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تغريدة الوليد بن طلال عن قيادة المرأة تثير الجدل على مواقع التواصل – صور

30 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
تغريدة الوليد بن طلال عن قيادة المرأة تثير الجدل على مواقع التواصل – صور
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صحيفة المرصد: أثارت تغريدة للأمير الوليد بن طلال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجدل ، وهي عن قضية قيادة المرأة الجدل ، حيث قال الوليد :  “كفى نقاش.. حان وقت قيادة المرأة للسيارة”.

ثم كتب في تفاصيل التغريدة مخطوطة تفصيلية عن هذا الأمر فصلها في خمس جوانب سياسي، ديني، اقتصادي، اجتماعي، مالي ، وتحدث بأنه كما تجاوزنا أحداث أخرى كان يٌنظر لها في الماضي كما يٌنظر لقيادة المرأة حالياً، مثل تعليم الفتاة ثم خروجها للعمل لتصبح بعد ذلك جزء لا يتجزأ من حياة الجميع.

ثم ابتكر الأمير الوليد عدة ضوابط تساعد في تطبيق الأمر بنجاح وذكرها كالتالي:

– إلزام المرأة السائقة بحمل جهاز جوال ذكي لاستخدامه عند الحاجه.

– التأكد من معرفة السائقة بالخدمات الموجودة بالطريق في حال تعطلها.

– عدم السماح لها بالقيادة خارج المدينة.

– تقديم رخصه لها فقط للسيارات الصغيرة والخاصة.

– توفير فريق من جنديات المرور للتعامل مع المرأة في حال الحوادث وغيره.

وحصلت هذه التغريدة التي شملت بيان تفصيلي بحاجة المرأة للقيادة والضوابط التي تساعد على تطبيقها على تفاوت الأراء بين مؤيد ورافض لها.

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تعليقات ( 113 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 113
    30 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    القضية بحاجة لاستفتاء

    فإذا كان أكثر من 80 في المئة من المواطنين يرفضون قيادة المرأة للسيارة وكذلك تبرج نسائهم، فلماذا لا نكون منطقيين ونتقبل النتجية مثلنا مثل الدول المتقدمة والديموقراطية التي دائما نريد أن نقلدها
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  2. 112
    30 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    مواطنه

    نشكر الامير الوليد على اهتمامه بمشاكل المرأه ونعم حـــــــان الـــــوقت لنقــــــود
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 111
    30 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    n

    اذا الرجل لا يرغب أن اهله يسوقون سيارة لا يفرض رأيه هذا على باقي النساء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 110
    30 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    زائره

    المسافات اصبحت بعيده لايوجد مدارس قرب المنازل ولا مستشفيات ولاسبرماركت ولا اي شيء قريب السياره اصبحت ضروريه الرجال في الاسترحات او في اداء الواجب اومتوفين المنزل يحتاج الي سياره السائق اصبح نقمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 109
    30 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    معلم

    اقترح لمن عندهم سواق يركب كاميرا في السيارة و جهاز تتبع للسير مع وضع ساتر خفيف في حال عدم الثقة في السواق ، كذلك بالنسبة لشركات سيارات الأجرة تطبق نفس الشيء إلزاما من الدولة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 108
    30 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    حجازية بنت قبايل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 107
    30 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    ا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 106
    30 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    السلطلن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 105
    30 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    مقترح يتعارض مع

    التوجهات الجديدة لتقليل الحوادث وتخفيف الازدحامات المرورية المهلكة وخفض معدلات التلوث .. فضلا أنه سيحفز على عدم استخدام المترو ومن ثم خسارته
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  10. 104
    30 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    زائر

    اللن المراه تخرج الي العمل و الي المستشفي وتخرج الي قضاء احتياجات المنزل وحتياجاته الخاصه وذهب ابنايها الي المدرس كم يكلفه هذا اذا اخذة سايق من **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 103
    30 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    خبير

