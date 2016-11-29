للمرة الثانية.. انخفاض الاحتياطي النقدي للمملكة 100 مليار ريال !

صحيفة المرصد : واصل الاحتياطي النقدي للمملكة انخفاضه، وتراجع نحو 100 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي ليصبح إجمالي الاحتياطي 474.1 مليار ريال، وهي المرة الثانية التي يتراجع فيها الاحتياطي بهذا الشكل منذ 2015.
وطبقًا لتقرير أعدته “أرقام”، فإن الاحتياطي انخفض خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2016 إلى نحو 179.8 مليار ريال، كما أظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 45.9 مليار ريال بانخفاض 36.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2016، وفقا لصحيفة “الرياض”.
يذكر أن حساب الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
تعليقات ( 38 )
دعباديحلها في ناس كثير مانشال منهم بدلات ناس نقصت رواتبهم وناس لا وين العدل علي سبيل المثال المدرسين يداوم ساعتين ومانقص منهم شي نبي العدل لو خليتوها بالنسبه المئوية كان ازين
محمد96طيب والتبرعان الي راحت قبل يومين برا ويش السالفه
زائر ابوفوازبأمن تشمت بي مصر والسيسي ترا الدنيا دواره
لا اله الا الله محمد رسول اللهاللهم انا اليك نشكوا ضعفنا
ابو عبدالعزيزوتطلعونها من ظهر المواطن المسكين المغلوب على امره اللي كل راتبه اقصاد وساكن بالايجار ..عندكم التجار والامراء لازم يساعدون في ميزانية الدوله مو المواطن اللي عايش بالبركه
جبال سديراركدو الله يصلحكم ماعليكم الا العافية البلد في ايد امينة والشيوخ ابخص انضرو لما يدور حولكم ومايخططة الاعداء لبلادنا المؤامرة كبيرة وقد اجتمع الاعداء والخونة مطاياء الغزاة فلنكن على قلب رجل واحد
الشريفتدرون ليش ،،،،خلاص بطلت أعلمكم ،،،
صبحيحرب اليمن استنزاف مهول الله يفكنا من شرهم.
هناك فرقلا يوجد ما يمنع أن تصرح الحكومة لماذا يتم سحب مئات المليارات من الاحتياطي البالغ عدة تريلونات إذا كان ذلك في مصلحة البلد، .. يبدو أن رؤية 2030 لها دور فمايحدث من قرارات حاسمة ستقود إلى النجاح أو الفشل
حسنطيب توهم متبرعين لتونس ب. ٨٠٠. مليون دولار ؟؟
رحم الله فقيد الأمةنسئل الله أن يختار لنا الخيره. نسئل العلي القدير ان يلطف بعباده ويهيئ لنا من أمرنا رشدا
مواطنشلتو البدلات اللي كانت فاكتنا من اقساط معقوله العلاوات ماوفرت شي لمخزون الدوله
قصيده ومقصاديا عمر يا معمر &&& عمر الله شبابك &&& والنجوم والقمر &&& يلعبون عند بابك &&&
فاهمت 8 انت **وانت صاحب التعليقات كلها وانت مغثه وانت تسال وترد وتجاوب ع نفسك وتسب وتمدح وتسوي كل شي ومعرفاتك كثيره وووالله انك مكشوف
راكاااان529 نوفمبر, 44 اقول ياصالح اركد بيجرونك مع خشتك بعدين ونلقاك في زحل طال عمرك ،،،،،، والله ياخوفي من كثر السع نلقاه عند الأشارات يغني ،،، بطه يبطه شيلي الشنطه همهم هم ههههه ياخوفي كلنا
متقاعدانا خادم للملك ولولي عهده ولولي ولي عهده وللاسره الحاكمه افديهم كلهم بروحي تكفون ياسيدي عطوني بيت وسددو عني
جنوبية..🌻🌻قبل أسبوع كان في خبر يقول بعد شيل البدلات وفرو 57 مليار وراحت للصندوق الاحتياطي كأنهم يلمحو يبون يكملون المية الله يستر
راكاااان129 نوفمبر, 2 صالح منها هبه 3 مليار لتونس اليوم عجيب والله ،،،، صحصح ياصالح 100 مليون دولار يعني 375 مليون سعودي وليس 3 مليارات فجعتني قلت اليوم احجز وعلى تونس اطلب الجنسيه عشان اخذ نصيبي منها
قصيده ومقصاديا عمريا معمر &&&& عمر الله شبابك &&&& والنجوم والقمر &&&& يلعبون عند بابك &&&&
44اقول ياصالح اركد بيجرونك مع خشتك بعدين ونلقاك في زحل طال عمرك
علي العمريبدون. تعليق. وبس. ايش نقول. علي. الحال. هذا. بعد. سنه. ما. فيه. ريال. ١٠٠. وين رحته شي موطبيعي
44اقول ياصالح اركد بيجرونك مع خشتك بعدين ونلقاك في زحل طال عمرك
راكاااانلاحول ولاقوة الا بالله ضاعة فلوسك ياصابر !!
الزهرانيالله يرحمك يابو متعب اقسم بالله اتعبنا موتك
صالحمنها هبه 3 مليار لتونس اليوم عجيب والله