بالفيديو : أم تترك ابنتها نائمة على “كاونتر المحاسبة” لتلحق بتخفيضات أحد المتاجر!!

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي , مقطع فيديو لطفلة نائمة على كاونتر المحاسبة بإحدى الأسواق الكبرى في المملكة، تركتها والدتها وذهبت للتسوق.

وكشف الفيديو عن طفلة مستلقية ونائمة على كاونتر المحاسبة الذي يبدو أنه لا يقف خلفه موظف، فيما أوضح مصور الفيديو أن الأم تركتها وذهبت مسرعة للتسوق، بعد تقديم المتجر عروض تخفيضات على بضائعه.

يذكر أن عدد من المغردين أبدو استياءهم من تصرف الأم، مشيرين إلى خطورة وضع الطفلة بمثل هذا المكان.