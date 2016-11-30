تغريدة الوليد بن طلال عن قيادة المرأة تثير الجدل على مواقع التواصل – صور

صحيفة المرصد: أثارت تغريدة للأمير الوليد بن طلال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجدل ، وهي عن قضية قيادة المرأة الجدل ، حيث قال الوليد : “كفى نقاش.. حان وقت قيادة المرأة للسيارة”.
ثم كتب في تفاصيل التغريدة مخطوطة تفصيلية عن هذا الأمر فصلها في خمس جوانب سياسي، ديني، اقتصادي، اجتماعي، مالي ، وتحدث بأنه كما تجاوزنا أحداث أخرى كان يٌنظر لها في الماضي كما يٌنظر لقيادة المرأة حالياً، مثل تعليم الفتاة ثم خروجها للعمل لتصبح بعد ذلك جزء لا يتجزأ من حياة الجميع.
ثم ابتكر الأمير الوليد عدة ضوابط تساعد في تطبيق الأمر بنجاح وذكرها كالتالي:
– إلزام المرأة السائقة بحمل جهاز جوال ذكي لاستخدامه عند الحاجه.
– التأكد من معرفة السائقة بالخدمات الموجودة بالطريق في حال تعطلها.
– عدم السماح لها بالقيادة خارج المدينة.
– تقديم رخصه لها فقط للسيارات الصغيرة والخاصة.
– توفير فريق من جنديات المرور للتعامل مع المرأة في حال الحوادث وغيره.
وحصلت هذه التغريدة التي شملت بيان تفصيلي بحاجة المرأة للقيادة والضوابط التي تساعد على تطبيقها على تفاوت الأراء بين مؤيد ورافض لها.
كفى نقاش:
حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gs
Stop the debate:
Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BT
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 29, 2016
تعليقات ( 113 )
القضية بحاجة لاستفتاءفإذا كان أكثر من 80 في المئة من المواطنين يرفضون قيادة المرأة للسيارة وكذلك تبرج نسائهم، فلماذا لا نكون منطقيين ونتقبل النتجية مثلنا مثل الدول المتقدمة والديموقراطية التي دائما نريد أن نقلدها
مواطنهنشكر الامير الوليد على اهتمامه بمشاكل المرأه ونعم حـــــــان الـــــوقت لنقــــــود
nاذا الرجل لا يرغب أن اهله يسوقون سيارة لا يفرض رأيه هذا على باقي النساء.
زائرهالمسافات اصبحت بعيده لايوجد مدارس قرب المنازل ولا مستشفيات ولاسبرماركت ولا اي شيء قريب السياره اصبحت ضروريه الرجال في الاسترحات او في اداء الواجب اومتوفين المنزل يحتاج الي سياره السائق اصبح نقمه
معلماقترح لمن عندهم سواق يركب كاميرا في السيارة و جهاز تتبع للسير مع وضع ساتر خفيف في حال عدم الثقة في السواق ، كذلك بالنسبة لشركات سيارات الأجرة تطبق نفس الشيء إلزاما من الدولة .
حجازية بنت قبايلتعليق مخالف
اتعليق مخالف
السلطلنتعليق مخالف
مقترح يتعارض معالتوجهات الجديدة لتقليل الحوادث وتخفيف الازدحامات المرورية المهلكة وخفض معدلات التلوث .. فضلا أنه سيحفز على عدم استخدام المترو ومن ثم خسارته
زائراللن المراه تخرج الي العمل و الي المستشفي وتخرج الي قضاء احتياجات المنزل وحتياجاته الخاصه وذهب ابنايها الي المدرس كم يكلفه هذا اذا اخذة سايق من **
خبيرتعليق مخالف
سؤال أيها الأميروهل الأسر المحتاجة التي تستخدم المواصلات العامة لها القدرة على شراء وتحمل نفقات امتلاك وقيادة السيارة .. أم أن سموكم سيتكفل بتلك النفقات ومن ثم يصبح مقترحك صحيحا ونؤيدك عليه
تسوق ولا يوديها ويجيبها سائق اجنبييكون هناك ضوابط لهن واوقات محددة .
sosoنشكر الامير الوليد على اهتمامه بمشاكل المرأة وحرصه على طرح الحلول لها لأن المرأة نصف المجتمع فلا يجب منعها من ابسط حقوقها.
