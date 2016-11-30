مليون ريال مساعدة لأسرة شهيد الواجب.. و 300 ألف للأسير أو المفقود

صحيفة المرصد : وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام «شهيد الواجب ومن في حكمه» المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد ويتكون من 14 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

وتضمن النظام منح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، كما يمنح المصاب بعجز جزئي 40% تخفيضًا على وسائل المواصلات، ينقل للمكان الذي يرغب فيه ويمنح أرضًا سكنية، ويعطى المصاب الأولوية في الاقتراض أو مشروعات الإسكان الحكومي، أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودت .

وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك وفقا لصحيفة “المدينة”.