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بالفيديو..جنود روس يهتفون: “لبيك يا حسين.. نعم لحزب الله”!

30 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
بالفيديو..جنود روس يهتفون: “لبيك يا حسين.. نعم لحزب الله”!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود روس يردّدون عبارة “لبيك يا حسين” وعبارات أخرى مساندة لميليشيا “حزب الله اللبناني” المصنّف إرهابياً.

ووفقاً لموقع”العربية نت”يظهر في الفيديو، أحد المسلحين الذي يبدو أنه من “حزب الله”، لأنه يطلب من جنود روس متحلّقين حوله، نطق عبارة: “نعم لحزب الله”.

ولم يعرف المكان الدقيق الذي صوّر فيه الفيديو، إلا أن ناشطين، حسب صحيفة “النهار” اللبنانية اليوم الأربعاء، قالوا إنه صوِّر في الجزء الشرقي المحاصر لمدينة حلب التي تتعرض لأعنف عمليات القصف الروسي والأسدي.يذكر أن الفيديو المشار إليه مرفوع على “يوتيوب” منذ الأول من أمس، في حساب يحمل اسم Akhbarroom.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    30 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    الى الديك الرومي

    49//الديك الرومي ان كنت مسلم فجدد اسﻻمك وان كانت الثاميه فﻻ غرابه ان تقول هذا الكﻻم فكل اناءبمافيه ينضح!!وبرميل القمامه ﻻيحمل اﻻ قمامه.يكرم المتابعين اﻻ انت
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  2. 56
    30 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    محب آل البيت

    ت53 رومي لا تستخدم التقية فأنت رافضي و ملحد نحن نستخدم عقولنا ونتبع نبينا محمد عليه السلام فدعك من التقية فهي في دينكم تسعة أعشار الدين
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  3. 55
    30 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    محب آل البيت

    ت 49 رومي هذا العقل المفكر هههه وهل الرافضة واليهود والنصارى تعبد الله فالرافضة تعبد الإمام واليهود عزير و النصارى التثليث و كلكم لا تعترفون برسالة محمد عليه السلام
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  4. 54
    30 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    سعد1

    ان دل هذا على شئ فانما يدل على سذاجة الجندي الروسي حين يردد كالببغاء..وﻻفرق يستغيثون يابوتن اوياحسين فجميعهم ملتهم واحده اﻻ ان الحسين رضي الله عنه براء من الرافضه وجرائمهم بقيادة المجرم بوتن
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  5. 53
    30 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    رومي

    محب آل البيت(لو تستخدم عقلك تعرف ان الحقيقة غايبة عنك وعن الشيعي وكلكم في الهوى تايهين)
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  6. 52
    30 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    محب آل البيت

    ت45 رومي ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) الرافضة واليهود والنصارى كلهم يجمعهم الشرك بالله ومحاربة الإسلام فهم على قولك مجتمعون في روما حشركم الله معهم
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  7. 51
    30 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    البشري الجنوبي

    اللهم احشرهم مع بعضهم في وادى ويل
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  8. 50
    30 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    محب آل البيت

    ت45 رومي ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) الرافضة واليهود والنصارى كلهم يجمعهم الشرك بالله ومحاربة الإسلام فهم على قولك مجتمعون في روما حشركم الله معهم
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  9. 49
    30 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    رومي

    اذا كان الرب واحد فبأي طريقه تعبده في النهاية انت تعبده الا اذا كل دين له رب خاص هنا يكون فرق اما اذا الرب واحد وين المشكلة ليش ماتفكرون شوي ليش ماتستخدمون عقولكم ليش انتوا كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  10. 48
    30 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    محب آل البيت

    ت 46 اللهم آمين فالمرء مع من أحب
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  11. 47
    30 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    كلمة حق

    قال تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) هل بعد قول الله قول ولكن هؤلاء لم يأخذوا الدين الأمن أجل تشويهه وزرع الفتنه والقتل ولكن نسأل الله أن يبيدهم كما آباد أمم قبهم بعد طغيانهم وشركهم به
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  12. 46
    30 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    رومي

    محب آل البيت اللهم أحشر محب الروس معهم و الرافضة وأذنابهم(اللهم احشرني مع الروس ولا تحشرني مع هذا صغير العقل)
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  13. 45
    30 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    رومي

    دحوم1 يعني دين الروس والايراني مختلف كلهم يهود(واليهود انت احسن منهم؟ العبرة بالخواتيم وكل الطرق تنتهي لروما اليهودي والمسيحي والشيعي والسني في النهاية يعبدون الله بس كل وطريقته المهم الوصول لروما)
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  14. 44
    30 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    محب آل البيت

    اللهم أحشر محب الروس معهم و الرافضة وأذنابهم
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  15. 43
    30 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    دحوم1

    يعني دين الروس والايراني مختلف كلهم يهود انظر ماذا فعلو في اطفال سورياوشيوخهم ونساءهم &اين الاسلام والرحمه لدي ايران المجوسيه العراق كانو بجميع طوافهم شيعيه سنيه وكرديه اخوان لين دخلت ايران لهم النتنه
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  16. 42
    30 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    عناد

