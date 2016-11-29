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فيديو:بعد تكفيره ناصر القصبي ..”بن فروة” يشتم كل من يدخل السعوديات الجامعات أو يرسلهن للابتعاث

29 نوفمبر, 2016 , 22:54 م
فيديو:بعد تكفيره ناصر القصبي ..”بن فروة” يشتم كل من يدخل السعوديات الجامعات أو يرسلهن للابتعاث
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صحيفة المرصد: أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لخطيب مسجد يدعى سعيد بن فروه استياء رواد موقع “تويتر” الأشهر في السعودية وتحديدا على هاشتاغ الخليج العربي.

وظهر في الفيديو، خطيب المسجد وهو يسُب كل من يُدخل بناته كليات الطب والصيدلة أو يرسلهن للابتعاث.

وقال “بن فروة”، موجها حديثه إلى من يسمح لبناته بالاختلاط في الجامعة: “لابد من كلمة الحق وليغضب من يغضب، من يذهب ببناته إلى كليات الصيدلة والطب وأنت تعلم ذلك فأنت مجرم”.

وأكد بن فروة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن البنت في حال خروجها وذهابها إلى كليات الطب والصيدلة، فإنها يقينا ستجلس بجوار شاب، مضيفًا: ادعو الله مخلصا على من يفتن فتياتنا أسأل الله أن يشل الله أركانه، بحسب وصفه.

وأضاف: ليس العيب عليهم العيب عليك أنت، فدمائنا دون أعراضنا، لا أحد يفتح بابك ويأخذ بنتك، أنت من تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال، مضيفًا: يبدأ الشاب في وضع يده على شعر البنت، ويلبس لبسا قصيرا ويجلس بجوارها، متسائلاً: هل هذه هي الرجولة.

وتابع الخطيب: من المظاهر أيضا الابتعاث خارج البلاد، ليس لك عذر أن تذهب ببنتك إلى الخارج، أنا وأنتم كلنا فحول، كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة ألا نعشقها ونهواها؟.

واختتم حديثه بقوله: إلى كل من يرضى بأن تسافر بنته لتدرس في الخارج، أقول له يا بعيد كذبت، تأخذ أنت غرفة وتذهب هي إلى الجامعة بمفردها، وعن يمينها أمريكي وبريطاني، ما تستحي أختي وأختك وابنتي وابنتك وزوجتي زوجتك أن ترى رجلاً أجمل منك وتظن بأنه يوسف عليه السلام بجماله.

الجدير بالذكر أن سعيد بن فروة  سبق  له وأن شتم  وقذف وكفر الفنان ناصر القصبي ، مما أدى إلى أن رفع الأخيرة دعوى قضائية ضده وكسبها، وحكم على “بن فروة” بالسجن.



تعليقات ( 196 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 196
    30 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    ابو شقص

    كلام الشيخ في مكانه الله يطول بعمرة وكثر من امثاله ***
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  2. 195
    30 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    كاسرهم ****

    تاج راسي الشيخ ابن فروة قلت الحق فهذا ياسيدي لا يقلقك فيتعب صحتك فكلامك ماشي فلك مااردت ولاكن عند اهل الغيرة واهل الطهر والعفاف باالمقابل كلامك عند اهل الرذيلة سيف يقطع اعناقهم شيخي ربي يحفظك
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  3. 194
    30 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ***

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 193
    30 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    السنا بحاجه طبيبه بنت وطن تكشف على نسائنا اليس العلم نور والجهل ظلام ياشيخ؟؟ انت ولي امر اسرتك لاترضى وانا ولي امر اسرتي لا ارضى لكن فيه ولي امر فتاة يرضى ان تكون طبيبه انت ماعلاقتك وعلاقتي به هو حر
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  5. 192
    30 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    وشك وشك

    كلام انسان غيور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 191
    30 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    الى كل مؤيد لهذا

    نعم هناك في تجاوزات ولاكن النصح مايكون كذا بتجريح وتكفير الدين نصيحه . ايش خلى للنصيحه . هذا بيولع نار فتنه ماتنطفي. يجب على ولاة الامر عدم السماح لهم وردعهم والضرب بيد من حديد
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  7. 190
    30 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عند هولاء ومن على شاكلتهم٤ اشياء لاتتغير لو تتغير جبال السروات من مكانها ١- فطور كبده بعير وشربه ٢-غداء مندي ٣- عشاء تميس وفول ٤- المراءه ،،غيره ولا شي مجرد صارو عالة على الوطن رواتب وهجوم ونقد وتحريض
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  8. 189
    30 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    لا نريد مثل هذه المواضيع

    فهناك من يتلقط مثل تلك الالفاظ ويعتبرها أمام العالم قرائن بأننا تكفيريون والعياذ بالله .. فنرجوا الانتباه لمثل هذه القضايا التي تضرنا ولا تنفعنا
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  9. 188
    30 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    والقصبي من هو وكيف حال الوسط الفني وماهي بيئتها تحب اقلكم ولا تعرف
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  10. 187
    30 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    الى سعود وتعليق ١٧٧

    اتقوا الله انتم اصحاب فتنه . انتم بتساعدوا على نشوء فتنه او ايقاظها ....
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  11. 186
    30 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    زائر حاليا

    نعم كلامه صحيح صحيح الله يجزاكً خير وكثر من امثالك قال كلمة الحق والله أن في خَر الزمان تافه له قيمه في المجتمع
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  12. 185
    30 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    تركي جده

    الي ينتقد الشيخ ...لا غيرة فيه ابداً...النار ولا العار ...والي يهمل عاره انا ارى ان لا دم فيه...
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  13. 184
    30 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    الحجازي

