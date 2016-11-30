بالفيديو..جنود روس يهتفون: “لبيك يا حسين.. نعم لحزب الله”!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود روس يردّدون عبارة “لبيك يا حسين” وعبارات أخرى مساندة لميليشيا “حزب الله اللبناني” المصنّف إرهابياً.

ووفقاً لموقع”العربية نت”يظهر في الفيديو، أحد المسلحين الذي يبدو أنه من “حزب الله”، لأنه يطلب من جنود روس متحلّقين حوله، نطق عبارة: “نعم لحزب الله”.

ولم يعرف المكان الدقيق الذي صوّر فيه الفيديو، إلا أن ناشطين، حسب صحيفة “النهار” اللبنانية اليوم الأربعاء، قالوا إنه صوِّر في الجزء الشرقي المحاصر لمدينة حلب التي تتعرض لأعنف عمليات القصف الروسي والأسدي.يذكر أن الفيديو المشار إليه مرفوع على “يوتيوب” منذ الأول من أمس، في حساب يحمل اسم Akhbarroom.