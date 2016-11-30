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“طيران ناس” تكشف تفاصيل «واقعة طرد مواطن وعائلته» من الطائرة

30 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص
“طيران ناس” تكشف تفاصيل «واقعة طرد مواطن وعائلته» من الطائرة
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صحيفة المرصد : أصدرت شركة طيران ناس، أمس (الثلاثاء)، بيانا أوضحت فيه ملابسات واقعة إنزال مسافر وعائلته من على متن الرحلة رقم (XY010) المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بتاريخ ١٥ نوفمبر الجاري.

وحسب صحيفة “عكاظ” قالت الشركة إنها قامت بتشكيل لجنة للبدء في إجراءات التحقيق في هذا الادعاء من جميع جوانبه، واستيضاح وقائعه من قبل المعنيين في هذه الرحلة سواء من أفراد الطاقم الجوي، أو الحصول على إفادات بعض الركاب الذين كانوا على متن هذه الرحلة، وقد خلصت نتائج التحقيقات بهذا الخصوص إلى أن الراكب المدعي قام دون مسوغات بإثارة البلبلة، وتأجيج الركاب، وإحداث الفوضى داخل الطائرة، والتلفظ على قائدها بإهانات عنصرية تتعارض مع الآداب العامة، وتعاليم ديننا الحنيف.

وأضافت: «بالرجوع إلى أنظمة الطيران المدني في السعودية الذي وردت فيه مواد عدة تخص معالجة مثل هذه الحادثة، فقد تبين للجنة التحقيق أن قرار قائد الطائرة بإنزال الراكب من على متنها كان نظاميا؛ لوجود ما يستدعي ذلك، حيث إن لقائد الطائرة كامل الصلاحية في اتخاذ القرار، بحسب النظام، حال نشوء أي خطر يؤثر على سلامة الطائرة أو الركاب»، لافتة إلى أن قائد الطائرة لم يرغم عائلة المدعي على المغادرة معه، بل إن العائلة هي من اختارت بمحض إرادتها النزول من الطائرة.



تعليقات ( 39 )

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  1. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    محمد العمري

    طبعا كنا عارفين من اول نتيجة التحقيق
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  2. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    الفيلسوف

    هشتقوهم. وشرشحوا فيهم. الدكتور السعودي اناس فاهم ومحترم حسب اقوال المسافرين. ارجعوا الى الخبر الاول وشوفوا شهاده المسافرين ضد الطيار. هشتقوهم
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  3. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    خلل

    لازم تسمع من الطرفين وشهود من الركاب . وارواح الناس ليست لعبه ان يركبوا ومن حقهم ان ينزلوا من طائره فيها خلل فني ولكن خوفا على سمعة الشركه فبركوا القصة والسمك الكبير يأكل السمك الصغير
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  4. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    الفيلسوف

    شركه ناس ضربت الرقم القياسي في طرد السعوديين وعائلاتهم ودائما الرحلات متأخره وبعد لعبوا في هذي القضيه دور الشرطي والحكم. انا مقاطعهم واسافر على سيارتي احسن
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  5. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    الاسبانى

    ***انا شخصيا مع الدكتور السعودي لان الشركه لعبت دور الشرطي والحكم
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  6. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    غير صحيح

    طيرانكم سئ وزاد سواكم بمحابات طياركم الغربي على حساب مواطن شهادة شاهد ظهرت للاعلام من ركاب الطايره ان طياركم هو وكان من المفترض عليكم الاعتذار للراكب وتعويضه .
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  7. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    طرف محايد

    ليش لعبو دور الشرطى والحكم !!!!!!!!!!!!!!
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  8. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    الشهراني

    الشركه لعبت دور الشرطي والحكم. لذلك. انا مقاطه الشركه اطلقوا هشتاق مقاطعه شركه ناس. تكفون ياشباب السعوديه تكفون
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  9. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    المتعاني

    يجب على السعوديين الوقفه الصادقه مع الدكتور السعودي ومقاطعه الشركه لو تالحظون التحقيق جاء من عند الشركه لعبت دور الشرطى والحكم
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  10. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    القحطاني

    لم اجد اسوأ من هذه الشركه لوحيرت بين السفر مع شركه ناس او السفر على جمل اوحمار لاخترت الجمل والحمار. قاطعوهم خلوهم يخيسون
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  11. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    الدوسري

    هشتقوهم زي شركه الاتصالات والمطاعم خلوهم يخيسون شركه تاعب دور الشرطي والحكم اكيد رايح بحطون الخطأ على الدكتور السعودي
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  12. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    الهذلى

    انا شخصيا مقاطع شركه ناس وبعد هذا الخبر اللى لعبو فيه دور الشرطي والحكم زادت مقاطعتى لهم. لايحترمون احد والله ياشباب ركبت معهم مره انى ندمت مالك اي حقوق
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  13. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    الشمري

    ناس أسوأ شركه
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  14. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    عاى العموم ناس والخطوط كلهم غالين وسيئين ونحجز عن طريق طيران الخليج
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  15. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    الجيزاني

    شركه تعبانه وخدماتها زفت وتهين الركاب وداخل الطايره ينظرون بنظره دونيه ياخوى انا دافع فلوس مانا شحاد عندك لازم يحطون الخطا عليك
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  16. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    الخالدي

    اسوأ شركه في العالم
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  17. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    العتيبى