    بعدين ترى لغتكم العربية تعلموها زين اللي كاتب ولاكن كذا واللي كاتب الي كذا حال ماهو طيب عموما اكثر المعارضين تحصله ماعنده اخت ولا ورع ولا هو وخوه خلف خلاف 600 بعدين مايرضى يجلس جنب بنت الا واحد يقفد..
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  14. 183
    30 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الشيخ الراقي مع دأوود الشريان يقول الدكتورات والجامعيات اذا راحن الجامعه يجر عليهن الجني بالزنا ،هذا تمهيد لكلام هذا الخطيب ،، اتجاه جديد لمحاربة المراءه بتعليمها واعادتنا للخلف الى قبل السماح للمراءه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  15. 182
    30 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    الحجازي

    في تعليق يقول ان النساء كانوا يعاجلون الصحابة شكله شايف عنهم فلم انت تتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم اولاقلوب لاتزيغ ثانيا يقاتلون لإعلاء كلمة لله ولنساء مكان خاص بهم والاقرب انهم كانوالتجهيز الطعام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 181
    30 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    162 اسير السيسي والله ما المتخلف غيرك تفكير جاهلي تريدون عصر الجواري والقيان والشهوات الشريفات بعيده عن شوارب البساس والله مافيه بلد عربي الا وهو مدكوك بالبلاوي دك دك للاخر مات الدين بقلوبكم السوداء
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  17. 180
    30 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    سعود

    الشيخ صادق وكثر الله من امثالك ؟ الله سبحانه اسقط عن المرأة الخروج للصلاة في المسجد والناس يرسلونها للاختلاط وبلاد الغرب الفاسده التي ليس لها دين او مذهب ولاهمهم غير افساد المسلمين
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  18. 179
    30 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    متى طلع من السجن

    وكيف يترك مثله على المنابر هذا مو كفو منابر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 178
    30 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    ابوناصر

    لم يحترم المتلّقي بأسلوبه الثوري والدعوة بالمعروف تحتاج اسلوب النصح بالحسنى التربية الاسلامية السليمة هي من تردع المؤمن عن المنكرات
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  20. 177
    30 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    كلامك صحيح ياشيخ الله يكثر من امثالك ؟ واي شخص يقبل بنته او اخته تجلس وتخالط الشباب وتذهب للابتعاث وحدها يكون ديوث ولاعنده دم ولاذرة نخوه ولا غيره على عرضه ؟
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  21. 176
    30 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    دخيلكمم ياولاة الأمر

    ياولاة الأمر اضربوا بيد من حديد على هاؤلاء . هاؤلاء لايفيد معهم شي مادام يشوفوا غيرهم مرتدين وكفره . وان لم توقفوهم فساتصبح فتنه
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  22. 175
    30 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ام مروان

    اقسم بالله انه صادق ماتت الغيره تشوف الرجال يمشي بالسوق واخواته معه ولابسات كتافي ضيق والنقاب واسع ماتت الرجوله
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  23. 174
    30 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ابوناصر

    لم يحترم المتلّقي بأسلوبه الثوري والدعوة بالمعروف تحتاج اسلوب النصح بالحسنى التربية الاسلامية السليمة هي من تردع المؤمن عن المنكرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 173
    30 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    روحو شوفو المستشفيات وش صاير فيها ...اقسم بالله العظيم أني كنت في مستشفى حكومي وكنت في غرفة الاشعه وكنت مصابه في حادث ...ماتسمع غير الضحك وقلة الحياء بين طالبات وطلاب الاشعه المطبقين
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  25. 172
    30 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل

    هذا وشبه شكله فوت يجب الضرب بيد من حديد على هاؤلاء السلفين والبعثات انشاء الله بيد مين غير ولي الأمر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 171
    30 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    زائر ابوفواز

    شيخ نادر لكن الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 170
    30 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    2017 سبحان الله وبحمده

    الى كل موظف (رجل ..*.......* )بالصحة ارفعو علية قضية قذف وشتم واتهام جرجروووووووة بالمحاكم لسى م تربى من بعد ناصر القصبي .. شكلة عجبة السجن 😂😂
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  28. 169
    30 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    متفرج بصمت

    خطيب مسجد ومستمر في هذا الوظيفه ..ومن هذا المنبر يتعرض لخلق الله ويسب ويقذف القاصي والداني .... لا حول ولا قوه الابالله
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  29. 168
    30 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    1Naser

    الشيخ لم يكفر احد .. وذكر بحرمة الاختلاط وانه يؤدي الى شر .. وتعليق رقم 150 وهو احد العاملين في المستشفيات اكد كلام الشيخ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 167
    30 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    عنده عقده من شكله المسكين

    ترى رجلاً أجمل منك وتظن بأنه يوسف عليه السلام بجماله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 166
    30 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    محمد96

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 165
    30 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    محمد96

    هذا الشيخ يحب الشباب زيه ينظر لناس بعين طبعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 164
    30 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    مشــعل

    ((لا أحد يفتح بابك ويأخذ بنتك، أنت من تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال )) ........ حتى الطلاب ويصفهم بالمخنثين ؟ أي دين هذا يدين به ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  34. 163
    30 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    مراقب

    الله يهديه ليته يعقل ويمسك لسانه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 162
    30 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    اسيرمصر

    توكوا ما شفتوا شي الى الأن.نبع الصحوة محافظ عليه اطمئنوا وسيستمر التخبط والصراع والتخلف في هذا العالم المتخلف الى الاف السنوات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 161
    30 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    ....

