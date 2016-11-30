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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

30 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-طلال الشعشاع

3

الجزيرة-رشيد السليم

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-فهد الجبيري

6

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

7

الجزيرة-منال محمد

8

الجزيرة-سعود الماضي

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    يدوم الك الخير ياعيني فداك من عداك يسلم قلبك ياقلبوه...
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  2. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    اللهم ارزقنا المطر. ☔☔
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  3. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    خروج😴💤💤💤💤💤💤💤
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  4. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏الطيبون ﻻ تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريماً حتى لو أفتقر، والمتسامح يظل متسامحاً حتى لو ظُلِم ..
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  5. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    لو كنت مغتاباً احداً لااغتبت امي فـ انها احق الناس بـ حسناتي الشافعي رحمه الله...
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  6. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    عسى دووم بخير ...اللهم امين وفديت قلبك سارونهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    لوطفت كل الكون كل المجرات 🌹تعجز تلاقى مثل أمي بالاوطان...
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  8. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏عندما تجد شيئاً جميلاً في الآخرين، أخبرهم. قد يستغرق من وقتك ثانية لتخبرهم به، ولكنه يمكن أن يستمر معهم طوال حياتهم 💙
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  9. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هناك رسائل تكتب بالأصابع 📝📳وهناك رسائل تكتب بالقلوب 💞الأولى تذوب بالسطور والثانية بالصدور😍
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  10. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    الفضلل لله بخير جعلك في خير وسعاده فديت قلبك هيوفه....
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  11. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    18و27الصداقه والسعاده الصد اي اشاحه النظر للجهه الاخرى اللي بجنبه داقه اي منبهه ليبقى نظره له بمعنى الاستمرار للنظرلبعض السع ،، عاده اي سعه فضاء كبير وعاده اي مستمره النفس في سعه وعاده بمعنى السعاده
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  12. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بداية☔💧⛅
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  13. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏ستبتسم لنا الأيام، ستغدقنا السمآء بفرح من حيثُ لا نحتسب.. سَنفرح ونضحككَ ونبتسمَ .. سَيباغتنا الله بعطايا
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  14. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    اللهم اجعل أمـَي وام متابعيني ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفا ناري وتقول لها الجنه أقبلي فقد اشتقت لك قبل ان أراك 🍃....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏تفاءل دائمًا بحدوث أشياء سعيدة في حياتك أخبار جميلة ... مستقبل أفضل فالثقة بالله تجلب لك كل خير 💜
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  16. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    اللهم آمين الله يحفظ امك وامي وجميع أمهات المسلمين. ..طمنيني عنها ي سارونهه 🌼🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    وصباحك هيوفه ربي يسعد قلبك....صباح الورد ياريما....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏الحياة حلوه لك الحمد يارب لا توهمون وتقنعون نفسكم بالضيقه والهموم وسوء الحظ غيرو نظرتكم وقناعتكم الكئيبه فقط نِعم ربّك لا تُحصى 😍💕
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ㅤ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ يا مُديم النعم أدم لي أمُي 💛...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    ⠀⠀ ⠀⠀ آحفظهآ بِمآ تحفظ بِه ⠀⠀ عبآدك الصآلحين يآلله ⠀⠀ 💓 #أُمّي...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏الوقت ثمين والعمر قصير فأغتنم وقتك قبل الرحيل 💜
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يقال عندما يخرج شيء من حياتك لاتحزن بل انظر إلي السماء 🌅وقل عوضني يارب خير منه ✋😑✋
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏وكلّما حمدتُ ربّي .. وجدتُ منه ما يرضيني ؛ فـ الحَمدلله دائماً و أبداً🌻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    🍃🌺 . . صــــــلوا ؏ الحبيب ﷺ ﷺ ﷺ 🌺🍃 ﴿ םבםב ﴾ 🌺🍃 ﷺ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ 🍃🌺...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    سارونهه. الله يسعدك صباحك. ،،،،ريما. يجيب الله الخير☔😀
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    ولنآ فَي آلصبـآح حيآهہ آخرى , تنبضَ بآلجمآلَ صبآح نقيےَ ، وهوآء باآرد ويوم جمَيل ، ﺎللهم ﺎدِم علينا نعمگ وعافيتگ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏اخبروا أنفسكم كل صباح أن الحياة ستستمر و ما هوَ قادم خير مِما مضى . صباحكم تفاؤل وحب وطمأنينة 🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ههههه صدقت زمان اذا جاء المطر جاء الربيع واللحين إذا جاء المطر طلع الفساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ربما تكون بعيد عن المكان👭👬 لكن قريب للوجدان❤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:7436