    اقدع ناس
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  17. 41
    30 نوفمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    (((((( عفوا ...... ماقصدت 39 هنا ..... خبر شدني قليلا في دمشق ))))))
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  18. 40
    30 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    ((((((( هل تتحفظ روسيا في الرد على دولة اليهود ..............و تواصل مع ايران والنعجة بشار ...... باختيار الوقت المناسب منذ 2011 ))))))
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  19. 39
    30 نوفمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Q0B-qoZv24A ..... مناورة درع الخليج كانت رسالة
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  20. 38
    30 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    الطيور على اشكالها تقع لافرق بين يهودي ونصراني وبوذي وهندوسي ورافضي كلهم يكفرون بالله اللهم اهلك اعداء الاسلام
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  21. 37
    30 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    سوأل للمجوس والاذناب لبيك ياعلي لبيك او لبيك ياحسن لبيك او لبيك ياحسين لبيك او لبيكِ يافاطمه او لبيك ياحمزه او عباس او لبيك يامحمد لبيك وكل هولاء مخلوقين من دون الله مالكم كيف تحكمون،، تدبرو وحدوه
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  22. 36
    30 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    حزب الشيطان

    قال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)
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  23. 35
    30 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    محب آل البيت

    للهم أنتقم ممن شوه الإسلام بقتل الأبرياءمن الرافضة وداعش والقاعدة وممن أشرك بالله وعبد معة غيره ومن يقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ولعنهم فمن علامات النفاق هو بغض الأنصار اللهم أهلك كل أعداءالإسلام
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  24. 34
    30 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    الله يهدي أهل البدع الشرركية إلى الدين الحق

    أهل البدع الشرركية كالروافض الراافضة للحق اتباع نسل سلالة ابن سبأ الخميني كقطيع الأنعام تقودهم الملالي المعممين ومرشدهم الضال المضل يقودون هؤلاء العواام الجهله ويستغلونهم مالياً وجنسياً ويضحكون عليهم
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  25. 33
    30 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    الله يهدي أهل البدع الشرركية إلى الدين الحق

    20..أهل السنة الموحدين يلبون لله وحده_ولاتجوز على الميت وهي شرك بالله أما الحي لو ناداك أو أمرك بشيء وقلت لبيك يافلان فلا بأس بذلك لكن المصيبه ممن يدعون ويستغيثون من دون الله بأموات لاينفعون ولايضرون؟
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  26. 32
    30 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    محب آل البيت

    ت29 والرافضة يعتقدون أن من يحفظ الأرض من أن تسيخ هو الإمام وأن الله ماخلق الخلق الا من أجل الولاية وأن كربلاء أفضل من مكة ويصلون عليها كقبلة
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  27. 31
    30 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    المقطع قديم

    وهذولا الجنود الروس تم استغلالهم ، لكن ياناس مثل نشركم لمثل هذي المقاطع تساعدونهم على نشر خزعبلاتهم ، الحين انتو جالسين تعملون دعايه لهم ،، نتمنى تجاهلهم تماما حتى يموتون كمد وتموت معهم خزعبلاتهم
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  28. 30
    30 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    محب آل البيت

    ت 20 كلهم خطأوالفريقين ضلال ويتشابهون في كثيرمثل لبس السوادوأتخاذه شعاراً وأدعاءالنسب الشريف لمراجعهم وقتل أهل الإسلام وترك أهل الكفروتشويه صورة الإسلام وزادالرافضة بالقول بتحريف القرآن وتكفيرالصحابة
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  29. 29
    30 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    88

    تعليق 21 الجهل نغمه و ليس نعمه الروس ملحدين يامنون بان الكون لا خالق له وجود بالصدفه و ليس هناك رب و لا حساب و نهايه الحياه بالموت فلا جنه و لا نار فالفرق بينهم و بين الاخرين واضح وضوح الشمس لكن الجهل
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  30. 28
    30 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    هذة حقيقة روافض اتباع خميني سيستاني شيطان

    بعد الانشاد يضيفونهم في عقر بيوتهم لياخذو راحتهم ***؟
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  31. 27
    30 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق20التلبيه لله الخالق المصور الذي خلق البشر ومنهم الانبياء وخاتمهم والحسين مخلوق بشر يمشي على الارض وياكل الطعام صفات الله ليس كمثله شي الله جل جلاله لماذا تلبون للحسين فقط مافيه غيره من ال بيت
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  32. 26
    30 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    صدقت ياسواق وايت 21 كلامك قووي في الصميم أوجع بعض الناس لكن الحقيقة مره
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  33. 25
    30 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    88

    فرنسوا اولان مرشح الرئاسه الجمهوري فى فرنسا يقول العالم امام خيارين لا ثالث لهم اما النظام الحالي او داعش
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  34. 24
    30 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    التلبية هي لله الحي الذي لايموت ****
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  35. 23
    30 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    88

    كم سنه و تتحول روسيا اكبر قوه في العالم الى
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  36. 22
    30 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    يا سواق وايت مويه على كم الرد خلك في ردودك افضل
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  37. 21
    30 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    سواق وايت موية