    معقوله باقين ما انقرضوا وصلنا 2017
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 160
    30 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    سعودي

    انا معه بنقطة الممرضين والصيادله في فترة التدريب والتوظيف يصيرون ناعمين ويسبسبون شعورهم والعطور تفوح منهم اكثر من النساء كل هذا تقربا للزميلات
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  38. 159
    30 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    ضرب الفيوز !!

    أظنه رفع الراية السوداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 158
    30 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    ضرب الفيوز !!

    عموما طويت صفحته بما نضح به فكره و نطق به لسانه ،،، إنا غدا لناظره لقريب .. فأنتظروا انا منتظرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 157
    30 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أماني - إيمان : تنخدع عاطفيّاً بسهولة ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 156
    30 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    مطر

    قاهرينه الحمر والجميلين والشقر الاجانب هههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 155
    30 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    كريم

    يقول انه فحل ويشتهي المرأه . هذا اعراء نفسه وفضحها وشهد عليها بالفسق والفجور . ويله من الله إذا لم يندم ويتب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  43. 154
    30 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    عزوزكو

    الأنثى بطبيعة الحال أنثى ضعيفة لاحول لها ولا قوة بكلمتين معسولة تجيب عاليها واطيها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  44. 153
    30 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ضرب الفيوز !!

    هل تسمح وزارة الصحة بوصف شبابها موظفي القطاع الصحي بما وصفهم به في قوله (( تجلسها بجوار شاب مخنث من أنصاف الرجال))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 152
    30 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    ضرب الفيوز !!

    يقول :: أنا وأنتم كلنا فحول، كلنا نشتهي؟ فشيله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 151
    30 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    كريم

    حرام المشلح عليه هذا ودك يلبس له خيشه ويتغطاء فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 150
    30 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    عزوزكو

    أقسم بالله أنا عملي مستشفى والله فضايح لكن خلي الطابق مستور
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  48. 149
    30 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    مستشارك

    كل سوف يحاسب اب ام اخ زوج وكل نفسا بما كسبت رهينه والله اننا برئين من كل شي ماعدا أنفسنا وبيوتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 148
    30 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ضرب الفيوز !!

    يصف شبابنا الموظفين في مستشفياتنا بما يلي :: أنت من تجلسها بجوار (( شاب مخنث )) من أنصاف الرجال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 147
    30 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    ضرب الفيوز !!

    يقول:: الابتعاث خارج البلاد، ليس لك عذر أن تذهب ببنتك إلى الخارج،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 146
    30 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    محمد

    في مجتمعنا الان الي يقول الحق نسميه تكفيري او متخلف وين غيرة الاسلام حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 145
    30 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    يازينها لا واعدتها وجتك اويلاه تكفون خلوهن يسوقن ويطلعن ونسوي علاقات معهن حتى هن يبن اخ لا حشرتها بزاويه وقمت تلعب فيهن مانقدر نتزوج مكلف الزمن هذا زمن خراب خلونا ندعثها ياحظ السواقين ليتني هندي
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  53. 144
    30 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    ضرب الفيوز !!

    يقول :: فدمائنا دون أعراضنا !!! ومن تعرض لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 143
    30 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    ضرب الفيوز !!

    مخاطبا مجتمعه :: ليس العيب عليهم العيب عليك أنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 142
    30 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    ....

    هذا كوكتيل .. تخلف وحسد وجهل وبحث عن الشهره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 141
    30 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    مخضرم

    مثل هذه الخطب كنا نسمعها في الثمانين الميلادية وفي التسعينات وشكل الخطيب هذا يستعطف ويدغدغ مشاعر البسطاء والجهلاء من المجتمع حتى يبني له قاعدة عريضة من قطيع الأتباع فينشروا اشرطته ليتكسب منها ماديا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  57. 140
    30 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ضرب الفيوز !!

    تابعوا المخالطين له من الشباب ستجدون لديهم خلاصة فكره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 139
    30 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    والله اني لاشفت زولها اني اخطط عليها واتمناها واشتهيها واحاول احتك فيها واحسد السواقين ياحظهم كل مافيني يتغير هي الفتنه بعينها اويلاه خلوهن يطلعن بس نصير مثل باقي الدول نمخمخ
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  59. 138
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سعيد : اسم يجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه بالتحديد بعد تجاوز ال35 عام من العمر .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 137
    30 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الاسلام ديني

    فلو ان كل من يريد الاصلاح سلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديثه واكتفى بذلك دون الدخول في تفاصيل وشدة في القول لكان ذلك انفع وابرأ للذمة وإن كان عن غيرة يتكلم إلا ان خير الهدي هدي محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 136
    30 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    ضرب الفيوز !!

    من مكنه من المنبر ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 135
    30 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    غورباتشوف

    هههههههه عجيب هذا اليافع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 134
    30 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    ....