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 102
    30 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    السماح بقيادة المرأة للسيارة على الأبواب فيما يظهر من واقع الحال !! ؟؟ الحكومة اعزها الله لن تتردد في السعي لما فيه مصلحة الوطن فكل معارض لقيادة المرأة أقول له الحكومة ماهي داقه لك خبر اذا بتطبق الشي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  13. 101
    30 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    كيف يقلبون المجتمع علماني شهواني الا من خلال المرأة والعلماني اغلب تفكيره بالنساء وتوابعها الخطيره يعاكسون كل احاديث الرسول
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 100
    30 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    سؤال أيها الأمير

    وهل الأسر المحتاجة التي تستخدم المواصلات العامة لها القدرة على شراء وتحمل نفقات امتلاك وقيادة السيارة .. أم أن سموكم سيتكفل بتلك النفقات ومن ثم يصبح مقترحك صحيحا ونؤيدك عليه
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  15. 99
    30 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    تسوق ولا يوديها ويجيبها سائق اجنبي

    يكون هناك ضوابط لهن واوقات محددة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 98
    30 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    soso

    نشكر الامير الوليد على اهتمامه بمشاكل المرأة وحرصه على طرح الحلول لها لأن المرأة نصف المجتمع فلا يجب منعها من ابسط حقوقها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 97
    30 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    سيافة المرأه بضوابط

    هل البحرين مثلا تعاني من اي مشكله في سياقة المرأه هل النظام في البحرين افظل من نظامنا وهل الشعب في البحرين افظل وارقى من شعبنا عدم التصريح للمرأه با السياقه هو تنقيص من الشعب السعودي .مجرد رأي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 96
    30 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    تركي جده

    رايك على حدود مكتبك طال عمرك ....ان كان ماتت الغيره عندك وعند من يوفقك رايك وتغريدك (انا اقول على الدنيا السلام)...والحمد لله ان قراراتك لايؤخذ بها ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  19. 95
    30 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    هل هذا وقتها

    من عيوبنا القاتلة اننا لا نحسن اختيار طرح مواضيعنا الاجتماعية في وقتها المناسب ودائما نختارها في الوقت الخطأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 94
    30 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    تسوق ولا يوديها ويجيبها سائق اجنبي

    مسالة وقت مثلما قال الامير نايف الله يرحمه . مسالة وقت ، واختيار اقل الأضرار على المجتمع . مسالة السواقين والله انها مصيبة ولكن أقلية وليست اكثرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 93
    30 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص
    عدد التعليقات:14051

    برق الحرم

    (((((( يقولون احترق له 12 مادري اا فتاة في أضنة ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 92
    30 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    ..

    وليه يعني عدم القيادة خارج المدينة ؟ وش بيفرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 91
    30 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص
    عدد التعليقات:14051

    برق الحرم

    ((((((( عزيت اردوغان ...... ياطويل العمر )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 90
    30 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    مراقب

    استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب . استغفر الله العظيم من كل ذنب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 89
    30 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص
    عدد التعليقات:14051

    برق الحرم

    (((((( رد قيادتنا الحكيمة ..... واضح جدا ...... النظام لايجيز قيادة النساء للسيارات على كل حال .... نعوذ بالله ان نمسي وفرشنا من حرير ونصبح وفرشنا من تراب ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 88
    30 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    سوو استفتاء نزيه وشفاف ونقبل فيه يرفع الحرج عن الجميع ولا هذا بعد بيفتح ابواب اقصد التصويت بكره يقولون نبي نصوت على خخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 87
    30 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    اسيرمصر

    تحية لك سموا الامير على هذا الرأي لكن الوضع أكبر مما تتخيل.هناك جماعات مسيطرة على مفاصل الامورويخرجون تلاميذ بالالاف سنويا ضد هذا الموضوع وغيرة فانسىوا الموضوع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 86
    30 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اصلا إذا ساقت السيارة راح تروح لكل مكان أي ضوابط وأيضا يمكن تروح منتصف الليل لمستشفى على سيارتها ويحدها أحد بالطريق وتتوقف ويعتدي عليها وأيضا إذا ماتوقفت يصير لها حادث بسببه اذا ماتوقفت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 85
    30 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    مـ،ـاݛــے

