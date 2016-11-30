بالفيديو: شاب يتقمص دور”الكلب” ويأكل دجاجة “نيئة” في مشهد غريب!

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي “شاب ” وهو يأكل دجاجة “غير مطهية”، ثم يصدر أصوات الكلب ويبتسم للكاميرا، ويواصل أكل الدجاجة.
ولم يبال الشاب كثيرًا إذ بدأ يأكل جلد الدجاجة أيضًا، وظهر في شكل “المفجوع”، بشكل سخر منه نشطاء التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أنه كان في مكان عام، إذ بدت الأصوات من حوله كثيرة، وهو يلتفت يمينا ويسارا من وقت لآخر.
وكان الشاب يحضر معه “مشروب” ليشربه عقب الانتهاء من أكل الدجاجة النيئة، ثم بدا مرتبكا في نهاية الفيديو الذي استمر لمدة 3 دقائق، وأخذ يلتفت حوله قبل أن ينتهي من أكل الدجاجة وشرب المشروب.
تعليقات ( 53 )
مهاويههههههههههههههه خلوه يأكل بكيفه بطنه ولابطنكم 😂😂
خليجي مغتربالطيور ممكن تكون ملوثه بجرثومة السالمونيلا وهي من أخطر الجراثيم المسببه للتسمم لهذا لا بد من طهيها في حرارة ما تقل عن 70 درجةلقتلها ولازم النار توصل كل أجزاء الدجاج حتى غسل الدجاج ممكن ينشر البكتريا.
عدد التعليقات:1154
ساميةيمال السالمونيلا والله خسارة العقال والشماغ في هالأشكال 😡
برماوي يحب السعوديهالله يهديك هادا لو تديه بسه ياكلو الخير كتير والحمدلله ايش يوزك تاكل زي كدا بس تبغي الناس يتطحكو عليك كيف لو شافك بزوررتك ايش يقولو عنك
عدد التعليقات:8470
الحرمانلماذا يقولون اطبخه الحوم جيدا اشوي من الي ياكل قزاز وحشرات وعقارب هو الجنون درجات ومناصب
مجبر رجل القعسيالصنف الذي يستخدمه قوي او مغشوش
مرسي الزهرانيالانسان لا يحتاج الا اكل الدجاج مطبوخ او ني بل جميع اللحوم والمشتقات الحيوانية . النظام النباتي هو الافضل للصحة وللبيئة ولعالم الحيوان .
عدد التعليقات:580
خواطر...منظر مقزز ..يمكن فيه شي الله يشفيه محد صاحي يسوي هلون
يحيىادعو له بالشفاء يمكن مسعور او معتوه او اول مره يشوف دجاجه وافضل شي تدعو له ان الله ياخذ روحه لان الموت ستر له
نوراتعليق مخالف
متقاعدقلة عقل وانعدام ذوق وهمجيه وقذاره الى ابعد حد
دحوم1هذا اكيد من قواة الصاعقه اذكرو الله دعو المخلوق للخالق
راميسلخير جيهان .. اذا اكلت برجر وكنتاكي ونقانق وفشفاش صرت دلوع واذا اكلت ضب صرت متصحر وش الحل :)
شجاعالحمد لله رب العالمين
جيهانرامي الدلوع متعود ياكل برجر وكنتاكي ونقانق وفشفاش ويحلي بسنكرز وكتكات طبعا مستغرب ايش هادا ده كائن متصحر يعيش بصحراء وياكل الضبان
جيهانهذا المتصحر وامثاله الدرباويه اكلين الضبان لو احد حاوره تجد مخ تنك وسطحيه وجهل وهماجه بالحوار وهياط لانه البال بالبطن والثقافه صفر-لو يقرو السيره النبويه فقط لصارو عظماء بثقافه الحياة والطعام والزواج
جيهانطبعا الدجاجه عند المتصحرين عبيد البطن *** مجرد نقنقه لانه عيب انه يتغذا ويتعشى فراخ لازم لحوم عجول وطليان وضبان وتشعر انه من زود اكل الضبان صارت الملامح مايل للضب زي سعيدان ومناحي وعليان ههههه
جيهانمقرررف المتصحررين اكلين الضبان اكلين كل لحوم الكائنات الحيه انتم جهلاء كل همكم في بطنكم وفرجكم انتم رمز التاخر بينكم وبين الحضاره والرقي ملايين سنوات ضوئيه
الوايليالله يشفيه
زائرمقدر على الشاورما فكيف ني..اكيد هذه الكحول
ابو نادRاعتقد الدعوى فيها تحدي والا ماسواها في مكان عام وشكله فالعمل
راميبسم الهاري والله من ادلاخه
البوجيلازم يحطونه في قفص في حديقه الملز
سعوديالحين هذا شرى الدجاجه من حر ماله واكله بدون طبخ بمزاجه وقلد نباح الكلب لانه يرى نفسه مثله وش مزعلكم يعني راضين على الي ياكل اموالكم بالباطل وغصب عنكم
🌸 الملح و القبلة 🌸الله يشفيه أكيد ممسوس ..
