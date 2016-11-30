اتفاق لتفعيل «الرياضة» في أكبر جامعة نسائية سعودية

صحيفة المرصد : شـهدت السـعودية أمس خطوة جريئة في تفعيل الرياضة النسائية عبر أكبر جامعة نسائية في العالم، وذلك بعد أن أبرمت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية اتفاقاً مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، يهدف إلى التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها. وأكدت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أنه بموجب الاتفاق ستسهم الجامعة في رفع معدلات ممارسة المرأة للنشاط البدني، والوصول إلى مجتمع صحي رياضي، «وذلك بالاستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي» حسب صحيفة “الحياة”.
في المقابل، أعربت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عن ثقتها بنجاح برامج وفعاليات الرياضة المجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع، معتبرة «هذه الخطوة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية الأخرى، وفي مقدمها المؤسسات التعليمية والتربوية لما لهذه الجهات من دور فاعل وأساسي في برامج رياضة المجتمع». يذكر أن الاتفاق يأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة من 13 إلى 40 في المئة عام 2030، والتي تعد جزءاً من رؤية المملكة 2030.
تعليقات ( 21 )
زائرهودي اشوف وجوه المعارضين وخاصة بن فروه أبو كرشه هههههههههههه
بن فروهعاد انتم اهم شي عندكم بطونكم كل واحد كرشته قدامه متر الله يعينهم عليك انا عندي طباخه زوجي مدلعني علماً بأنه رياضي الدور والباقي على اهل بيتك يا حسره
عدد التعليقات:15876
قلم الحقيقهنريد فعل على أرض الواقع لممارسة الرياضة النسائية في جميع المراحل الدراسية للبنات الطالبات. يجب أن لايكتفى في الرياضة وانما تعليم العزف على آلات الموسيقى وتخصيص حصص لها يوم في الأسبوع لمن يرغب وهم كثر.
حصهشكراً لحكومتنا الرشيده كلي ثقه فيها بعد اليوم ماعاد يهمني صوت المعارضين الحمد لله سندي الله ثم حكومتي والقياده قادمه بس ينتظرون القطار كل تأخيره وفيها خيره
بن فروهزائره روحي الله يصلحك المطبخ وقت تجهيز الغدا الحين
سلمانوفزائره وهاذا دقني اذا فلحتي
ت.مدرء المفاسد اعضم من جلب المصالح
ت.مزائر ت 12/من يوم حاطيلك نجوم وعرفت ان اهتمامك برياضه النساء اهتمام حقيقي لمصلحه البلد
زائرهأيوه كذا إدعسوا ولا تلتفتون لأحد
زائراللي يعارض الرياضه للنساء تحصل عنده ***كثير
من تحت الماءريضوا بناتكم اوكي فهمنا القصة شغلتوا بناتكم بالاتصالات والكهرباء والجوازات والداخلية والمصالح الحكومية المختلفة مابقى الا وظايف الرياضة والسواقة انتم تبنون طبقة مخملية على حساب طبقة كادحة محرومه ههههع
سلمانوفجده ياهوى الولهان بيها تجمع الغزلان
سلمانوفإجا وقت الرياضه عم نلعب عم نتسابق،،،،بعدها يقولو الحجاب يعيق المرءه وقت الرياضه
ت.مالي بعده الدور القادم سيكون على..اكل العنب حبه حبه
ااببووححممووددللأمانة .. جامعة الأميرة نورة أصبح صرح في جميع جوانبها .. فقط أتمنى يكون للعلوم الدينية حصة أكبر واشملوأشمل ما هو متاح الآن .. أمنية ليتها تتحقق على أرض الواقع بناتنا وأخواتنا يستحقون ⁉
حقوقخطوات بطيئة و على إستحياء!! المرأة بحاجة إلى الرياضة مثلها مثل الرجل و علينا الإسراع في تعميم الرياضة على كافة الجامعات و المدارس و النوادي و في كل مكان. كفاية مجاملات للمتنطعين فقد أخروا البلد كثيراً
جريس الحمدتباً لهؤلاء ****نحن في مؤامرة ومخطط دولي كبير وخطير على بلادنا . اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن غدر الخونه ورد كيدهم في نحورهم ونصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادكم المومنين
الهمدانيشي جميل ويفرح والعقل السليم في الجسم السليم والرياضة تكسب الجسم جمال وصحة
بالتوفيقتعليق مخالف
sar-al-saعلى بركه الله واول الخير قطره وبشرى خير وبركه لصحه النصف الثاني الناعم من المجتمع فسيروا يا بناتنا وعين الله ترعاكن