    من المؤكد انها ماراح تقتصر ع السواقه وبيتبعها خطوات من الكشف للخروج بالجنز الضيق والتنوره لاحتكاكها بالشباب للدشره لخروجها المتكرر لمطالبه باختلاط الجنسين بالتعليم بتكثر المشاكل الاسريه ويزيد التفكك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  30. 84
    30 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    زائر ابوفواز

    خذوها مني المراه سايقه سايقه والي في التعليقات يهابط ويستنكر ويشجب لوالاستنكر بي يسر سر العرب في قضيه فلسطين امرحو وكلو من التمر وقالو مالنا في ذا لأمر أكره شي عندي القط لاسوى نفسه اسد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  31. 83
    30 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    رامي

    ياخي اسمحو لها بقيادة السيارة وفكونا من هالموضوع الي صجيتونا فيه .. والذي لايريد ان تقود زوجتة السيارة لايشتري لها سيارة وانتهينا الموضوع مافيه اجبار
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  32. 82
    30 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    راح تزداد الحوادث بكثرة السيارات مواطنات ومقيمات غير سيارات المواطنين والمقيمين💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 81
    30 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    صقر برقا

    سمو الامير انت من أسره حاكمه نحترمها ونقدرها. ***********
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 80
    30 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    النبراس

    الحمد لله انك لست من اصحاب القرار
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  35. 79
    30 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    النساء ناقصات دين وعقل
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  36. 78
    30 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    ابن بريدة قيادتها أفضل من ركوبها مع سائق - ركبك عفريت
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 77
    30 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    زائره حسبي الله ونعم الوكيل سيارتي مركونه عند الباب والسائق يستمتع فيها الله لا يوفق كل معارض والقرار قادم - الله لايوفقك انتي وامثالك و اغسلي ايدك سواقه مااااااااافيه - فهمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 76
    30 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    النبراس

    مافيه سواقه يعني مافيه سواقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 75
    30 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    ابن بريدة

    قيادتها أفضل من ركوبها مع سائق
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  40. 74
    30 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    مـ،ـاݛــے

    وصلنا للزمن اللي نشوف فيه البنات بمحلات نايك واديداس والعيال بمحلات بودي شوب ومكياجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  41. 73
    30 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    قصيمي

    حان وقت قيادة المرأة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  42. 72
    30 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    بوليصة تأمين

    التأمين شامل على المرأة والسيارة ، عزالله ساهر يفلس مع الحريم ان ساقن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 71
    30 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    ابن الحجاز

    توقيت. جميييل جدا عشان تنسون حكاية التخفيضات والغش االلي حاصل فيها يالله تجادلوا. واحد مؤيد والثاني معارض. من جد والله انكم مساكين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  44. 70
    30 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    أيهما آمن وأفضل : 1- أن تذهب المرأة مع السواق أو اللموزين من دون محرم وهو المنتشر حاليا في كل مناطق المملكة . 2- أن تقود المرأة السيارة وتقضي حاجاتها من غير رجل أجنبي يرافقها في مشوارها .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  45. 69
    30 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    بل حان الوقت لإسكات الليبراليين وايقافهم عند حدهم ووضع حد لأقلامهم المسمومة وقنواتهم الفاسدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 68
    30 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    ام ايلين

    واحنا مانبي نسوق انتهـى👋🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  47. 67
    30 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    يلدرم

    اتمنى بهذه المناسبة الغاء اشارات المرور وخطوط المسارات البيضاء لتحقيق معنى الاريحية والشارع الواحد قياسا على الوطن الواحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 66
    30 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    أبو أسامة

    لماذا هذا الهجوم الشرس ، كل شخص له حرية التعبير وهذا رآييه ، فلا يحق لأحد إجبار أو فرض رآييه على الناس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 65
    30 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    55 عساه يستمتع باشياء اخرى حتى بالسياره يستمتع السياره مافيها استمتاع فيها حوادث يختلط اللحم بالحديد وتقبع فيك النيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 64
    30 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    يلدرم

    اهلا بك في شوارعنا ، هناك فراغ للسير عليه بعد الخطوط الصفراء وفوق الارصفة المنخفضة بامكانك استغلاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 63
    30 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    راجي رحمة ربه

