استمرار “تجاوزات التوظيف”…ملاحقة مسؤولين وظفوا أقاربهم في «المياه»

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أن المباحث الإدارية في إحدى المناطق تتحرى عن مخالفات بشأن توظيف أقارب لبعض أصحاب المناصب الإدارية في فرع لوزارة البيئة والزراعة والمياه.

وأبلغت مصادر أن مسؤولا بارزا في المرتبة الرابعة عشرة في أحد فروع الوزارة جرى استجوابه مع عدد من المسؤولين على خلفية قضايا فساد إداري، وسوء استعمال للسلطة، وتحقيق مصالح شخصية عقب رصد عدد من المخالفات في الإدارة.

وحسب صحيفة “عكاظ” أحيل عدد من المتهمين في قضايا إلى المحاكم الشرعية بعد أن حررت هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام ضدهم، بينها التورط في توظيف بعض أقارب «مسؤول» عن طريق مدير سابق لشؤون الموظفين.

وكانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أعلنت أمس الأول نتائج التحقيق الذي قامت به على إثر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في توظيف نجل وزير بطريقة غير نظامية، التي قادت إلى اكتشاف مخالفات مشابهة في 10 وزارات هي الإسكان، والنقل، والإعلام، والصحة، والتجارة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط.