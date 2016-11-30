رجل أعمال يجمع “مليار ريال” من 1200 مساهم ويختفي !!

صحيفة المرصد : كشف مساهمون أنه منذ عامين ظهر رجل أعمال يدعي بأن له خبرة طويلة في مجال الأسواق العالمية “البورصة”، وتقدم له مواطنون بلغ عددهم 1200 مساهم، وبعد أن حضروا إلى مؤسسته التي كان يديرها مقيمون، استطاع رجل الأعمال إقناعهم في إدخال أموالهم ضمن البورصة العالمية لتسليم المبالغ له، بعد أن أخذ يبين لهم طريقته في الدخول لتلك المساهمات من خلال أشخاص يعملون لدى البورصة ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال.
وحسب صحيفة “الوطن” أشاروا إلى أنهم اطلعوا على مستندات تقدر بالملايين لرجال أعمال سبق أن دخلوا بهذه المساهمات لدى المؤسسة، ما شجع الكثير منهم إلى إحضار مبالغ مرتفعة فمنهم من دفع مبلغ مليون ريال، وآخرون تقدموا بـ800 ألف رغبة في الحصول على أرباح من رأس المال المقدم من قبلهم.
وبين المساهمون أن رجل الأعمال الوهمي استطاع أن يجمع مليار و200 ألف ريال، ويغلق المؤسسة ويختفي، وبعد مرور 3 أسابيع لم يستطيعوا التواصل معه، حيث تم إغلاق كافة أرقام جوالاته، ما دفع البعض منهم للحضور إلى المؤسسة ليجدوا أن تلك الشقة كانت مؤجرة من قبل مقيم، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بهذا الشأن، وبعد التحري والبحث، اكتشفوا أن رجل الأعمال الوهمي تمكن من الهروب خارج السعودية، وتحويل كافة المبالغ إلى الدولة التي توجه لها.
وبالتحري والاتفاق مع الإنتربول استطاعوا معرفة الأماكن التي يوجد بها رجل الأعمال في تلك الدولة، وتم القبض عليه وإيداعه في السجن حتى يتم تسليمه للجهات المختصة في السعودية، كما تم القبض على معاونيه المقيمين، ولا يزالون قيد التوقيف حتى يتم إحضار المسؤول عن تلك المساهمات الوهمية.
تعليقات ( 15 )
علوش وحش الوحوشمجرم
العنزيلص
العنزيتعليق مخالف
زائرهذا هرب لكن اللي داخل البلد وسلب اموال ابناس ولسه هو بالبلد جالس مثل ا***
88غبي هرب الى دوله بينها و بين المملكه اتفاقيه امنيه
الهمدانيدام القصة من عامان عجل راحت الفلوس ياجذعان
عدد التعليقات:773
عاشق وطنههؤلاء هم من لعب في اموال الدوله وللمواطن ودك تؤخذ امواله كلها وتوضع في حسابات الدوله
الازديحلال فيهم لانهم أرادوا كسب المال فقط ماهمهم حلاله وحرامه لذالك الله سلط عليهم
.لن.كيف حول هذا المبلغ الى للخارج بدون مسآلة او رقابة هذا واللي حول منذ مبطي كثير استنزاف لثروات البلد وين الانظمة المقيدة وين مؤسسة النقد وسمه واخواتها والله صارت كان البلد مغنم لكن كويس طرحوه على الاقل
واضحطبعا كل عملية مشبوهه في السوق تحصل خلفها*** واخوانهم يا بشر الاجنبي حتى لو لقيته يتقضى من بقاله اترك البقالة واطلع والله افضل طرق التعامل معهم هو رفضهم بالاجمال
مع زاتكالله أكبر. .كيف الواحد يهنأ وهو يأكل حرام.
عليأقسم بالله يستاهلون ، بعدما سمعنا وشفنا من عام 2006 إلى الآن وما تعلمو من كل هالدروس والمفروض ما أحد يطالب بحقوقهم لأن هذا تفريط وغباء اللهم لا شماته .
يالطيفكثرت الحكايات من النوع هاذي احس فيه انه ياهيئه الفساد الوضع ميطمن كيف يجمع ويختفي او الي يهرب ثم رجع مفهمت الحكايه هل هي نوع من انواع غسيل الاموال
شايف كذاخلاص راحت من السهل تضحك على بعض العرب ومن الصعب تفهمه
عدد التعليقات:8486
الحرمانعاش يومين حلوين علي قولت المصريين لورجع اموالهم بنقص 100 الف من كل مليون بحجه الخساره كان زبطتت معه