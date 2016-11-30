شاهد أسد يفترس مدربه خلال العرض في مدينة الإسكندرية بمصر

صحيفة المرصد: افتراس أسد مدربه خلال تقديم عرض ترفيهية داخل إحدى القرى السياحية في مدينة الإسكندرية المصرية.
وأسفر الهجوم عن إصابات خطيرة للمدرب وقطع بالرقبة والكتفين والصدر، أدت إلى وفاته بعد يومين.
وأظهر الفيديو صراخ وعويل الجمهور والأطفال الذين جاءوا للاستمتاع بجوله ترفيهية مع أسرهم، فصدمهم بشاعة المنظر.
تعليقات ( 6 )
أبو شنبمافيه وسيلة امان.....مثل خراطيم المياه القوية في هذيه الحالات...
حسبنا الله ونعم الوكيلبالله عليكم لا أحد يشمت فيه فعلا موقف صعب الله يرحمه ويغفر له يارب
اسيرمصرقال ايه مدرب اسود!! الم تراه وهو ينسف الحمار الوحشي والجاموس تلك الحيوانات اللي بقوة دبابة فكيف يعجز عنك؟! لا تستغرق معاه اكثر من دقيقتين فقط. والمفترض تلغى هذه الحيوانات من الوجود
اسدليت السيسي محلك اوووف وناسه