​ بالفيديو : مقيم يعرض كليته للبيع .. والسبب غريب!!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عاملاً باكستانياً يعرض إحدى كليتيه للبيع؛ ليتمكن من تسديد قيمة دية عليه؛ إثر حادث مروري تسبب في موت مواطن، وتفاعل معه مغردون، عارضين تقديم المساعدة له .

وتحدث العامل وهو يبكي بحرقة مناشداً كل مَن يستطيع مساعدته تقديم يد العون له؛ حيث إن عليه دية تبلغ 250 ألف ريال على حد قوله، وأنه تبقى 15 يوماً فقط له لسدادها، مشيراً إلى أن لديه أولاداً وراتبه 1500 ريال ويرسل منه 600 ريال شهرياً لأبنائه، ولا يمتلك أي وسيلة لتسديد الدية سوى بيع إحدى كليتيه.

يذكر أنه قد تفاعل المغردون مع المقطع، ودشنوا هاشتاقاً باسم “عامل يعرض جسده للبيع لسداد دية”، وأبدى عدد منهم استعدادهم للتكفل بمبلغ الدية وتسديده عنه ابتغاءً للأجر والثواب.