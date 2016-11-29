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للمرة الثانية.. انخفاض الاحتياطي النقدي للمملكة 100 مليار ريال !

29 نوفمبر, 2016 , 23:19 م
للمرة الثانية.. انخفاض الاحتياطي النقدي للمملكة 100 مليار ريال !
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صحيفة المرصد : واصل الاحتياطي النقدي للمملكة انخفاضه، وتراجع نحو 100 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي ليصبح إجمالي الاحتياطي 474.1 مليار ريال، وهي المرة الثانية التي يتراجع فيها الاحتياطي بهذا الشكل منذ 2015.

وطبقًا لتقرير أعدته “أرقام”، فإن الاحتياطي انخفض خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2016 إلى نحو 179.8 مليار ريال، كما أظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 45.9 مليار ريال بانخفاض 36.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2016، وفقا لصحيفة “الرياض”.

يذكر أن حساب الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.



تعليقات ( 38 )

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  1. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    حوالات العماله الوافده للخارج
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  2. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    دعبادي

    حلها في ناس كثير مانشال منهم بدلات ناس نقصت رواتبهم وناس لا وين العدل علي سبيل المثال المدرسين يداوم ساعتين ومانقص منهم شي نبي العدل لو خليتوها بالنسبه المئوية كان ازين
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  3. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    مدري وين تروح رسومنا ورسوم الوافدين وهي كثير جدا اضيف لها الزكاه والبترول الغاز الثروات الاخرى وما اكثرها الفوائض بالسنوات الماضيه والسيادي والارصده الخارجيه المواجهه بالجنوب قل مليار شهريا معقول جدا
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  4. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    محمد96

    طيب والتبرعان الي راحت قبل يومين برا ويش السالفه
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  5. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    زائر ابوفواز

    بأمن تشمت بي مصر والسيسي ترا الدنيا دواره
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  6. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    لا اله الا الله محمد رسول الله

    اللهم انا اليك نشكوا ضعفنا
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  7. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    ابو عبدالعزيز

    وتطلعونها من ظهر المواطن المسكين المغلوب على امره اللي كل راتبه اقصاد وساكن بالايجار ..عندكم التجار والامراء لازم يساعدون في ميزانية الدوله مو المواطن اللي عايش بالبركه
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  8. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    جبال سدير

    اركدو الله يصلحكم ماعليكم الا العافية البلد في ايد امينة والشيوخ ابخص انضرو لما يدور حولكم ومايخططة الاعداء لبلادنا المؤامرة كبيرة وقد اجتمع الاعداء والخونة مطاياء الغزاة فلنكن على قلب رجل واحد
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  9. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    الشريف

    تدرون ليش ،،،،خلاص بطلت أعلمكم ،،،
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  10. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    صبحي

    حرب اليمن استنزاف مهول الله يفكنا من شرهم.
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  11. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    هناك فرق

    لا يوجد ما يمنع أن تصرح الحكومة لماذا يتم سحب مئات المليارات من الاحتياطي البالغ عدة تريلونات إذا كان ذلك في مصلحة البلد، .. يبدو أن رؤية 2030 لها دور فمايحدث من قرارات حاسمة ستقود إلى النجاح أو الفشل
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  12. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    وينك يافالح ماتسمعنا خبر يسر الحال
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  13. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    حسن

    طيب توهم متبرعين لتونس ب. ٨٠٠. مليون دولار ؟؟
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  14. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    جالس افكر فكر هل عندنا **
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  15. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    وينك يافالح ماتفكر صح نبيع كثير ونخسر كثير ليه
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  16. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    هو حصل ايه الجنيه والريال هايبقو اصحاب
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  17. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    على السعوديين شد الحزام ماهو قادم اعظم
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  18. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    اذا انخفض اﻻحتياطي سينخفظ قيمة الريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ضربة مؤلمه لريال
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    2030 بركه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 18
    29 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    رحم الله فقيد الأمة

    نسئل الله أن يختار لنا الخيره. نسئل العلي القدير ان يلطف بعباده ويهيئ لنا من أمرنا رشدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 17
    29 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    مواطن

    شلتو البدلات اللي كانت فاكتنا من اقساط معقوله العلاوات ماوفرت شي لمخزون الدوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  23. 16
    29 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    سلامات وين تروح هالمليارات والمشاريع متوقفه والبدلات والعلاوات موقفه والتوظيف موقف والضرائب مرتفعه والنفط فوق 45 دولار وسندات بمليارات الدولارات يجب الحفاظ على الاحتياطي اقل شي اقل شي
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  24. 15
    29 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    قصيده ومقصاد

    يا عمر يا معمر &&& عمر الله شبابك &&& والنجوم والقمر &&& يلعبون عند بابك &&&
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  25. 14
    29 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    فاهم

    ت 8 انت **وانت صاحب التعليقات كلها وانت مغثه وانت تسال وترد وتجاوب ع نفسك وتسب وتمدح وتسوي كل شي ومعرفاتك كثيره وووالله انك مكشوف
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  26. 13
    29 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    النفط فوق 45 دولار وشالوا البدلات و وقفت المشاريع ومع هذا فيه انخفاض في الاحتياطي؟؟ عجبي
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  27. 12
    29 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    راكاااان

    529 نوفمبر, 44 اقول ياصالح اركد بيجرونك مع خشتك بعدين ونلقاك في زحل طال عمرك ،،،،،، والله ياخوفي من كثر السع نلقاه عند الأشارات يغني ،،، بطه يبطه شيلي الشنطه همهم هم ههههه ياخوفي كلنا
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  28. 11
    29 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    متقاعد

    انا خادم للملك ولولي عهده ولولي ولي عهده وللاسره الحاكمه افديهم كلهم بروحي تكفون ياسيدي عطوني بيت وسددو عني
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  29. 10
    29 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    جنوبية..🌻🌻

    قبل أسبوع كان في خبر يقول بعد شيل البدلات وفرو 57 مليار وراحت للصندوق الاحتياطي كأنهم يلمحو يبون يكملون المية الله يستر
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  30. 9
    29 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    راكاااان

    129 نوفمبر, 2 صالح منها هبه 3 مليار لتونس اليوم عجيب والله ،،،، صحصح ياصالح 100 مليون دولار يعني 375 مليون سعودي وليس 3 مليارات فجعتني قلت اليوم احجز وعلى تونس اطلب الجنسيه عشان اخذ نصيبي منها
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  31. 8
    29 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    قصيده ومقصاد

    يا عمريا معمر &&&& عمر الله شبابك &&&& والنجوم والقمر &&&& يلعبون عند بابك &&&&
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  32. 7
    29 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    44

    اقول ياصالح اركد بيجرونك مع خشتك بعدين ونلقاك في زحل طال عمرك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 6
    29 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    علي العمري

    بدون. تعليق. وبس. ايش نقول. علي. الحال. هذا. بعد. سنه. ما. فيه. ريال. ١٠٠. وين رحته شي موطبيعي
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  34. 5
    29 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    44

    اقول ياصالح اركد بيجرونك مع خشتك بعدين ونلقاك في زحل طال عمرك
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  35. 4
    29 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    تعليق مخالف
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  36. 3
    29 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    راكاااان

    لاحول ولاقوة الا بالله ضاعة فلوسك ياصابر !!
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  37. 2
    29 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    الزهراني

    الله يرحمك يابو متعب اقسم بالله اتعبنا موتك
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  38. 1
    29 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    صالح

    منها هبه 3 مليار لتونس اليوم عجيب والله
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