والد «فتاة النمر»:الإفراج عن المدرب وعودته لتقديم عروضه بالحيوانات المفترسةدون علمي

صحيفة المرصد : اشتكى والد الطفلة شموخ السويلم من إطلاق سراح المدرب والمعنيين معه في قضية «فتاة النمر»، التي كادت تودي بحياة طفلته الأسبوع الماضي، وأوضح والد الطفلة ياسر السويلم أنه فوجئ بخروج المدرب والمعنيين في القضية، وعودتهم في معرض الصناعات الوطنية في مدينة سكاكا، وأثار استغرابه عودة الحيوانات المفترسة للمعرض داخل قفص حديد، مضيفاً أنه عند مراجعته هيئة التحقيق والادعاء العام أفادوا بأنهم أفرجوا عنهم بكفالة، وأنه لا يوجد نص نظامي يمنع بيع النمر منعاً باتاً، وننتظر تفاصيل أكثر لهذا النص، مشيراً إلى أنه أعد خطاباً لأمير المنطقة حول المتسببين في ذلك حسب صحيفة “الحياة”.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شرطة الجوف الرائد يزيد النومس أنه صدر الأمر السامي الكريم بمنع استيراد الحيوانات المفترسة للأغراض التجارية، أو الاستعمال الشخصي إلا للجهات الحكومية التابعة لإمارات المناطق والمسجلة لدى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وكذلك للاستخدامات العلمية ولأغراض العروض الترفيهية المعتمدة على الحيوانات المفترسة المدربة ولفترات محددة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. يذكر أن والد الطفلة شموخ تلقى عدداً من «الجاهات» قدمت إلى منزله، مطالبين بالمسامحة والتنازل عن الموقوفين المتسببين بـ«حادثة النمر»، مؤكداً أنه لم يتنازل.

وقال: «تنازلت وقت وقوع الحادثة لوجه الله، إلا أنني تفاجأت في وقت متأخر من الليل بأن اللجنة المسؤولة عن الفعاليات تنشر بياناً كاذباً في مواقع مختلفة، جاء فيه أن البنت هي ابنة المدرب، وأن ذلك كان للتشويق والإثارة»، مبيناً أن ذلك أثار استغرابه ودفعه إلى رفض التنازل، بعد أن نسبوا ابنته لهم وتكذيبه.