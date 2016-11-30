وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء “بدل التدريس” للمعلمين

صحيفة المرصد : أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الوزارة تعمل على إنهاء هيكلة سلم رواتب المعلمين قريبا، ضمن خطواتها العملية لمواكبة رؤية 2030، لافتا إلى أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء بدل التدريس.

وحسب صحيفة “الوطن”قال الوزير في رد على سؤال حول ما يدور في الوسط التعليمي عن إعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين: نعم هناك لجنة مشكلة تنظر في هذا الموضوع ولم تنته اللجنة من عملها حتى الآن وفي انتظار ما تتوصل إليه.