رئيس كوريا الشمالية السابق حاول إطالة عمره بطرق غريبة

صحيفة المرصد-وكالات: قال الباحث كيم هونغ سو الهارب من كوريا الشمالية منذ فترة إن الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، حاول بكل الطرق والوسائل زيادة الرغبة الجنسية لديه.

لقد اعتقد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل أن قوة الرغبة الجنسية تزيد عمر الإنسان ولذلك جهد بشكل مهووس وسعى لتجريب مجموعة متنوعة من الطرق لتطويل فترة النشاط الجنسي. ولتحقيق هذا الهدف سخر كيم جونغ إيل جهود عدد كبير من العلماء، بالإضافة إلى أساليب الطب التقليدي، وعرضوا عليه مختلف “الطرق الشعبية” الغريبة.

وذكر العالم الفار أنه قام ذات مرة بتحضير وجبة للزعيم كيم جونغ إيل من قضيب أسد، إذ يزعم البعض بأنه يمنح الرجل قوة جنسية لا تضاهى في السرير. وطبعا لم يعرف هل أعطت هذه الوجبة، النتيجة المرجوة أم لا، ولكن من المعروف أن قضيب النمر يستخدم في الطب الصيني لتقوية الإثارة الجنسية – ويعدون منه حساء.

وتقول الشائعات إن كيم جونغ إيل كان يحتاج للقوة الجنسية الخارقة ليس فقط من أجل إرضاء زوجته – إذ لديه الكثير من العشيقات وتزوج الرجل 4 مرات بشكل رسمي وكانت زوجته الأخيرة أصغر منه بـ23 عاما.

ومع ذلك لم تفلح جهود كيم جونغ إيل في إطالة عمره فقد توفي قبل أن يكمل عامه السبعين فهو من مواليد عام 1942 وتوفي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2011 حين كان في زيارة تفقدية على متن قطاره المدرع.

ومن المعروف أن كيم إيل جونغ كان يعاني من مرض القلب والأوعية الدموية وكذلك من مرض السكري وكان خلال ذلك يحب تناول المشروبات الكحولية وخاصة الكونياك ويدمن على التدخين.

وعن سبب الوفاة قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: “الزعيم توفي نتيجة الإرهاق والتعب الذهني والبدني الناجم عن العمل الشاق من أجل بناء دولة مزدهرة”، لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية شككت في الأمر، وقالت إن كيم إيل جونغ توفي” بسبب مرض غريب لا تعرف طبيعته”.