    وين جماعته وين اهله يحجرون عليه فشلهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 133
    30 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    عزوزكو

    عداك العيب يابن فروة والله إنك صدقت فمن يسمح لعرضه وشرفة بأن تدرس او تتعلم في مكان مختلط فهو ديوث ما عنده غيرة وشرف .
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  65. 132
    30 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    صنداحي

    نعوذ بالله من طمس البصيرة وقلة الحياء. ماهذا المريض الذي تفكيره وحواسه الخمس قد اشرأبت بسوء الظن وتعود لسانه وقلبه على القذف والقذاء في أعراض المسلمين والمسلمات.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  66. 131
    30 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    والله ما حقرونا في كروزني الا من ها الاشكال قم بس قم يا متخلف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  67. 130
    30 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    مـ،ـاݛــے

    المجتمع فلت ياشيخ مابه طب هم يبون كذا م شفت رقص الجنادريه وانا اترحم ع الحياء والغيره عندك السواق متابعه الممثلات مدح الممثلين ياشيخ مجتمع بالظاهر اسلامي وشبابهم بالخارج ك همه شهواته اقر الفاتحه عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 129
    30 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    جنوبي

    سبحان الله صارت كلمة الحق غريبه في هذا الزمن ... كلامه كله صحيح ونصائحه في الصميم وجزاه الله خير الجزاء وليغضب من يغضب ... فيه مجالات غير الطب والتمريض وعندنا جامعات تغني عن الإبتعاث
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  69. 128
    30 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    الاسلام ديني

    ايضا حديث لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر إلا مع ذي محرم انظروا إلى هذا الاسلوب النبوي العظيم كيف ذكرها بخالقها وبإيمانها به وبيومه الآخر فبما انك بهذا الايمان الصادق فلا يحل لك فعل كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 127
    30 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    تفكيره جدا أحمق.وينظر للأمر من الجانب المظلم ياخي الناس مازال فيهم الخير والضمير الحي بناتنا واولادنا شوهتو سمعتهم وسمعة أنبل مهنه على وجه الأرض مهنة ملائكة الرحمه جبتوها للحضيض بنضرتكم وضنونكم السيئه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  71. 126
    30 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    م/

    بيض الله وجهك ياشيخ ومن يعارض كلامك هذا فعليه ان يروح يحلل ذكر ام انثى لا الشيخ كلامه في الصميم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  72. 125
    30 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    متابع مشاركات

    أبو فروه كلامك هادف وواقعي
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  73. 124
    30 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    راكاااان

    حسب خبرتي في الحياه المتواضعه ان هذا المخلوق لو نقعوا راسه في خل اسود وزيت فرامل من اجل يزيح الصدى من رئسه والله لن يزيحه ( هذا علاجه الحاير ) الين يفطس وضعه وكلامه يدل على انه مافيه رجى
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  74. 123
    30 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    كازمر

    بعد 10سنوات القاك بmbc تفكيرك غير..تعبنا من نوعيتك يابن فروه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  75. 122
    30 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    متابع مشاركات

    ريما Rima وقلم الحقيقه وجنوبية..وفريدة شوقي وتوووت معرفات مختلفه والشخص واحد .. يعني مكشوف اسلوبك فلا تبربر كثير
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  76. 121
    30 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    يالطيف

    الان الي هاجمو الشيخ هل فضلتهم العلمانيين والبراليين على الشيخ كلامة في غيرة ولم يط ق الى لوضع مجتمعي نحن مشاهدة انكان مستشفيات او اسواق وبعض المبتعثات رفضن العودة وشاهدناهم على السوشيا ميديا لايجهلكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 120
    30 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    المخلص ل دينه

    أتوقع يقصد وضع حد للاختلاط بين الجنسين )وبعدين عادي لو يكشف على النساء رجل عند الضروره حلت المحرمات )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 119
    30 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ضرب الفيوز !!

    تجاوز الحد من طاقة التحمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 118
    30 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    مـ،ـاݛــے

    شف كيف الردود مافيها ريحه الادب والنقاش ياشيخ تنصح ناس مخلين اهلهم يرقصون بالجنادريه مع الرجال ومخلين السواق مسؤل عنهم تنصح ناس نسبه الطلاق عندهم 600 حاله يومي تنصح من يذهب لكل دوله للفسق ويصور وينشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  80. 117
    30 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    راكاااان

    الرجل منتهي الحقوه برقعة تيوبلس حراريه ،،، في تيه تلقفها تاك ،، انه جايك صميل بين عيونك الين تنحول عيونك بس اصبر لاتستعجل رزقك يابو فروه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  81. 116
    30 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    ابو بشت

    انا كنت اعمل في المجال الطبي وللامانه انه من المستحيل ان لانختلط مع البنات ونمازحهم ونلهو قليلا ونتجاذب اطراف الحديث الظريف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  82. 115
    30 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    ربي الله ونبيي ومحمد وإمامي علي

    داعش داعش داعش هؤلاء هم والله هم والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 114
    30 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    ضرب الفيوز !!

    104 شبه منحرف أبو فروه ؟ نبات يؤكل إذا وضعته في النار تسمع له انفجار عند الاستواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 113
    29 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    ضرب الفيوز !!

    لقد حدد المسار ؟!! لا أظن أنه ترك لنفسه خط رجعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 112
    29 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    عبدالله بن محمد

    الله يخلف عليك عقلك انت وين وبنو ادم. وين من يسمع كلامك يصور ان الانسان حيوان وبدون عقل تبا لك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  86. 111
    29 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ذو الفقار

    متشدد متهور .....نطالب مقام وزارة الداخلية مناصحته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 110
    29 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ضرب الفيوز !!

    سيكون له شأن إن ترك في شأنه ؟!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  88. 109
    29 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    الاسلام ديني

    لمن اراد ان يغيير منكر فليس هناك تعبير او اسلوب اجمل واوصل لقلوب الناس من الهدي النبوي وتأملوا حديث لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فيه إشارة لطيفة ان السوء يأتي من قبل الشيطان وليس منهما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 108
    29 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    ضرب الفيوز !!

