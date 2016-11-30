بالفيديو..جنود روس يهتفون: “لبيك يا حسين.. نعم لحزب الله”!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود روس يردّدون عبارة “لبيك يا حسين” وعبارات أخرى مساندة لميليشيا “حزب الله اللبناني” المصنّف إرهابياً.
ووفقاً لموقع”العربية نت”يظهر في الفيديو، أحد المسلحين الذي يبدو أنه من “حزب الله”، لأنه يطلب من جنود روس متحلّقين حوله، نطق عبارة: “نعم لحزب الله”.
ولم يعرف المكان الدقيق الذي صوّر فيه الفيديو، إلا أن ناشطين، حسب صحيفة “النهار” اللبنانية اليوم الأربعاء، قالوا إنه صوِّر في الجزء الشرقي المحاصر لمدينة حلب التي تتعرض لأعنف عمليات القصف الروسي والأسدي.يذكر أن الفيديو المشار إليه مرفوع على “يوتيوب” منذ الأول من أمس، في حساب يحمل اسم Akhbarroom.
تعليقات ( 57 )
الى الديك الرومي49//الديك الرومي ان كنت مسلم فجدد اسﻻمك وان كانت الثاميه فﻻ غرابه ان تقول هذا الكﻻم فكل اناءبمافيه ينضح!!وبرميل القمامه ﻻيحمل اﻻ قمامه.يكرم المتابعين اﻻ انت
محب آل البيتت53 رومي لا تستخدم التقية فأنت رافضي و ملحد نحن نستخدم عقولنا ونتبع نبينا محمد عليه السلام فدعك من التقية فهي في دينكم تسعة أعشار الدين
محب آل البيتت 49 رومي هذا العقل المفكر هههه وهل الرافضة واليهود والنصارى تعبد الله فالرافضة تعبد الإمام واليهود عزير و النصارى التثليث و كلكم لا تعترفون برسالة محمد عليه السلام
سعد1ان دل هذا على شئ فانما يدل على سذاجة الجندي الروسي حين يردد كالببغاء..وﻻفرق يستغيثون يابوتن اوياحسين فجميعهم ملتهم واحده اﻻ ان الحسين رضي الله عنه براء من الرافضه وجرائمهم بقيادة المجرم بوتن
روميمحب آل البيت(لو تستخدم عقلك تعرف ان الحقيقة غايبة عنك وعن الشيعي وكلكم في الهوى تايهين)
محب آل البيتت45 رومي ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) الرافضة واليهود والنصارى كلهم يجمعهم الشرك بالله ومحاربة الإسلام فهم على قولك مجتمعون في روما حشركم الله معهم
البشري الجنوبياللهم احشرهم مع بعضهم في وادى ويل
محب آل البيتت45 رومي ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) الرافضة واليهود والنصارى كلهم يجمعهم الشرك بالله ومحاربة الإسلام فهم على قولك مجتمعون في روما حشركم الله معهم
رومياذا كان الرب واحد فبأي طريقه تعبده في النهاية انت تعبده الا اذا كل دين له رب خاص هنا يكون فرق اما اذا الرب واحد وين المشكلة ليش ماتفكرون شوي ليش ماتستخدمون عقولكم ليش انتوا كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محب آل البيتت 46 اللهم آمين فالمرء مع من أحب
كلمة حققال تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) هل بعد قول الله قول ولكن هؤلاء لم يأخذوا الدين الأمن أجل تشويهه وزرع الفتنه والقتل ولكن نسأل الله أن يبيدهم كما آباد أمم قبهم بعد طغيانهم وشركهم به
روميمحب آل البيت اللهم أحشر محب الروس معهم و الرافضة وأذنابهم(اللهم احشرني مع الروس ولا تحشرني مع هذا صغير العقل)
روميدحوم1 يعني دين الروس والايراني مختلف كلهم يهود(واليهود انت احسن منهم؟ العبرة بالخواتيم وكل الطرق تنتهي لروما اليهودي والمسيحي والشيعي والسني في النهاية يعبدون الله بس كل وطريقته المهم الوصول لروما)
محب آل البيتاللهم أحشر محب الروس معهم و الرافضة وأذنابهم
دحوم1يعني دين الروس والايراني مختلف كلهم يهود انظر ماذا فعلو في اطفال سورياوشيوخهم ونساءهم &اين الاسلام والرحمه لدي ايران المجوسيه العراق كانو بجميع طوافهم شيعيه سنيه وكرديه اخوان لين دخلت ايران لهم النتنه
