شاهد أسد يفترس مدربه خلال العرض في مدينة الإسكندرية بمصر

صحيفة المرصد: افتراس أسد مدربه خلال تقديم عرض ترفيهية داخل إحدى القرى السياحية في مدينة الإسكندرية المصرية.

وأسفر الهجوم عن إصابات خطيرة للمدرب وقطع بالرقبة والكتفين والصدر، أدت إلى وفاته بعد يومين.

وأظهر الفيديو صراخ وعويل الجمهور والأطفال الذين جاءوا للاستمتاع بجوله ترفيهية مع أسرهم، فصدمهم بشاعة المنظر.