    الامر فيه ريبه ؟ يا خوفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 107
    29 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    شبه منحرف

    أبو فروه. ....... خؤوووووف يعني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 106
    29 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    سياار بدون شك ان الاختلاط بالمستشفيات معضلة لا بد لها من حل عاجل من ولاة امرنا حفظهم الله .. وكذلك ابتعاث النساء للخارج ليس له داعي الا بسبب ضروري جدا جدا وبضوابط الشرع - صدقت ثم صدقت
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  92. 105
    29 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    صدق ابن فروه بس لاحياة لمن تنادي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  93. 104
    29 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    ضرب الفيوز !!

    آن للقصبي أن يمد رجليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  94. 103
    29 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    ضرب الفيوز !!

    الرجال بايعها بايعها !! ياخوفي انه (( بايع ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  95. 102
    29 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    لا تستغرب

    يا شباب وين الاحترام والتقدير لأهل العلم عيب هذي الألفاظ تستخدمونها على الشيوخ هذي ألفاظ شوارع الرجال قال رأيه ولا لازم يجي تفصيل على مزاجكم كله هذا على شان الفله روحو برا وخربوها والله حسيبكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  96. 101
    29 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    ضرب الفيوز !!

    ضغط ما !! ولد انفجار فكري داخلي مكبوت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 100
    29 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    مسمار

    لااا عاااد هذا مزقها شر ممزق هههههه يعني مصخها حيييل فالمسجد له حرمه عن مثل هاالاوصاف وهالكلمات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  98. 99
    29 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    أبو أسامة

    إذا كان لديه خادمة في بيته فلا يؤخذ بكلامه بسبب أن وجود الخادمة الأجنبية أو السائق حرام حرام حرام لأن فيه خلوه ، وخلوكم من الهرج والمرج ، آما تحريم التعليم فهو مرض قد يكون مصاب به أو وسوسه والحمد لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 98
    29 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    ليش لا١

    اذا نظرتك الى المره هكذا مجرد سبب للاثاره فهو العيب من مخك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 97
    29 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    ضرب الفيوز !!

    شيء ماءءءءءءء !! أفقده صوابه وأخرج مكنونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 96
    29 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    لا تستغرب

    الشيخ قال الحق وان كان خانه الأسلوب من شدة الغضب
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  102. 95
    29 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    خلاص عط كل بنت خمس الاف شهرياَ وبتجلس بالبيت ..شرايك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  103. 94
    29 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    ضرب الفيوز !!

    ضرب الفيوز !! فضرب شوط !! يا ساتر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 93
    29 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    ام عبدالرحمن

    من الي طلعه من السجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 92
    29 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    اللي داخل بمعرف ريما هو قلم الخنبقه واقسم بالله على ذلك ولا تسئلوني كيف عرفت !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 91
    29 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    ابن الوطن

    اذ جات زوجتك تولد من يقوم بتوليدها الله يعز الدين عن هاذي الاشكال
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  107. 90
    29 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    سياار

    بدون شك ان الاختلاط بالمستشفيات معضلة لا بد لها من حل عاجل من ولاة امرنا حفظهم الله .. وكذلك ابتعاث النساء للخارج ليس له داعي الا بسبب ضروري جدا جدا وبضوابط الشرع .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  108. 89
    29 نوفمبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:15874

    قلم الحقيقه

    حتى الدواعش الارهابيين من فوق منابرهم في العراق وسوريا لم يتحدثو ويلامسو أو يقتربو بما تحدث به هذا العقور الارهابي.السكوت عنه جريمة لاتغتفر ولابد أن يقبض عليه ويودع السجن والشمس عليه لم تشرق.
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  109. 88
    29 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    من حائل

    جزاه الله خير والقابض على دينه في اخر الزمان كالقابض ع جمره ! الله يكثر من أمثاله
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  110. 87
    29 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    خادم الحرمين هو من اطلق برنامج الابتعاث للجنسين ..يجب القبض على هذا المتمشيخ ﻹنه يخالف ولاة الامر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  111. 86
    29 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    وهابي سابق

    الحل الوحيد لهذه الاساءات للدين في **فقط وهي قادرة على الانتصار لديننا من هذه الاشكال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  112. 85
    29 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    وهابي سابق

    الحل الوحيد لهذه الاساءات للدين في يد وزارة الداخلية فقط وهي قادرة على الانتصار لديننا من هذه الاشكال .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  113. 84
    29 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    فعﻵ اصحاب اللخاء يركزون على المرأه فقط ..ولا يتكلمون عن الرشاوي وقاضي الجن
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  114. 83
    29 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    المسافر

    الصحابيات كن يعالجن ويداوين الجرحى في ارض المعارك. لم يقل الصحابه وقتها ان ازواجهن او اباءهن ***!!! سوف يأتي شخص ويقول اين نحن من الصحابه و و. الدين اتى لكي يطبق في كل زمان،يانقبله كله او نتركه كله
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  115. 82
    29 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    وهابي سابق

    لهذا كانت العلمانية هي الحل حتى نحفظ ديننا من ابتذال المرضى النفسيين والدواعش .
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  116. 81
    29 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    يتكلم وهو ساد خشمه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  117. 80
    29 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:14051

    برق الحرم

    ((((( اسمعوا واطيعوا ...... ولاة الامر او اللي في المنابر حدد منزل الله واضح في ذلك ))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  118. 79
    29 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    فريدة شوقي

    يعني المبتعثه بيجلس جنبها واحد يحط يده على شعرها ههههه وشذا المنطق المريض اللي قذفت فيه شباب المسلمين وخليتهم عديمي التربية وقذفت اهاليهم الظاهر هذا فيه علل نفسيه وضروري يتعالج من الاوهام والضنون
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  119. 78
    29 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    استغفر الله

