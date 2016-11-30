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اتفاق لتفعيل «الرياضة» في أكبر جامعة نسائية سعودية

30 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص
اتفاق لتفعيل «الرياضة» في أكبر جامعة نسائية سعودية
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صحيفة المرصد : شـهدت السـعودية أمس خطوة جريئة في تفعيل الرياضة النسائية عبر أكبر جامعة نسائية في العالم، وذلك بعد أن أبرمت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية اتفاقاً مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، يهدف إلى التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها. وأكدت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أنه بموجب الاتفاق ستسهم الجامعة في رفع معدلات ممارسة المرأة للنشاط البدني، والوصول إلى مجتمع صحي رياضي، «وذلك بالاستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي» حسب صحيفة “الحياة”.

في المقابل، أعربت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عن ثقتها بنجاح برامج وفعاليات الرياضة المجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع، معتبرة «هذه الخطوة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية الأخرى، وفي مقدمها المؤسسات التعليمية والتربوية لما لهذه الجهات من دور فاعل وأساسي في برامج رياضة المجتمع». يذكر أن الاتفاق يأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة من 13 إلى 40 في المئة عام 2030، والتي تعد جزءاً من رؤية المملكة 2030.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    زائره

    ودي اشوف وجوه المعارضين وخاصة بن فروه أبو كرشه هههههههههههه
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  2. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    بن فروه

    عاد انتم اهم شي عندكم بطونكم كل واحد كرشته قدامه متر الله يعينهم عليك انا عندي طباخه زوجي مدلعني علماً بأنه رياضي الدور والباقي على اهل بيتك يا حسره
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  3. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:15876

    قلم الحقيقه

    نريد فعل على أرض الواقع لممارسة الرياضة النسائية في جميع المراحل الدراسية للبنات الطالبات. يجب أن لايكتفى في الرياضة وانما تعليم العزف على آلات الموسيقى وتخصيص حصص لها يوم في الأسبوع لمن يرغب وهم كثر.
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  4. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    حصه

    شكراً لحكومتنا الرشيده كلي ثقه فيها بعد اليوم ماعاد يهمني صوت المعارضين الحمد لله سندي الله ثم حكومتي والقياده قادمه بس ينتظرون القطار كل تأخيره وفيها خيره
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  5. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    بن فروه

    زائره روحي الله يصلحك المطبخ وقت تجهيز الغدا الحين
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  6. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    سلمانوف

    زائره وهاذا دقني اذا فلحتي
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  7. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    ت.م

    درء المفاسد اعضم من جلب المصالح
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  8. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    ت.م

    زائر ت 12/من يوم حاطيلك نجوم وعرفت ان اهتمامك برياضه النساء اهتمام حقيقي لمصلحه البلد
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  9. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    زائره

    أيوه كذا إدعسوا ولا تلتفتون لأحد
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  10. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    زائر

    اللي يعارض الرياضه للنساء تحصل عنده ***كثير
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  11. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    من تحت الماء

    ريضوا بناتكم اوكي فهمنا القصة شغلتوا بناتكم بالاتصالات والكهرباء والجوازات والداخلية والمصالح الحكومية المختلفة مابقى الا وظايف الرياضة والسواقة انتم تبنون طبقة مخملية على حساب طبقة كادحة محرومه ههههع
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  12. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    سلمانوف

    جده ياهوى الولهان بيها تجمع الغزلان
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  13. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    سلمانوف

    إجا وقت الرياضه عم نلعب عم نتسابق،،،،بعدها يقولو الحجاب يعيق المرءه وقت الرياضه
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  14. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    ت.م

    الي بعده الدور القادم سيكون على..اكل العنب حبه حبه
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  15. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    ااببووححمموودد

    للأمانة .. جامعة الأميرة نورة أصبح صرح في جميع جوانبها .. فقط أتمنى يكون للعلوم الدينية حصة أكبر واشملوأشمل ما هو متاح الآن .. أمنية ليتها تتحقق على أرض الواقع بناتنا وأخواتنا يستحقون ⁉
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  16. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    حقوق

    خطوات بطيئة و على إستحياء!! المرأة بحاجة إلى الرياضة مثلها مثل الرجل و علينا الإسراع في تعميم الرياضة على كافة الجامعات و المدارس و النوادي و في كل مكان. كفاية مجاملات للمتنطعين فقد أخروا البلد كثيراً
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  17. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    الرياضة بالمدارس والجامعات وبالنوادي الرياضية الخاصة بالنساء مهمة لصحة النساء صغيرات وكبيرات للحفاظ على رشاقتهم وعلى اولياء الامور ان يشجعوا بناتهم على الرياضة بدل مايركضوا ورا الاجنبيات والاوروبيات
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  18. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    جريس الحمد

    تباً لهؤلاء ****نحن في مؤامرة ومخطط دولي كبير وخطير على بلادنا . اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن غدر الخونه ورد كيدهم في نحورهم ونصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادكم المومنين
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  19. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    الهمداني

    شي جميل ويفرح والعقل السليم في الجسم السليم والرياضة تكسب الجسم جمال وصحة
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  20. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    بالتوفيق

    تعليق مخالف
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  21. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    sar-al-sa

    على بركه الله واول الخير قطره وبشرى خير وبركه لصحه النصف الثاني الناعم من المجتمع فسيروا يا بناتنا وعين الله ترعاكن
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