    صحيح أن المرأة تحتاس ساعات مين يوديها لكن مافي قياده المرأة خير لها ولا للبلد وخلينا نستفيد من غيرنا راح تجي مشاكل حنا في غنا عنها نتحمل ونصبر لكن قياده لا والف لا وبحول الله وقوته لن تقود السيارة 😌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 62
    30 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    هايبر بنده والتخفيضات الوهميه

    وش ذنب الاطفال من اكلو حلو او شربو عصير منتهي الصلاحيه وين الامانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 61
    30 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    عزوزكو

    ت 49 وانا بفتح مغسلة سيارات نسائية وكل شوية بنزل عروض وخصومات والرزق ع الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 60
    30 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    تاجر سيارات

    ركود بيع السيارات فلسنا يالوليد،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 59
    30 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    إلى ٤٨

    انت تخاف تجيك جلطه اذا شفتنا نسوق روح هاجر جبال تورا بورا يمدحونها لأمثالك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 58
    30 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    ابو سالم

    انا اتفق معه هذا اول شي مو حرام احنا شعوب نختلف علي كل شي مانتقبل اي شي جديد بعد فتره كلنا يكون عندنا عادي ياشعبنا الغاليه بس خلاص تعبنا من تفكيرنا المحدود غير متحضر الله يصلح حالنا يحفظنا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 57
    30 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    زائره

    حسبي الله ونعم الوكيل سيارتي مركونه عند الباب والسائق يستمتع فيها الله لا يوفق كل معارض والقرار قادم
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  58. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    السمو

    انا عني بفتح بنشر علي الدائري 😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    إستشاري صح

    دائم فيه ناس عندما ترى البلد في أزمة يثيرون قيادة المرأة للسيارة وكأنهم يصطادون في الماء العكر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    إمرأه

    والله إنك كفو 👍👏
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  61. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    مشاكل الزواج من اجنبيه يجيك ولد عاق

    **** بنت البلد الصالحه بنت العز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    من اضاع الامانه لامانه له بنده غش

    مفروض يحاسب من يغش البلد والمواطنين بتخفيضات منتهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  63. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    اكيد بتكون هذي مطالبك ماهي غريبة عليك ياقو قلبك مع قنواتك مدري كيف تنام والعداد شغال ووزرها ووزر من شاهدها عليك كملياردير نفسي اسمع يوم بمبادره ماليه تستحق للشعب او للنساء منك اما ضوابطك تضحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  64. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    مع نفسك انت ماتفرض علينا افكارك

    حنا بلد الحرمين ومنبع الاسلام وقبله المسلمين من انت حتى تفصل وتلبس الناس ماتريد اقول الخلا بس الخلا
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  65. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    السمو

    انا عني بفتح بنشر علي الدائري 😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    قيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده ماااااااااااااااااااااافيه واللي ماتبي انظمتنا وتبي تطامر هنا وهناك فتختار الدوله اللي تبيها غير مأسوف عليها
    لا يعجبني(3) اعجبني(12)
  67. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ولد زايد

    ****************
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  68. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    اسير

    اقوووول اصح ياهوه حنا شعب لانقبل مهما تكلمت وديننا لايرضى وحان الوقت انه بدري عليكم يصير الشي ذا ونحن قوم لاعزت لنا الا بالاسلام وسلامتك ونحن نررررفض مهما قررت وفكرت فليس على شعب كامل مع نفسك
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  69. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    سبب هذا يبي يغطي بالتغريدة على فظيحة التخفيضات في بندة انكشفت اللعبة دور غيرهااااااااا - واضح انها للفت الانتباه لشيئ عن اخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  70. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    بنده وفضايح الغش لاتغطى بقياده المراة

    من غشنا ليس منا منتجاتكم منتهيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  71. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    المفروض ياسمو الأمير الوليد بن طلال أول من يعارض قيادة المراءه أنت لما فيها من فساد للمجتمع شيئا فشيئا فالمراءه مكانها الصحيح بيتها ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  72. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    جبال سدير

