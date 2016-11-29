للمرة الثانية.. انخفاض الاحتياطي النقدي للمملكة 100 مليار ريال !

صحيفة المرصد : واصل الاحتياطي النقدي للمملكة انخفاضه، وتراجع نحو 100 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي ليصبح إجمالي الاحتياطي 474.1 مليار ريال، وهي المرة الثانية التي يتراجع فيها الاحتياطي بهذا الشكل منذ 2015.

وطبقًا لتقرير أعدته “أرقام”، فإن الاحتياطي انخفض خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2016 إلى نحو 179.8 مليار ريال، كما أظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 45.9 مليار ريال بانخفاض 36.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2016، وفقا لصحيفة “الرياض”.

يذكر أن حساب الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.