تغريدة الوليد بن طلال عن قيادة المرأة تثير الجدل على مواقع التواصل – صور

صحيفة المرصد: أثارت تغريدة للأمير الوليد بن طلال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجدل ، وهي عن قضية قيادة المرأة الجدل ، حيث قال الوليد : “كفى نقاش.. حان وقت قيادة المرأة للسيارة”.

ثم كتب في تفاصيل التغريدة مخطوطة تفصيلية عن هذا الأمر فصلها في خمس جوانب سياسي، ديني، اقتصادي، اجتماعي، مالي ، وتحدث بأنه كما تجاوزنا أحداث أخرى كان يٌنظر لها في الماضي كما يٌنظر لقيادة المرأة حالياً، مثل تعليم الفتاة ثم خروجها للعمل لتصبح بعد ذلك جزء لا يتجزأ من حياة الجميع.

ثم ابتكر الأمير الوليد عدة ضوابط تساعد في تطبيق الأمر بنجاح وذكرها كالتالي:

– إلزام المرأة السائقة بحمل جهاز جوال ذكي لاستخدامه عند الحاجه.

– التأكد من معرفة السائقة بالخدمات الموجودة بالطريق في حال تعطلها.

– عدم السماح لها بالقيادة خارج المدينة.

– تقديم رخصه لها فقط للسيارات الصغيرة والخاصة.

– توفير فريق من جنديات المرور للتعامل مع المرأة في حال الحوادث وغيره.

وحصلت هذه التغريدة التي شملت بيان تفصيلي بحاجة المرأة للقيادة والضوابط التي تساعد على تطبيقها على تفاوت الأراء بين مؤيد ورافض لها.