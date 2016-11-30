شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-سعود الماضي
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-سعود الماضي
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 56 )
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّيدوم الك الخير ياعيني فداك من عداك يسلم قلبك ياقلبوه...
عدد التعليقات:1
هيفاء @اللهم ارزقنا المطر. ☔☔
↩🌟ريما Rima 🌟↩خروج😴💤💤💤💤💤💤💤
عدد التعليقات:1
هيفاء @الطيبون ﻻ تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريماً حتى لو أفتقر، والمتسامح يظل متسامحاً حتى لو ظُلِم ..
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّلو كنت مغتاباً احداً لااغتبت امي فـ انها احق الناس بـ حسناتي الشافعي رحمه الله...
عدد التعليقات:1
هيفاء @عسى دووم بخير ...اللهم امين وفديت قلبك سارونهه
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّلوطفت كل الكون كل المجرات 🌹تعجز تلاقى مثل أمي بالاوطان...
عدد التعليقات:1
هيفاء @عندما تجد شيئاً جميلاً في الآخرين، أخبرهم. قد يستغرق من وقتك ثانية لتخبرهم به، ولكنه يمكن أن يستمر معهم طوال حياتهم 💙
↩🌟ريما Rima 🌟↩هناك رسائل تكتب بالأصابع 📝📳وهناك رسائل تكتب بالقلوب 💞الأولى تذوب بالسطور والثانية بالصدور😍
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّالفضلل لله بخير جعلك في خير وسعاده فديت قلبك هيوفه....
سعودي🇸🇦وافتخر18و27الصداقه والسعاده الصد اي اشاحه النظر للجهه الاخرى اللي بجنبه داقه اي منبهه ليبقى نظره له بمعنى الاستمرار للنظرلبعض السع ،، عاده اي سعه فضاء كبير وعاده اي مستمره النفس في سعه وعاده بمعنى السعاده
↩🌟ريما Rima 🌟↩ليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بداية☔💧⛅
عدد التعليقات:1
هيفاء @ستبتسم لنا الأيام، ستغدقنا السمآء بفرح من حيثُ لا نحتسب.. سَنفرح ونضحككَ ونبتسمَ .. سَيباغتنا الله بعطايا
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّاللهم اجعل أمـَي وام متابعيني ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفا ناري وتقول لها الجنه أقبلي فقد اشتقت لك قبل ان أراك 🍃....
عدد التعليقات:1
هيفاء @تفاءل دائمًا بحدوث أشياء سعيدة في حياتك أخبار جميلة ... مستقبل أفضل فالثقة بالله تجلب لك كل خير 💜
عدد التعليقات:1
هيفاء @اللهم آمين الله يحفظ امك وامي وجميع أمهات المسلمين. ..طمنيني عنها ي سارونهه 🌼🌼
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّوصباحك هيوفه ربي يسعد قلبك....صباح الورد ياريما....
عدد التعليقات:1
هيفاء @الحياة حلوه لك الحمد يارب لا توهمون وتقنعون نفسكم بالضيقه والهموم وسوء الحظ غيرو نظرتكم وقناعتكم الكئيبه فقط نِعم ربّك لا تُحصى 😍💕
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ㅤ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ يا مُديم النعم أدم لي أمُي 💛...
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّ⠀⠀ ⠀⠀ آحفظهآ بِمآ تحفظ بِه ⠀⠀ عبآدك الصآلحين يآلله ⠀⠀ 💓 #أُمّي...
عدد التعليقات:1
هيفاء @الوقت ثمين والعمر قصير فأغتنم وقتك قبل الرحيل 💜
↩🌟ريما Rima 🌟↩يقال عندما يخرج شيء من حياتك لاتحزن بل انظر إلي السماء 🌅وقل عوضني يارب خير منه ✋😑✋
عدد التعليقات:1
هيفاء @وكلّما حمدتُ ربّي .. وجدتُ منه ما يرضيني ؛ فـ الحَمدلله دائماً و أبداً🌻
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّ🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺...
عدد التعليقات:1
هيفاء @سارونهه. الله يسعدك صباحك. ،،،،ريما. يجيب الله الخير☔😀
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّولنآ فَي آلصبـآح حيآهہ آخرى , تنبضَ بآلجمآلَ صبآح نقيےَ ، وهوآء باآرد ويوم جمَيل ، ﺎللهم ﺎدِم علينا نعمگ وعافيتگ..
