاب به أو وسوسه والحمد لله
ليش لا١اذا نظرتك الى المره هكذا مجرد سبب للاثاره فهو العيب من مخك
ضرب الفيوز !!شيء ماءءءءءءء !! أفقده صوابه وأخرج مكنونه
لا تستغربالشيخ قال الحق وان كان خانه الأسلوب من شدة الغضب
ضرب الفيوز !!ضرب الفيوز !! فضرب شوط !! يا ساتر
ام عبدالرحمنمن الي طلعه من السجن
ابن الوطناذ جات زوجتك تولد من يقوم بتوليدها الله يعز الدين عن هاذي الاشكال
سيااربدون شك ان الاختلاط بالمستشفيات معضلة لا بد لها من حل عاجل من ولاة امرنا حفظهم الله .. وكذلك ابتعاث النساء للخارج ليس له داعي الا بسبب ضروري جدا جدا وبضوابط الشرع .
عدد التعليقات:15874
قلم الحقيقهحتى الدواعش الارهابيين من فوق منابرهم في العراق وسوريا لم يتحدثو ويلامسو أو يقتربو بما تحدث به هذا العقور الارهابي.السكوت عنه جريمة لاتغتفر ولابد أن يقبض عليه ويودع السجن والشمس عليه لم تشرق.
من حائلجزاه الله خير والقابض على دينه في اخر الزمان كالقابض ع جمره ! الله يكثر من أمثاله
👙🔥ريما Rima👙🔥خادم الحرمين هو من اطلق برنامج الابتعاث للجنسين ..يجب القبض على هذا المتمشيخ ﻹنه يخالف ولاة الامر
وهابي سابقالحل الوحيد لهذه الاساءات للدين في **فقط وهي قادرة على الانتصار لديننا من هذه الاشكال .
وهابي سابقالحل الوحيد لهذه الاساءات للدين في يد وزارة الداخلية فقط وهي قادرة على الانتصار لديننا من هذه الاشكال .
👙🔥ريما Rima👙🔥فعﻵ اصحاب اللخاء يركزون على المرأه فقط ..ولا يتكلمون عن الرشاوي وقاضي الجن
المسافرالصحابيات كن يعالجن ويداوين الجرحى في ارض المعارك. لم يقل الصحابه وقتها ان ازواجهن او اباءهن ***!!! سوف يأتي شخص ويقول اين نحن من الصحابه و و. الدين اتى لكي يطبق في كل زمان،يانقبله كله او نتركه كله
وهابي سابقلهذا كانت العلمانية هي الحل حتى نحفظ ديننا من ابتذال المرضى النفسيين والدواعش .
عدد التعليقات:14051
برق الحرم((((( اسمعوا واطيعوا ...... ولاة الامر او اللي في المنابر حدد منزل الله واضح في ذلك ))))))
فريدة شوقييعني المبتعثه بيجلس جنبها واحد يحط يده على شعرها ههههه وشذا المنطق المريض اللي قذفت فيه شباب المسلمين وخليتهم عديمي التربية وقذفت اهاليهم الظاهر هذا فيه علل نفسيه وضروري يتعالج من الاوهام والضنون
استغفر اللهحسبي الله عليك وكل وسخ يايبدك يازائر صريح لو انك حررر مه كان ماقلت كذا لاكن مالومك في مجتمع ذكوري سااشباه الرجال انت والي مثله
ابو رياضطغت الظنون عليك أيها المتشيخ فظننت ان كل طالبات الطب دون شرف وكرامة .. بينما التحقن بهذا المجال الصعب والشاق .. ليمتهن هذه المهنة الشريفة فالوطن بحاجة ماسة لطبيبات يزاولن الطب في كل تخصصاته ..
جنوبية..🌻🌻رحمة زوجتك وبناتك الله يعينهم عليك نفسية متهور ومايوزن كلامه تكلم عن نفسك مالك بالرجال الباقي الي يتعامل معا بنات الناس مثل خواته الحمدلله زوجته مو جارتي كان جاني الضغط والسكر
👙🔥ريما Rima👙🔥يجب القبض على هذا المتزمت والسجن المؤبد له..التشدد البغيض لانريده وهذه الاشكال هي من رجعتنا للخلف والقرون الوسطى
ابو رياضطغت الظنون عليك أيها المتشيخ فظننت ان كل طالبات الطب دون شرف وكرامة .. بينما التحقن بهذا المجال الصعب والشاق .. ليمتهن هذه المهنة الشريفة فالوطن بحاجة ماسة لطبيبات يزاولن الطب في كل تخصصاته ..