عناداقدع ناس
عدد التعليقات:14082
برق الحرم(((((( عفوا ...... ماقصدت 39 هنا ..... خبر شدني قليلا في دمشق ))))))
عدد التعليقات:14082
برق الحرم((((((( هل تتحفظ روسيا في الرد على دولة اليهود ..............و تواصل مع ايران والنعجة بشار ...... باختيار الوقت المناسب منذ 2011 ))))))
عدد التعليقات:14082
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Q0B-qoZv24A ..... مناورة درع الخليج كانت رسالة
سعودي🇸🇦وافتخرسوأل للمجوس والاذناب لبيك ياعلي لبيك او لبيك ياحسن لبيك او لبيك ياحسين لبيك او لبيكِ يافاطمه او لبيك ياحمزه او عباس او لبيك يامحمد لبيك وكل هولاء مخلوقين من دون الله مالكم كيف تحكمون،، تدبرو وحدوه
حزب الشيطانقال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)
محب آل البيتللهم أنتقم ممن شوه الإسلام بقتل الأبرياءمن الرافضة وداعش والقاعدة وممن أشرك بالله وعبد معة غيره ومن يقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ولعنهم فمن علامات النفاق هو بغض الأنصار اللهم أهلك كل أعداءالإسلام
الله يهدي أهل البدع الشرركية إلى الدين الحقأهل البدع الشرركية كالروافض الراافضة للحق اتباع نسل سلالة ابن سبأ الخميني كقطيع الأنعام تقودهم الملالي المعممين ومرشدهم الضال المضل يقودون هؤلاء العواام الجهله ويستغلونهم مالياً وجنسياً ويضحكون عليهم
الله يهدي أهل البدع الشرركية إلى الدين الحق20..أهل السنة الموحدين يلبون لله وحده_ولاتجوز على الميت وهي شرك بالله أما الحي لو ناداك أو أمرك بشيء وقلت لبيك يافلان فلا بأس بذلك لكن المصيبه ممن يدعون ويستغيثون من دون الله بأموات لاينفعون ولايضرون؟
محب آل البيتت29 والرافضة يعتقدون أن من يحفظ الأرض من أن تسيخ هو الإمام وأن الله ماخلق الخلق الا من أجل الولاية وأن كربلاء أفضل من مكة ويصلون عليها كقبلة
المقطع قديموهذولا الجنود الروس تم استغلالهم ، لكن ياناس مثل نشركم لمثل هذي المقاطع تساعدونهم على نشر خزعبلاتهم ، الحين انتو جالسين تعملون دعايه لهم ،، نتمنى تجاهلهم تماما حتى يموتون كمد وتموت معهم خزعبلاتهم
محب آل البيتت 20 كلهم خطأوالفريقين ضلال ويتشابهون في كثيرمثل لبس السوادوأتخاذه شعاراً وأدعاءالنسب الشريف لمراجعهم وقتل أهل الإسلام وترك أهل الكفروتشويه صورة الإسلام وزادالرافضة بالقول بتحريف القرآن وتكفيرالصحابة
88تعليق 21 الجهل نغمه و ليس نعمه الروس ملحدين يامنون بان الكون لا خالق له وجود بالصدفه و ليس هناك رب و لا حساب و نهايه الحياه بالموت فلا جنه و لا نار فالفرق بينهم و بين الاخرين واضح وضوح الشمس لكن الجهل
هذة حقيقة روافض اتباع خميني سيستاني شيطانبعد الانشاد يضيفونهم في عقر بيوتهم لياخذو راحتهم ***؟
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق20التلبيه لله الخالق المصور الذي خلق البشر ومنهم الانبياء وخاتمهم والحسين مخلوق بشر يمشي على الارض وياكل الطعام صفات الله ليس كمثله شي الله جل جلاله لماذا تلبون للحسين فقط مافيه غيره من ال بيت
88فرنسوا اولان مرشح الرئاسه الجمهوري فى فرنسا يقول العالم امام خيارين لا ثالث لهم اما النظام الحالي او داعش
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينالتلبية هي لله الحي الذي لايموت ****
88كم سنه و تتحول روسيا اكبر قوه في العالم الى
سواق وايت مويةديانة الروس قريب من هؤلاء الطائفيين في كل شيء حتى ( مباركة السيد )!! وإكرام الضيف بتركه بالمنزل ياخذ راحته !!