mقرف
سعوديقولولي انه يمزح
محمدالجعيدنصاب مايبلع الحم . انا ودي اعرف هالشباب هاليومين عليهم حركات . الغرب يصنع وحنا ناكل في الدجاج الني
موجودشاطر صفقو له اشتهر - الشريان يحتريك معه كرتون دجاج منتهي الصلاحيه
سعودي🇸🇦وافتخرقلنا لكم من يتصدر السشل ميديا توافهنا وجهلانا هم ينشرون ونحن نشاهد غصب والعالم يضحك ويسجل علينا ويعطون صورة نمطيه للغرب والشرق ان هذا هو الشعب متخلف متوحش وقبله هذا واحد يشرب شخ بعير وواحد احشاء مقززه
صبحيياويلك بيجرونك من اذانيك على مستشفى شهار بتخيس عندهم وبعدين الى السجن وبتخيس وبعدين الى الزبالة تسكن فيها.
مشــعلمقرف
..كلب والله ماقدرت اشوف الفيديو عساه البلا
سلمان الطيبوقيل : تحت قوله " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " معنى لطيف ، وهو مثل قول القائل : أنعمت عليكم بكذا وتفضلت عليكم بكذا ، ثم تكفرون ...
تركي جدهحسبي الله ونعم الوكيل ..ياناس وش الي صار بالدنيا وبالناس ...الدنيا اختلفت
موجودالمرتفع وهو مرتفع ماياكلها نيه كيف هذا
🌸 الملح و القبلة 🌸لتنظيف الدّجاج : يتنقّع ربع ساعة في خل أبيض + ملح خشن وياسلام لو عليه عصرة ليمون بعد ..
حسبنا الله ونعم الوكيلقذارة هنيا لك الشهرة إن كان هذا هدفك شهرة بتقمص دور كلب لاحول الله اللهم عافنا
رد بكلمةاكل اللحم النيئ يسبب الديدان في الامعاء . وغير ذلك لايجوز شرعا أكل اللحم النيء إلا الكبد و الطحال
ابراهيميدور الشهر عند بلاكل المقزز صحيح سلوقي
مراقبالله يبلاك . قرفتنا بالدجااج والاكل كله .اعوذبالله . يجب الكشف على قواه العقلية .مستحيل يكون طبيعي
الغامدي11يعني كل يوم يطلع لنا واحد متخلف ...الله يفضحك يالمريض الله يشفيه ولايجعلنا من الشامتين
شقرانتشويه كبير ولا اعتقد انه سعودي والله وآعلم والوقت يكشف لكم المتخلف المذكور !
الحواس الخمسحاسة الشم مفقوده عنده .
عبدالمجيدخبل يبحث عن الشهرة بأي طريقة ..تفووووووووووو على هالاشكال
ابو العزهيا انفضحت الحين وكل الناس شافت عقليتك يالمتخلف ..انفع نفسك يابطل ..يالخبل ..الله لايبلانا
ملحق الصحافهالحمدلله على نعمه العقل وش صار لنا ياعالم ؟
مراقبمسكين يبي الشهرة وهو قذر ووسخ