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مليون ريال مساعدة لأسرة شهيد الواجب.. و 300 ألف للأسير أو المفقود

30 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص
مليون ريال مساعدة لأسرة شهيد الواجب.. و 300 ألف للأسير أو المفقود
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صحيفة المرصد : وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام «شهيد الواجب ومن في حكمه» المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد ويتكون من 14 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

وتضمن النظام منح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، كما يمنح المصاب بعجز جزئي 40% تخفيضًا على وسائل المواصلات، ينقل للمكان الذي يرغب فيه ويمنح أرضًا سكنية، ويعطى المصاب الأولوية في الاقتراض أو مشروعات الإسكان الحكومي، أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودت .

وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك وفقا لصحيفة “المدينة”.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    صدقنكم

    صراحه تصريح جيد وتصويت ممتاز لكن ماصلاحية هذا المجلس وعمره صدر قرار بتاريخه ياليت يحطون جميع مايخص اجتماعات وقرارات هذا المجلس بكل اللغات غير العربية ليتحقق العدف منه
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  2. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    ابونايف

    مليون ريال لايكفي خصوصاً لم لدية اسرة لابد من تامين لهم سكن وراتب وتامين لهم جيمع الاحياجات حيث ان الشهيد ضحى بروحه من اجل الوطن كذلك المصاب اين كانت اصابته لاينظر لنسبة انه مصاب من جل حماية الوطن
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  3. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    في فؤاده سكنانا

    هذا الشيء اللي يسر الخاطر
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  4. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    فهد

    احسنتم وهذا واجبنا تجاه من يقف في الصفوف الامامية ولكن تمنيت علاوة على ماذكر بيت لكل شهيد اسير او مفقود او ذو العجز الجزئي...
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  5. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    عناد

    تعليق مخالف
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  6. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    انا

    تعليق مخالف
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  7. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هذه الأخبار إلى تفرح
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  8. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    الهمداني

    المفقود والاسير في حكم الشهيد
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