    ديانة الروس قريب من هؤلاء الطائفيين في كل شيء حتى ( مباركة السيد )!! وإكرام الضيف بتركه بالمنزل ياخذ راحته !!
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  38. 20
    30 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    88

    الهتاف لبيك يا حسين افضل الف مره من لبيك يا بغدادي
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  39. 19
    30 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    سواق وايت موية

    ولاتنسون التجمعات المشبوهة *** حيث تجمع عشرالت اللآف الذين يهتفون ( ياحسين ) !!
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  40. 18
    30 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    سواق وايت موية

    لا حل لأزمة بلاد الشام إلا برفع راية الجهاد فقد أتضحت الصورة للجميع
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  41. 17
    30 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    الهمداني

    الروس صاروا شيعة ياجذعان ماعلينا كل واحد حر يعتنق مايراه صح
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  42. 16
    30 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تع 8عشرةالاف مع نبي الرحمه عند القدوم لمكه يقولون لبيك اللهم لبيك ومعهم ال البيت توفى عليه السلام بالمدينه وحوله ١٢٠ الف حافظين الدين على الصدور جيل بعدجيل واعطى المفتاح ل شيبه والى الان معهم لايهمونك
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  43. 15
    30 نوفمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:573

    ابونواف...

    جعلو من حفيد رسول عليه السلام اله من دون الله تعالى سبحانه عما سواه ...وثقو تماماً سيأتي يوماًبأذن الله سيقتص الشعب السوري من الجلاد والزنبانيه
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  44. 14
    30 نوفمبر, 2016 , 12:08 م
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    (((((((( غســـــــــــــلوا رجولهم في العراق ولا هم مغسلينها في الضاحية وطرطوس )))))))
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  45. 13
    30 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    ابو عمر

    ونحن نقول لبيك يالله لبيك ياالله لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده وعز جنده وهزم الاحراب وحده
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  46. 12
    30 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    منصور

    هؤلاءالرافظة اذناب المجوس يضلون الناس بعدان هداهم الله اللهم ابطل كيدهم وانصرالمسلمين عليهم
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  47. 11
    30 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    زينب...سورة الزمر. .آيه 3

    أَلَالِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَاإِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يختلفون
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  48. 10
    30 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    منصور

    هؤلاءالرافظة اذناب المجوس يضلون الناس بعدان هداهم الله اللهم ابطل كيدهم وانصرالمسلمين عليهم
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  49. 9
    30 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    زينب...

    يأتيك مغفل يقول. نحن لاعب الحسين. نحن ناخذهم واسطه فقط ؟ نقول لك اذا: مالفرق بينك وبين من قال عنهم الله (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى...؟ )
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  50. 8
    30 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    محب آل البيت

    والله أن الحسين رضي الله عنه لبرئ من هذه الشرذمة المشركة التي اتخذت أسمه شعار تتستر ورائه وأن الرافضة ليسوا على دين الحسين وآل البيت فهم لايصلون كما يصلي آل البيت ولا يعبدون الله كما عبده آل البيت
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  51. 7
    30 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    محب آل البيت

    والله أن الحسين رضي الله عنه لبرئ من هذه الشرذمة المشركة التي اتخذت أسمه شعار تتستر ورائه وأن الرافضة ليسوا على دين الحسين وآل البيت فهم لايصلون كما يصلي آل البيت ولا يعبدون الله كما عبده آل البيت
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  52. 6
    30 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    زينب...

    لافرق بينهم فجميعهم مشركون بالله. ..يعبدون البشر (المسيح للنصارى )(والحسين للخمه )(وعزيرلليهود )...هم في كفه والمسلمون الموحدون لله في كفه..والحق والباطل لايجتمعان.
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  53. 5
    30 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    محب آل البيت

    اللهم أهلك الرافضة والروس وكل من قتل أطفال سوريا ونساء سوريا ومن دمر سوريا والعراق وحارب المسلمين ومن اعان على قتلهم بقول او عمل . اللهم أهلك الظلمة والإرهابيون في كل مكان
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  54. 4
    30 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:14082

    برق الحرم

    (((((((عـــــــــــــــــــــــاجل ........غارتين ...... لمقاتلات_صهيونية ........... على غرب دمشق تطلق صواريخ صوتية ...... بعدما اخترقت الاجواء اللبنانية والمنظومة الروسية ))))))
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  55. 3
    30 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    محب آل البيت

    دائما الرافضة يقاتلون في صف الكفار ضد المسلمين فهم من قاتل الى جنب التتار وخانوا المسلمين واسقطوا دولة الإسلام
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  56. 2
    30 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تجمعت ملة الكفر والالحاد مع ملة الشرك وعبادة القبور والاموات من البشر فماذا تتوقعون هل سيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ابدا فهم يعملون للقضاء على هذا الدعاء وقتل السنه الموحدين لعنهم الله
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  57. 1
    30 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    محب آل البيت

    حزب ابليس والروس ملة واحدة فالرافضة يقولون أن جد بوتين النصراني ناصر الحسين في معركة وكرب وبلاء
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