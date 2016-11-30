“الفيصل” يهدي خادم الحرمين قصيدة “من وحي سلمان”.. ويسترجع ذكريات رجال “بنو المملكة”

صحيفة المرصد : أهدى مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وأطلق عليها “من وحي سلمان”.
وافتتح الفيصل القصيدة بجملتين، ألقى خلالهما الضوء على رحلة خادم الحرمين الشريفين ضمن كوكبة من الرجال اللذين شاركوا في صنع الكيان العظيم، مسترجعا ذكرى الملك عبد العزيز ورجاله خلال القرن العشرين.
كما ذكر “الفيصل” الأميرين بن جلوي وسعود بن جلوي، قائلاً في قصيدته:
تعليقات ( 3 )
عبدالمجيدليت لأهله الهوى والعشق قاضي دعاوي ...... كان بأشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيون الي فراقه خطية ..من اروع ماكتب دايم السيف :)
العنزي ابن وائلصح لسانك يستاهلون الاميرين والنعم بكم يومن كلن من رفيقه تبرا حطيت الاجرب لي خوين مباري حكم دام 320 سنه علي ثلاث دول الاولى الثانيه والان الدوله الثالثه
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