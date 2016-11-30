رجل أعمال يجمع “مليار ريال” من 1200 مساهم ويختفي !!

صحيفة المرصد : كشف مساهمون أنه منذ عامين ظهر رجل أعمال يدعي بأن له خبرة طويلة في مجال الأسواق العالمية “البورصة”، وتقدم له مواطنون بلغ عددهم 1200 مساهم، وبعد أن حضروا إلى مؤسسته التي كان يديرها مقيمون، استطاع رجل الأعمال إقناعهم في إدخال أموالهم ضمن البورصة العالمية لتسليم المبالغ له، بعد أن أخذ يبين لهم طريقته في الدخول لتلك المساهمات من خلال أشخاص يعملون لدى البورصة ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال.

وحسب صحيفة “الوطن” أشاروا إلى أنهم اطلعوا على مستندات تقدر بالملايين لرجال أعمال سبق أن دخلوا بهذه المساهمات لدى المؤسسة، ما شجع الكثير منهم إلى إحضار مبالغ مرتفعة فمنهم من دفع مبلغ مليون ريال، وآخرون تقدموا بـ800 ألف رغبة في الحصول على أرباح من رأس المال المقدم من قبلهم.

وبين المساهمون أن رجل الأعمال الوهمي استطاع أن يجمع مليار و200 ألف ريال، ويغلق المؤسسة ويختفي، وبعد مرور 3 أسابيع لم يستطيعوا التواصل معه، حيث تم إغلاق كافة أرقام جوالاته، ما دفع البعض منهم للحضور إلى المؤسسة ليجدوا أن تلك الشقة كانت مؤجرة من قبل مقيم، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بهذا الشأن، وبعد التحري والبحث، اكتشفوا أن رجل الأعمال الوهمي تمكن من الهروب خارج السعودية، وتحويل كافة المبالغ إلى الدولة التي توجه لها.

وبالتحري والاتفاق مع الإنتربول استطاعوا معرفة الأماكن التي يوجد بها رجل الأعمال في تلك الدولة، وتم القبض عليه وإيداعه في السجن حتى يتم تسليمه للجهات المختصة في السعودية، كما تم القبض على معاونيه المقيمين، ولا يزالون قيد التوقيف حتى يتم إحضار المسؤول عن تلك المساهمات الوهمية.