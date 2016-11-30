​ بالفيديو : مقيم يعرض كليته للبيع .. والسبب غريب!!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عاملاً باكستانياً يعرض إحدى كليتيه للبيع؛ ليتمكن من تسديد قيمة دية عليه؛ إثر حادث مروري تسبب في موت مواطن، وتفاعل معه مغردون، عارضين تقديم المساعدة له .
وتحدث العامل وهو يبكي بحرقة مناشداً كل مَن يستطيع مساعدته تقديم يد العون له؛ حيث إن عليه دية تبلغ 250 ألف ريال على حد قوله، وأنه تبقى 15 يوماً فقط له لسدادها، مشيراً إلى أن لديه أولاداً وراتبه 1500 ريال ويرسل منه 600 ريال شهرياً لأبنائه، ولا يمتلك أي وسيلة لتسديد الدية سوى بيع إحدى كليتيه.
يذكر أنه قد تفاعل المغردون مع المقطع، ودشنوا هاشتاقاً باسم “عامل يعرض جسده للبيع لسداد دية”، وأبدى عدد منهم استعدادهم للتكفل بمبلغ الدية وتسديده عنه ابتغاءً للأجر والثواب.
تعليقات ( 24 )
مشــعلالله يكون بعونه ويفرج له
السؤال الأهمكيف سمح لكفيله بالسماح له بقيادة مركبة غير مؤمن عليها؟ اليس من الواجب التأمين أم انه فقط لمجرد تجديد استماره؟ المرور يجب عليه وضع آلية بمخالفة من لم يجدد التأمين اتمنى الزام الكفيل بدفع الدية لمخالفته
عدد التعليقات:4482
العنيدالله المستعان وين اللي يدفعون للانديه وللكوره ملايين ما احد يقدر يسدد عنه ولو نصف القيمه !!!
الحقبانيعلم جزالله خير من رب الحقباني من اشار الي طالب تامين هذه باكستاني اوغير والكن في تامين كان حصل علي ذلك هذه مذل تامين نعمه علم
fahadكيف يسوق وماعندة تامين ولا التامين على المواطنين بسس
صراحة مع مرتبة الشرفهذي مشكلة كل من هب ودب سلموه سياره بالبلد لا زم شروط مشدده حتى تتمكن من استلمها وخاصة المقييمن . ولا ننسى لو كان مأمن وملتزم بالاجراءات لم وصل ما عليه الان اسأل الله أن يفرجها عليه
مجبر رجل القعسيالله بفرج عنك واللذين يحبون الخير موجودين ولله الحمد والشكر واقول للمعلق رقم 15 ياليتك ساكت احسن لك
آه يا زمنوين اهل الخير واهل الرحمة والانسانية عنه .. يارب فرج همه وأزل غمّه ونفس كربه ويسر أمره وسخّر له ..يارب اجعل له من كل ضيقٍ فرجًا ومن كلّ همٍ مخرجًا يارب اللهم آمين
احمد محمودفي البلد 3ملايين باكستاني المفروض يفزعون له او ينسق مع احد يستفيد من كليته بمبلغ 30 الف والباقي كل باكستاني في المملكة يدفع نصف ريال
عدد التعليقات:6045
المنتصر باللهآمال إذا تبين كلاوي في الهند والقيمه 40 ألف ريال وعلى قفى من يشيل أما باكستان وأفغانستان كلاويهم ماتصلح كلها ملوثه وخايسه.........?
عدد التعليقات:6045
المنتصر باللهلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة المفروض تجمع من الجاليه الباكستانية لأن عددهم أكثر من 3 مليون وافد مثل ما هو حاصل عندنا كل واحد وجماعته........?
ع . الحربياذا كان كلامه صحيح فجزا الله اللي يقوم بتسديد الدية عنه
خرخرينوالله يكون في عونه ويرزقه ويفك كربته وكربة كل مسلم ضاقت عليه الأرض بما رحبت
جنوبية..🌻🌻حطو حساب للتبرع الله يفرج همك لاتخاف انت في بلد الخير يجمعون ملايين يتبرعون فيها لواحد يفكونه من القصاص ماتبيهم يجمعون لك 250 الف
آمالنبغى الكليه من يعرف عنه شي يكتب لنا هنا ...
عبدالعزيز الخالديالله يفرج همك وييسر امرك
خالدالرجاء بيان رقم تليفون هذا المسلم لكي يتسنى لكل من يريد مساعدته
الهمدانيتعليق مخالف
ومضهالله يجزاه خير كل من ساعده او دل على مساعدته او دعا له بالفرج . المسلمين في تراحمهم
في الصميمالله ييسر امرك ويفرج همك
عنادلمثل هذا ندعو للتبرع له واحتساب الاجر عند الله وعكس من دياتهم بالملايين وهم مدمنين وقتلوا الانفس لأتفه الاسباب
محمدلاحول ولاقوة الا بالله وين اهل الخير من هالمسكين