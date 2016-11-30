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بالفيديو: شاب يتقمص دور”الكلب” ويأكل دجاجة “نيئة” في مشهد غريب!

30 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص
بالفيديو: شاب يتقمص دور”الكلب” ويأكل دجاجة “نيئة” في مشهد غريب!
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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي “شاب ” وهو يأكل دجاجة “غير مطهية”، ثم يصدر أصوات الكلب ويبتسم للكاميرا، ويواصل أكل الدجاجة.

ولم يبال الشاب كثيرًا إذ بدأ يأكل جلد الدجاجة أيضًا، وظهر في شكل “المفجوع”، بشكل سخر منه نشطاء التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أنه كان في مكان عام، إذ بدت الأصوات من حوله كثيرة، وهو يلتفت يمينا ويسارا من وقت لآخر.

وكان الشاب يحضر معه “مشروب” ليشربه عقب الانتهاء من أكل الدجاجة النيئة، ثم بدا مرتبكا في نهاية الفيديو الذي استمر لمدة 3 دقائق، وأخذ يلتفت حوله قبل أن ينتهي من أكل الدجاجة وشرب المشروب.



تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 5:02 ص

    مهاوي

    ههههههههههههههه خلوه يأكل بكيفه بطنه ولابطنكم 😂😂
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  2. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص

    خليجي مغترب

    الطيور ممكن تكون ملوثه بجرثومة السالمونيلا وهي من أخطر الجراثيم المسببه للتسمم لهذا لا بد من طهيها في حرارة ما تقل عن 70 درجةلقتلها ولازم النار توصل كل أجزاء الدجاج حتى غسل الدجاج ممكن ينشر البكتريا.
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  3. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص
    عدد التعليقات:1154

    سامية

    يمال السالمونيلا والله خسارة العقال والشماغ في هالأشكال 😡
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  4. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    برماوي يحب السعوديه

    الله يهديك هادا لو تديه بسه ياكلو الخير كتير والحمدلله ايش يوزك تاكل زي كدا بس تبغي الناس يتطحكو عليك كيف لو شافك بزوررتك ايش يقولو عنك
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  5. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    اثقلوا تراكم فضحتونا بسخافتكم
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  6. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص
    عدد التعليقات:8470

    الحرمان

    لماذا يقولون اطبخه الحوم جيدا اشوي من الي ياكل قزاز وحشرات وعقارب هو الجنون درجات ومناصب
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  7. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    مجبر رجل القعسي

    الصنف الذي يستخدمه قوي او مغشوش
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  8. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    مرسي الزهراني

    الانسان لا يحتاج الا اكل الدجاج مطبوخ او ني بل جميع اللحوم والمشتقات الحيوانية . النظام النباتي هو الافضل للصحة وللبيئة ولعالم الحيوان .
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  9. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص
    عدد التعليقات:580

    خواطر...

    منظر مقزز ..يمكن فيه شي الله يشفيه محد صاحي يسوي هلون
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  10. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    يحيى

    ادعو له بالشفاء يمكن مسعور او معتوه او اول مره يشوف دجاجه وافضل شي تدعو له ان الله ياخذ روحه لان الموت ستر له
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  11. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    نورا

    تعليق مخالف
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  12. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    الشباب ساروا تافهين كلو عشان الشهره .. يطلع واحد بعد كم يوم يأكل خنزير نيء
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  13. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    متقاعد

    قلة عقل وانعدام ذوق وهمجيه وقذاره الى ابعد حد
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  14. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    دحوم1

    هذا اكيد من قواة الصاعقه اذكرو الله دعو المخلوق للخالق
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  15. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    رامي

    سلخير جيهان .. اذا اكلت برجر وكنتاكي ونقانق وفشفاش صرت دلوع واذا اكلت ضب صرت متصحر وش الحل :)
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  16. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    شجاع

    الحمد لله رب العالمين
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  17. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    جيهان

    رامي الدلوع متعود ياكل برجر وكنتاكي ونقانق وفشفاش ويحلي بسنكرز وكتكات طبعا مستغرب ايش هادا ده كائن متصحر يعيش بصحراء وياكل الضبان
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  18. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    جيهان

    هذا المتصحر وامثاله الدرباويه اكلين الضبان لو احد حاوره تجد مخ تنك وسطحيه وجهل وهماجه بالحوار وهياط لانه البال بالبطن والثقافه صفر-لو يقرو السيره النبويه فقط لصارو عظماء بثقافه الحياة والطعام والزواج
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  19. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    جيهان

    طبعا الدجاجه عند المتصحرين عبيد البطن *** مجرد نقنقه لانه عيب انه يتغذا ويتعشى فراخ لازم لحوم عجول وطليان وضبان وتشعر انه من زود اكل الضبان صارت الملامح مايل للضب زي سعيدان ومناحي وعليان ههههه
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  20. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    جيهان

    مقرررف المتصحررين اكلين الضبان اكلين كل لحوم الكائنات الحيه انتم جهلاء كل همكم في بطنكم وفرجكم انتم رمز التاخر بينكم وبين الحضاره والرقي ملايين سنوات ضوئيه
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  21. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    الوايلي

    الله يشفيه
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  22. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    زائر

    مقدر على الشاورما فكيف ني..اكيد هذه الكحول
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  23. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    ابو نادR

    اعتقد الدعوى فيها تحدي والا ماسواها في مكان عام وشكله فالعمل
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  24. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    رامي

    بسم الهاري والله من ادلاخه
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  25. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    دكرني بواحد ادا الشراب لعب براسه ياكل السمك والربيان نيء هههههه
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  26. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    البوجي

    لازم يحطونه في قفص في حديقه الملز
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  27. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    سعودي

    الحين هذا شرى الدجاجه من حر ماله واكله بدون طبخ بمزاجه وقلد نباح الكلب لانه يرى نفسه مثله وش مزعلكم يعني راضين على الي ياكل اموالكم بالباطل وغصب عنكم
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  28. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    هذا يبدو إنه من رجال الصاعقة. ولكن في هذا المقطع اكل الدجاجة وهو شبعان ما يشعر بجوع لذا صارت عنده غير مستساغة بعض الشيء. الصاعقة يدرب على كذا حالات لو شب نار وطبخ كشف موقعه. الله يعين رجال الصاعقة.
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  29. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الله يشفيه أكيد ممسوس ..
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  30. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    m

    قرف
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  31. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    سعودي

    قولولي انه يمزح
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  32. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    محمدالجعيد

    نصاب مايبلع الحم . انا ودي اعرف هالشباب هاليومين عليهم حركات . الغرب يصنع وحنا ناكل في الدجاج الني
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  33. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    موجود

    شاطر صفقو له اشتهر - الشريان يحتريك معه كرتون دجاج منتهي الصلاحيه
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  34. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    قلنا لكم من يتصدر السشل ميديا توافهنا وجهلانا هم ينشرون ونحن نشاهد غصب والعالم يضحك ويسجل علينا ويعطون صورة نمطيه للغرب والشرق ان هذا هو الشعب متخلف متوحش وقبله هذا واحد يشرب شخ بعير وواحد احشاء مقززه
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  35. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    صبحي

    ياويلك بيجرونك من اذانيك على مستشفى شهار بتخيس عندهم وبعدين الى السجن وبتخيس وبعدين الى الزبالة تسكن فيها.
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  36. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    مشــعل

    مقرف
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  37. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ..

    كلب والله ماقدرت اشوف الفيديو عساه البلا
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  38. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    سلمان الطيب

    وقيل : تحت قوله " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " معنى لطيف ، وهو مثل قول القائل : أنعمت عليكم بكذا وتفضلت عليكم بكذا ، ثم تكفرون ...
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  39. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    تركي جده

    حسبي الله ونعم الوكيل ..ياناس وش الي صار بالدنيا وبالناس ...الدنيا اختلفت
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  40. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    موجود

    المرتفع وهو مرتفع ماياكلها نيه كيف هذا
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  41. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    لتنظيف الدّجاج : يتنقّع ربع ساعة في خل أبيض + ملح خشن وياسلام لو عليه عصرة ليمون بعد ..
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  42. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    قذارة هنيا لك الشهرة إن كان هذا هدفك شهرة بتقمص دور كلب لاحول الله اللهم عافنا
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  43. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    رد بكلمة

    اكل اللحم النيئ يسبب الديدان في الامعاء . وغير ذلك لايجوز شرعا أكل اللحم النيء إلا الكبد و الطحال
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  44. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    ابراهيم

    يدور الشهر عند بلاكل المقزز صحيح سلوقي
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  45. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    وش القذارة والتخلف هذا انسان مريض وليس بعيد عن الحيوانات ؟ وش استفاد هذا الفاشل
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  46. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    مراقب

    الله يبلاك . قرفتنا بالدجااج والاكل كله .اعوذبالله . يجب الكشف على قواه العقلية .مستحيل يكون طبيعي
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  47. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    الغامدي11

    يعني كل يوم يطلع لنا واحد متخلف ...الله يفضحك يالمريض الله يشفيه ولايجعلنا من الشامتين
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  48. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    شقران

    تشويه كبير ولا اعتقد انه سعودي والله وآعلم والوقت يكشف لكم المتخلف المذكور !
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  49. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    الحواس الخمس

    حاسة الشم مفقوده عنده .
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  50. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    عبدالمجيد

    خبل يبحث عن الشهرة بأي طريقة ..تفووووووووووو على هالاشكال
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  51. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    ابو العز

    هيا انفضحت الحين وكل الناس شافت عقليتك يالمتخلف ..انفع نفسك يابطل ..يالخبل ..الله لايبلانا
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  52. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    ملحق الصحافه

    الحمدلله على نعمه العقل وش صار لنا ياعالم ؟
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  53. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    مراقب

    مسكين يبي الشهرة وهو قذر ووسخ
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