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الشيطان!

عادل التويجري 30 نوفمبر, 2016 , 5:44 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• الانتخابات تزداد «حرارة»!
• عودة ابن معمر مرة أخرى.
• بأمر «الاستئناف».
• وضرب لقرار «لجنة الانتخابات».
• ولا تزال الأحكام «تقديرية»!
• سواء خبرة الـ 15 عاما!
• أو إتقان اللغة الإنجليزية!
• وسط غياب لسوط اللجنة «إعلاميا»!
• فلا متحدث رسمي يوضح!
• ولا أحد يشرح ويفصل!
• فتكثر الأخبار من الـ (مصدرجية)!
• لتختلط الحبال بالنبال!
• وتكثر (المزايدات)!
• لغياب المعلومة فقط!
• أو (تغييبها)!
• لم تذكر لنا اللجنة لماذا تأخرت في الإعلان!
• من كانوا ينتظرون!
• وتلك مخالفة (جوهرية) في أصل العملية الانتخابية!
• نجح رئيس الانضباط (لحد ما) في الانضباط.
• لكنه فشل في الاختبار (الأصعب)!
• رغم أنه (الأوضح)!
• فالنظام الأساسي واضح جدا!
• لا يحتاج لمزيد من (الفذلكة) القانونية!
• تبقى (الإجراءات) و(التنفيذ) و(التفاصيل)!
• هناك حيث (بيته)!
• سألوا الفشـار بيت من!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بيت (الشيطان)!

نقلا عن “مكة”



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    ابو نهار

    تعليف 1 .2 اعتقد انك لاتفهم بالرياضة الرجاء اترك التعليقات.
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  2. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    عادل امام

    سألو الباذنجانه وراتس تحرضين على صديقتس الطماطه في كشنه ؟ استلقى على ظهره وكح وشهق وزعق ثم قال . (للتمويه) وجذب الممشاهدين لكن ماكو فايده
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  3. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    عادل امام

    الباذنجان يسأل الطماطه في كشنه ايش رايتس في الانتخابات ؟ هزت الطماطه رأسها وكحت وشهقت وزعقت ثم قالت . الهلال عنده مشاكل ايه لكن يبقى اقوى فريق في منطقت العريجا برمتها
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