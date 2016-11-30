بالفيديو: اعتداء لاعب كمال أجسام بالضرب على لجنة التحكيم

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء لاعب كمال أجسام بالضرب على اللجنة التحكيمية بعد إعلان النتائج في بطولة دولية. وأظهر مقطع الفيديو اللاعب وهو يعتدي بالضرب على لجنة التحكيم بعد إعلان النتائج، في البطولة الدولية لكمال الأجسام باليونان. حيث حاول الحضور التدخل ومنعه لكنه سارع بضرب الأعضاء، ولكم أحدهم ليسقطه أرضاً وهو يطلق الشتائم.

