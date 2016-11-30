• الانتخابات تزداد «حرارة»!

• عودة ابن معمر مرة أخرى.

• بأمر «الاستئناف».

• وضرب لقرار «لجنة الانتخابات».

• ولا تزال الأحكام «تقديرية»!

• سواء خبرة الـ 15 عاما!

• أو إتقان اللغة الإنجليزية!

• وسط غياب لسوط اللجنة «إعلاميا»!

• فلا متحدث رسمي يوضح!

• ولا أحد يشرح ويفصل!

• فتكثر الأخبار من الـ (مصدرجية)!

• لتختلط الحبال بالنبال!

• وتكثر (المزايدات)!

• لغياب المعلومة فقط!

• أو (تغييبها)!

• لم تذكر لنا اللجنة لماذا تأخرت في الإعلان!

• من كانوا ينتظرون!

• وتلك مخالفة (جوهرية) في أصل العملية الانتخابية!

• نجح رئيس الانضباط (لحد ما) في الانضباط.

• لكنه فشل في الاختبار (الأصعب)!

• رغم أنه (الأوضح)!

• فالنظام الأساسي واضح جدا!

• لا يحتاج لمزيد من (الفذلكة) القانونية!

• تبقى (الإجراءات) و(التنفيذ) و(التفاصيل)!

• هناك حيث (بيته)!

• سألوا الفشـار بيت من!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بيت (الشيطان)!

نقلا عن “مكة”