    الوليد اقتنع بحرمة الاختلاط حيث اورد فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم وحديث الرسول محمد صلى الله علية وسلم الذي يقول ما خلا رجل باامرأة الى كان الشيطان ثالثهما بكرة بيسرح الموظفات الي عندة ومضيفات طائرتة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  73. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    بنده وفضايح الغش لاتغطى بقياده المراة

    قياده المراة يقرها المجتمع وليس انت وامثالك ياسمو الامير
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  74. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    هناك فرق

    أين طرح القضايا الرئيسية التي تهم الشعب السعودي بمحاربة فساد الوزارات وتحقيق العدالة وحل مشاكل التعليم والبطالة والاسكان والجريمة والمحسوبية وسرقة المال العام .. هل من رجل رشيد يحافظ على السفينة؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  75. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    رثاء حلب

    الهمُّ حلَّ ودمعُ العين مُنسَكِبُ على ديَارٍ بِها النّيـــرانُ تلتهِبُ بِها يُبادُ على اﻷشــهَادِ إخوتُنا بلا حياءٍ لكِ الرّحـمنُ يَا حَلبُ
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    لماذا للبراليه يريدون قياده المراة

    حبه حبه حتى يطالبون بنوادي ليليه وبارات
    لا يعجبني(7) اعجبني(7)
  77. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    ام يوسف

    اعوذ بالله استحي أسوق امام الرجال
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  78. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    سبب

    هذا يبي يغطي بالتغريدة على فظيحة التخفيضات في بندة انكشفت اللعبة دور غيرهااااااااا
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  79. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    عزوزكو

    أفا ياذا العلم ماهقيت إن البراقع يفتتني ناعسات بالسيارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  80. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    كل الكلام الذي ذكره مجرد حشو كلام لايتفق مع واقعنا في المملكه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  81. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    بلاش تخفيضات منتهيه الصلاحيه

    اقول بلا غش غشيتونا بالتخفيضات وتبون تغشون بناتنا بالفساد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  82. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    فيصل

    الهمُّ حلَّ ودمعُ العين مُنسَكِبُ على ديَارٍ بِها النّيـــرانُ تلتهِبُ بِها يُبادُ على اﻷشــهَادِ إخوتُنا بلا حياءٍ لكِ الرّحـمنُ يَا حَلبُ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    بلاش تخفيضات منتهيه الصلاحيه

    اخبار تخفيضات بنده منتهي الصلاحيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  84. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    ام الجوري

    اعارض قيادة المرأه السياره احنا نخاف ف بيوتنا لاننا نساء دوب بنروح **
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  85. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    أخو نورة أقول مات الأمير نايف رحمه لو أنه حي ما كان قلت هالكلام طال عمرك - نعم صحيح
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  86. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    اسد

    حنا الوقت اهم شي لاينتبه لك سلمان الحزم عموما يالوليد هذا الراي يعود للمواطنين ودام حنا شعب محافظ وتربينا على الدين الاسلامي فلا مكان للبراليين المطالبين بالقياده امس الشورى وغالبيتهم بنو علمان.تبطون
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  87. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    ماشفنا احد يطالب بتعيين الجامعيات

    همهم تسوق المراة ولاهمهم توظيفها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  88. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    ابوفيصل

    قياده المره شي ضروري خاصه مع الازمه الماليه التي تمر بها اغلب الاسر وينفقون رواتب على السواقيين ومظر لحظار سواق لابد ان تقود المره سياره بنظام معين اتفق معك ياصاحب السمو الامير الوليد بن طلال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  89. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    بل حان الوقت ليصمت كل من يريد اثارة الفتنه وتفكيك المجتمع
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  90. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    لماذا لاتطالب بتوظيف المراة العاطله ياسمو الامير

    لماذا تحرم المراة من ارض وقرض لماذا تحرم ربه البيت من راتب لماذا تحرم المراة من التعيين والتوظيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  91. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    "لن تقودي".."لن تقودي"
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  92. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    أخو نورة