    حسبي الله عليك وكل وسخ يايبدك يازائر صريح لو انك حررر مه كان ماقلت كذا لاكن مالومك في مجتمع ذكوري سااشباه الرجال انت والي مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  120. 77
    29 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    ابو رياض

    طغت الظنون عليك أيها المتشيخ فظننت ان كل طالبات الطب دون شرف وكرامة .. بينما التحقن بهذا المجال الصعب والشاق .. ليمتهن هذه المهنة الشريفة فالوطن بحاجة ماسة لطبيبات يزاولن الطب في كل تخصصاته ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  121. 76
    29 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    جنوبية..🌻🌻

    رحمة زوجتك وبناتك الله يعينهم عليك نفسية متهور ومايوزن كلامه تكلم عن نفسك مالك بالرجال الباقي الي يتعامل معا بنات الناس مثل خواته الحمدلله زوجته مو جارتي كان جاني الضغط والسكر
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  122. 75
    29 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    👙🔥ريما Rima👙🔥

    يجب القبض على هذا المتزمت والسجن المؤبد له..التشدد البغيض لانريده وهذه الاشكال هي من رجعتنا للخلف والقرون الوسطى
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  123. 74
    29 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    ابو رياض

    طغت الظنون عليك أيها المتشيخ فظننت ان كل طالبات الطب دون شرف وكرامة .. بينما التحقن بهذا المجال الصعب والشاق .. ليمتهن هذه المهنة الشريفة فالوطن بحاجة ماسة لطبيبات يزاولن الطب في كل تخصصاته ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  124. 73
    29 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    نواف الزهراني

    ت 53///بارك الله فيك وكثر من امثاالك الله لايبلانا بمثل ماابتلو به من الشك والتشدد نحمدالله على الوسطيه واعوذ بالله من الغلو يجب ان يمنع من القاء الخطب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  125. 72
    29 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    اسمعوا واطيعوا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  126. 71
    29 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    الطائر الازرقdz

    انها الحقيقة التي يتعامى عنها الليبراليون ومن والاهم ومن فتنته حضارة العري والاختلاط و الانحطاط بارك الله فيك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  127. 70
    29 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    AMS.f

    لمذا لايتكم المشايخ الان الا عن المرءأة . وكان الاسلام لم ياتي الا من اجل حجاب المرءة اين اصحاب اللحاء عن الكلام عن الرشوة والفساد الادري والماي وغض البصر .والقتل العمد الذي اصبح تفاخر هذة الايام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  128. 69
    29 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:14051

    برق الحرم

    ((((((( طيب واللي يرسلهم ..... لمناطق النزاعات؟؟؟؟))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  129. 68
    29 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    زائر صريح

    كلامه صحيح
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  130. 67
    29 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    داعسي نتن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  131. 66
    29 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    معلم متقاعد

    هذا الشاب خطير جدا جدا وما يظهر هنا من أقواله ليس سوى جبل الجليد للفكر الذي يحمله وإن لم يكن فكرا غريبا علينا ولا مستوردا كما يردد البعض .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  132. 65
    29 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    علي

    عفت آلعرب وبـ آلحييل | حبيتهہ 'ء' !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  133. 64
    29 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    يالطيف

    حسب مفهمت الشيخ لايمانع بدراسة الطب هو يقصد انه لابد الي يدربهم ويعلمهم نساء ويفصل الشباب عن الفتيات حسب كلامه انه في اختلاط بغيض اثناء التدريب وبعد التخرج هذا لي فهمته من الشيخ
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  134. 63
    29 نوفمبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:14051

    برق الحرم

    ((((((( جلسوه مع الشيخ أحمد ......يقنعه )))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  135. 62
    29 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    زائر

    اس كلام قرقركثير مخ مافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  136. 61
    29 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    ابو رياض

    وكذلك بقية الاقسام من باطنة وأسنان وجلدية وعيون الا تمرض زوجتك وابنتك هل تريد ان يكشف عليها الرجال ام تريد انثى مثلها تقوم بهذا الدور كيف ذلك وأنت تحرم دخول الاناث عالم الطب أيها الاحمق .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  137. 60
    29 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    توووت

    شيخ احمق تفكيرك دائم جنسي والله لن نرتقي وهذي الاشكال موجوده في مجتمعنا متخلف احمق
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  138. 59
    29 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    D.R

    دوس يا شيخ ماعليك من الليلرالية والروافض
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  139. 58
    29 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    معتدل

    قد يكون بالغ وخانه التعبير ...لكن لاشك هناك تساهل من الناس في أمور بناتهم والأمر ملاحظ ...خاصة في المستشفيات وكذلك لدى المبتعاث..وذلك عند بعضهن
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  140. 57
    29 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    ابو رياض

    وكذلك بقية الاقسام من باطنة وأسنان وجلدية وعيون الا تمرض زوجتك وابنتك هل تريد ان يكشف عليها الرجال ام تريد انثى مثلها تقوم بهذا الدور كيف ذلك وأنت تحرم دخول الاناث عالم الطب أيها الاحمق .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  141. 56
    29 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    هذا شغل الدواعش التكفير والتطرف وهذا المدعو منهم يجب حظره من المنابر وكفى
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  142. 55
    29 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    بارك الله فيك يا شيخ يا غيور على نساء المسلمين - نعم كلنا فحول نعشق الجمال النسواني - وهناك ذئاب متوحشة تصيد كل نعجة تسرح لحالها بدون راعي - الله يهدي الجميع.
    لا يعجبني(8) اعجبني(8)
  143. 54
    29 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    للقضاء على داعش يجب أولاً التخلص من هؤلاء المنافقون !
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  144. 53
    29 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    المسافر