عدد التعليقات:1
هيفاء @اخبروا أنفسكم كل صباح أن الحياة ستستمر و ما هوَ قادم خير مِما مضى . صباحكم تفاؤل وحب وطمأنينة 🌹
↩🌟ريما Rima 🌟↩ههههه صدقت زمان اذا جاء المطر جاء الربيع واللحين إذا جاء المطر طلع الفساد
↩🌟ريما Rima 🌟↩ربما تكون بعيد عن المكان👭👬 لكن قريب للوجدان❤
عدد التعليقات:7436
سـارونھَہّالسَّـعــادة هي عَافِيَـةٌ فِي الدُّنيَا وعَفوٌ فِي الآخِرَة أَسأَلَ اللهَ لِي ولَكم العَفوَ والعَافِيـةَ في الدُّنيَا والآخِرَة ....صباح الخير🌺....
fahadكاركاتير الهليل ممتاز صراحه مبدع
عدد التعليقات:1
هيفاء @مهما كان عـمرك احتفظ دائماً في قلبك ببراءة الطـفولة و نقائها و عفويـتها إذا غضبت فارضى سريعاً و إذا بكيت فانسى...
↩🌟ريما Rima 🌟↩آمين ___وانتم ياهيفاء وش أخبار جدة جتكم امطار او_لا
عدد التعليقات:1
هيفاء @الدنيا بخير مادامت حاجتك عند الله وليست عند خلقه..
القناص2الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر كن صادقا مع نفسك ومع اﻵخرين
عدد التعليقات:1
هيفاء @إن الخطأ والصواب هو عندما تخرج حقيقتك للناس وعندما تستعيدها منهم
القناص2طريق الأكتساب سمعه جيده أن تحاول الظهور بالشكل الذي تريده
عدد التعليقات:1
هيفاء @ريما شفت امطار حائل تهنيكم الرحمه. الله يجعلها أمطار خير وسعادة لكم. ☔☔☁
عدد التعليقات:1
هيفاء @حلوه الصداقه اللي مهما تاخذك الدنيا لبعيد ترجع تلقى نفس القلوب بنفس الطهر والعفويه علاقات صعبه تذبل مع الوقت وتتبدل .......🌼
القناص2إن الحكمه أجلست المساكين مجلس الملوك
القناص2إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينه
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يعينهم لا أمن ولا دفء 🎪
عدد التعليقات:1
هيفاء @بعض الأحاديث وإن طالت مضمونها رسالة مختصرة عنوانها [ حافظ على المسافة التي بيننا ]
↩🌟ريما Rima 🌟↩وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..صباح النور والياسمين ياهيفاء 👭
القناص2صباح الخير والسرور والمطر صباحكم فل وكادي صبحكم الله بكل خير
↩🌟ريما Rima 🌟↩حتى بالتخفيضات المزعومة تجرنهم👫 😂تخفيضات الملابس كذب بلوزة مثلا ب 120 يحطون ملصق بإن ثمنها 150 ويقولون تخفيضات ويحطون بسعرها الأصلي 120 أو يحطون ب 140 يعني يعني ما خسرو شيء بل ربما يكسب 20 ريال
عدد التعليقات:1
هيفاء @ حين يتحسس جسدك الدفىء تذكر أن هناك من يعيش بين برد الشتاء ونار الرصاص،فتذكرهم بالصدقه والدعاء🌿.
ااببووححممووددصباح نكهة التفاح لأصحاب القلوب النقية 🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎والحاضر يبلغ الغايب✋
عدد التعليقات:1
هيفاء @ريما صباح النور والسرور ...
عدد التعليقات:1
هيفاء @اللهم إنا نسألك صباح المُستغفرين صباحاً لا انگسار فيه اللهم اخرج حب الدُنيا من قلوبنا وابدلنا حباً لجنتك وشوقاً لرؤيتك..
عدد التعليقات:1
هيفاء @اللهم جمل صباحنا بذكرك، وعفوك ، وتوفيقك وبركتك ،ورضاك عنّا اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحَافظين...🌼
عدد التعليقات:1
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
↩🌟ريما Rima 🌟↩تخفيضات وراها الموت😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩اجمل رسمة الجبيري
↩🌟ريما Rima 🌟↩صباح الخير👭
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 لا نستبعد أن تكون هذه هي مهنتك بعد ترك التهريج 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