سيافة المرأه بضوابطهل البحرين مثلا تعاني من اي مشكله في سياقة المرأه هل النظام في البحرين افظل من نظامنا وهل الشعب في البحرين افظل وارقى من شعبنا عدم التصريح للمرأه با السياقه هو تنقيص من الشعب السعودي .مجرد رأي
تركي جدهرايك على حدود مكتبك طال عمرك ....ان كان ماتت الغيره عندك وعند من يوفقك رايك وتغريدك (انا اقول على الدنيا السلام)...والحمد لله ان قراراتك لايؤخذ بها ...
هل هذا وقتهامن عيوبنا القاتلة اننا لا نحسن اختيار طرح مواضيعنا الاجتماعية في وقتها المناسب ودائما نختارها في الوقت الخطأ
تسوق ولا يوديها ويجيبها سائق اجنبيمسالة وقت مثلما قال الامير نايف الله يرحمه . مسالة وقت ، واختيار اقل الأضرار على المجتمع . مسالة السواقين والله انها مصيبة ولكن أقلية وليست اكثرية
عدد التعليقات:14051
برق الحرم(((((( يقولون احترق له 12 مادري اا فتاة في أضنة ))))))
..وليه يعني عدم القيادة خارج المدينة ؟ وش بيفرق
عدد التعليقات:14051
برق الحرم((((((( عزيت اردوغان ...... ياطويل العمر )))))
مراقباستغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب .
عدد التعليقات:14051
برق الحرم(((((( رد قيادتنا الحكيمة ..... واضح جدا ...... النظام لايجيز قيادة النساء للسيارات على كل حال .... نعوذ بالله ان نمسي وفرشنا من حرير ونصبح وفرشنا من تراب ))))))
اسيرمصرتحية لك سموا الامير على هذا الرأي لكن الوضع أكبر مما تتخيل.هناك جماعات مسيطرة على مفاصل الامورويخرجون تلاميذ بالالاف سنويا ضد هذا الموضوع وغيرة فانسىوا الموضوع
↩🌟ريما Rima 🌟↩اصلا إذا ساقت السيارة راح تروح لكل مكان أي ضوابط وأيضا يمكن تروح منتصف الليل لمستشفى على سيارتها ويحدها أحد بالطريق وتتوقف ويعتدي عليها وأيضا إذا ماتوقفت يصير لها حادث بسببه اذا ماتوقفت
مـ،ـاݛــےمن المؤكد انها ماراح تقتصر ع السواقه وبيتبعها خطوات من الكشف للخروج بالجنز الضيق والتنوره لاحتكاكها بالشباب للدشره لخروجها المتكرر لمطالبه باختلاط الجنسين بالتعليم بتكثر المشاكل الاسريه ويزيد التفكك
زائر ابوفوازخذوها مني المراه سايقه سايقه والي في التعليقات يهابط ويستنكر ويشجب لوالاستنكر بي يسر سر العرب في قضيه فلسطين امرحو وكلو من التمر وقالو مالنا في ذا لأمر أكره شي عندي القط لاسوى نفسه اسد
راميياخي اسمحو لها بقيادة السيارة وفكونا من هالموضوع الي صجيتونا فيه .. والذي لايريد ان تقود زوجتة السيارة لايشتري لها سيارة وانتهينا الموضوع مافيه اجبار
↩🌟ريما Rima 🌟↩راح تزداد الحوادث بكثرة السيارات مواطنات ومقيمات غير سيارات المواطنين والمقيمين💔
صقر برقاسمو الامير انت من أسره حاكمه نحترمها ونقدرها. ***********
النبراسالحمد لله انك لست من اصحاب القرار
النبراسمافيه سواقه يعني مافيه سواقة
ابن بريدةقيادتها أفضل من ركوبها مع سائق
مـ،ـاݛــےوصلنا للزمن اللي نشوف فيه البنات بمحلات نايك واديداس والعيال بمحلات بودي شوب ومكياجي
قصيميحان وقت قيادة المرأة
بوليصة تأمينالتأمين شامل على المرأة والسيارة ، عزالله ساهر يفلس مع الحريم ان ساقن .
ابن الحجازتوقيت. جميييل جدا عشان تنسون حكاية التخفيضات والغش االلي حاصل فيها يالله تجادلوا. واحد مؤيد والثاني معارض. من جد والله انكم مساكين
ام ايلينواحنا مانبي نسوق انتهـى👋🏻
يلدرماتمنى بهذه المناسبة الغاء اشارات المرور وخطوط المسارات البيضاء لتحقيق معنى الاريحية والشارع الواحد قياسا على الوطن الواحد
أبو أسامةلماذا هذا الهجوم الشرس ، كل شخص له حرية التعبير وهذا رآييه ، فلا يحق لأحد إجبار أو فرض رآييه على الناس .
