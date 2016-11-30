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“المراعي” تكشف حقيقة ضبط دجاج فاسد في إحدى سياراتها

30 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص
“المراعي” تكشف حقيقة ضبط دجاج فاسد في إحدى سياراتها
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صحيفة المرصد :كشفت شركة المراعي عن عدم صحة ما تم تداوله أمس، الثلاثاء، بشأن ضبط منتجات دواجن منتهية الصلاحية في سيارة التوزيع الخاصة بها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

وأشارت الشركة في بيانٍ لها أن ما ورد في خبر الدواجن المتداول عارٍ عن الصحة، وأن سيارة التوزيع كانت تحمل الرجيع اليومي الذي يتم جمعه من الأسواق، تمهيدًا للتخلص منه، وهو إجراء معتاد، لسحب المنتجات قبل أو عند انتهاء الصلاحية حسب موقع “تواصل”.

يذكر أن خبرًا تم تداوله يفيد بأن دوريات أمن الطرق بمركز لينة، التابع لأمن الطرق بالحدود الشمالية، ضبطت سيارة “دينا ثلاجة” مُحمّلة بدجاج فاسد من منتجات الشركة، ومنتهي الصلاحية منذ أسبوع.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    فــــهـــــد

    تعليق مخالف
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  2. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    مجبر رجل القعسي

    عذر جاهر والتبرير المفروض على جميع المواطنيين والمقيمين مقاطعة هذه الشركه ماشتري اي منتج لها لعبة بالتواريخ ورفعت الاسعار نقصت حجم العبوات وزارة التجاره ساكته عنها ليه على شان سواد اعيون مالكها
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  3. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص
    عدد التعليقات:6045

    المنتصر بالله

    حيله من الشركه على من تلعبها والدليل الكميه ولو صدقنا إنه سحب رجيع كانت الكميه قليله وليس 5 سيارات مع بعض يا ***هههههههه خخخخخخخخ
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  4. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    الهمداني

    الرجيع يعمل منه مرتاديلا ونقانق وهمبرجر ومفروم وطعام للحيونات في حدائق الحيوان او السيرك الخ الخ مافي شي يعدم((وفي ناس تاكل الحجر ومعداتهم قوية لا يأثر فيها طعام فاسد ولا شي عادي مافي مشكل صديك))
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  5. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    منتهي الصلاحية يجمع من بقالات وسوبر ماركات كثيرة من اماكن مختلفة وتكون المدة لها اسبوع او شهر او يوم وعادي جدا لمن يعرف طريقة التوزيع وردي بسبب بعض الردود ومن يقول كيف يكون يومي وهو له اسبوع
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  6. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    سلمان

    كيف رجيع يومي ويقولك منتهي من اسبوع ليش تكذبوا على الناس الا الخبر صحيح
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  7. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    شايف كذا

    الشاورما والمفروم ودجاج المطاعم بصفه عامه انصح بعدم أكله مهما يكون المنتج
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  8. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    تميم

    فعلا. مانتبهنا عندها. رجيع منتهي
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  9. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    يالطيف

    ضبطت وضعها ورجعت تهدد وبالامس كانت حائرة.
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  10. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    كلام الشركة غير منطقي

    هل تستغرق عملية النقل من منفذ البيع الى الشركة اسبوع كامل ؟ المنتجات منتهية الصلاحية منذ اسبوع.
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  11. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    شايم

    هذه حي
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  12. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    من تحت الماء

    حليبكم صايرن ماء انتبهوا من غشنا فليس منا
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  13. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    رؤية 2090

    لا حول ولا قوة الا بالله
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