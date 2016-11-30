“الفيصل” يهدي خادم الحرمين قصيدة “من وحي سلمان”.. ويسترجع ذكريات رجال “بنو المملكة”

صحيفة المرصد : أهدى مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وأطلق عليها “من وحي سلمان”.

وافتتح الفيصل القصيدة بجملتين، ألقى خلالهما الضوء على رحلة خادم الحرمين الشريفين ضمن كوكبة من الرجال اللذين شاركوا في صنع الكيان العظيم، مسترجعا ذكرى الملك عبد العزيز ورجاله خلال القرن العشرين.

كما ذكر “الفيصل” الأميرين بن جلوي وسعود بن جلوي، قائلاً في قصيدته: