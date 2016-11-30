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شاهد : ماذا وجد الأطباء في “معدة طفل” بمستشفى أبها للولادة ؟!!

30 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص
شاهد : ماذا وجد الأطباء في “معدة طفل” بمستشفى أبها للولادة ؟!!
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صحيفة المرصد : تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة د.عادل الشهراني من استخراج عدد (50) دبوس للشعر من معدة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وذلك عن طريق جراحة المنظار وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات وتم نقل المريض لجناح التنويم بعد أجراء العملية بدون أي مضاعفات ولله الحمد..

ومن جهته قال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال د.علي القحطاني بأن هذه العملية تضاف إلي سجل إنجازات أطباء المستشفى مشيراً إلى أن المستشفى مرجعي لاستقبال حالات الولادة والأطفال على مستوى المنطقة حسب صحيفة “المدينة”.

مشيراً أنه منذ افتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى تم إجراء (130) عملية تنوعت بين استقبال أجسام غريبة ونزيف الدوالي والنزيف الشرجي وأهاب القحطاني بجميع أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم أثناء اللعب وعدم تركهم يلهون بعيدا عن رقابة الأسرة للمحافظة على سلامتهم وتجنبهم مصادر الخطر.

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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    Sara

    7 سنوات؟ليش تستغربون يمكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة و تصرف مثل هذا عادي يصدر منه حتى لو عمره 30.الحمد لله على سلامته.
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  2. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    ابو براهيم

    السلام عليكم غالبا الام تمسك مشبك الشعر بفمها اثناء قيامها بترتيب شعرها.. الاطفال يقلدون بدون تمييز .. ربما الطفل شاهد امه تضع المشبك في فهما وفهم انه يؤكل.
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  3. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    ابو صبا

    من جد كيف قدر يبلعهم كلهم ماتجي على بال احد
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  4. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    الله من الإهمال وشلون قدر يبلع كل ذا ?.... ليه تجيبون عيال اذا مب قد التربية
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  5. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    ت 12

    وليس السبحه الي فيده هههه وليست السبحه التي في يده
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  6. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    أفريقي

    لماذا لا يتم إعطاء هذا المستشفى و الطبيب حقهم الكافي من الإشاده بحجم يوازي حجم السباب والشتائم التي سينالونها فيما لو أنهم نسوا مقصا أو منشفة في بطن هذا الطفل.
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  7. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    عُـــــــــمـــــــــر

    اتوقع عمره اقل من 3سنوات لان 7سنوات فاهم ويعرف الصح من الخطاء
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  8. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    يالطيف

    ت10 اشكرك خلف خلف حروفي لاني احتاجك سامع وسوف اعيدها(انكان)اقتنعت لاكن لن تستطيع أن تاتي بثقافتي وليس كتابيتي واغلاطي الاملائيه المعنى على منطوق الرجال وليس السبحه الي فيدة
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  9. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    الحمد لله على السلامة.لكن هذي شقاوة أطفال الله يصلحهم
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  10. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    ت 8

    انكان ههههه إن كان
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  11. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    كيف تخمخمها الله ستر م.ثقبت معدته ..سبع سنوات واعي الله يطعني عنه وش خلاه يبلعها
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  12. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    يالطيف

    انكان عندهم شغاله يمكن هي من اكلته ليمرض ويموت والطفل خاف يخبر اهله من تهديدها
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  13. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    منصور

    الحمدلله على السلامة
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  14. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    الحمد على سلامته
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  15. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    ارز 👊 نجد

    الحمدلله على السلامة
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  16. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    هل صحيح او افلام كرتون
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  17. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    خرخرينو

    الأطفال أمانة في أعناق أمهاتهم وآبائهم من حيث تربيتهم والحفاظ عليهم فنجد اليوم بعض الأمهات مشغولة بالجوال والتصوير وفي عالم الموضة والطفل يسرح ويمرح بالقرب من الخطر من كهرباء ودفايات وأشياء حادة و إلخ
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  18. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  19. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    غليص

    عمره 7 سنوات و بلع 50 دبوس شعر حاولت اصدق و ما قدرت
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