    أقول مات الأمير نايف رحمه لو أنه حي ما كان قلت هالكلام طال عمرك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  93. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    الشي المضحك انه كاتب في تفاصيل كلامه عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية وكأنه يقول لا اريكم الا ما ارى وعليكم السمع والطاعة . الله لايوليك على مسلم يالوليد ويكفينا شرك وشر من يحمل فكرك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  94. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    ياسمو الامير ولكن المجتمع لم يتقبل الفكرة حتى الان فان كان لابد يتم السماح لمن عمرها فوق 25 عام وداخل المدينة فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  95. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    لماذا لاتطالب بتوظيف المراة العاطله ياسمو الامير

    انا خريجة جامعة عشر سنوات انتظر التعيين ولا زال النتظار اين مطالباتكم عنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    عزوزكو

    ماشاء الله عنده وقت يفكر ويكتب اتوقع إنه يشتري الوقت والفكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    الامانه

    والله مشكلة كبيره هذا امير يعني نطيع ونسمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  98. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الامانه

    الله ومشكلة هذا امير يعني لازم نطيع ونسمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  99. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    لماذا لاتطالب بتوظيف المراة العاطله ياسمو الامير

    فيه قضايا اهم من قيادة السياره وهي صرف راتب للمراة ربه المنزل وتعيين العاطلات عن العمل بالتدريس وغيره لماذا لاتعطى المراة الحق بتملك المسكن وتمنح ارض وقرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  100. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    وش اللي كفى نقاش ؟ بالقوة يعني ؟ قيادة المرأة خط احمر ولن نسمح بتجاوزه واغلب الشعب يرفض هذا لما لها من مفاسد . خلك بقنواتك اللي افسدت فيها الناس وليتك تسلم من الذنوب اللي تجيك من وراها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  101. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    المارد

    لو تم توفير هذا الجهد في إعداد تلك الجدوى لمشروع سياقة المرأة لتكون في إعداد جدوى لتأهيل المرأة حتى تتمكن من سياقة المطبخ وخدمة بيتها و زوجها حتى نحد من نسبة الطلاق لكان هذا أنفع لها وللمجتمع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    ابوفيصل

    الامير الوليد بن طلال صادق ونا معه في القرار ضروري قياده النساء لسيارات وترحيل السوقين واصحاب التكاسي ولمزينات لبلادهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  103. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    موفق

    و الله مفاسدها أكبر من منافعها و الزحمة الحين ذابحتنا طال عمرك فكيف لو تقود يا الحبيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  104. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    موجود

    تسوق اليوم وبكره يمنع الحجاب لدواعي امنيه الكويت تسمح بقيادة المرأه ولم يستغنو عن السواويق صبه احقنه المرأه مكانها البيت تربي الاجيال والانفاق على الرجل شرعا ماعدا بعض الحالات الخاصه من النساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  105. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    الامانه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    hgkjk

    ممتاز
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  107. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    أخو نورة

    حان الوقت لأن الأمير نايف مات رحمه الله و إلا ما كان تقدر تقول الكلام هذا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    كازمر

    كلام منطقي وبعدين الشعب خايف من ايش ترى **عندنا مستفحل يمكن بعد قيادة المراه يكون اقل مستوى وافهم يافهيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  109. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    اسمرعبر

    يجب محاربة فكر بن فروة بفكر الامير الوليد حتى نعبر لبر الأمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  110. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    طيب طال عمرك ورى مانبدى بالخطوه الاخيره والي فيها نفع لحريمنا الي هو توظيفهن بالسلك العسكري بالمرور وغيرها كاقسام نسائيه بالبلديات والمحاكم والوزاراة افضل فأده اكثر وتصبح المرأه جزاء لايتجزاء بالمجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  111. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    كدة احنا كويسين

    وين يسوقوا ، والله لهم حقوق أولى من قيادة السيارة المفروض الحريصين على حقوقها يطالبوا بها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  112. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    يالطيف

    انا مع قيادة المرأه لاكن لاريد أن اخسر سياراتي وسواقيني بالتوصيل اغلبهم له ٨سنوات مع العائله ويسيطرون بالتوصيل حي الياسمين والربيع وحطين والنخيل والرائد وانساقت سقتهم للترحيل وخسرت اغلبهم اتو بعوائلهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  113. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    سعودي اصلي مش تقليد

    رغم اني ما إدانيه إلا أني اتفق معاه بس وفق ضوابط وشروط
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)

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