يلدرماهلا بك في شوارعنا ، هناك فراغ للسير عليه بعد الخطوط الصفراء وفوق الارصفة المنخفضة بامكانك استغلاله
راجي رحمة ربهصحيح أن المرأة تحتاس ساعات مين يوديها لكن مافي قياده المرأة خير لها ولا للبلد وخلينا نستفيد من غيرنا راح تجي مشاكل حنا في غنا عنها نتحمل ونصبر لكن قياده لا والف لا وبحول الله وقوته لن تقود السيارة 😌
هايبر بنده والتخفيضات الوهميهوش ذنب الاطفال من اكلو حلو او شربو عصير منتهي الصلاحيه وين الامانه
عزوزكوت 49 وانا بفتح مغسلة سيارات نسائية وكل شوية بنزل عروض وخصومات والرزق ع الله
تاجر سياراتركود بيع السيارات فلسنا يالوليد،
إلى ٤٨انت تخاف تجيك جلطه اذا شفتنا نسوق روح هاجر جبال تورا بورا يمدحونها لأمثالك
ابو سالمانا اتفق معه هذا اول شي مو حرام احنا شعوب نختلف علي كل شي مانتقبل اي شي جديد بعد فتره كلنا يكون عندنا عادي ياشعبنا الغاليه بس خلاص تعبنا من تفكيرنا المحدود غير متحضر الله يصلح حالنا يحفظنا يارب
زائرهحسبي الله ونعم الوكيل سيارتي مركونه عند الباب والسائق يستمتع فيها الله لا يوفق كل معارض والقرار قادم
السموانا عني بفتح بنشر علي الدائري 😂😂😂😂
إستشاري صحدائم فيه ناس عندما ترى البلد في أزمة يثيرون قيادة المرأة للسيارة وكأنهم يصطادون في الماء العكر .
إمرأهوالله إنك كفو 👍👏
مشاكل الزواج من اجنبيه يجيك ولد عاق**** بنت البلد الصالحه بنت العز
من اضاع الامانه لامانه له بنده غشمفروض يحاسب من يغش البلد والمواطنين بتخفيضات منتهي
مع نفسك انت ماتفرض علينا افكاركحنا بلد الحرمين ومنبع الاسلام وقبله المسلمين من انت حتى تفصل وتلبس الناس ماتريد اقول الخلا بس الخلا
السموانا عني بفتح بنشر علي الدائري 😂😂😂😂
ولد زايد****************
اسيراقوووول اصح ياهوه حنا شعب لانقبل مهما تكلمت وديننا لايرضى وحان الوقت انه بدري عليكم يصير الشي ذا ونحن قوم لاعزت لنا الا بالاسلام وسلامتك ونحن نررررفض مهما قررت وفكرت فليس على شعب كامل مع نفسك
بنده وفضايح الغش لاتغطى بقياده المراةمن غشنا ليس منا منتجاتكم منتهيه
جبال سديرالوليد اقتنع بحرمة الاختلاط حيث اورد فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم وحديث الرسول محمد صلى الله علية وسلم الذي يقول ما خلا رجل باامرأة الى كان الشيطان ثالثهما بكرة بيسرح الموظفات الي عندة ومضيفات طائرتة
بنده وفضايح الغش لاتغطى بقياده المراةقياده المراة يقرها المجتمع وليس انت وامثالك ياسمو الامير
هناك فرقأين طرح القضايا الرئيسية التي تهم الشعب السعودي بمحاربة فساد الوزارات وتحقيق العدالة وحل مشاكل التعليم والبطالة والاسكان والجريمة والمحسوبية وسرقة المال العام .. هل من رجل رشيد يحافظ على السفينة؟
رثاء حلبالهمُّ حلَّ ودمعُ العين مُنسَكِبُ على ديَارٍ بِها النّيـــرانُ تلتهِبُ بِها يُبادُ على اﻷشــهَادِ إخوتُنا بلا حياءٍ لكِ الرّحـمنُ يَا حَلبُ
لماذا للبراليه يريدون قياده المراةحبه حبه حتى يطالبون بنوادي ليليه وبارات
ام يوسفاعوذ بالله استحي أسوق امام الرجال
سببهذا يبي يغطي بالتغريدة على فظيحة التخفيضات في بندة انكشفت اللعبة دور غيرهااااااااا
عزوزكوأفا ياذا العلم ماهقيت إن البراقع يفتتني ناعسات بالسيارات
بلاش تخفيضات منتهيه الصلاحيهاقول بلا غش غشيتونا بالتخفيضات وتبون تغشون بناتنا بالفساد
