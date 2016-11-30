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استمرار “تجاوزات التوظيف”…ملاحقة مسؤولين وظفوا أقاربهم في «المياه»

30 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص
استمرار “تجاوزات التوظيف”…ملاحقة مسؤولين وظفوا أقاربهم في «المياه»
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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أن المباحث الإدارية في إحدى المناطق تتحرى عن مخالفات بشأن توظيف أقارب لبعض أصحاب المناصب الإدارية في فرع لوزارة البيئة والزراعة والمياه.

وأبلغت مصادر أن مسؤولا بارزا في المرتبة الرابعة عشرة في أحد فروع الوزارة جرى استجوابه مع عدد من المسؤولين على خلفية قضايا فساد إداري، وسوء استعمال للسلطة، وتحقيق مصالح شخصية عقب رصد عدد من المخالفات في الإدارة.

وحسب صحيفة “عكاظ” أحيل عدد من المتهمين في قضايا إلى المحاكم الشرعية بعد أن حررت هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام ضدهم، بينها التورط في توظيف بعض أقارب «مسؤول» عن طريق مدير سابق لشؤون الموظفين.

وكانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أعلنت أمس الأول نتائج التحقيق الذي قامت به على إثر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في توظيف نجل وزير بطريقة غير نظامية، التي قادت إلى اكتشاف مخالفات مشابهة في 10 وزارات هي الإسكان، والنقل، والإعلام، والصحة، والتجارة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    من تحت الماء

    والبريد والجوازات؟؟ والكهرباء والاتصالات؟ مطلوب فحص نزاهة عاجلا
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  2. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    بن ليفان

    يااااااااااا كثرهم بالوزاره كنها ورثه متقلعدين يوظفو ابناءهم
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  3. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    يالطيف

    اذاكان الوضع كذا اجل الاراضي والفلل والشقق واماكن التهاب الي على طريق الثمامه وغيرها كلها اجل اصبحت تدار وتوزع للاقارب والحبايب اجل البقيه ياكلون...........
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  4. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    smile

    الغريب وزارة ا*** ماهي مذكورة اجل مافيها فساد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  5. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    خالد

    هي بس وزاره المياه الكل شغال والي ماعنده واسطه مايجد وظيفه ..مع الاسف هذه حقيقه
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  6. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص
    عدد التعليقات:1

    ibrahim alsoqaih

    يجب ان يعاقبوا بـــ : ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ارجلهم وايديهم من خلاف او ينفوا من الارض وتصادر اموالهم و ممتلكاتهم هؤلا هم سبب تخلفنا وضياع مستقبل الاجيال القادمة
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  7. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    شاعر فحل

    يا عمر يا معمر &&&& عمر الله شبابك &&&& والنجوم والقمر &&&& يلعبون عند بابك &&&&
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  8. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    الهمداني

    ملاحقة مسؤولين وظفوا أقاربهم في «المياه»((الاصل عدم التوظيف - اذا الشروط مستوفاه الاقربون اولى بالمعروف))
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  9. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    ابو فيصل

    ماذا صار ف موضوع ابن الوزير يعنى وش العقاب هذا المهم والباقى كلام فاضى
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  10. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    ابراهيم الصقية

    اذا لم يكن هناك تشهير بهم .. فلا فائدة من هذا العمل .. سيتجرأ غيرهم ما دام الدعوة محدا عارفهم ..
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  11. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لا فائدة من هذا كله اذا لم يتم اتخاذ اجراءات عقابية وتأديبية مع التشهير بهؤلاء المسئولين الذين يتدثرون بحماية القانون للمخالفين امثالهم .. ما ضيع البلد الا هذه العينات ممن تعين الغير كفوء محل الأكفأ
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  12. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    مواطن

    الفساد يعيق تقدم الدول.
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