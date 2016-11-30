“المراعي” تكشف حقيقة ضبط دجاج فاسد في إحدى سياراتها

صحيفة المرصد :كشفت شركة المراعي عن عدم صحة ما تم تداوله أمس، الثلاثاء، بشأن ضبط منتجات دواجن منتهية الصلاحية في سيارة التوزيع الخاصة بها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.
وأشارت الشركة في بيانٍ لها أن ما ورد في خبر الدواجن المتداول عارٍ عن الصحة، وأن سيارة التوزيع كانت تحمل الرجيع اليومي الذي يتم جمعه من الأسواق، تمهيدًا للتخلص منه، وهو إجراء معتاد، لسحب المنتجات قبل أو عند انتهاء الصلاحية حسب موقع “تواصل”.
يذكر أن خبرًا تم تداوله يفيد بأن دوريات أمن الطرق بمركز لينة، التابع لأمن الطرق بالحدود الشمالية، ضبطت سيارة “دينا ثلاجة” مُحمّلة بدجاج فاسد من منتجات الشركة، ومنتهي الصلاحية منذ أسبوع.
تعليقات ( 13 )
فــــهـــــدتعليق مخالف
مجبر رجل القعسيعذر جاهر والتبرير المفروض على جميع المواطنيين والمقيمين مقاطعة هذه الشركه ماشتري اي منتج لها لعبة بالتواريخ ورفعت الاسعار نقصت حجم العبوات وزارة التجاره ساكته عنها ليه على شان سواد اعيون مالكها
عدد التعليقات:6045
المنتصر باللهحيله من الشركه على من تلعبها والدليل الكميه ولو صدقنا إنه سحب رجيع كانت الكميه قليله وليس 5 سيارات مع بعض يا ***هههههههه خخخخخخخخ
الهمدانيالرجيع يعمل منه مرتاديلا ونقانق وهمبرجر ومفروم وطعام للحيونات في حدائق الحيوان او السيرك الخ الخ مافي شي يعدم((وفي ناس تاكل الحجر ومعداتهم قوية لا يأثر فيها طعام فاسد ولا شي عادي مافي مشكل صديك))
سلمانكيف رجيع يومي ويقولك منتهي من اسبوع ليش تكذبوا على الناس الا الخبر صحيح
شايف كذاالشاورما والمفروم ودجاج المطاعم بصفه عامه انصح بعدم أكله مهما يكون المنتج
تميمفعلا. مانتبهنا عندها. رجيع منتهي
يالطيفضبطت وضعها ورجعت تهدد وبالامس كانت حائرة.
كلام الشركة غير منطقيهل تستغرق عملية النقل من منفذ البيع الى الشركة اسبوع كامل ؟ المنتجات منتهية الصلاحية منذ اسبوع.
شايمهذه حي
من تحت الماءحليبكم صايرن ماء انتبهوا من غشنا فليس منا
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