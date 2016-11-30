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​ بالفيديو : مقيم يعرض كليته للبيع .. والسبب غريب!!

30 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص
​ بالفيديو : مقيم يعرض كليته للبيع .. والسبب غريب!!
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عاملاً باكستانياً يعرض إحدى كليتيه للبيع؛ ليتمكن من تسديد قيمة دية عليه؛ إثر حادث مروري تسبب في موت مواطن، وتفاعل معه مغردون، عارضين تقديم المساعدة له .

وتحدث العامل وهو يبكي بحرقة مناشداً كل مَن يستطيع مساعدته تقديم يد العون له؛ حيث إن عليه دية تبلغ 250 ألف ريال على حد قوله، وأنه تبقى 15 يوماً فقط له لسدادها، مشيراً إلى أن لديه أولاداً وراتبه 1500 ريال ويرسل منه 600 ريال شهرياً لأبنائه، ولا يمتلك أي وسيلة لتسديد الدية سوى بيع إحدى كليتيه.

يذكر أنه قد تفاعل المغردون مع المقطع، ودشنوا هاشتاقاً باسم “عامل يعرض جسده للبيع لسداد دية”، وأبدى عدد منهم استعدادهم للتكفل بمبلغ الدية وتسديده عنه ابتغاءً للأجر والثواب.

 



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    مشــعل

    الله يكون بعونه ويفرج له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    السؤال الأهم

    كيف سمح لكفيله بالسماح له بقيادة مركبة غير مؤمن عليها؟ اليس من الواجب التأمين أم انه فقط لمجرد تجديد استماره؟ المرور يجب عليه وضع آلية بمخالفة من لم يجدد التأمين اتمنى الزام الكفيل بدفع الدية لمخالفته
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  3. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:4482

    العنيد

    الله المستعان وين اللي يدفعون للانديه وللكوره ملايين ما احد يقدر يسدد عنه ولو نصف القيمه !!!
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  4. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    الحقباني

    علم جزالله خير من رب الحقباني من اشار الي طالب تامين هذه باكستاني اوغير والكن في تامين كان حصل علي ذلك هذه مذل تامين نعمه علم
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  5. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    fahad

    كيف يسوق وماعندة تامين ولا التامين على المواطنين بسس
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  6. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    صراحة مع مرتبة الشرف

    هذي مشكلة كل من هب ودب سلموه سياره بالبلد لا زم شروط مشدده حتى تتمكن من استلمها وخاصة المقييمن . ولا ننسى لو كان مأمن وملتزم بالاجراءات لم وصل ما عليه الان اسأل الله أن يفرجها عليه
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  7. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    مجبر رجل القعسي

    الله بفرج عنك واللذين يحبون الخير موجودين ولله الحمد والشكر واقول للمعلق رقم 15 ياليتك ساكت احسن لك
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  8. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    آه يا زمن

    وين اهل الخير واهل الرحمة والانسانية عنه .. يارب فرج همه وأزل غمّه ونفس كربه ويسر أمره وسخّر له ..يارب اجعل له من كل ضيقٍ فرجًا ومن كلّ همٍ مخرجًا يارب اللهم آمين
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  9. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    يجي يدور لقمة العيش و يصدم المواطن و يبغى المواطنين يسددون الديه
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  10. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    احمد محمود

    في البلد 3ملايين باكستاني المفروض يفزعون له او ينسق مع احد يستفيد من كليته بمبلغ 30 الف والباقي كل باكستاني في المملكة يدفع نصف ريال
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  11. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:6045

    المنتصر بالله

    آمال إذا تبين كلاوي في الهند والقيمه 40 ألف ريال وعلى قفى من يشيل أما باكستان وأفغانستان كلاويهم ماتصلح كلها ملوثه وخايسه.........?
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  12. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    والله الحال من بعضه وﻻفي اليد حيله وأهل الخير مهم مقصرين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص
    عدد التعليقات:6045

    المنتصر بالله

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة المفروض تجمع من الجاليه الباكستانية لأن عددهم أكثر من 3 مليون وافد مثل ما هو حاصل عندنا كل واحد وجماعته........?
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  14. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    ع . الحربي

    اذا كان كلامه صحيح فجزا الله اللي يقوم بتسديد الدية عنه
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  15. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    خرخرينو

    الله يكون في عونه ويرزقه ويفك كربته وكربة كل مسلم ضاقت عليه الأرض بما رحبت
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  16. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    جنوبية..🌻🌻

    حطو حساب للتبرع الله يفرج همك لاتخاف انت في بلد الخير يجمعون ملايين يتبرعون فيها لواحد يفكونه من القصاص ماتبيهم يجمعون لك 250 الف
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  17. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    آمال

    نبغى الكليه من يعرف عنه شي يكتب لنا هنا ...
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  18. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    الله يفرج همك وييسر امرك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    خالد

    الرجاء بيان رقم تليفون هذا المسلم لكي يتسنى لكل من يريد مساعدته
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  20. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    الهمداني

    تعليق مخالف
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  21. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    ومضه

    الله يجزاه خير كل من ساعده او دل على مساعدته او دعا له بالفرج . المسلمين في تراحمهم
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  22. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    في الصميم

    الله ييسر امرك ويفرج همك
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  23. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    عناد

    لمثل هذا ندعو للتبرع له واحتساب الاجر عند الله وعكس من دياتهم بالملايين وهم مدمنين وقتلوا الانفس لأتفه الاسباب
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  24. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    محمد

    لاحول ولاقوة الا بالله وين اهل الخير من هالمسكين
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