    هل بن فروه يسمح لدكتور ان يكشف على زوجته؟ اذا وافق فهو حسب تفكيره "ديوث". واذا قال لا فكلما مرضت زوجتي اخذها الى دكتوره، فهنا اسأل: كيف يسمح لها ان تذهب وتعالج في مكان مختلط؟؟ عجيب امر هذا الفروه!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  145. 52
    29 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    معلم متقاعد

    كان البعض يظن أن التطرف في انحدار وتلاشي ولكن الواقع يشي أن التطرف في تزاد وتمدد وليس مستغربا فجيل الصحوة المشؤومة اليوم هو الأب والأم بل وهم المسيطرون على مفاصل المجتمع وإلا كيف يسمح لهذا بالوعظ ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  146. 51
    29 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    زينب...ت 10

    علي بن أبي طالب والحسن والحسين. .كانوا ذو لحى ..هل تكرهينهم ؟ ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  147. 50
    29 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    عموري

    شيخ متخلف يجب ان يوقف عند حده
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  148. 49
    29 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    علي العمري

    هذا. انتاج. كتبنا. الدينيه. والله. شي. يضحك. امه. محمد. علينا. من. هذا النهج. وتكفير نرضرته ال النسا. شهونيه. ويحسب. كل الناس. مثله.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  149. 48
    29 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ابو رياض

    لنفترض جدلا وأخذنا برأيك من يعالج ابنتي وابنتك وزوجتي وزوجتك في اقسام النساء والولادة زوجتك الان عندما تحمل من بتابع حملها ويقوم بتوليدها اذا أنت لاتريد لبناتنا أن يلتحقوا بكليات الطب
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  150. 47
    29 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    يالطيف

    التعليق فل يعلق اهل الاختصاص احترم شيوخنا وهم اهل العقد والرب فهذا كلام لانستطيع نعلق عليه فيه مشايخ اهم اعلم....
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  151. 46
    29 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ابو محمد السيد

    هذا ليس الا شخص مريض يجب على المسئولين معالجته لكي لا ينجرف الشباب خلفه - تعدى على ولي الأمر وعلى هيئة كبار العلماء وعلى فضيلة المفتي - من أنت حتى تقذف وتشتم عباد الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  152. 45
    29 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    خبزٍ خبزتية

    وهكذا فكر انتجتية
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  153. 44
    29 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    زائرا

    لازم يحاسب الشخص الدي وضعه في هدا المنبر عاجلا والشره على ا لجماعه اللي جالسين يستمعون له وهو يسبهم ويقدفهم
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  154. 43
    29 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    إبراهيم القصادي

    صدق القول يا شيخ الله يوفقك
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  155. 42
    29 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    توووت

    الغريبه ان هذا الاحمق يعتقد انه رجال وانه يدافع عن الدين طيب لو زوجتك مرضت او ستلد هل ترضى يا احمق ان يكشف عليها رجل والله انت غبي واحمق لكن الشره ماهي عليك على اللي مخليك في المنبر يا احمق
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  156. 41
    29 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    منى ~

    مالك شغل فينا يابو طويعه عليك بأهلك وبس ، والله حاله هالأشكال المتخلفه من وين تطلع من وين تجي مدري مصخوها وصرنا أضحوكه للعالم بسبتهم وجع
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  157. 40
    29 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    أبو عبد الله

    مشكلتنا وثقافتنا وديدننا هو الجنس .. حتى واجهات بيوتنا تكثر فيها ( االأقواس والدوائر ) لما لها من شبه بالمؤخرة .
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  158. 39
    29 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    علي العمري

    صوره. مع. التحيه. لكل. مواطن. شريف. هذا. المتخلف. يشكك في المجمتع. السعوديه. ويرد ان. يكون. المجتمع. متخلف. مثله. الي. هذي. الأشكال لا يتم ايقافه. الي. متي. لا. ترقب. خطب. الجمعه. من الدخليه.
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  159. 38
    29 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    ليش مستغربين

    مو يطاردون الناس بالشارع وكل شي حرام فنتج هالفكر ممن يصدقهم لانهم دايم ينتظرون فتوى ليعرفوا كيف يعيشوا فغير كذا كل شي حرام ولا يجوز ومكروه وبدعه ومن هالسوالف ماغيرها و هكذا هي النايجة للفشل الاجتماعي!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  160. 37
    29 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    الله فوووق

    الله يكثر من امثالك ي شيخ وحسبي الله ع اللبراليين والعلمانيين قليلين الغيره
    لا يعجبني(15) اعجبني(5)
  161. 36
    29 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    المؤمن عندك؟ قال: يا محمد من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي(4). ... النهي عن إحصاء عثرات المؤمن لتعييره بها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  162. 35
    29 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    معلم متقاعد

    هذا تلاميذ شيوخنا وفكرنا وهو بضاعتنا ردت إلينا . هو ضحية فكر نشأ عليه وتشربه مجبرا غير مختارا وتبناه وأصبح من منظريه ولايد له من ذلك لكسب الشهرة والتعبير عن قناعاته هو ضحية فكر كمن فجروا في شوارعنا
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  163. 34
    29 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الحربي

    كلام لاجدال فيه صدق والله والساكت عن الحق شيطان اخرس اذ احنا شفنا في اليوتيوب فما خفي اكيد أعظم بارك الله فيك ونفع المسلمين منك ورفع شأنك
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  164. 33
    29 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    ذا شيخ

    سكنانا وكل شئي عنده حراما وجمهورهوا كثارا من عقول متخلفا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  165. 32
    29 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    اسمرعبر