نواف الزهرانيت 53///بارك الله فيك وكثر من امثاالك الله لايبلانا بمثل ماابتلو به من الشك والتشدد نحمدالله على الوسطيه واعوذ بالله من الغلو يجب ان يمنع من القاء الخطب
الطائر الازرقdzانها الحقيقة التي يتعامى عنها الليبراليون ومن والاهم ومن فتنته حضارة العري والاختلاط و الانحطاط بارك الله فيك
AMS.fلمذا لايتكم المشايخ الان الا عن المرءأة . وكان الاسلام لم ياتي الا من اجل حجاب المرءة اين اصحاب اللحاء عن الكلام عن الرشوة والفساد الادري والماي وغض البصر .والقتل العمد الذي اصبح تفاخر هذة الايام
عدد التعليقات:14051
برق الحرم((((((( طيب واللي يرسلهم ..... لمناطق النزاعات؟؟؟؟))))))
زائر صريحكلامه صحيح
عُـــــــــمـــــــــرداعسي نتن
معلم متقاعدهذا الشاب خطير جدا جدا وما يظهر هنا من أقواله ليس سوى جبل الجليد للفكر الذي يحمله وإن لم يكن فكرا غريبا علينا ولا مستوردا كما يردد البعض .
عليعفت آلعرب وبـ آلحييل | حبيتهہ 'ء' !
يالطيفحسب مفهمت الشيخ لايمانع بدراسة الطب هو يقصد انه لابد الي يدربهم ويعلمهم نساء ويفصل الشباب عن الفتيات حسب كلامه انه في اختلاط بغيض اثناء التدريب وبعد التخرج هذا لي فهمته من الشيخ
عدد التعليقات:14051
برق الحرم((((((( جلسوه مع الشيخ أحمد ......يقنعه )))))))))
زائراس كلام قرقركثير مخ مافيه
ابو رياضوكذلك بقية الاقسام من باطنة وأسنان وجلدية وعيون الا تمرض زوجتك وابنتك هل تريد ان يكشف عليها الرجال ام تريد انثى مثلها تقوم بهذا الدور كيف ذلك وأنت تحرم دخول الاناث عالم الطب أيها الاحمق .
توووتشيخ احمق تفكيرك دائم جنسي والله لن نرتقي وهذي الاشكال موجوده في مجتمعنا متخلف احمق
D.Rدوس يا شيخ ماعليك من الليلرالية والروافض
معتدلقد يكون بالغ وخانه التعبير ...لكن لاشك هناك تساهل من الناس في أمور بناتهم والأمر ملاحظ ...خاصة في المستشفيات وكذلك لدى المبتعاث..وذلك عند بعضهن
ابو رياضوكذلك بقية الاقسام من باطنة وأسنان وجلدية وعيون الا تمرض زوجتك وابنتك هل تريد ان يكشف عليها الرجال ام تريد انثى مثلها تقوم بهذا الدور كيف ذلك وأنت تحرم دخول الاناث عالم الطب أيها الاحمق .
😎مرصداوي عنيد😎بارك الله فيك يا شيخ يا غيور على نساء المسلمين - نعم كلنا فحول نعشق الجمال النسواني - وهناك ذئاب متوحشة تصيد كل نعجة تسرح لحالها بدون راعي - الله يهدي الجميع.
المسافرهل بن فروه يسمح لدكتور ان يكشف على زوجته؟ اذا وافق فهو حسب تفكيره "ديوث". واذا قال لا فكلما مرضت زوجتي اخذها الى دكتوره، فهنا اسأل: كيف يسمح لها ان تذهب وتعالج في مكان مختلط؟؟ عجيب امر هذا الفروه!!
