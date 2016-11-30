بالفيديو : أم تترك ابنتها نائمة على “كاونتر المحاسبة” لتلحق بتخفيضات أحد المتاجر!!

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي , مقطع فيديو لطفلة نائمة على كاونتر المحاسبة بإحدى الأسواق الكبرى في المملكة، تركتها والدتها وذهبت للتسوق.
وكشف الفيديو عن طفلة مستلقية ونائمة على كاونتر المحاسبة الذي يبدو أنه لا يقف خلفه موظف، فيما أوضح مصور الفيديو أن الأم تركتها وذهبت مسرعة للتسوق، بعد تقديم المتجر عروض تخفيضات على بضائعه.
يذكر أن عدد من المغردين أبدو استياءهم من تصرف الأم، مشيرين إلى خطورة وضع الطفلة بمثل هذا المكان.
تعليقات ( 21 )
الهمداني17-ابو وائل لم يتزاحمون على بيوت الله .. وبالاخير تواريخ منتهية الصلاحية .. واصبحت حياتهم الاول التسوق .. هل ينتظرون عضب الله(اما عليك عقلية ناس تتسوق احتياجاتها - دخلتها في غضب الله ترى الحسد موزين)
للاسفهالناس ماعندهم شغل غير تتبع عيوب الناس ومحارم الناس وجلد الذات وتتبع عورات الناس وتصوير الناس والاساءة للناس والتدخل بشؤون الناس وتشويه المجتمع وبسبب هالمصور الملقوف يبدا السب والشتم بهالام الغافله
ابو وائللم يتزاحمون على بيوت الله .. وبالاخير تواريخ منتهية الصلاحية .. واصبحت حياتهم الاول التسوق .. هل ينتظرون عضب الله
الهمدانيالستم من يقول امن وامان ؟؟؟
استغفر اللهابو اريام ياحليلك
عبد العزيز الحربيوالله لوكان هذا الحدث متوقع بشكل يعبر... لايرضاه المسؤولين بأي شكل من الأشكال
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى هذه الدرجة فقدت هذه الام الاحساس بالمسؤولية تجاه فلذة كبدها عشان تخفيضات منتهية الصلاحية
الراصدلهالدرجة ناس ماتفهم اواغبياء اي تخفيضات واي كلام فارغ نصب في نصب على الاغبياء
جنوبية..🌻🌻إذا كان صدق هذه عديمة إحساس وخسارة فيها العيال عشان جبن وزيت رمة بنتها غير مبالية يعني هذه أي شي يغريها وممكن تبيع عيالها كلهم مقابل أي شي لمصلحتها خفيفة عقل واستبعد تكون سعودية احنا أرقى من كذا
awadلاتستبقو لاحداث امها كانت قريبه منها وركزو علي اخر المقطع امها كانت في ارف الي جنبها وهذا مصورها ومن تتبع عوراة الناس فضحه الله في عقر دارة ركزو علي انفسكم وتركم الخلق الخالق
سعد بن فهدلو خطفها واحد مايخاف الله كان ينفعها التسوق بدل بنتها تقعد تلطم ليلها ونهارها عشان بنتها ترجعلها
نجاخانشاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مب ام ذي تترك بنتها الله لايوفقها طيب لوقامت البنت وجاها واحد واخذها بحجة ان امها بالمستشفى وسيوصلها لها ماذا سيكون سينفعها فنيله او ثوب ؟؟
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلا استبعد ان تكون هذه الحركة مستقصدة من المصور لإظهار ان المواطنات يلهثون خلف هذه التخفيضات الكاذبة .. فهل يعقل ان تقوم ام بترك ابنتها بالسوق من اجل هذه المهرجانات التي تسمى بالتخفيضات !!
ابو اريامللازم رجاله يطلاقه ثلاث طلاقات بلا عوده
ابوبنيانهههههه يحب الحريم للتسوق
عبد العزيز الحربياقامه مثل هذه التخفيضات في هذا الوقت وبشكل همجي وغير نظامي ولاحضاري لايقبله العقل ونتايجه سلبيه وعواقبه خطيره
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العنيدهذه الأم عديمة المسؤليه ومثلها حرام أن تكون أم اومسؤله عن اطفال واذا حدث للطفله مكروه تهرع لااشغال المسؤلين بطفلتها التي اهملتها !!