    سـارونھَہّ

    السَّـعــادة هي عَافِيَـةٌ فِي الدُّنيَا وعَفوٌ فِي الآخِرَة أَسأَلَ اللهَ لِي ولَكم العَفوَ والعَافِيـةَ في الدُّنيَا والآخِرَة ....صباح الخير🌺....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    fahad

    كاركاتير الهليل ممتاز صراحه مبدع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏مهما كان عـمرك احتفظ دائماً في قلبك ببراءة الطـفولة و نقائها و عفويـتها إذا غضبت فارضى سريعاً و إذا بكيت فانسى...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    آمين ___وانتم ياهيفاء وش أخبار جدة جتكم امطار او_لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏الدنيا بخير مادامت حاجتك عند الله وليست عند خلقه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    القناص2

    الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر كن صادقا مع نفسك ومع اﻵخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏إن الخطأ والصواب هو عندما تخرج حقيقتك للناس وعندما تستعيدها منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    القناص2

    طريق الأكتساب سمعه جيده أن تحاول الظهور بالشكل الذي تريده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ريما شفت امطار حائل تهنيكم الرحمه. الله يجعلها أمطار خير وسعادة لكم. ☔☔☁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏حلوه الصداقه اللي مهما تاخذك الدنيا لبعيد ترجع تلقى نفس القلوب بنفس الطهر والعفويه علاقات صعبه تذبل مع الوقت وتتبدل .......🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    القناص2

    إن الحكمه أجلست المساكين مجلس الملوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    القناص2

    إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يعينهم لا أمن ولا دفء 🎪
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏بعض الأحاديث وإن طالت مضمونها رسالة مختصرة عنوانها [ حافظ على المسافة التي بيننا ]
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..صباح النور والياسمين ياهيفاء 👭
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    صباح الخير والسرور والمطر صباحكم فل وكادي صبحكم الله بكل خير
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  46. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حتى بالتخفيضات المزعومة تجرنهم👫 😂تخفيضات الملابس كذب بلوزة مثلا ب 120 يحطون ملصق بإن ثمنها 150 ويقولون تخفيضات ويحطون بسعرها الأصلي 120 أو يحطون ب 140 يعني يعني ما خسرو شيء بل ربما يكسب 20 ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏ حين يتحسس جسدك الدفىء تذكر أن هناك من يعيش بين برد الشتاء ونار الرصاص،فتذكرهم بالصدقه والدعاء🌿.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    ااببووححمموودد

    صباح نكهة التفاح لأصحاب القلوب النقية 🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎والحاضر يبلغ الغايب✋
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ريما صباح النور والسرور ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏اللهم إنا نسألك صباح المُستغفرين صباحاً لا انگسار فيه اللهم اخرج حب الدُنيا من قلوبنا وابدلنا حباً لجنتك وشوقاً لرؤيتك..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ‏اللهم جمل صباحنا بذكرك، وعفوك ، وتوفيقك وبركتك ،ورضاك عنّا اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحَافظين...🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تخفيضات وراها الموت😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اجمل رسمة الجبيري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صباح الخير👭
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 لا نستبعد أن تكون هذه هي مهنتك بعد ترك التهريج 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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