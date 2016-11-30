بالفيديو: شاب يتقمص دور”الكلب” ويأكل دجاجة “نيئة” في مشهد غريب!

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي “شاب ” وهو يأكل دجاجة “غير مطهية”، ثم يصدر أصوات الكلب ويبتسم للكاميرا، ويواصل أكل الدجاجة.

ولم يبال الشاب كثيرًا إذ بدأ يأكل جلد الدجاجة أيضًا، وظهر في شكل “المفجوع”، بشكل سخر منه نشطاء التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أنه كان في مكان عام، إذ بدت الأصوات من حوله كثيرة، وهو يلتفت يمينا ويسارا من وقت لآخر.

وكان الشاب يحضر معه “مشروب” ليشربه عقب الانتهاء من أكل الدجاجة النيئة، ثم بدا مرتبكا في نهاية الفيديو الذي استمر لمدة 3 دقائق، وأخذ يلتفت حوله قبل أن ينتهي من أكل الدجاجة وشرب المشروب.