فيصلالهمُّ حلَّ ودمعُ العين مُنسَكِبُ على ديَارٍ بِها النّيـــرانُ تلتهِبُ بِها يُبادُ على اﻷشــهَادِ إخوتُنا بلا حياءٍ لكِ الرّحـمنُ يَا حَلبُ
بلاش تخفيضات منتهيه الصلاحيهاخبار تخفيضات بنده منتهي الصلاحيه
ام الجورياعارض قيادة المرأه السياره احنا نخاف ف بيوتنا لاننا نساء دوب بنروح **
اسدحنا الوقت اهم شي لاينتبه لك سلمان الحزم عموما يالوليد هذا الراي يعود للمواطنين ودام حنا شعب محافظ وتربينا على الدين الاسلامي فلا مكان للبراليين المطالبين بالقياده امس الشورى وغالبيتهم بنو علمان.تبطون
ماشفنا احد يطالب بتعيين الجامعياتهمهم تسوق المراة ولاهمهم توظيفها
ابوفيصلقياده المره شي ضروري خاصه مع الازمه الماليه التي تمر بها اغلب الاسر وينفقون رواتب على السواقيين ومظر لحظار سواق لابد ان تقود المره سياره بنظام معين اتفق معك ياصاحب السمو الامير الوليد بن طلال
لماذا لاتطالب بتوظيف المراة العاطله ياسمو الاميرلماذا تحرم المراة من ارض وقرض لماذا تحرم ربه البيت من راتب لماذا تحرم المراة من التعيين والتوظيف
أخو نورةأقول مات الأمير نايف رحمه لو أنه حي ما كان قلت هالكلام طال عمرك
لماذا لاتطالب بتوظيف المراة العاطله ياسمو الاميرانا خريجة جامعة عشر سنوات انتظر التعيين ولا زال النتظار اين مطالباتكم عنا
عزوزكوماشاء الله عنده وقت يفكر ويكتب اتوقع إنه يشتري الوقت والفكر
الامانهوالله مشكلة كبيره هذا امير يعني نطيع ونسمع
الامانهالله ومشكلة هذا امير يعني لازم نطيع ونسمع
لماذا لاتطالب بتوظيف المراة العاطله ياسمو الاميرفيه قضايا اهم من قيادة السياره وهي صرف راتب للمراة ربه المنزل وتعيين العاطلات عن العمل بالتدريس وغيره لماذا لاتعطى المراة الحق بتملك المسكن وتمنح ارض وقرض
الماردلو تم توفير هذا الجهد في إعداد تلك الجدوى لمشروع سياقة المرأة لتكون في إعداد جدوى لتأهيل المرأة حتى تتمكن من سياقة المطبخ وخدمة بيتها و زوجها حتى نحد من نسبة الطلاق لكان هذا أنفع لها وللمجتمع .
ابوفيصلالامير الوليد بن طلال صادق ونا معه في القرار ضروري قياده النساء لسيارات وترحيل السوقين واصحاب التكاسي ولمزينات لبلادهم
موفقو الله مفاسدها أكبر من منافعها و الزحمة الحين ذابحتنا طال عمرك فكيف لو تقود يا الحبيب
موجودتسوق اليوم وبكره يمنع الحجاب لدواعي امنيه الكويت تسمح بقيادة المرأه ولم يستغنو عن السواويق صبه احقنه المرأه مكانها البيت تربي الاجيال والانفاق على الرجل شرعا ماعدا بعض الحالات الخاصه من النساء
الامانهتعليق مخالف
hgkjkممتاز
أخو نورةحان الوقت لأن الأمير نايف مات رحمه الله و إلا ما كان تقدر تقول الكلام هذا ..
كازمركلام منطقي وبعدين الشعب خايف من ايش ترى **عندنا مستفحل يمكن بعد قيادة المراه يكون اقل مستوى وافهم يافهيم
اسمرعبريجب محاربة فكر بن فروة بفكر الامير الوليد حتى نعبر لبر الأمان
كدة احنا كويسينوين يسوقوا ، والله لهم حقوق أولى من قيادة السيارة المفروض الحريصين على حقوقها يطالبوا بها.
يالطيفانا مع قيادة المرأه لاكن لاريد أن اخسر سياراتي وسواقيني بالتوصيل اغلبهم له ٨سنوات مع العائله ويسيطرون بالتوصيل حي الياسمين والربيع وحطين والنخيل والرائد وانساقت سقتهم للترحيل وخسرت اغلبهم اتو بعوائلهم
سعودي اصلي مش تقليدرغم اني ما إدانيه إلا أني اتفق معاه بس وفق ضوابط وشروط