    طيب وين غض البصر وين دينك اذا انت كل ماشفت امرأة جميلة فتنت بها هذا دليل انك تتعامل بشهوانيتك دون ان يردعك إيمانك والمفروض هذا المتمشيخ يعاقب بالسجن والجلد ويمنع من اعتلاء المنابر
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  166. 31
    29 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    شعوب يتوقف عندها الزمن

    فما بالك عند شعوب توقف عندها الزمن وتدحرج للخلف و توجهت العجله الى ٥٧٩ عام بالماضي 🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  167. 30
    29 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    مثقف

    الحين ليش التعليقات لنفس الشخص وش يعني يزيد عدد القراء او ايش مافهمت يعلق ويرد ع نفسه والمعرفات عنده زي الرز ترونا صرنا نفهم واضحه قسم بالله واضحه المفروض يعني تخفو علينا شويه ياصحيفتنا الموقره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  168. 29
    29 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    السدغاني

    هذا مجنون
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  169. 28
    29 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    ياشيخ المرأة الشريفه ستظل شريفه لو وضعتها وسط مليون رجل ثق في نفسك ونظف عقلك وسترتاح الى الابد
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  170. 27
    29 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    كوسة محشي

    خمسون سنة حشوا فهكذا النتيجة!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  171. 26
    29 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    مفقود

    فوطة الطبيبة تاج على راسه واطهر من لحيته
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  172. 25
    29 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    كلمة الحق : وهى كلمة الحق في مواقف الرجال ، ففيها منافحة عن القرآن ، ومحافظة على أعراض المسلمين ... والإلحاد ، وفيها محاربة النفاق والمجاملات الكاذبة ، مع أبحاث نفيسة في العقيدة والحديث والفقه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  173. 24
    29 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    احمد

    عليه حكم بالسجن ويترك له المنبر ليخطب بالناس ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  174. 23
    29 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    الله فوووق

    والله الاختلاط مصيبه والله ان هذا الشيخ الغيور والله احنا بالمستشفيات نرى اختلاط وفتن
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  175. 22
    29 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    الشرهة ما هي عليك الشرهة على اللي خلاك تطلع على المنبر
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  176. 21
    29 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    المسافر

    واذا مرضت زوجته والا بنته يروح يدور دكتوره تعالجهم. هذا عنده انفصام نفسي ويجب علاجه او عزله قبل ان يستشري مرضه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  177. 20
    29 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    مبروك عليكم

    هذا انتاجية تغطي يامرة فليش مستغربين 🤔
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  178. 19
    29 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  179. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    علي العمري

    لا. خير. في. اهل. المسجد. لو تم طرده. كان. افضل.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  180. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:8458

    الحرمان

    ما قالو سجنوه طلع وخطب بعد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  181. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    فايز وقدان المالكي

    هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  182. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    فايز وقدان المالكي

    ايها الدولة . . السجن السجن لمثل هذا ومن بعده حكم يلجم فاه ويقطع دابره
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  183. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    فهيم

    الداعيه يقصد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  184. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    سجد الساجد المنتصب في لغة طيء قال الأزهري ولا يحفظ لغير الليث ابن سيده سجد يسجد سجودا وضع جبهته بالأرض وقوم سجد وسجود
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  185. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    تيس متيس

    يجب ايقافه ومحاكمته وايداعه شهار هو وكل من على شاكلته من مرضى العقول الفاسدة!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  186. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    ضرب الفيوز !!

    شيء ما ؟؟؟؟ زاد الحمل عليه فضرب الفيوز
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  187. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    أسماء

    شكثر أبغض أهل اللحى متخلفين وهم أصل تخلفنا وتأخرنا شوفوا دول الجوار كيف سبقونا لأنهم كابتينهم ولا معطينهم فرصة يتنفسون أما عندنا تقديس
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  188. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    ضرب الفيوز !!

    لا يكون هالكلام على منبر من منابر جمعنا ؟!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  189. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    علي العمري

    شكل. سجنه كان. في فندق. ٧. نجوم يتكلم. عن الابتعاث. وهو خير. جابه. وجه الخير الملك عبد الله. الله يرحمه هل. يريد. عذا ندرس. شبابنا. وقرآن. وحديث وبس. لا علوم غيره. وربي. قمته التخلف. ورجعيه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  190. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    هذا هو اليوم التي تلد الأمه ربتها الذي أخبرن عنه الرسول الكريم محمد عليه أفضل الله والسلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  191. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    ضرب الفيوز !!

    اذا القضية ليست مع القصبي (( بل مجتمع يراه في جاهلية وردة ))
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  192. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    عبد ربه منسور هادي

    مع ان ه بيني وبينه قرابه من بعيد لكن والله ان ودي الدوله تكلبشه وتسجنه حتى يحترم الناس وبلاش تنفير وتطفيش الحين لو مرضت زوجته واحتاجت طبيبه اذا مشى على كلامه راح تموت زوجته ماتلقى من يعالجها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  193. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  194. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    ضرب ***

    ضرب*
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  195. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    علي العمري

    ما. اظن. هذا. يمثل. السنه. هذا. يمثل. *** كيف يُتهم. الناس. ويدعو عليهم. من. علي. المنبر اينا المؤسسه الدينيه. عنه
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  196. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    علي العمري

    وين. عايش. وباقي الي الان. يكفر. الناس. ويسب هل. عذا. من الدين. لا والله. هذا. هذا يمثل وجه. الدوله. السني. لا والله. هذا الشخص. عو من يدمر الدين والبلد. من سب الناس وتكفيرهم يجب طرده من الخطبه عاجل
    لا يعجبني(6) اعجبني(9)

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