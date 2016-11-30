صحيفة المرصد : أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الوزارة تعمل على إنهاء هيكلة سلم رواتب المعلمين قريبا، ضمن خطواتها العملية لمواكبة رؤية 2030، لافتا إلى أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء بدل التدريس.
وحسب صحيفة “الوطن”قال الوزير في رد على سؤال حول ما يدور في الوسط التعليمي عن إعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين: نعم هناك لجنة مشكلة تنظر في هذا الموضوع ولم تنته اللجنة من عملها حتى الآن وفي انتظار ما تتوصل إليه.
وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء “بدل التدريس” للمعلمين
صحيفة المرصد : أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الوزارة تعمل على إنهاء هيكلة سلم رواتب المعلمين قريبا، ضمن خطواتها العملية لمواكبة رؤية 2030، لافتا إلى أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء بدل التدريس.
تعليقات ( 20 )
مع زاتك20 الف ريال قليله في حق المعلمين والمعلمات..هم يواجهون أبناء وبنات اللي متسدحين في الاستراحات إلى آخر الليل.همه ينبسط ولا اهتم في الأبناء .خلونا نكون صريحين ومخاوف الله شوي.على فكره انا ماني مدرس
ابو معاذ إلى تعليق 14فيه ناس من أصحاب شهادة سادس الآن هو ع الحدود يدافع عن عرضك .. لذلك وانا اخوك لا تزدري أحد وكل واحد مكمل للثاني. وبعدين مين قال لك ان كل المعلمين مثقفين؟؟مع احترامي الكبير لهم
بقايا مشاعر.....♡المفروض المساواة بين موظفي الدوله العسكر راحت كل بدلاتهم وهم يكدون اضعاف المعلمين ويغرضو نفوسهم للخطر والمعلم حصتين وقاعد على جواله والمعلمات م.غير درسو بناتكم وترسل جدولها من اول السنه للام وتهديد وو
kulمن قال في الراتب شيئ اسمه بدل تدريس ... الميدان لم يعد ينتظر صدمة أخرى ... والوزير الحالي في نظر المعلمين كما قال هو يريد ان يعيد مسح ما هو موجود واعادة البناء من جديد ...
الحق يقال١٤ لست معلم واتمنى الخير لكل مواطن ولا اتمنى الضرر والنقص من راتبه ابدا وصدقت نحن شعب حسود اعوذبالله
الشهرانيت7 ابشرك فيه زياده في رواتب المعلمين والمعلمات وسوف يعلن عنها في شهر4 .
خرخرينواللي على المدرج يتفرج الخبر خاص بفئة المعلمين المثقفة فالحاسد والحاقد لا مكان له هنا بالذات أصحاب شهادة سادس والكفاءة والثانوية العامة اللي بالدف وغيرهم من الحسدة اللي نحصلهم في كل خبر يخص المعلم
جواد جدةاحرص يامعالي وزير التعليم أن لاتعد بما لاتملك فوزارتك انما هي عضو في لجنة إعادةهيكلة و سلم الرواتب وراتبك أنت طاله الخصم دون الرجوع لك فكيف برواتب جميع موظفي الدولة بما فيهم المعلمين بوزارة التعليم
الهمدانيعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين: نعم هناك لجنة مشكلة تنظر في هذا الموضوع ولم تنته اللجنة من عملها حتى الآن وفي انتظار ما تتوصل إليه((يعني تعتقدوا انه في زيادة اكيد نقصان))
محمدالجعيديجب توحيد زي المدرسين والمدرسات لبس بدله خاصه عليها شعار الوزارة احسن من التكشخ زي بدله سابك او الكهرباء
هههههينفي ثم يقول : نعم هناك لجنة مشكلة تنظر في هذا الموضوع ولم تنته اللجنة من عملها حتى الآن وفي انتظار ما تتوصل إليه😂😂 يعني خاصمين خاصمين بس مسألة وقت 😀 طيب له النفي من الأساس يا معالي الوزير !
محمدالجعيدحان الوقت ان تخصص حصص تخصصيه في المساء للطلاب لسوق العمل او تمدد الفترة الصباحيه الين 5 عصرا
محمدالجعيدليش مايلغى بدل التدريس مدام يتقاضون راتب من اجل التدريس اصلا المدرسين والمدرسات يجب ان تخفض رواتبهم ليش عاليه لنه تدريسهم مشي حالك
💎💛عــــهــــــود💛💎ليش هو فيه بدل تدريس ؟ 😬 اوّل مرة اسمع .. عموماً دام فيها فيجين تو ثاوساند ثيرتي فما أقول لكم إلا مزدينن فيهم الله يعينهم هههههههه احسن 😂😂😂😂
زائراللي سمعنا انو بيلغون بدل التدريس عن المدير والوكيل والمرشدالطلابي
عدد التعليقات:1854
بلادي زوينامن يتضجر ،، فهذا ناكر لوطنه و أنتمائه له وطني الحبيب و هل أحب سواه 🇸🇦
عدد التعليقات:1854
بلادي زوينالأجل الوطن نرخص الدماء و الأرواح ،، من لا وطن له فهذا يتم الأم ،، حفظك الله يا مملكتي محبوبتي رمزاً للأمتين العربية و الأسلامية . 🇸🇦
ابو فارسالل لايوجد شي اسمه بدل تدريس هذا افتراء على حقوق المعلمين والمعلمات الهدف منه امتصاص راتب التقاعد بسحب البدل المزعوم
يقولون مالا يفعلوناذا سوف يتم الغاؤة ..... هذا ديدنهم