ماذا قال منفذ هجوم “أوهايو” عن الصلاة داخل الجامعة ؟

صحيفة المرصد:”لطالما أردت إقامة الصلاة في العلن داخل جامعتي، ولكن كنت أخاف على سلامتي كإنسان مسلم،” كانت هذه هي أحدى المقابلات السابقة التي أجراها الشاب عبد الرزاق علي أرتان، منفذ هجوم جامعة أوهايو الاثنين، الذي أسفر عن جرح ١١ شخصا.
أرتان، وهو من أصول صومالية، كان قد أجرى مقابلة مع صحيفة الجامعة، قال فيها: “حين ينظر الناس إلي كمسلم يصلي، لا أدري بم سيفكرون، وما الذي قد يحدث” ، وفقاً لموقع CNN .
الشاب الصومالي ذو الـ١٨ ربيعا انتقل من كلية المجتمع، حيث كان يصلي في غرف مخصصة للطلاب المسلمين. ولكن في حرم الجامعة الكبير في أوهايو، لم يكن يعرف أين يصلي، وبدا غاضبا من الطريقة التي يصور بها المسلمون في الإعلام، فكان دائم الشكوى لأمه.
المقابلة، التي نشرت في صحيفة الجامعة “ذا لانتيرن”، أعادت الجامعة نشرها بعد ساعات من مقتل أرتان على يد الشرطة، التي لا زالت تبحث عن الدافع وراء الهجوم.
وفي المقابلة، قال أرتان: “لا ألوم الناس على الآراء التي يحملونها حول المسلمين، فالإعلام هو المسؤول عن تلك الصورة في أذهان الناس.”
وتابع بالقول: “أديت الصلاة فحسب، وتوكلت على الله، وتوجهت إلى أقرب زاوية وصليت.”
يذكر أن أرتان هاجر مع عائلته إلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٤، قادمين من باكستان بعد مغادرتهم الصومال.
تعليقات ( 6 )
العمدهرحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وغفر له ذنوبه انه سميع مجيب .اما بخصوص الصلاة لم نواجه اى مشكله للصلاة حيث وجدنا موقع مناسب ولم يعترض علينا احد ولمدة سبعه سنوات نعم يوجد فضوليين وليس معترضون
خليجي مغتربيا فرحة ترامب وربع ترامب في افعالك وهل هذا هو جزاء الدولة الي أوتك عندها وأمنت فيها من الخوف والجوع ؟
sar-al-saالمسلم يبقى في بلاد المسلمين الا لضروره لاتدوم وارج الا اكون على خطأفي هذا وبقى الاسيويين والافارقه في غير بلدانهم قد يشكلون خطا فيما يقيمون فيه وخطر على العالم وعدم استقبالهم فيما لايزيد على ٣ اشهر
عدد التعليقات:1154
ساميةالدافع والله أعلم إصابته بمرض سعار الدعشنة .
👙🔥ريما Rima👙🔥ارهابي ملتحي اخونجي كاذب لاتصدقونه..امريكا بلد الحريه والسلام