    انا في الطايره ذاك اليوم الشركه ماتلتزم بلوقت اخرونا ٥ساعات الرجال اللى حطو الحق عليه طالب بطائره بديله وتعويض فقط. والله لا تلفظ ولا شى وهو دكتور سعودى الشركه تلعب دور الشرطي والحكم،مافيه محاسبه
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  18. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    ابو نايف

    جاء وريته بطاقة عملي وقلت انا راح انزل واشتكي شافوها اخترشو وقامو يترضوني ويقولون حنا الغلطانيين واخر مرة ومن هالكلام لو اني ضعيف مرمطوني مثل هالشخص لاكن شافو اني اقدر اشتكيهم وموقفي قوي خافو
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  19. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    ابو نايف

    اكيد ماراح يقولون احنا الغلطانيين لان الناس بيقاطعونهم انا قد صار معي موقف في الخطوط الثانية هم الغلطانيين وعشان ما اشتكيهم قلبو علي وقالو حنا بنشتكيك اذا وقفت الطيارة قلت ابغى السوبر فايزر الان يتبع
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  20. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    السفياني

    طيب ليس ماحقق في القضيه طرف ثاني ليش تلعبون دور الشرطي والحكم يوم قال الطيار يا أنا يا المسافر في هذي الطياره وقف جميع الركاب مع المسافر ضد الكابتن وقالوا للطيار اخرج انت بسبب تاخر الطائره ***شركه
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  21. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    الهمداني

    طردة تفوت ولا حد يموت
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  22. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    شركة فاشلة فلم اعلم ان حاد كتلك يدان فيها الراكب واسرته وهي تعتمد في دخلها ع المواطن كان بإمكانهم جعل الخطأ على الكابتن وعقوبة واعتذار صريح مع تذاكر مجانيه بهدف كسب سمعه إعلامية
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  23. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    متابع

    المعادلة سهلة احترم تحترم ، يوميا في طيران وبشر وعالم تطير ما يصير معها مشاكل
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  24. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    جنوبية..🌻🌻

    وانا بعد ماقريت الخبر لخصت انكم تغطون على قائد الطائرة وأنه ماطرد العائلة طرد المعيل فقط كيف تبغاهم يجلسون من غير رجالهم طبيعي بينزلون معه وايش دخل هذا في سلامة الطائرة يعني الشاب هو سبب الخلل فهموني
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  25. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    اسمرعبر

    بعض الركاب الله يهديه يحسب ان الطائرة ملك له ولأسرته
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  26. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    العابر

    ركاب بعدد كراسي الطائرة شهدوا بالواقعة و كذبتوهم يا شركة ناس و تحقيقاتكم معاكسة جدا و سهل أن نقول أن المواطن أثار بلبلة من غير لجنة تحقيق خارجية تؤكد أو تنفي حسب النتائج فكيف يكون الحاكم و الجلاد واحد
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  27. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    الشرهه على الذى يركب معكم او يوصى بالركوب مع هذا الناقل الذى باصات خط البلده الذى بين البطحاء والعليا أفضل منها فاصحاب الشركة هم بانفسهم عندما يسافرون متأكد بأنهم لايركبون عليها
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  28. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص

    sar-al-sa

    ومن تقبل عائلته بالبقاء في مثل هذه الظروف في بلادنا وبالطبع ستنزل مع معيلها وكان اشجع واقرب الى الدين والتقاليد السعوديه العظيمه ان يطلب من العائله النزول مع معيلها احوط للدين واسلم للعاقبه
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  29. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    انوس

    كذابيين
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  30. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لماذا لا تعترفون بالخطأ بدلاً من القاء الاخطاء جملة على المواطنين!!
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  31. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    فهد12

    تعاليم الدين الحنيف يحث على الرفق بالناس وليس بطردهم والتنكيل بهم
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  32. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    مواطن

    كل شخص يدافع عن نفسه. هذا أمر طبيعي.
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  33. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    .لن.

    قايد الطايرة لا يعرف الراكب ولا يهمه من يكون هو طبق انظمة الطيران والسلامة وهذا معمول به في انظمة الطيران حتى المظيف الجوي لو شك في احد الركاب من حقه اخراجه ومن ثم اذا له حق يحصل عليه بلاش جهل وتذمر
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  34. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    عبدالله

    عشان قائد الطائرة امريكي طلع منها
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  35. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    ناصر

    يعني منزلينة من الاماراتية ما هو السفر مع ناس والمشي على الرجول سيان
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  36. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    مهم

    التحقيق لازم يكون من جهه مستقله معروف عن خدمات ناس انها غير مرضيه بعدين فيه ركاب كانوا على متن آلرحله المذكوره وتحدثوا بما حصل وكان الحق معا الراكب بعدين الراكب دفع مبلغ هل وعيدله
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  37. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    مهم

    التحقيق لازم يكون من جهه مستقله معروف عن خدمات ناس انها غير مرضيه بعدين فيه ركاب كانوا على متن آلرحله المذكوره وتحدثوا بما حصل وكان الحق معا الراكب بعدين الراكب دفع مبلغ هل وعيدله
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  38. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    جبال سدير

    التحقيق يجب ان يكون من جهة محايدة ماتجي انت الخصم والحكم
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  39. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    زائر

    اكيد نتائج التحقيق سوف تكون لصالح الكابت صاحب العيون الزرقاء ... نحن نعيش في غابه يحكمها القوي .
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