“طيران ناس” تكشف تفاصيل «واقعة طرد مواطن وعائلته» من الطائرة

صحيفة المرصد : أصدرت شركة طيران ناس، أمس (الثلاثاء)، بيانا أوضحت فيه ملابسات واقعة إنزال مسافر وعائلته من على متن الرحلة رقم (XY010) المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بتاريخ ١٥ نوفمبر الجاري.
وحسب صحيفة “عكاظ” قالت الشركة إنها قامت بتشكيل لجنة للبدء في إجراءات التحقيق في هذا الادعاء من جميع جوانبه، واستيضاح وقائعه من قبل المعنيين في هذه الرحلة سواء من أفراد الطاقم الجوي، أو الحصول على إفادات بعض الركاب الذين كانوا على متن هذه الرحلة، وقد خلصت نتائج التحقيقات بهذا الخصوص إلى أن الراكب المدعي قام دون مسوغات بإثارة البلبلة، وتأجيج الركاب، وإحداث الفوضى داخل الطائرة، والتلفظ على قائدها بإهانات عنصرية تتعارض مع الآداب العامة، وتعاليم ديننا الحنيف.
وأضافت: «بالرجوع إلى أنظمة الطيران المدني في السعودية الذي وردت فيه مواد عدة تخص معالجة مثل هذه الحادثة، فقد تبين للجنة التحقيق أن قرار قائد الطائرة بإنزال الراكب من على متنها كان نظاميا؛ لوجود ما يستدعي ذلك، حيث إن لقائد الطائرة كامل الصلاحية في اتخاذ القرار، بحسب النظام، حال نشوء أي خطر يؤثر على سلامة الطائرة أو الركاب»، لافتة إلى أن قائد الطائرة لم يرغم عائلة المدعي على المغادرة معه، بل إن العائلة هي من اختارت بمحض إرادتها النزول من الطائرة.
تعليقات ( 39 )
محمد العمريطبعا كنا عارفين من اول نتيجة التحقيق
الفيلسوفهشتقوهم. وشرشحوا فيهم. الدكتور السعودي اناس فاهم ومحترم حسب اقوال المسافرين. ارجعوا الى الخبر الاول وشوفوا شهاده المسافرين ضد الطيار. هشتقوهم
خلللازم تسمع من الطرفين وشهود من الركاب . وارواح الناس ليست لعبه ان يركبوا ومن حقهم ان ينزلوا من طائره فيها خلل فني ولكن خوفا على سمعة الشركه فبركوا القصة والسمك الكبير يأكل السمك الصغير
الفيلسوفشركه ناس ضربت الرقم القياسي في طرد السعوديين وعائلاتهم ودائما الرحلات متأخره وبعد لعبوا في هذي القضيه دور الشرطي والحكم. انا مقاطعهم واسافر على سيارتي احسن
الاسبانى***انا شخصيا مع الدكتور السعودي لان الشركه لعبت دور الشرطي والحكم
غير صحيحطيرانكم سئ وزاد سواكم بمحابات طياركم الغربي على حساب مواطن شهادة شاهد ظهرت للاعلام من ركاب الطايره ان طياركم هو وكان من المفترض عليكم الاعتذار للراكب وتعويضه .
طرف محايدليش لعبو دور الشرطى والحكم !!!!!!!!!!!!!!