معلم متقاعدكان البعض يظن أن التطرف في انحدار وتلاشي ولكن الواقع يشي أن التطرف في تزاد وتمدد وليس مستغربا فجيل الصحوة المشؤومة اليوم هو الأب والأم بل وهم المسيطرون على مفاصل المجتمع وإلا كيف يسمح لهذا بالوعظ ؟
زينب...ت 10علي بن أبي طالب والحسن والحسين. .كانوا ذو لحى ..هل تكرهينهم ؟ ؟
عموريشيخ متخلف يجب ان يوقف عند حده
علي العمريهذا. انتاج. كتبنا. الدينيه. والله. شي. يضحك. امه. محمد. علينا. من. هذا النهج. وتكفير نرضرته ال النسا. شهونيه. ويحسب. كل الناس. مثله.
ابو رياضلنفترض جدلا وأخذنا برأيك من يعالج ابنتي وابنتك وزوجتي وزوجتك في اقسام النساء والولادة زوجتك الان عندما تحمل من بتابع حملها ويقوم بتوليدها اذا أنت لاتريد لبناتنا أن يلتحقوا بكليات الطب
يالطيفالتعليق فل يعلق اهل الاختصاص احترم شيوخنا وهم اهل العقد والرب فهذا كلام لانستطيع نعلق عليه فيه مشايخ اهم اعلم....
ابو محمد السيدهذا ليس الا شخص مريض يجب على المسئولين معالجته لكي لا ينجرف الشباب خلفه - تعدى على ولي الأمر وعلى هيئة كبار العلماء وعلى فضيلة المفتي - من أنت حتى تقذف وتشتم عباد الله
خبزٍ خبزتيةوهكذا فكر انتجتية
زائرالازم يحاسب الشخص الدي وضعه في هدا المنبر عاجلا والشره على ا لجماعه اللي جالسين يستمعون له وهو يسبهم ويقدفهم
إبراهيم القصاديصدق القول يا شيخ الله يوفقك
توووتالغريبه ان هذا الاحمق يعتقد انه رجال وانه يدافع عن الدين طيب لو زوجتك مرضت او ستلد هل ترضى يا احمق ان يكشف عليها رجل والله انت غبي واحمق لكن الشره ماهي عليك على اللي مخليك في المنبر يا احمق
منى ~مالك شغل فينا يابو طويعه عليك بأهلك وبس ، والله حاله هالأشكال المتخلفه من وين تطلع من وين تجي مدري مصخوها وصرنا أضحوكه للعالم بسبتهم وجع
أبو عبد اللهمشكلتنا وثقافتنا وديدننا هو الجنس .. حتى واجهات بيوتنا تكثر فيها ( االأقواس والدوائر ) لما لها من شبه بالمؤخرة .
علي العمريصوره. مع. التحيه. لكل. مواطن. شريف. هذا. المتخلف. يشكك في المجمتع. السعوديه. ويرد ان. يكون. المجتمع. متخلف. مثله. الي. هذي. الأشكال لا يتم ايقافه. الي. متي. لا. ترقب. خطب. الجمعه. من الدخليه.
ليش مستغربينمو يطاردون الناس بالشارع وكل شي حرام فنتج هالفكر ممن يصدقهم لانهم دايم ينتظرون فتوى ليعرفوا كيف يعيشوا فغير كذا كل شي حرام ولا يجوز ومكروه وبدعه ومن هالسوالف ماغيرها و هكذا هي النايجة للفشل الاجتماعي!