88الهتاف لبيك يا حسين افضل الف مره من لبيك يا بغدادي
سواق وايت مويةولاتنسون التجمعات المشبوهة *** حيث تجمع عشرالت اللآف الذين يهتفون ( ياحسين ) !!
سواق وايت مويةلا حل لأزمة بلاد الشام إلا برفع راية الجهاد فقد أتضحت الصورة للجميع
الهمدانيالروس صاروا شيعة ياجذعان ماعلينا كل واحد حر يعتنق مايراه صح
سعودي🇸🇦وافتخرتع 8عشرةالاف مع نبي الرحمه عند القدوم لمكه يقولون لبيك اللهم لبيك ومعهم ال البيت توفى عليه السلام بالمدينه وحوله ١٢٠ الف حافظين الدين على الصدور جيل بعدجيل واعطى المفتاح ل شيبه والى الان معهم لايهمونك
عدد التعليقات:573
ابونواف...جعلو من حفيد رسول عليه السلام اله من دون الله تعالى سبحانه عما سواه ...وثقو تماماً سيأتي يوماًبأذن الله سيقتص الشعب السوري من الجلاد والزنبانيه
عدد التعليقات:14082
برق الحرم(((((((( غســـــــــــــلوا رجولهم في العراق ولا هم مغسلينها في الضاحية وطرطوس )))))))
ابو عمرونحن نقول لبيك يالله لبيك ياالله لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده وعز جنده وهزم الاحراب وحده
منصورهؤلاءالرافظة اذناب المجوس يضلون الناس بعدان هداهم الله اللهم ابطل كيدهم وانصرالمسلمين عليهم
زينب...سورة الزمر. .آيه 3أَلَالِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَاإِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يختلفون
منصورهؤلاءالرافظة اذناب المجوس يضلون الناس بعدان هداهم الله اللهم ابطل كيدهم وانصرالمسلمين عليهم
زينب...يأتيك مغفل يقول. نحن لاعب الحسين. نحن ناخذهم واسطه فقط ؟ نقول لك اذا: مالفرق بينك وبين من قال عنهم الله (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى...؟ )
محب آل البيتوالله أن الحسين رضي الله عنه لبرئ من هذه الشرذمة المشركة التي اتخذت أسمه شعار تتستر ورائه وأن الرافضة ليسوا على دين الحسين وآل البيت فهم لايصلون كما يصلي آل البيت ولا يعبدون الله كما عبده آل البيت
محب آل البيتوالله أن الحسين رضي الله عنه لبرئ من هذه الشرذمة المشركة التي اتخذت أسمه شعار تتستر ورائه وأن الرافضة ليسوا على دين الحسين وآل البيت فهم لايصلون كما يصلي آل البيت ولا يعبدون الله كما عبده آل البيت
زينب...لافرق بينهم فجميعهم مشركون بالله. ..يعبدون البشر (المسيح للنصارى )(والحسين للخمه )(وعزيرلليهود )...هم في كفه والمسلمون الموحدون لله في كفه..والحق والباطل لايجتمعان.
محب آل البيتاللهم أهلك الرافضة والروس وكل من قتل أطفال سوريا ونساء سوريا ومن دمر سوريا والعراق وحارب المسلمين ومن اعان على قتلهم بقول او عمل . اللهم أهلك الظلمة والإرهابيون في كل مكان
عدد التعليقات:14082
برق الحرم(((((((عـــــــــــــــــــــــاجل ........غارتين ...... لمقاتلات_صهيونية ........... على غرب دمشق تطلق صواريخ صوتية ...... بعدما اخترقت الاجواء اللبنانية والمنظومة الروسية ))))))
محب آل البيتدائما الرافضة يقاتلون في صف الكفار ضد المسلمين فهم من قاتل الى جنب التتار وخانوا المسلمين واسقطوا دولة الإسلام
سعودي🇸🇦وافتخرتجمعت ملة الكفر والالحاد مع ملة الشرك وعبادة القبور والاموات من البشر فماذا تتوقعون هل سيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ابدا فهم يعملون للقضاء على هذا الدعاء وقتل السنه الموحدين لعنهم الله
محب آل البيتحزب ابليس والروس ملة واحدة فالرافضة يقولون أن جد بوتين النصراني ناصر الحسين في معركة وكرب وبلاء