شاهد : ماذا وجد الأطباء في “معدة طفل” بمستشفى أبها للولادة ؟!!

صحيفة المرصد : تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة د.عادل الشهراني من استخراج عدد (50) دبوس للشعر من معدة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وذلك عن طريق جراحة المنظار وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات وتم نقل المريض لجناح التنويم بعد أجراء العملية بدون أي مضاعفات ولله الحمد..

ومن جهته قال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال د.علي القحطاني بأن هذه العملية تضاف إلي سجل إنجازات أطباء المستشفى مشيراً إلى أن المستشفى مرجعي لاستقبال حالات الولادة والأطفال على مستوى المنطقة حسب صحيفة “المدينة”.

مشيراً أنه منذ افتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى تم إجراء (130) عملية تنوعت بين استقبال أجسام غريبة ونزيف الدوالي والنزيف الشرجي وأهاب القحطاني بجميع أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم أثناء اللعب وعدم تركهم يلهون بعيدا عن رقابة الأسرة للمحافظة على سلامتهم وتجنبهم مصادر الخطر.