الله فوووقالله يكثر من امثالك ي شيخ وحسبي الله ع اللبراليين والعلمانيين قليلين الغيره
معلم متقاعدهذا تلاميذ شيوخنا وفكرنا وهو بضاعتنا ردت إلينا . هو ضحية فكر نشأ عليه وتشربه مجبرا غير مختارا وتبناه وأصبح من منظريه ولايد له من ذلك لكسب الشهرة والتعبير عن قناعاته هو ضحية فكر كمن فجروا في شوارعنا
الحربيكلام لاجدال فيه صدق والله والساكت عن الحق شيطان اخرس اذ احنا شفنا في اليوتيوب فما خفي اكيد أعظم بارك الله فيك ونفع المسلمين منك ورفع شأنك
ذا شيخسكنانا وكل شئي عنده حراما وجمهورهوا كثارا من عقول متخلفا
اسمرعبرطيب وين غض البصر وين دينك اذا انت كل ماشفت امرأة جميلة فتنت بها هذا دليل انك تتعامل بشهوانيتك دون ان يردعك إيمانك والمفروض هذا المتمشيخ يعاقب بالسجن والجلد ويمنع من اعتلاء المنابر
شعوب يتوقف عندها الزمنفما بالك عند شعوب توقف عندها الزمن وتدحرج للخلف و توجهت العجله الى ٥٧٩ عام بالماضي 🤔
مثقفالحين ليش التعليقات لنفس الشخص وش يعني يزيد عدد القراء او ايش مافهمت يعلق ويرد ع نفسه والمعرفات عنده زي الرز ترونا صرنا نفهم واضحه قسم بالله واضحه المفروض يعني تخفو علينا شويه ياصحيفتنا الموقره
السدغانيهذا مجنون
كوسة محشيخمسون سنة حشوا فهكذا النتيجة!
مفقودفوطة الطبيبة تاج على راسه واطهر من لحيته
احمدعليه حكم بالسجن ويترك له المنبر ليخطب بالناس ؟
الله فوووقوالله الاختلاط مصيبه والله ان هذا الشيخ الغيور والله احنا بالمستشفيات نرى اختلاط وفتن
المسافرواذا مرضت زوجته والا بنته يروح يدور دكتوره تعالجهم. هذا عنده انفصام نفسي ويجب علاجه او عزله قبل ان يستشري مرضه.
مبروك عليكمهذا انتاجية تغطي يامرة فليش مستغربين 🤔
علي العمريلا. خير. في. اهل. المسجد. لو تم طرده. كان. افضل.
عدد التعليقات:8458
الحرمانما قالو سجنوه طلع وخطب بعد
فايز وقدان المالكيهههههههه
فايز وقدان المالكيايها الدولة . . السجن السجن لمثل هذا ومن بعده حكم يلجم فاه ويقطع دابره
فهيمالداعيه يقصد ***
تيس متيسيجب ايقافه ومحاكمته وايداعه شهار هو وكل من على شاكلته من مرضى العقول الفاسدة!
ضرب الفيوز !!شيء ما ؟؟؟؟ زاد الحمل عليه فضرب الفيوز
أسماءشكثر أبغض أهل اللحى متخلفين وهم أصل تخلفنا وتأخرنا شوفوا دول الجوار كيف سبقونا لأنهم كابتينهم ولا معطينهم فرصة يتنفسون أما عندنا تقديس
ضرب الفيوز !!لا يكون هالكلام على منبر من منابر جمعنا ؟!!!
علي العمريشكل. سجنه كان. في فندق. ٧. نجوم يتكلم. عن الابتعاث. وهو خير. جابه. وجه الخير الملك عبد الله. الله يرحمه هل. يريد. عذا ندرس. شبابنا. وقرآن. وحديث وبس. لا علوم غيره. وربي. قمته التخلف. ورجعيه.
ضرب الفيوز !!اذا القضية ليست مع القصبي (( بل مجتمع يراه في جاهلية وردة ))
عبد ربه منسور هاديمع ان ه بيني وبينه قرابه من بعيد لكن والله ان ودي الدوله تكلبشه وتسجنه حتى يحترم الناس وبلاش تنفير وتطفيش الحين لو مرضت زوجته واحتاجت طبيبه اذا مشى على كلامه راح تموت زوجته ماتلقى من يعالجها
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمحسبنا الله ونعم الوكيل
ضرب ***ضرب*
علي العمريما. اظن. هذا. يمثل. السنه. هذا. يمثل. *** كيف يُتهم. الناس. ويدعو عليهم. من. علي. المنبر اينا المؤسسه الدينيه. عنه
علي العمريوين. عايش. وباقي الي الان. يكفر. الناس. ويسب هل. عذا. من الدين. لا والله. هذا. هذا يمثل وجه. الدوله. السني. لا والله. هذا الشخص. عو من يدمر الدين والبلد. من سب الناس وتكفيرهم يجب طرده من الخطبه عاجل