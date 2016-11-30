“المراعي” تكشف حقيقة ضبط دجاج فاسد في إحدى سياراتها

صحيفة المرصد :كشفت شركة المراعي عن عدم صحة ما تم تداوله أمس، الثلاثاء، بشأن ضبط منتجات دواجن منتهية الصلاحية في سيارة التوزيع الخاصة بها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

وأشارت الشركة في بيانٍ لها أن ما ورد في خبر الدواجن المتداول عارٍ عن الصحة، وأن سيارة التوزيع كانت تحمل الرجيع اليومي الذي يتم جمعه من الأسواق، تمهيدًا للتخلص منه، وهو إجراء معتاد، لسحب المنتجات قبل أو عند انتهاء الصلاحية حسب موقع “تواصل”.

يذكر أن خبرًا تم تداوله يفيد بأن دوريات أمن الطرق بمركز لينة، التابع لأمن الطرق بالحدود الشمالية، ضبطت سيارة “دينا ثلاجة” مُحمّلة بدجاج فاسد من منتجات الشركة، ومنتهي الصلاحية منذ أسبوع.