الشهرانيالشركه لعبت دور الشرطي والحكم. لذلك. انا مقاطه الشركه اطلقوا هشتاق مقاطعه شركه ناس. تكفون ياشباب السعوديه تكفون
المتعانييجب على السعوديين الوقفه الصادقه مع الدكتور السعودي ومقاطعه الشركه لو تالحظون التحقيق جاء من عند الشركه لعبت دور الشرطى والحكم
القحطانيلم اجد اسوأ من هذه الشركه لوحيرت بين السفر مع شركه ناس او السفر على جمل اوحمار لاخترت الجمل والحمار. قاطعوهم خلوهم يخيسون
الدوسريهشتقوهم زي شركه الاتصالات والمطاعم خلوهم يخيسون شركه تاعب دور الشرطي والحكم اكيد رايح بحطون الخطأ على الدكتور السعودي
الهذلىانا شخصيا مقاطع شركه ناس وبعد هذا الخبر اللى لعبو فيه دور الشرطي والحكم زادت مقاطعتى لهم. لايحترمون احد والله ياشباب ركبت معهم مره انى ندمت مالك اي حقوق
الشمريناس أسوأ شركه
عبدالعزيز الخالديعاى العموم ناس والخطوط كلهم غالين وسيئين ونحجز عن طريق طيران الخليج
الجيزانيشركه تعبانه وخدماتها زفت وتهين الركاب وداخل الطايره ينظرون بنظره دونيه ياخوى انا دافع فلوس مانا شحاد عندك لازم يحطون الخطا عليك
الخالدياسوأ شركه في العالم
العتيبىانا في الطايره ذاك اليوم الشركه ماتلتزم بلوقت اخرونا ٥ساعات الرجال اللى حطو الحق عليه طالب بطائره بديله وتعويض فقط. والله لا تلفظ ولا شى وهو دكتور سعودى الشركه تلعب دور الشرطي والحكم،مافيه محاسبه
ابو نايفجاء وريته بطاقة عملي وقلت انا راح انزل واشتكي شافوها اخترشو وقامو يترضوني ويقولون حنا الغلطانيين واخر مرة ومن هالكلام لو اني ضعيف مرمطوني مثل هالشخص لاكن شافو اني اقدر اشتكيهم وموقفي قوي خافو
ابو نايفاكيد ماراح يقولون احنا الغلطانيين لان الناس بيقاطعونهم انا قد صار معي موقف في الخطوط الثانية هم الغلطانيين وعشان ما اشتكيهم قلبو علي وقالو حنا بنشتكيك اذا وقفت الطيارة قلت ابغى السوبر فايزر الان يتبع
السفيانيطيب ليس ماحقق في القضيه طرف ثاني ليش تلعبون دور الشرطي والحكم يوم قال الطيار يا أنا يا المسافر في هذي الطياره وقف جميع الركاب مع المسافر ضد الكابتن وقالوا للطيار اخرج انت بسبب تاخر الطائره ***شركه
الهمدانيطردة تفوت ولا حد يموت
متابعالمعادلة سهلة احترم تحترم ، يوميا في طيران وبشر وعالم تطير ما يصير معها مشاكل
جنوبية..🌻🌻وانا بعد ماقريت الخبر لخصت انكم تغطون على قائد الطائرة وأنه ماطرد العائلة طرد المعيل فقط كيف تبغاهم يجلسون من غير رجالهم طبيعي بينزلون معه وايش دخل هذا في سلامة الطائرة يعني الشاب هو سبب الخلل فهموني
اسمرعبربعض الركاب الله يهديه يحسب ان الطائرة ملك له ولأسرته
العابرركاب بعدد كراسي الطائرة شهدوا بالواقعة و كذبتوهم يا شركة ناس و تحقيقاتكم معاكسة جدا و سهل أن نقول أن المواطن أثار بلبلة من غير لجنة تحقيق خارجية تؤكد أو تنفي حسب النتائج فكيف يكون الحاكم و الجلاد واحد
sar-al-saومن تقبل عائلته بالبقاء في مثل هذه الظروف في بلادنا وبالطبع ستنزل مع معيلها وكان اشجع واقرب الى الدين والتقاليد السعوديه العظيمه ان يطلب من العائله النزول مع معيلها احوط للدين واسلم للعاقبه
انوسكذابيين
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلماذا لا تعترفون بالخطأ بدلاً من القاء الاخطاء جملة على المواطنين!!
فهد12تعاليم الدين الحنيف يحث على الرفق بالناس وليس بطردهم والتنكيل بهم
مواطنكل شخص يدافع عن نفسه. هذا أمر طبيعي.
.لن.قايد الطايرة لا يعرف الراكب ولا يهمه من يكون هو طبق انظمة الطيران والسلامة وهذا معمول به في انظمة الطيران حتى المظيف الجوي لو شك في احد الركاب من حقه اخراجه ومن ثم اذا له حق يحصل عليه بلاش جهل وتذمر
عبداللهعشان قائد الطائرة امريكي طلع منها
ناصريعني منزلينة من الاماراتية ما هو السفر مع ناس والمشي على الرجول سيان
مهمالتحقيق لازم يكون من جهه مستقله معروف عن خدمات ناس انها غير مرضيه بعدين فيه ركاب كانوا على متن آلرحله المذكوره وتحدثوا بما حصل وكان الحق معا الراكب بعدين الراكب دفع مبلغ هل وعيدله
مهمالتحقيق لازم يكون من جهه مستقله معروف عن خدمات ناس انها غير مرضيه بعدين فيه ركاب كانوا على متن آلرحله المذكوره وتحدثوا بما حصل وكان الحق معا الراكب بعدين الراكب دفع مبلغ هل وعيدله
جبال سديرالتحقيق يجب ان يكون من جهة محايدة ماتجي انت الخصم والحكم
زائراكيد نتائج التحقيق سوف تكون لصالح الكابت صاحب العيون الزرقاء ... نحن نعيش في غابه يحكمها القوي .