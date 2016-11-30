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بالفيديو : أم تترك ابنتها نائمة على “كاونتر المحاسبة” لتلحق بتخفيضات أحد المتاجر!!

30 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص
بالفيديو : أم تترك ابنتها نائمة على “كاونتر المحاسبة” لتلحق بتخفيضات أحد المتاجر!!
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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي , مقطع فيديو لطفلة نائمة على كاونتر المحاسبة بإحدى الأسواق الكبرى في المملكة، تركتها والدتها وذهبت للتسوق.

وكشف الفيديو عن طفلة مستلقية ونائمة على كاونتر المحاسبة الذي يبدو أنه لا يقف خلفه موظف، فيما أوضح مصور الفيديو أن الأم تركتها وذهبت مسرعة للتسوق، بعد تقديم المتجر عروض تخفيضات على بضائعه.

يذكر أن عدد من المغردين أبدو استياءهم من تصرف الأم، مشيرين إلى خطورة وضع الطفلة بمثل هذا المكان.

 



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    عادي التصوير فيه توعيه وتنبيه وتحذير للذكيات عاد ذكائهن غير خارق للعاده
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  2. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    تستغرب من اللي يزعل من التصوير وينزعج هذا فيه درس وتوعيه وتوجيه وتحذير ومفيد ياذكي ولا فيه ضرر تلوم حالها هي واشكالها
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  3. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    الهمداني

    17-ابو وائل لم يتزاحمون على بيوت الله .. وبالاخير تواريخ منتهية الصلاحية .. واصبحت حياتهم الاول التسوق .. هل ينتظرون عضب الله(اما عليك عقلية ناس تتسوق احتياجاتها - دخلتها في غضب الله ترى الحسد موزين)
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  4. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    للاسف

    هالناس ماعندهم شغل غير تتبع عيوب الناس ومحارم الناس وجلد الذات وتتبع عورات الناس وتصوير الناس والاساءة للناس والتدخل بشؤون الناس وتشويه المجتمع وبسبب هالمصور الملقوف يبدا السب والشتم بهالام الغافله
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  5. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    ابو وائل

    لم يتزاحمون على بيوت الله .. وبالاخير تواريخ منتهية الصلاحية .. واصبحت حياتهم الاول التسوق .. هل ينتظرون عضب الله
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  6. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    هذا ديدنهن وماهي غريبه منهن *** ومعتمده بالبيت على الخدامه هذي اللي بتسوق والله ***
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  7. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    الهمداني

    الستم من يقول امن وامان ؟؟؟
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  8. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    استغفر الله

    ابو اريام ياحليلك
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  9. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    عبد العزيز الحربي

    والله لوكان هذا الحدث متوقع بشكل يعبر... لايرضاه المسؤولين بأي شكل من الأشكال
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  10. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى هذه الدرجة فقدت هذه الام الاحساس بالمسؤولية تجاه فلذة كبدها عشان تخفيضات منتهية الصلاحية
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  11. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    وتبون المراءة تقود السيارة هههههههههههههه
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  12. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    الراصد

    لهالدرجة ناس ماتفهم اواغبياء اي تخفيضات واي كلام فارغ نصب في نصب على الاغبياء
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  13. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    جنوبية..🌻🌻

    إذا كان صدق هذه عديمة إحساس وخسارة فيها العيال عشان جبن وزيت رمة بنتها غير مبالية يعني هذه أي شي يغريها وممكن تبيع عيالها كلهم مقابل أي شي لمصلحتها خفيفة عقل واستبعد تكون سعودية احنا أرقى من كذا
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  14. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    awad

    لاتستبقو لاحداث امها كانت قريبه منها وركزو علي اخر المقطع امها كانت في ارف الي جنبها وهذا مصورها ومن تتبع عوراة الناس فضحه الله في عقر دارة ركزو علي انفسكم وتركم الخلق الخالق
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  15. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    سعد بن فهد

    لو خطفها واحد مايخاف الله كان ينفعها التسوق بدل بنتها تقعد تلطم ليلها ونهارها عشان بنتها ترجعلها
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  16. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص

    نجاخان

    شاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مب ام ذي تترك بنتها الله لايوفقها طيب لوقامت البنت وجاها واحد واخذها بحجة ان امها بالمستشفى وسيوصلها لها ماذا سيكون سينفعها فنيله او ثوب ؟؟
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  17. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لا استبعد ان تكون هذه الحركة مستقصدة من المصور لإظهار ان المواطنات يلهثون خلف هذه التخفيضات الكاذبة .. فهل يعقل ان تقوم ام بترك ابنتها بالسوق من اجل هذه المهرجانات التي تسمى بالتخفيضات !!
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  18. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    ابو اريام

    للازم رجاله يطلاقه ثلاث طلاقات بلا عوده
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  19. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    ابوبنيان

    هههههه يحب الحريم للتسوق
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  20. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص

    عبد العزيز الحربي

    اقامه مثل هذه التخفيضات في هذا الوقت وبشكل همجي وغير نظامي ولاحضاري لايقبله العقل ونتايجه سلبيه وعواقبه خطيره
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  21. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص
    عدد التعليقات:4481

    العنيد

    هذه الأم عديمة المسؤليه ومثلها حرام أن تكون أم اومسؤله عن اطفال واذا حدث للطفله مكروه تهرع لااشغال المسؤلين بطفلتها التي اهملتها !!
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